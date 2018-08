Entrevista especial a Jesús Medina

Voz 1621 00:00 estamos de vuelta en SER Deportivos y nos acompaña en el estudio el presidente del Linares Deportivo Jesús Medina muy buenas tardes qué tal

Voz 1 00:07 conocer rozó más bienvenido a la radio

Voz 1621 00:10 de no ha solido aparecer mucho últimamente sí por teléfono pero verte en el estudio a mí me me alegra

Voz 1 00:15 sí sí hace tiempo que han pasado por aquí

Voz 1621 00:17 el tema fue pues cuando pretendían con las personas que te acompañaban hacíamos una tertulia especial pretendía llegar a la presidencia o al menos que se produjera el cambio en el club pero todo eso queda lejos ya verdad

Voz 1 00:31 sí bueno de todas formas hemos hecho alguna intermedia aparte de esa fue la verdad de alguna tormenta

Voz 1621 00:35 así alguna cosita a mí Brennan aparecen pero aquí verdad

Voz 1 00:38 si alguna vez puedes pues lo he dicho encantado

Voz 1621 00:40 es que estés con nosotros eh que te sientas cómodo sobre todo de que al menos disfrutemos de una conversación donde no vamos a hablar de muchos problemas no por fin parece

Voz 2 00:48 sí bueno aquí cómodo allí siempre hay bueno como yo creo que

Voz 1 00:54 que fue finalizando la temporada hemos pretendido y creo que he conseguido cambiar la dinámica que traían no hay ahora pues lo más importante al final al final y al principio siempre deporte

Voz 2 01:06 pues bueno amo yo creo que tenemos una grandísima plantilla ha

Voz 1 01:12 hemos hecho una gran pretemporada ha arrancado con un partido en Jaén que ahora sabíamos que era un partido complicado contra contra un rival importante y potente y bueno yo creo que fue un partido bastante equilibrado ellos tuvieron ocasión inicialmente nosotros hoy se define el partido por una individualidad y bueno uno cero apagón al final del partido y bueno ya no se pudo jugar mucho más

Voz 1621 01:35 antes de todo eso yo es que hacía esa introducción presidente porque por comparar un poco cómo fue el comienzo de Jesús Medina como es ahora el presidente de Linares Deportivo has aprendido muchísimo seguro en estas dos últimas temporadas no

Voz 2 01:49 sí sí al final pues bueno

Voz 1 01:52 siempre

Voz 2 01:54 yo traía experiencia en otro

Voz 1 01:57 en otros sectores construcción educación siempre también en en la gestión de equipo equipo humanos pero bueno el al final ha estado un sector diferente tiene siempre he dicho que tenía una incertidumbre más que era un el que la pelota entre o no pero al final es un mundo totalmente diferente pero bueno yo creo que llevo esta temporada lleva dos temporadas completa una segunda División B en Tercera División

Voz 3 02:22 sí sí vivía cierto que

Voz 1 02:24 yo creo que lo que tú dices lleva razón ha aprendido bastante pero bueno aun así esta un mundo que tiene muchísimo por aprender oí al final día que pasa a aprender algo nuevo

Voz 1621 02:34 yo es que veo las fotos de de estos dos últimos años que que hay tuyas en redes sociales en prensa y las veo ahora este verano en pretemporada y tu sonrisa es que ha cambiado muchísimo te ha cambiado la cara incluso

Voz 0834 02:47 bueno estoy más delgada se me lo dice la gente

Voz 2 02:51 pero bueno al al

Voz 1 02:53 el inicio fue también muy ilusionante en Segunda División B que lo hicimos una gran primera vuelta pero bueno al final segunda vuelta Seedorf

Voz 2 03:00 yo lo el se consumó el descenso del equipo que el año pasado fue complicado ya desde el inicio de desde el mes de julio fue fue un año complicado yo creo que él el uno de los peores días sino el peor fue el agua en en el ámbito deportivo me refiero siempre fue el día de Martos porque fue un día

Voz 1 03:23 para olvidar también te hace madurar pero bueno fue un día para olvidar por lo que pasó allí pero bueno ya te digo al final lo importante era lo que pretendíamos desde desde todos los ámbitos del club era cambiar la dinámica

Voz 3 03:35 hay yo creo que ahora mismo lo importante al final eh

Voz 1 03:38 y es que la gente está contenta está ilusionada todo todos pensábamos que teníamos un gran equipo que y que va a ser un buen año

