SER Deportivos Linares (miércoles 29 agosto 2018)

hola qué tal buenas tardes bienvenidos bienvenida ASA Radio Linares Cadena SER estamos en el mil seiscientos dos de la onda media ciento dos punto tres de la FMC también en la página web de la Cadena Ser o en la aplicación en la App de la Cadena SER para teléfonos móviles y tablets saludos de Tomás Ballesteros arrancamos una nueva edición de

Voz 1 00:54 de SER Deportivos Linares comarca norte de hoy miércoles veintinueve de agosto

Voz 4 01:01 seguimos en plena Feria de San Agustín pero nosotros al pie del cañón aquí con el deporte para contarles cositas interesantes interesantes como por ejemplo pues el primer invitado que vamos a tener hoy en la antena de la Cadena SER de Ser Deportivos no es otro que el delantero del conjunto azulino ayer hablábamos con Pedro Ubeda hoy hablamos vamos a entrevistar a Chendo el Tigre de la plantilla azul maya como el estará sentando las críticas los comentarios de todos aquellos y aquellas que piden un nueve más en la plantilla le preguntamos enseguida también por el partido el Jaén y por supuesto por el ánimo con el que afrontar el encuentro de la próxima jornada Domingo seis y media de la tarde ante el Huétor Vega el estreno del conjunto amarillo ante su público en su estadio en el campo de fútbol del Linares hijos la segunda jornada de esta temporada hoy también una entrevista que tenemos pendiente para el día de hoy es la que vamos a mantener con Juan Salvador Díaz Cuellar el triatleta de nuestra ciudad hermano del torero Curro Díaz que ayer salía a hombros sí triunfó sin duda junto a José María Manzanares en la corrida en el festejo del veintiocho de agosto lo digo como curiosidad no que igual alguno no lo sabe que Juan Sanz es hermano de Curro Díaz bueno pues Jansa es protagonista de una triste noticia porque el otro día en el triatlón de Roquetas el pasado domingo

Voz 5 02:37 Se rompía la clavícula

Voz 4 02:39 hola una lesión de puñetera difícil que lo va a tener apartado un tiempito eso que estaba ahora en un momento muy dulce Hansa estaba compitiendo a un nivel altísimo pero en esa prueba

Voz 6 02:51 base caía de la bici

eh deportivos Cadena Ser

Voz 3 05:41 Pedro

Voz 13 05:41 no

Voz 4 06:04 nos está esperando Chendo delantero del Linares Deportivo vamos a hablar con él de muchos temas hola Chendo que tal como está hola muy buena eh todos decimos si es así no que el otro día se jugó bien me faltó lo que faltó pero ni mucho menos hay que preocuparse queda toda la Liga prácticamente fíjate de partidos que aún hay que disputarse luego

Voz 6 06:24 les llegarán la victoria van a llegar tenemos la oportunidad el domingo con el que ganó no hay otra hay que pensar más allá

Voz 1168 06:31 bueno la verdad que el otro día Nota vamos a es que que que estoy jodido o que estamos jodidos porque el que vio el partido pues sabe que que hicimos muchas cosas bien el partido lo teníamos trabaja a la perfección bueno pienso que que que debíamos de mínimo un empate pero bueno son date cuenta que la primera jornada jugar contra contra un gran equipo como de Jaén que prácticamente está hecho para quedar primero así ya te digo eh pudimos empatar o o quién sabe no pero cuando mejor estábamos pues metió metió Juan cada ese golazo hizo bueno justo cuando yo creo que el mejor el mejor momento pues vino el apagón y al final pues nada Nos quedamos con con cara de tonto por por por Benigno por vecinos de vacío con todas las cosas buenas que habíamos hecho pero como dice el míster no hay que aprender de todo esto y al final pues él la derrota no nos sirve para para ser más fuertes ahí Alcina porque aunque suene raro pero no no ha venido bien

Voz 6 07:47 ya que dices lo del apagón y muy crítico en Twitter después

Voz 14 07:50 el partido dudando no de de de como

Voz 6 07:53 ocurrió todo

Voz 1168 07:54 bueno tampoco quiero darle mucho

Voz 6 07:57 Toni yo tampoco pero pero

Voz 1168 08:00 pero date cuenta no que el apagón en un minuto el un minuto clave no hay es raro que que sea apague todo así de golpe yo sigo pensando que bueno e nadie es nadie lo va a saber nada más que si ha pasado algo pero bueno hay que darle más vueltas fina raro que que pase eso pero bueno pasado aquí sino que la otra

