Protección civil: ejemplo de altruismo en Feria

Voz 1 00:00 seis

Voz 1628 00:09 más adelante en Hoy por hoy Linares Comarca Norte seguimos disfrutando hoy tomando el pulso al ambiente que se respira desde el comienzo de la semana y que se va a prolongar estamos convencidos de ello hasta como poco las doce de la noche del próximo sábado en que termine la Real Feria hiciese las de San Agustín llegamos prácticamente a su ecuador y en esta jornada muy especialmente queremos de tomar el pulso a la labor del voluntariado importantísimo siempre para el desarrollo de un evento de estas características si al comienzo de esta semana hablábamos de esas campaña así acciones para la prevención de agresiones machistas que está llevando a cabo en paralelo de un lado el Área de Igualdad y también los colectivos Acción Feminista y Linares diverso hoy queremos conocer detalles acerca de cómo ese el día a día durante la feria de otro numeroso equipo de voluntarios y voluntarias los de Protección Civil apoyando a los diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad el en la prevención sobre todo podemos ser haciendo eh en ese punto la prevención de cualquier incidente ayer veíamos muy implicados a este equipo de de voluntarios en la organización en la logística de un evento entrañable como es la comida homenaje a nuestros mayores que se celebraba en la caseta municipal pero hay más a parte de de todo esto Alfonso Jiménez es uno de los voluntarios de la Agrupación Local de protección

Voz 2 01:45 vivir en la ciudad del área SES el responsable de la comunicación de de este cuerpo de voluntarios Alfonso Jiménez muy buenas

Voz 3 01:55 buenas tardes cómo va la feria

Voz 4 01:57 puede momento Akira no ha habido ningún incidente que destacar como es ni Perea ni nos abrió ni un chiquillo no ha habido nada más y que de digamos haya lío de lo normal es guía

Voz 2 02:11 afortunadamente es lo deseable y para ello se organizó un dispositivo como el que está en marcha implicadas las diferente

Voz 1628 02:19 agentes de los diferentes cuerpos y fuerte

Voz 2 02:22 las seguridad apoyando un año más a encontramos a este equipo de voluntarios cuántos son en este dos mil dieciocho

Voz 4 02:29 pues teniendo en cuenta que no somos dieciocho voluntario pidió ayuda otra agrupación

Voz 3 02:36 en Bailén de San Juan

Voz 4 02:41 el día uno con el tema de la Vuelta Ciclista España Podemos contado como agrupación de Santayana también que va a venir echen una manita porque es que sino imposible puede momento bien lo poco que estamos estamos cumpliendo bastante bien el cometido que teníamos

Voz 2 02:55 a día de fiesta cuál es exactamente pues en pie trabajo es el que es el encomienda un voluntario voluntaria de Protección Civil

Voz 4 03:05 y digamos que están y como novedad debido a que Cruz Roja en el dispositivo el tema de las pulsera Unidos chicos estamos llevando nosotros

Voz 2 03:15 esa pulseras recordamos a a los oyentes que están destinadas a los más pequeños a las familias que vayan con niños al recinto niños indias al recinto ferial para que de alguna forma Se Se indique el número de teléfono al con el que deben o debemos contactar en caso de de que el niño encontremos a ese niño esa niña bueno sí

Voz 4 03:38 sin una adulta no exacto exacto de no me falla la memoria y noche se ve enredado sobre una ochenta y cinco noventa puse saben entregado también a en la caseta lúdica la actividad de los niño también dando la allí no sé cuánto a Holanda porque no me facilitase información pero nosotros llevamos sobre ochenta y cinco noventa aproximadamente a parte de eso pueblo que hemos hecho todo lo demás de usar y moda aborta poseía un incidente sin embargo y avisamos a nace muy va nacional roja bombeo depende de lo que haga falta vamos dando abortes sí

Voz 2 04:18 el avisado Eurogrupo presencia por supuesto en eventos que que es presumiblemente son multitudinarios lo fue un año más la calva al Gata inaugural de las fiestas eh yo otras citas destacadas en este sentido pueden ser los conciertos