Voz 1621 03:44 yo sé lo que más o menos Jesús Medina ha tenido que soportar aparte de las críticas que hayamos podido hacer en esta casa que hemos hecho y muchas y duras en otros medios si hablamos de redes sociales de parte por la calle de preguntarte algunos para darte ánimos pero seguro que muchos más pues para trasladar te tú que su queja para demostrar su desacuerdo con todo y a todo eso también ha sido muy difícil no porque te lo digo porque a mí la gente por la calle señores mayores que me han dicho tú tienes la culpa de todo lo que pasa en el Deportivo digo bueno pues si me dicen eso a mí que le dirán a Jesús Medina el pobre

Voz 2 04:24 sí bueno recibe aseo un tiempo

Voz 1 04:27 de recibido muchísimas críticas muchísimos palo

Voz 2 04:30 pero bueno ya te digo al final

Voz 1 04:33 de todo se aprende pero este año puede estaba formando ha hecho un MBA de dirección de entidad deportiva Hay había gente más joven que yo que me preguntaba pues muchas cosas yo lo primero agradecer a a las redes social hay que echarle pocas cuenta porque sino al final en en este mundo deportivo hay hay veces que te va bien que te muy bien y otras veces que te va mal o muy mal entonces bueno es más joven que yo todavía Le todavía le influyen mal a la red social hay algo que que bueno aparte de lo que tu dices de la calle algo que te afecta por mucho que no que era te afecta

Voz 3 05:07 ah y bueno al final ya te digo

Voz 1 05:10 sabe poco a poco te vas haciendo un poco maduro sabes cómo manejar los tiempos sabes cómo manejar las redes sociales y criticas de la gente

Voz 3 05:17 ahí tienes que aprender a convivir con ello

Voz 1621 05:20 estamos quizás personalizado mucho en Jesús Medina ahora hablamos del proyecto de todo lo que se ha hecho en verano de de los objetivos de cómo es la situación de cómo puede llegar el el futuro presidente todo eso pinta muy bien no porque yo creo que se ha trabajado perfecto este este ver

Voz 2 05:38 la al pan pan y al vino vino si la comenzando por el ámbito deportivo pues teníamos la necesidad de importante de de que entrara una figura

Voz 1 05:54 director deportivo que que que queríamos que fuera lo antes posible para que se pusiera a trabajar pueden el fin de la temporada pasada y sobre todo la planificación de la nueva incorporamos a en Linares que está haciendo un trabajo extraordinario el tándem que forma con con Juan ya se conocían antes lo están haciendo extraordinariamente bien sí bueno en la parcela deportiva yo creo que que bueno al final hay que evaluar siempre a a final de temporada no al comienzo pero bueno entendamos que que el trabajo está bien hecho y que hay un hay un buen plantel ir luego aparta independientemente de eso la la otras parcelas que también digo siempre estaba trabajando y siempre hemos dicho que son son importantes este año yo creo que el año que independientemente de lo deportivo también el resto de la parcela hemos ido pues bueno el año de segunda B entramos a finales de junio hay con muchas cosas por hacer el año pasado pues con con todo lo que pasó también Íbamos tarde este año hemos trabajado en toda la toda la área antes de tiempo entonces teníamos la la parte del ticket de entrada de todo el el programa que ya habíamos empezado el año pasado con lo teníamos todo desde el principio desde el mes de junio lo tenía prácticamente hecho el patrocinador técnico lo teníamos

Voz 2 07:03 si finalizado en la contratación al mes de junio

Voz 1 07:06 entonces bueno pues todo lo que el año pasado al final pues tuvimos un problema para el patrocinados técnico a las camisas llegaron la ropa venía había un problema logístico importante no sólo con nosotros sino con con el resto de equipos pues bueno al hemos te acelerado todos los tiempo en todas las parcelas y bueno al final cuando empiezas con tiempo y hacer las cosas ahí está todo organizado pueden mucho más fácil y la hice hay algún tipo de problema pues los puedes las con más tiempo

Voz 1621 07:29 es que como has comentado Jesús bienes de campos como la construcción si tuvo un edificio lo construyes aprisa y corriendo y mal seguramente van a surgir después muchos problemas si vienes de la educación si tu estudias dos días antes por lo que sea no te ha dado tiempo no te han dejado eso ya forma parte del pasado el examen seguramente se va suspende ayer lo que en lo que ha pasado pero ahora sí se han hecho las cosas bien y los cimientos han puesto creo que en orden y correctos y la afición lo han entendido lleváis más de mil doscientos socios está muy bien