Voz 6 08:25 pasó ya está no hay que darle vueltas Chendo Huétor Vega domingo seis y media en casa y yo estoy convencido de que bueno éste este partido vamos a ver goles seguro y ojalá te puedes quitar la espinita no de marcar porque el otro día te quedaste con la miel en los labios tuviste esa ocasión luego me imagino que para ti no es agradable escuchar o leer a los las crónicas las críticas de aficionados que dicen falta un nueve como llevas todo eso

Voz 1168 08:58 bueno con respecto a los de nueve estoy tranquilo yo sé que estoy en un club en un club muy exigente donde pues tienen que que hasta a lo mejor en este caso si hace falta un nueve un delantero pues él no hay problema yo a mí no me preocupa que que que pueda venir un delantero como o veinte echan en falta yo voy a hacer mi trabajo y voy a intentar aportar lo máximo que pueda en los minutos que que me del míster ahí en esa pecho usted tranquilo quizá me duele pues bueno leal unas crónicas no afina los gente que que estamos arriba tiene en el equipo pues cuando tules que Si hace fartóns nueve titulada que Si yo qué sé final como que eh Nos desprecian no pero bueno quiero estoy tranquilo esto acaba de empezar eh ya te digo a estamos haciendo un trabajo increíble así yo personalmente no me obsesionó con el gol lo primero pero que tiene que ser el trabajo hoy lógicamente yo yo confió en mí confió en los compañeros que tengo que son jugadores con mucha calidad y al final pues todos los eh todos hace más fácil entonces en ese aspecto estoy tranquilo ya te digo no me no me preocupa que la gente pida un nueve ocho o en este caso pues que el equipo necesita un delantero con lo que me duele leer algunas cosas como que que aquí somos más jugadores al final pues bueno no pueden darle ciertas cosas pero ya está seguir trabajando si iba a ponérselo difícil al míster

Voz 6 10:38 eso es no si yo te entiendo perfectamente lo que pasa es que la la clave un poco en todo esto o la diferencia entre pedir un nueve o pedir nueve titular como tú has dicho que si has leído por ahí que tal evidentemente si el club está buscando algo será un nueve con características diferentes a las tuyas para sumar porque claro sino entonces entendería que que te molestara Si yo mismo también diría ostrás Siria

Voz 1168 11:04 soy un tío como yo es que no es convento si al final que vengo lo importante es que venga a sumar no de antes este es un club exigente así si tienen que estar tres cuatro cinco delanteros pues lo que hay no eso ya cada uno que haga lo que pueda sí a mí lo que me duele pues que que sí le clónicas las que dice que se necesita un delantero titular un delantero que ilusiona a la afición un delantero excusa muchas cosas no hay como te he dicho antes no a mi me da igual pero somos más gente somos más delantero no imagen ofensiva en este caso en el equipo hoy ya esa cosa pues fina al final molestar un poco porque acabamos de empezar no llevamos una jornada un partido y que si en la jornada veinte siendo Alarcón metió un gol pues entonces ahí le me tengo que callar no pero bueno ahora ya te digo el domingo tenemos un partido que la jornada doy ya veremos a ver qué pasa nosotros pues otro estamos trabajando muy bien he estamos súper contento ya te digo eh no empezado perdiendo pero que esa victoria pues no vale muchísimo para aprender muchas cosas oí este domingo en casa no ha hablado pues que que de Linares tiene que ser un fortín y bueno entre el trabajo nuestro hoy así la afición que la verdad que está respondiendo increíble a nosotros eso pues nos va un plus My ya estamos súper contento

Voz 6 12:41 claro yo por zanjar ese tema Chendo Si yo te entiendo perfectamente y está clarísimo no ya te he dicho antes que si yo estuviera en tu pellejo BM podía sentir un poco molesto es decir hoy es que no no no valgo yo no no estoy preparado pero el tema es eso es si el Linares busca un delantero es con otro perfil otras características para que el míster pueda tener otra variante en cuanto al esquema de juego es diferente si tú quieres jugar con dos delanteros o con uno como lo otro día de reforzando un poquito más la línea de atrás es que también hay que