Voz 4 04:35 o los fuegos artificiales sí sí sobre todo en el tema concierto

Voz 3 04:40 más que nada pudo controlar a

Voz 4 04:43 gente que se puede acumular es tema tenemos que el día uno a ser concitó Antonio Orozco tengamos bastante euro mediación de persona joven ahí puede ser complicado sino la Junta bis Vuelta Ciclista concierto y va a ser un poquitín complicado pero bueno

Voz 2 04:58 sabemos almacén son muchas horas de trabajo de trabajo en este caso el toro y está totalmente altruista voluntario porque uno se decide a colaborar a implicarse de de esta manera

Voz 4 05:11 eso es complicado de explicar o simplemente ayuda a los ciudadanos echa una mano is ya está aunque a veces no se no entiende la función que realizamos

Voz 3 05:24 pero bueno estamos

Voz 2 05:27 cuántas horas eh dedica un voluntario en su caso Alfonso a una labor como esta durante la Feria de San Agustín

Voz 4 05:34 fue el nuestro dispositivo son sello de ardía la que lo que echamos más todo lo que se hace ante de cada vía de organización prueba Se alguno llega Machado ocho nueve ocho nueve al día ahí

Voz 2 05:51 es complicado horas que uno se que ese quita de su tiempo libre es de su tiempo propio para disfrutar por ejemplo de las fiestas

Voz 4 05:59 no no las quitamos pero bueno somos así me gusta gusta echar una mano en lo que podamos sino sino que hacemos nosotros no lo va a hacer nadie eso es lo malo

Voz 6 06:10 por ejemplo tengo pensado porque termine haya destituir informativo con optimismo ya que si de mayo evaluación

Voz 4 06:17 cómo ha ido hace una campaña de captación de persona porque

Voz 5 06:21 es una forma de que hay

Voz 4 06:22 la gente toque más menos tiempo Hipódromo disfruta madera familia en días de fiesta

Voz 2 06:26 las porque estamos hablando de de una agrupación que corríjame si me equivoco en los últimos años ha perdido el número de voluntarios

Voz 4 06:35 sí sí hemos perdido

Voz 3 06:38 el tema de trabajo porque en cansado no sabemos lo emotivo amo perdió como uno dio doce Si bueno

Voz 2 06:47 se va a iniciar una campaña de captación y suponemos que que poniendo especial atención en los más jóvenes

Voz 4 06:53 sí sí claro ideas a gente joven que se apunte vayan aprendiendo iba llamando lo lo lo que Protección Civil hay mucha gente mayor en participaba porque tiene mucho tiempo libre ya prejubilado jubilado y entonces peón de esa gente joven porque cuando hay evento tipo concierto tipo wok la prueba deportiva que hay a la gente joven tiene más facilidad en desplazase rápidamente un punto a otro entonces no digo que la gente mayor no puedan dejar no va mucho que está mucho más ágiles que yo creo que la gente joven podemos tiene a más tiempo con nosotros

Voz 3 07:35 porque yo creo que era

Voz 4 07:38 la motivación que puedan tiene luego de la formación que sí de que tienen que ratificaba poder está dentro de Agrupació Le mucho más sencilla que les diría

Voz 2 07:47 a todos esos jóvenes a todas esas jóvenes a todas las personas que que puedan ser potenciales voluntarioso voluntarias de Protección Civil

Voz 4 07:58 que ese a con nosotros directamente explicamos gustosamente hay que está muy demás siempre siempre eso que estamos cubrirá con policía local

Voz 2 08:06 una labor que no sólo conlleva un sacrificio también entendemos eh reporta satisfacciones

Voz 4 08:12 pues eso lo que lo que lo más importante la satisfacción de de que algo que puede ayuda lo ciudadano eso muy importante para nosotros a veces no somos muy bien entendido comprendido pero bueno eso pasa en todos lados nunca nunca llueve a gusto de todos