Voz 1 08:00 sí ya lo haciendo socio

Voz 2 08:02 no queremos que el que el número que el número sea mayor porque la parte de

Voz 1 08:10 es una de las transporta importantes que tenemos de ingreso la la parte de la de lo que sólo a abono

Voz 2 08:15 mil quinientos sería una buena cifra sí porque al final

Voz 1 08:20 los mil quinientos que tu dices pues bueno nosotros empezamos cuentas con con lo que no solamente en número Illa hay que tener en cuenta que respecto al año pasado osea en esos mil quinientos

Voz 2 08:30 hay cosas que son unos mil cien o mil algo que son

Voz 1 08:35 gente que ha renovado hay que tener en cuenta que ha hecho una promueve diez por ciento de descuento y entonces claro el cobro que tenían respecto al año pasado se reduce en un diez por ciento en todas bueno tenemos que aumenta en número de abonaba el año pasado para intentar que al final el cobro sea sin Mequinenza sería un un número extraordinario oí un poco el número encabeza que que nos gustaría llegar pues bueno porque es muy importante para

Voz 1621 08:57 mil quinientos sería un exitazo teniendo en cuenta cuál era el estado de ánimo de la afición azul y ya en el mes de mayo más o menos

Voz 1 09:04 si la el el sentimiento que había era un sistema en sentimiento de decepción porque bueno

Voz 2 09:09 al al final hagamos

Voz 1 09:12 en la séptima posición en la tabla clasificatoria

Voz 3 09:15 ya hay bueno la gente apostaba

Voz 1 09:17 estaba apesadumbrada defraudada querían estar arriba y no conseguimos no conseguimos llegar ahí bueno y entonces el sentimiento era era buena bebes se te digo que que bueno que queríamos que queríamos cambiar un poco en en la afición por ilusión que era algo complicado pero bueno entiendo que que a día de hoy pues estaba conseguido

Voz 1621 09:35 yo entrevisté no hace mucho a Josema y me decía que que este año va a gustar mucho el proyecto que vamos a estar arriba ayer una hace un par de días Pedro Ubeda me dijo aquí en Ser Deportivos que no sólo se va a conformar el equipo conjugar playoff que sí va a trabajar también se va a pelear incluso para ser campeón ese es el gran reto no

Voz 3 09:56 bueno el objetivo que que ha marcado al principio oí lo hemos dicho

Voz 2 10:00 yo

Voz 3 10:01 hay que algo obviamente al final termina el a la liga regular como primero de Ana muchísimas probabilidades de conseguir

Voz 1 10:11 un hipotético ascenso porque solamente no

Voz 3 10:14 a pasar una ronda pero bueno al final el objetivo que nos tenemos que a estar entre los cuatro primeros Hay y después hacer pero ella y luchar lo e intentar ganarlo pero bueno tenemos que llegar ahí centraron en eso la tanto juego

Voz 1 10:28 él lo tienen claro

Voz 3 10:29 la plantilla también hay trabajan día a día para conseguir ese objetivo

Voz 1 10:33 no olvidemos a una liga muy largas son cuarenta ido son cuarenta y dos partidos que hemos jugado una jornada pero son son muchos partido hay que trabajar en todo ello porque en ningún campo ni en ningún sitio una buena regalar a los puntos

Voz 1621 10:46 sí cuarenta y dos partidos que se van a hacer muy muy largos si como dice el presidente con el objetivo de de jugar el play off pero en la plantilla que sí ha confeccionado está preparada para incluso ser campeona no es algo que nos gusta decir mucho a los medios por ilusionar por lo que sí

Voz 3 11:06 bueno yo creo que ahí ahí cuatro-cinco hay equipos que van a luchar por está por estar ahí arriba siempre después hay hay algún equipo que que que surge como tapado y que que que también estará arriba pero bueno lo el yo confío muchísimo y estoy estoy súper

Voz 1 11:23 por ello el trabajo que que realizan día a día

Voz 3 11:26 ya muy importante lo que bueno otra ha dicho ha dicho el entrenador de que no hay ninguno que sea titular o suplente sino que todos compiten para para ganarse el puesto el

Voz 1 11:36 el domingo yo creo que hay una gran plantilla

Voz 3 11:39 ya al final lo objetivo

Voz 1 11:41 se marca el que atenazó a hacer ellos

Voz 3 11:44 que al final se valida a final de temporada si hemos llegado no oí pero bueno yo creo que hay hay plantilla Hay además ello estaban están trabajando día a día por ello