Voz 1168 13:13 eso sí está claro eh en este caso por si el club quiere buscaron delanteros de de mi característica o o de otras característica apoyos lo que hay no al final es cuanto más delantero allá pues más competitividad para ver si eso por el problema va a hacer para bendito problema para el meta no que tener si puedo lo lo que le haga falta en cada partido

Voz 6 13:42 ah no eso sería bueno al final para para el equipo que que hubiera más recursos y perfiles diferentes de delantero oso o de otras posiciones en el campo si afinarse trata de sumar no

Voz 1168 13:51 está claro ya te digo mira el que venga como si viene esta tarde mimo que que venga suma que que venga a sumar a este a este gran grupo que se ha hecho porque que es clave ya te digo yo que hay un vestuario que que que estoy eso creo que vamos a estar unido en el lado bueno momento de momento y hasta que que arenga suma ya está sea buena persona Hay a competir competir sanamente claro que existe

Voz 6 14:17 además siendo que es que todos estos debates sobre un nueve pasa en Linares pasa en el Madrid Barça del Barça en todos sitios esto se zanja con un golito o dos y puede ser ojalá eh frente al Huétor Vega ya está no hay más así como tú has dicho antes no hay que obsesionarse que llevamos un partido sino buf que se nos hace muy largo el año no podemos con tanta ansiedad no Chendo

Voz 1168 14:40 no hay que tener paciencia no este domingo que nadie piense que va a así que los equipos cuando cuando se enfrentan al Linares Diamond va más motivado al más yo me he enfrentado a nuestro equipo y la verdad es que venía Linares Gijón no esto y a otro campo pero ya te digo que que nosotros estamos trabajando increíble con una intensidad de superior categoría hay un grupo buenísimo aquí quitan jugador neta otro hoy ya te digo yo que no se nota y con respecto a los goles yo que te voy a hacer yo me gustaría meter todos los domingos pero que bueno lo realmente importante es que sí que sí tienen los goles bienvenido sea que que hay que sumar detrás entre que el equipo yo vaya vaya para arriba al final yo creo que no vamos a beneficiar todos

Voz 6 15:36 vino está gustando la lo que he visto en pretemporada ya con la liga empezada Se perdió pero yo lo que viene el terreno de juego con el Jaén frente al Jaén me gusto eh faltó el gol está claro pero es que este equipo Chendo y como tú has dicho Si no juega uno sale otro lo hace muy bien porque tiene futbolistas con llegada por la banda eh o como mediapunta So una construcción tremenda en el centro del campo con mucha calidad es que yo creo que es para estar tranquilos porque este equipo empezará a carburar a funcionar hoy a ofrecer buenas tardes porque queremos tenemos variantes ahí Juan Arsenal puede tener plana plan B C

Voz 1168 16:16 sí date cuenta que que ejemplo este domingo se quedaron fuera cuatro jugadores no

Voz 6 16:23 no te olvides que se quedó fuera Iván Bazán que es uno de los grandes fichajes de este año eh

Voz 1168 16:27 claro por eso te digo que hay mucha competitividad más I my cansina es bendito problema para el míster esta semana que estamos puedo disponible que inquieta al tiempo que yo ya te digo yo que qué viendo a mi compañera entrena es una expresión algunos e ida cada entrenamiento hoy disfruta disfrutadas el balón muy hay una intensidad espectacular hace ya te digo que que el domingo nosotros vamos vamos a muerte y iba a conseguir los primeros tres puntos pues para para ir cogiendo ritmo oí

Voz 15 17:04 y que dedique bueno hay que esto no pare claro

Voz 6 17:06 sí además que hay muchas ganas de veros ya en casa porque yo creo que la afición seguro os va a recibir y con con por todo lo alto después de tantos partidos eh Liga desde la última temporada vamos sin partidos de Liga hay ahora este va a ser el primero esta temporada sea que yo creo que que va a ser una fiesta en que lo culmine con una victoria que sería maravilloso echando gracias por expresarte con esa sinceridad y eso está bien no pasa nada porque yo creo que que bueno ojalá todo los futbolistas fueran así es sinceros como tú y expresa cada uno en su opinión no tiene porque eh generarse ningún tipo de polémica de ningún tipo mucha suerte que el Tigre marque muchos goles siendo ya sabes que te aprecio mucho un abrazo