Voz 1621 11:52 pero todo eso que acabas de decir es eso un poco el mensaje institucional o lo lo piensas de verdad cuando hablas no se en en el ámbito privado con amigos tomando una cerveza Un refresco tenemos un equipazo vamos a sí o no nos creemos realmente eso

Voz 1 12:08 no yo nunca da no nos creemos que darán un equipazo que éramos que tenemos una gran plantilla al final ni me gusta la expresión de equipazo de tener un equipazo creo que tenemos una gran plantilla y que que vamos a estar ahí arriba si quiere

Voz 3 12:18 ahí creo que vamos a estar entre los

Voz 1 12:21 cuatro primero pero bueno como te digo eso se se verá a final de temporada

Voz 1621 12:25 bueno ahora se está hablando mucho de lo que le falta al equipo no claro ayer yo hablaba con Chendo en antena el pobre quieras que no se mostró en poquito molesto no con comentarios que le que escucha que les dicen incluso no de aquello de que faltan nueve y seguramente el nueve que se está mirando porque un paréntesis estáis buscando nueve no

Voz 2 12:47 sí bueno al nosotros no tenemos tenemos la licencia de mayo de mayor libre todavía hay bueno

Voz 1 12:57 dentro de las posiciones que tenemos puede dar ánimo tenemos delantero no hubiéramos también que que muchísimo equipo del grupo IX y del resto de los grupos que solamente tenemos que solamente teniendo delantero pero bueno si se busca alguien que que pueda abortar pero bueno independientemente de eso ya a colación de lo que tú dices respuesta Chendo

Voz 2 13:12 es verdad que muchas veces oye yo lo yo le oí

Voz 1 13:15 también algún tú es que avanzado que que de titular de oye falta falta el nueve al final pues bueno la reflexión que la hace también así oye queremos gente de la casa gente al final que está a nueve que está aquí las de la casa que bueno me da igual que haya nacido a doce kilómetros lo que yo considero que delinear al final quemadas caña verdad no olvidemos que al final pues bueno Pedro jugó setenta y cinco minutos este sí tuvo una pero bueno que pueda fallas cualquier delantero del mundo yo estoy muy donde los delanteros katana maravilla son dos grandísimos delantero la gran mayoría de por no decir todos lo clubes del grupo IX pues querrían adelantar a nosotros Teramo y bueno y que que pueda aportar que pueda dar un poquito más pues se incorporará pero vamos ya te digo con los dos estoy contento

Voz 1621 14:03 por lo tanto como antes y te te iba a preguntar hacía ese paréntesis sí que se busca nueve pero claro termino ya esa esa frase que iba a decir que no va a ser el mismo perfil que lo que tenemos ejemplos era diferente otro delantero que venga sumará completar para que tenga el míster más recursos

Voz 1 14:20 sí el otro y al final más recurso alguien que que complete alguien que se buscaba un perfil determinado pues ya no jugaba el como veda tener un jugador de un perfil diferente que va a apostar un poco más que además solucionar al equipo pero ahora mismo tenemos dos dando Juan A

Voz 1621 14:36 por lo demás y quizás claro lo lo que vemos desde fuera sólo tenemos un lateral derecho nato que luego se puede adaptar otro ahí pero se miraría también esa posición que no esté Migueli

Voz 2 14:47 tan sólo ahí o no a Bono a priori además de hecho con con Miguel estaba hablando de ese tema y con Juan habla o

Voz 1 14:55 muchas más allá del tema solamente esa licencia de lateral derecho pero pero bueno ellos crean Isco creo que son sellos con los que vamos a Trayvon solamente como como tú dices posición específica lateral derecho está Miguelito pero bueno tramo a Fran largas jugó hay mucha posiciona a Rosales que también pueda estar ahí a Andoni que también puede jugar en esa posición y bueno al final pues hay que intentar equilibrar también presupuestariamente colocando en se buscaba un perfil pues al final de auto otro adelantará más porque ella es que tenemos en esa posición tras jugadoras que han jugaba en esa posición de lateral derecho entonces bueno entrecomilla estaba más cubierto nada como tú dices son derecho pero pueden jugar ahí perfectamente uno dos para el partido en los que hagan falta

Voz 1621 15:36 lo del lateral derecho hay gente que lo que lo puedo hacer si es una necesidad no lo de lo de ese atacante y hablabas presidente de has tocado un poquito lo de no engordar los presupuestos cómo está este año el presupuesto yo sé que es hizo una asamblea pero quiero que los oyentes lo sepan porque igual todo el mundo no estuvo o no ha conocido los datos

Voz 1 15:55 sí bueno al dentro de la

Voz 2 15:57 de la

Voz 1 15:59 diferentes facetas en las que hemos trabajado en el club pues bueno nada ya que no que no conozca los presupuestos del club pues pueden entrar en la web del club en el portal de transparencia ya aparecen tanto tanto a las cuentas del año pasado como los presupuestos de este año del primer del primer equipo y de la cantera y bueno al final los presupuestos son unas previsiones que tú a hacer está la Asamblea fue el treinta de junio a las que hicimos a lo largo del mes de junio siempre al final tanto en ingresos como en gastos que son las que tienen el presupuesto bueno al final palabras Si no tramos de acciones positiva o negativa en un sitio pues habrá que paliar las con el otro ya está no no no tiene mala siempre son poco son previsiones que haces el más o menos acertadas pero ya te digo oye pues al final una desviación negativa que es que tener en cuenta en la partida de gasto por tendremos que ha buscado más ingreso o minimizar gastos por otro sitio

Voz 1621 16:47 pero la cantidad es la cantidad creo que

Voz 1 16:50 el fueron cuatrocientos y algo mil euro y otros ciento y poco en en quinientos veinte a al final sumando primer equipo con cantera en en el tema de ingreso

Voz 1621 17:00 cuatrocientos primer equipo más es cierto

Voz 1 17:03 el de cantera una cantera que

Voz 1621 17:05 que que bueno ha sido muy cuestionada vuestra filosofía en los últimos meses no por mucha personas bueno desapareció el B que teníamos

Voz 1 17:16 sí bueno la eso fue después de la primera temporada desaparecer nosotros no podíamos de acuerdo con estar en Tercera División Hontanar a otro equipo en División de no

Voz 2 17:25 no y además no era viable económica

Voz 1 17:28 de género si hay mucha gente oye que que lo consideramos como inversión

Voz 2 17:33 pero pero bueno al final son son

Voz 1 17:37 a la baja levantar de otros sitios y no podíamos sumar lo que tuvimos integran ese año con lo que tuvimos desde el equipo en División de Honor en Tercera División aparte que bueno pero también hablamos con los trenes que en ese momento estaba Alberto Lasarte decía que tampoco tenía mucho sentido teniendo el equipo en Tercera División puede directamente subir del juvenil a la gente a tercera división que el salto quedan

Voz 0834 17:57 la marcha de de Lasarte como como se ha dejado notar en el club ha dejado un legado no yo creo que sí bueno si deja

Voz 1 18:04 pero al final tienen como todos los trabajadores cosa positiva nada diva bueno ha dejado un gran trabajo en los equipos de cantera y bueno al final pues yo lo que quiero siempre mi experiencia es que he tenido profesional e intento quedarme con lo positivo quiero quedarme con lo positivo hago el que dejó los equipo una cantera montada que hay que partir de cero iban al final intento obviar lo lo punto nada el me quiero quedar con lo positivo

Voz 1621 18:31 el de la cantera si hablamos del juvenil de del cadete por ejemplo que que buenos trabajos hicieron no la temporada pasada estamos donde estábamos gracias a quiera es que en un poco también Alberto

Voz 1 18:41 sí bueno al juvenil por por un gol no debe categoría y bueno estamos en en la máxima categoría a nivel nacional con el ascenso que consiguió High Mañas que el actual director ahora de la cantera con Javi mañana

Voz 1621 18:54 un temporada

Voz 1 18:56 es dice un tiempo ladrón y ya te digo consumando sea con el ascenso al final también chaval necesitábamos me vine

Voz 1621 19:01 de hecho es ahora el responsable pero Se pensó en alguna otra persona o lo tenía muy claro que iba a ser Javi Mañas piensa ocupara de eso

Voz 1 19:09 no bueno siempre al final cuando ya vimos que Alberto no iba a continuar pues se había al final hay más personas que pueden que pueden tener ese puesto pero al final consideramos que Javi era pues dentro de los diferentes de la diferentes parcelas que tenía que que la persona que que veíamos más manga preparada para para llevar

Voz 3 19:29 de la cantera Hay y por eso a lo mejor al final aceptó el el domingo

Voz 1621 19:34 no es el primer partido en casa Huétor Vega seis y media de la tarde vaya ahorita no con el calor