Voz 1168 17:53 muchas gracias muchas gracias a vosotros

Voz 6 20:07 cadena SER hablamos con Juan Salvador Díaz Cuellar que está pasando momentos muy delicados por esa lesión que ante ese comentábamos rompía la clavícula encima de la bici en medio de la prueba del triatlón en el que participaba en Roquetas el triatlón de Roquetas este pasado fin de semana fue el domingo está pendiente de operarse y vamos a preguntarle primero cómo está cómo fue los plazos de de recuperación on para que pronto lo volvamos a ver en acción a Juan pero ya digo lo primero sobre todo lo primordial es que salga bien de de esa rotura de clavícula que no es la primera vez por cierto que que le ocurre gajes del oficio en deportistas de élite podemos decir como como Juan a Juan buenas tardes

Voz 16 20:54 qué pasa buenas tardes cómo estamos ahora mismo es muy fastidiado no supongo

Voz 15 20:59 bueno más bien con toda la gente que hablo yo te llamo Hay cristal por duermas más tocado anímicamente que que físicamente porque bueno físicamente ya el daño ya está hecho ya no lo pasó cuando cuando toque el suelo pero bueno que sobre todo más anímico por el momento de forma que tenía estaba este año haciendo cosas ya más seria muy importante ahí bueno poner pues nada puede que te te para en seco pero que está si jugamos con esto también

Voz 6 21:32 como ocurrió Juan a cómo fue iba a ser

Voz 14 21:34 dice allí donde estuvo el el problema

Voz 15 21:38 sí bueno pues la verdad es que ha muerto a todo el mundo también que los muerto pues no es raro fue mi hijo que es fue que bueno diva ciego por decir así en competición porque que estaba está cogiendo a la gente que estaba capa de cabeza que habían salido antes que yo en el agua y bueno me me me sirvo un poco también un poco eso esa en el Triatlón Cross por fin hasta que no es como en la carretera que que tiene más seguridad de que no es muy difícil que tengamos una erraba aquí es más fácil que tengo hasta Puebla suele tener un poco ese respeto hoy en el primer montículo así un poco más dificultosa no no Mehdi no me di la la dificultad Hay porrón aire y éramos de hecho tengo una anécdota de de un padre que hay allí de los chavales mío que estaba viendo lo que dice Juan sanos más que levantar dicho me he roto la clavícula meter yo sabía perfectamente que me había roto pues pues una cinta en la que que decirme los médico porque

Voz 6 22:44 porque ya habías vivido anteriormente algo así también no

Voz 15 22:47 sí claro yo meto que lo primero que me dijo que fue la clavícula Inti gastaban sí que oí a tomar fuerza con la competición y ya hay de hecho el el personal médico cuando cuando viene una no tardaron ni cinco segundos hasta allí irme y me miraba con esta cara dije yo digo está rota verdad hay mira ahora que puso era era que ya ya estaba del cine

Voz 6 23:16 cuando tienes previsto operar no será muy tarde no

Voz 15 23:21 bueno estuve ya el lunes como es la consulta de del tramo a todos los voy como ahora tienen problemas como voy a una aseguradora privada tal pues bueno estoy estoy pendiente un plazo de una semana algo así como Damian una cosa que no es muy buenas para ello muy muy urgente por decirlo así que no es una cosa que yo esté estuvo postrado en una cama pues bueno pues es que que no tenga esa urgencia a lo mejor dentro de la rama sanitaria así lo entiendo para mi Juncker pero bueno también hay que tener paciencia y saber también que todo no es tan fácil hubo como lo creemos

Voz 6 24:07 la rotura de clavícula lo que peor lleva seguro es no poder moverte no poder salir a correr no poder salir a nadar no poder montar en bici más que el propio dolor que te pueda causar esa rotura seguro eh

Voz 15 24:19 si el esto ya ya es una una historia repetía esta es que si ella es ahora mismo la la frustración está la otra está está muy bien lo que está al menos por decirlo bien porque la tengo valla rota porque realmente yo no tengo ahí pero claro eso tengo que bueno que está paciente doce cuente también de de lo que de lo que te digo hizo todo por poco la gravedad que tengo es que ya tres veces fractura en la misma clavícula montada me lo han pintado también que que tengo que tener paciencia operación ahora delicado que tiene que llevarse bien porque si no pues bueno lo me pueden afectar bastante tema de pone rendimiento deportivo oí persona que otras cosas