Voz 1 19:40 sí bueno ahí al final cuando nosotros

Voz 2 19:43 sí

Voz 1 19:43 a elegimos a la hora también tenemos que tener en cuenta o a otros aspectos como son partidos en Primera División entonces al final pues bueno hay encajaba que no había partido oí que era una hora bueno pues sí entendíamos que también hacía calor pero bueno considerábamos que matar más tarde a ser peor también juega el derby sevillano a la a las ocho y media no menos cuarto que sí que hay gente que dice no a la gente que va afinar no Bubble el derbi del Betis lluvia hay gente que sí entonces bueno al final lo que tenemos que jugar con con el AVE con la gente que que va a entrar como vamos a encontrar

Voz 1621 20:16 el el campo el terreno de juego yo yo no lo he terminado de ver bien este verano

Voz 2 20:21 no bueno a ver a ver

Voz 1 20:24 dentro de lo que el ámbito del estadio pues lo que son grada se ha hecho un trabajo por parte del Ayuntamiento hay parte que sea saneado y se ha pintado y enlazar animo hay en cambio estético en el en lo que son las gradas que se han pintado de azul además la lo que son tanto la uva la U televisiva como la contra en ahí en lo que a él la publicidad bueno cromática el banco que queda muy bien al final imitando a los equipos de la Liga que lo tienen así según el convenio de la Liga y luego el césped sí es cierto que podría podría estar mejor se hizo una yo creo que fue Permira la Liga la primera semana de junio se hizo la siembra y entonces bueno sea cierto que que la recién se dice ese trabajo

Voz 2 21:08 hoy no hay no hay

Voz 1 21:10 digamos zona con calvas pero sí es cierto que hay que hay que hay que el mejor hablaran en un no va a estar el domingo en en su mejor momento pero sí en un par de semana estará mucho mejor

Voz 1621 21:21 pero según personas entendida así incluso de quiénes han estado haciendo esas labores ahí hace falta una inversión de un dineral que vale los productos y ese mantenimiento eso quién lo paga el club

Voz 1 21:35 has hablado con el Ayuntamiento que bueno ahora

Voz 1621 21:37 para hablar con el Ayuntamiento como está pero bueno

Voz 1 21:40 lo que las cuestiones de mantenimiento sí la tenemos que pagar nosotros esa recién Bravo se hizo sí es cierto que se hizo parcialmente se hizo el pago por parte del Ayuntamiento y parcialmente nosotros porque era algo que tenían proyectado ya desde hace tiempo es lo que a él lo que hicieron el suministro de materiales nosotros el resto ir

Voz 2 21:58 sí bueno pero vamos el resto de de tarea producto

Voz 1 22:02 el mantenedor van a cargo del club

Voz 1621 22:04 es que estamos hablando de de de mucho dinero no a lo mejor cerca de casi treinta mil euros en todo eso

Voz 1 22:10 sí bueno ahora hay ya ha hablado con con casas que se dedican a empresas de mantenimiento de equipos de Primera de Segunda división obviamente no lo he dicho me pasé un presupuesto de de lo que costaría me pasa un presupuesto asociado a equipos de Tercera División si al final se va no sea cuatro o cinco mil euros al mes de mantenimiento de tal y al final pues bueno a cinco mil euros me acuerdo remesas esos sesenta mil euros a mucho dinero que nosotros obviamente no tenemos las capacidades que tiene esa empresa que de todas formas

Voz 2 22:39 son menores

Voz 1 22:42 en segunda división pero vamos que si haga hasta treinta treinta y cinco al final mucho

Voz 1621 22:47 y fíjate el otro día que lo que ocurría en la victoria yo no voy a entrar en si fue o no adrede pero bueno sí fue fortuito demuestra que ellos también tienen problemas lo estadios viejo oí las consecuencias Se nota nosotros tenemos un campo al que se

Voz 0834 23:01 ha dado algún lavado de cara pero no deja de ser algo

Voz 1621 23:05 qué es superficial el presidente cree que necesita

Voz 0834 23:08 el campo una remodelación de verdad potente desde abajo hacia arriba

Voz 1621 23:14 y que lo dejemos todo ni que helado como diría que lo no porque hace falta hace falta sí

Voz 1 23:19 a ver mucho más con pintado y que

Voz 1621 23:22 en cuatro letreros si vamos nosotros

Voz 1 23:25 no tienen sesenta hay tantos años no

Voz 1621 23:28 este dato por el sí

Voz 1 23:30 no se cuando nosotros en el XVI tenía sesenta sesenta

Voz 2 23:34 en el estadio de porque has dicho hoy la mencionado el el de Jaén en estado de la no

Voz 1 23:42 tendrá catorce o quince años nuevo

Voz 0834 23:45 en ese estadio no está viejo y bueno a ver si es verdad lo viejo pero pero descuida que descuidó

Voz 1 23:50 dado el problema sobre todo que tiene Yolanda o con como el consejero delegado Andrea Rodríguez Icon Tomás Membrado el problema era lo único que tiene a lo mejor un problema en tres o cuatro muros que son recaló cese y se arregla hay al final fue si quieren un poco más de cien milagroso cambio tiene nuevo completo pero al final lo que en si la estructura que lo importante que es lo que vale dinero de la cabina de todo como en campos de Segunda División

Voz 2 24:17 nosotros no pero yo no soy él

Voz 1 24:20 no no tengo que decir yo que al estadio hace falta iba a decir esto una remodelación integral yo creo que el Estado tiene al final mucho tiempo no ha tenido no ha tenido mantenía

Voz 3 24:30 miento Si al final hace falta

Voz 1 24:33 hace falta haría falta un estadio nuevo ir demoliendo ahora Day volviendo ahora a hacer yo puse en de que un hilo puse cuando fue el aniversario el sesenta Aniversario que que un club al final crece sobre su estado

Voz 3 24:44 ya lo dice mucha gente y gente que sabe realmente de fútbol hay

Voz 1 24:50 es que éramos todos tiene infinitas recuerdo yo yo uno más de las personas que tienen recuerdo de allí pero

Voz 2 24:59 yo no se puede hacer mucho va a se hizo un

Voz 1 25:03 la inversión se cambiar el césped pero a la vez que se hizo lo que hizo un trabajo

Voz 3 25:09 pues se cambió el río y el drenaje Hay fue el río y el drenaje

Voz 1 25:13 tampoco funcionan bien entonces bueno sí habría haría falta una inversión

Voz 2 25:17 dónde pero veo que una cosa que es muy complicado

Voz 1 25:20 dado que en que depende de los

Voz 3 25:23 estás municipal ha ido o dudo que sea a ver

Voz 1621 25:26 en algunos accesos la iluminación fíjate esa torreta que salía ardiendo hacía

Voz 0834 25:30 poco y cuando llueve un poquito cuidado que a ver si va a pegar un chispazo hablando claro no como

Voz 1621 25:36 hasta hace poco que es encharcado aquellos inundó hoy es a un desastre y tuvimos que suspender aquel partido yo creo que son cosas que aunque estemos en Tercera División una entidad como Linares no se puede permitir como están los baños y hay cositas que es también pero faltan muchas cosas si es que la gente se queja de eso

Voz 1 25:53 sí sí es normal a ver el sea cierto que este verano aún no te he dicho pues el Ayuntamiento ha hecho una actuación que tenía Rafa San Pedro proyectada además que comunicó antes de irse

Voz 2 26:03 sí una de ellas el tema de baño

Voz 1 26:05 pero aún así son son muchas cosas que el de Abel campo necesita ahí bueno hay al final pues ya te digo yo pues cuando me preguntan qué qué haría o no haría yo no invertiría mucho más dinero linaje hijos directamente esa así de habría que hacer oye empezaría por un fondo de Mollet al fondo lo haría otra

Voz 3 26:24 sí tendríamos a la gente al resto de las

Voz 1 26:26 es ponga una grada las otro fondo de La Pola otra nada porque es que son muchísimas cosas en las que tiene que no solamente lo que no sabemos nada nosotros vamos por fuera pero al final la instalaciones que tiene dentro todo todo esto

Voz 2 26:37 ah

Voz 1 26:38 habría que arreglar

Voz 1621 26:41 vamos terminando un presidente

Voz 4 26:43 hay hay asuntos que están ahí un poco

Voz 1621 26:46 como enterrado Si dentro de poco igual salen otra vez a la luz no como el tema de de ese problema que hubo que está en vía judicial

Voz 0834 26:57 ha sido una vez no me sale

Voz 1621 27:02 hablamos de de de ese tema del d'Esquadra contable famoso oí de esa presunta no acción de del que fue el ex tesorero al que se denunció por eso sí

Voz 2 27:16 si el dos de octubre cuando se hacen

Voz 3 27:20 será el juicio en Jaén por eso pregunto a nada bueno hallado al fin

Voz 1 27:24 ah pues bueno era algo que no no me toca a mí porque yo no estaba en la directiva entonces pero bueno me tengo que ahora que el juicio como como presidente del club al final pues bueno lo que queremos es que que el resultado de ese juicio sea lo más el club deseamos que oye que que al final pues la justicia dirima diriman en ese sentido para que el club obviamente no nos ha perjudicado o beneficiado