Voz 6 25:17 flautas cuando crees que que puede reaparecer Juancho

Voz 15 25:21 bueno he la primera me me acordé ayer hablarlo precisamente porque me fui a los toros que me pagaron porque no pues no podía me decía que no podía tuve quiere quería haberlo y me preguntaron eso dice joder ya mismo pero bueno vamos a ver cómo porque la verdad es que al pues la primera vez sí me Cusí yo tengo que llegar a tal prueba que auto hecho lo cumplir ahora bueno hace un momento de si el calendario hijo joder ojalá pudiese llegar a noviembre está bien para competir logre ir porque me

Voz 1168 25:56 de estar en el circuito de

Voz 15 25:59 de aquí de Jaén que me había propuesto el puerto por por ser el primero del club que ganara que ganar en este circuito aquí en la provincia y bueno vamos a noviembre que estuviese para competir me me gustaría Hay quitar ni sería buena señal

Voz 6 26:16 el juez Juan qué pena porque lo estábamos haciendo bien en el triatlón de Roquetas de esta vas acercando a esas primeras posiciones que has dicho antes has explicado no con poco te cegó esa esa ambición claro un deportista siempre quiere más pero fíjate no pues la la mala suerte lo que te de ocurría pero en esa prueba marchaba hasta ese momento todo bien no

Voz 15 26:38 sí muy bien bueno muy bien la verdad es que también estuve ahí la salida sol señala la verdad es que la vida muchas y poco México pero pero yo soy muy bien también de soy tal

Voz 6 26:49 como como tú hermano no como Curro Díaz

Voz 15 26:52 yo creo que tuvimos tengo esta rama mística esa rama de su participada nieta y la verdad es que llevaba una racha desde el de España que que terminen en julio y que hice una de las mejores posiciones que nunca puede quedar el once pero bueno hay fui por momento fui primero fue la gente lo dijo al ha vuelto otra vez a la mejor versión de dejó hasta porque es verdad que que nunca en España a través arrojarlo los rivales que estaba rozando a mí me sorprende también porque dijo esto y volviendo otra vez L a mi ambición pues pasó eso que yo haya una racha de dos competiciones como dice el tobillo antes a a Roqueta ubicado Egipto a manera de una manera tonta en la parcela de Dream bueno es que me instruyó dije Dios que email tengo una herida que cayó al suelo hizo porque dijo es pero de torcer me Italia señala está a la salida igualmente dar una patada en el agua ahí a un alto con la adrenalina no no te das cuenta de todas estas cosas de que si sigue si sigue Higuero instar al final a poco Mora estaba hablando por teléfono también me con otra miedo desgastada hasta que mamparas de seco y hasta que área o me paran es eco

Voz 17 28:19 otros dos claro yo alguien que menos mal jueza que que que te lo tomas

Voz 6 28:24 todo un poco con cierto sentido del humor o voy a decir mejor dicho filosofías escúchame que te digan acosa a la próxima prueba que vayas como te dobles el tobillo el día de antes Novaya se no vayas

Voz 15 28:36 vaya a ser que se precie excepto dos competiciones arte que había bajado a Motril han perdón a Salobreña ahí que que era un triatlón cross en no suspendió el que ha sido la primera en el mundo en el que ha pasado esto no suspendieron excepto de agua en mitad de la prueba porque no atacó oro una un palco de medusa yo vivo todavía las marcas que edificaron en la cara los brazos y las piernas bueno fue a cientos de ciento cuarenta y tantas personas que estaba metiera el agua explicaron bueno dos personas

Voz 6 29:11 suerte que suerte no

Voz 15 29:14 de una una estampa ahí mi mujer me mira ya te tan está avisando de y hasta que al final pues bueno

Voz 6 29:22 ha pasado hay que tomárselo así

Voz 15 29:25 llevo muchos años en esto oí me acuerdo de la primera vez que que me la rompí que lloré mucho de cómo de frustraciones dijo de ella sacaba todo esto y al final todo es momento de que en las si ya están ahí es que dentro de poco voy a voy a poder estar a través de si quieres lo que está asegurado ya te lo que ICO más incluso con Manning yo te pongo les

Voz 6 29:48 pero también bueno tú ya sabe lo que hay recuperarse de peso pero por ejemplo Juan Juanfran López que hace Trial de este hecho y le pasó lo mismo hace mucho y ahí lo tienes al tío de nuevo hecho un toro

Voz 15 29:59 es mi ídolo cerrar yo lo sigo de la red social cuando Linares me da una alegría porque quisieras de lesión tuvo Juan por ahí ojo que yo yo pongo una niña es con lo que con lo que estuvo

Voz 17 30:13 el increíble y con el ICO

Voz 6 30:16 ahora eh que se recupera igual con cuarenta años que con veinte

Voz 15 30:19 eso no es bueno yo yo lo que te digo yo también lo vimos hasta que que trate Mi hermano tal que con las a mí misma ilusión la cosa es que iba a Pazzini ya mi hijo la ilusión que ah bueno pues al final a Bureau les forja también en las costas de que que todo que todo tiene que ser la muerte aquí que ya está

Voz 6 30:49 estáis hechos de otra pasta yo yo siempre lo digo no porque yo sé que esto no a ti por ejemplo no no te va a frenar Easy vuelves para noviembre pues a ver si puedes completar todo eso que que nos has dicho que es tu tu objetivo pero sobre todo recuperarse bien y hay que seguir unas pautas Si esto es es que es que es tan lento muy muy pesado muy cansino

Voz 15 31:12 si por desgracia así pero bueno sabe lo que pasa es que él por por ejemplo yo tengo esa suerte yo creo que que tengo esa suerte que estoy rodeada de buenos profesionales de de bueno oficio buenos médico por lo menos siempre la tenía doce y a todas las más fácil y cuando uno si yo tuviese que hacerme mi rehabilitación de dice que que pone me Mis plazo Haitar por abajo puede ser es que que probablemente una buena recuperación utiliza algún problema era pero bueno hasta hasta día de hoy creo y bueno de hecho oficio que tengo ahora Jaén ya estaba volcándose con el con el móvil que para pese a que en el momento que están arqueta ponemos en marcha Tammy eso quieras que no para mí vamos una tranquilidad increíble pues en en ese sentido no no yo sé que no tengo bajo el problema de que pueda el liarla en la recupera a lo mejor no a lo mejor me equivoco luego y la lío pero bueno que en principio no tiene ningún problema en la recuperación poco bueno vamos a pensar que va muy poco a poco pero tampoco sin pausa

Voz 6 32:23 todo mientras que vuestro club sigue no va viento en popa cada vez con más gente más presencia en pruebas no

Voz 15 32:30 sí bueno la la desgracia mía se me muero la la pudimos ver la pudimos no la pudimos sufraga poco comparado con la victoria de de hay que tengo en la escuela que ha sido cartas hacía de de la categoría cadete mimo ese material no era también campeonato de Andalucía trial no conozca vete

Voz 6 32:50 cómo se llama el chico

Voz 15 32:52 Francisco Javier Prado ya desde México

Voz 6 32:55 anda que lleva tres años conmigo

Voz 15 32:58 la escuela lo he sacado yo puedo decir que a madre le dio un abrazo pobre estaba viendo braza cita Idígoras a un abrazo porque la verdad es que no me duele nada las partículas Andalucía claras que a Andalucía de la nada porque la verdad es que el tabaco bueno pues ya tenemos aquí no somos no somos una errar tierra de de de Triángulo de de deportivamente hablando de mi incultura de la gente la educación que tenemos ahora mismo lo en la provincia pobre sí fíjate aunque la ganado el andaluz a la a toda la estancia que que ponen allí en Málaga y Córdoba de de Sevilla ir tirando de México

Voz 6 33:42 al genial que que fantástico pero poco a poco estáis trabajando yo sé que vais a colegios de charlas educativas sobre triatlón duatlón yo creo que poco a poco estamos cambiando también en en eso de acercarnos a otro tipo de deportes que no son tan seguidos

Voz 15 33:57 sí bueno y ahora estaba ahora estaba yo hablando por el Whatsapp dijo con la madre de niña de este cinco añitos que que dice que eso triatletas diciéndole que sostiene que su profe Juan tal para mí esto yo cinco título del mundo donde me hace tan feliz como eso yo digo la verdad me imagino que es que eso no ahora mismo es cambia muchas filosofía los padres están cambiando también la filosofía de que esos niños puedan coge que niña de cinco años con sus bicicletas sus casco intentando emular a su profe y a a su compañero también grandes porque fue como le dije a alta nunca planta Andalucía muchas iban a querer para reflejaba entonces bueno eso lo estamos consiguiendo poco a poco a base de esfuerzo ya está ahí ir de ir el amor el deporte

Voz 6 34:52 y que siga durante muchos años se oye Juanma que antes me decías que incluso hiciste el intento no de de estar en la plaza de toros ayer porque toreaba tu hermano que de hecho es tuviste claro claro lo que iba a decir ahora

Voz 17 35:06 me pusieron mucho que te hicieron quedó claro

Voz 6 35:10 te vas loco pero ahí estuvo del tío viendo la corrida su hermano Curro Díaz que

Voz 16 35:14 a quién especia hombre veintiocho en agosto Linares

Voz 6 35:18 en vamos la la plaza tres IV

Voz 16 35:20 no sé buen cartel y tu hermana que triunfo eh

Voz 15 35:24 no está ahora que está en un momento más cuando deportivamente y al final el lo a mí me va por las ramas culturas pero querellas que eran que nos también son deportista iluso lo decía discutió lo veo como deportistas y como artista no no entro porque yo digo mira yo no tengo ni idea de de el arte o de peso existió deportivamente se lo dio un momento de formar que que no sé si me viera fresco con una serie de la gana peso al final gracias a también físico que tiene que ha perdido la palabra

Voz 6 35:59 lo pasan hambre pero

Voz 15 36:02 mí me una alegría porque porque está reflejado estuviera mella con el Almería la gente porque la frescura que está teniendo y fíjate que no es poco y toda la toda la temporada que lleva pero

Voz 6 36:16 qué te brindó de brindó algo Haití algún

Voz 16 36:18 una oreja alguna que no sabía que él no sabía que yo estaba a no no no no estaba al tanto no no no

Voz 15 36:26 no no no fui fui de tapadillo no no quiero que que él no rosario porque yo hablé con él en el tampoco quiere decir nada para no voy a sabes estamos esto ella tiene una concentración te juegas la vida no es como hombre un futbolista que bueno lo que al final se pueden de algo comentó a este partido lo que él lo estabilice un poco pero para aquí nosotros tenemos hasta mi por desgracia por suerte está a esa costumbre de los poco has traído de de muchas cosas de la exterior él no sabía que yo me había roto la clavícula de hecho es entero en la tarde de Artes cuarto a traición una tradición mejoras otro siempre alta de Torrealta Illa me llamó así es dar me dije no si ya podía estar en el placer bueno tampoco en lo él no sabía que estaba la plaza

Voz 6 37:15 eh tú sabes que yo no soy especialmente muy taurino que que digamos pero creo que que tu hermano en ese sentido es es un artista es muy buena persona contigo tiene un vínculo muy especial y a mi me gusta vernos así yo sé que si hubiera tenido la oportunidad de de subirlo tú en hombros da igual que esté con la clavícula rota lo hubieras hecho nada

Voz 15 37:37 qué qué bonito nacional venía mucha alegría porque bueno corregir hizo dicha muy buena persona o que la gente tal práctica el TAS vamos mandaron a la noche si el agente conocía con muchas gracias por las fotos ni tan jóvenes digo parece que la gente está muy equivocado es muy accesible una apretó hacia sí que dio cuando voy con él ha puesto mucho la SER Madonna estás Ali la y encantado Jean Louis

Voz 6 38:07 qué pasa que un torero un torero no puede ir al McDonald's no una hamburguesa no pensamos que no vamos a ver ahí a a ciertas personas sí que es que son personas

Voz 15 38:18 sí estará ahi claro lo dejan veces gente viene como como se suele decir hay que ya está muy bien pero la verdad es que ha sido muy buena persona Hay que ya cuenta de no

Voz 6 38:31 me alegro muchísimo oí Juan sabe verdad que te recupere muy pronto sobre todo bien que hablemos próximamente de de que estás ahí otra vez dando guerra que que seguro que si va será antes de lo que todos imaginamos cuida Tea recuperarse Juan

Voz 15 38:48 ya os llamaré para decir que estoy genial y que se que ella estamos Larisa

Voz 16 38:53 pues un abrazo fuerte Juan Salvador Díaz Cuellar muchísimas gracias

deportivos Cadena Ser

Voz 6 39:00 hay que Bermejo Ansa siempre da mucho juego siempre está con una sonrisa siempre está de buen rollo y eso que en olvidemos lo hemos entrevistado porque se ha roto la clavícula imaginar cómo son las entrevistas habituales con Hansa para los que no lo habéis escuchado a veces en la radio como serían si si todo fuera bien no gana o hace un buen papel en las pruebas eso está bien siempre hay que tener buena disposición buen sentido del humor y buena filosofía la vida hasta aquí