Voz 1621 27:46 pero realmente el presidente cree que de ahí va a salir algo positivo para el club

Voz 1 27:52 no lo sé la resolución judicial lo de lo desconozco porque al final me hacia un lado hacia otro y hay infinitos casos que parece que son meridianamente acción aparte y después se se van hacia la otra nosotros lo que deseamos es que sea positivo para el club y nada

Voz 1621 28:08 pero quiero decir ese dinero pensáis que es recuperable o no

Voz 1 28:13 dependerá del juicio no lo sabemos ese al final a recuperable pues era positivo para el club porque será un ingreso extraordinario será algo pues oye pues si al final ese dinero vuelve significará que que un día fue sustraído hiciera algo que vuelve al club que pertenece al club

Voz 2 28:29 desde que no han de nadie más nada magia del club

Voz 1621 28:33 patrocinadores y Martín López carburantes el principal

Voz 1 28:37 si Martín López Caro cuantas José Luis pues bueno al final el año pasado estuvo la trasera inferior patrocinando el equipo y este año pues ha apostado ha seguido apostando con nosotros a él el frontal incluso al final pues bueno también tenemos posible que continuara el año que viene tenemos ahí un contrato condicionado que sería genial que continuara con nosotros el año que viene al final su idea es que sea un patrocinio de media larga duración en nosotros encantado además con que una empresa Linares se que está aportando a apostando además por Linares

Voz 2 29:07 va a abrir una instalación a mar

Voz 1 29:10 a mí apostando a mucha gente en la su política de recursos humanos la mayoría de la gente yo creo que casi todos son de Linares pues bueno algo que se agradece además que apoye que voy al club de suciedad se busca más evidentemente no sí sí bueno ahora mismo no tenemos la el frontal del pantalón pues con lo envía la Diputación dejara en la trasera de la empresa

Voz 3 29:32 ya

Voz 1 29:33 creo que en calle Sagunto con que hace sobre todo ropa laboral en la en la manga Zahi igual en la en la trasera también tenemos a María José Manrique con lo que quedarían poco a la trasera superior que que bueno en el mes de julio cuando llegó la circular de la Federación no tenemos claro que que bueno soltó no llegó una circular que era posible que hubiese salen fijo y era posible también que que que a lo mejor se ponían nombre de de los jugadores la trasera superior dudaba muy poco pero bueno ya parece que a día de hoy no han comunicado nada eso se va a quedar pues sin sin nombre en letras eran superiores muy bueno que estaba buscando patrocinadores que a ver si en un par de semana lo han contra lo que es

Voz 1621 30:19 Ana de lujo es la forma en la que ese comunica no la información en las redes sociales el acceso a Internet para gestionar mil cosas de carne de abono por ejemplo no para un montón de de historias que que les dan quiera

Voz 2 30:34 imagina el club sí bueno dentro bueno la formación esa que que que te he comentado el al final

Voz 1 30:42 denominados como a todos los sitios a día de hoy era la digitalización por por un lado porque es un departamento fundamental hay comunicación

Voz 3 30:49 por otro lado porque al final él

Voz 1 30:51 público objetivo uno de los que no alto para nosotros que que bueno que que te voy a contar aquí que que son Instagram el tienen ya se dedique solamente se mueven prácticamente en ese mundo ya no ven la televisión a día de hoy por por los millennials no lo ven lo que Benson Youtube

Voz 2 31:08 sí bueno pues apostamos por eso la hemos hecho un remozado a la red

Voz 1 31:13 que que bueno tienen una nueva tiene una nueva

Voz 2 31:15 y a una nueva vista Hay aparte

Voz 1 31:18 bueno el departamento de redes sociales la lo abstracto muy ayer que tenemos son extraordinarios y las redes sociales la llevan genial parte de lo que te he dicho que el año pasado introducimos el nuevo el nuevo sistema de de tíquets de gestión de abono entrada bueno y ahora pues bueno puedes comprar una entrada cuando ya era yo el año pasado como dije el abono me lo saqué de desde Portugal y bueno es algo que al final se agradece hay gente que compra ya directamente a la entrada en su PDF y la verdad es que genere yo creo que ha un paso que tenemos que dar el paso a la modernización del club que al final le viene muy bien bueno

Voz 1621 31:52 Jesús Medina ha sido una charla creo que interesante mucho más tranquila que en otras ocasiones porque creo que la situación ahora ha cambiado y sólo espero que que bueno pues a la tercera vaya la vencida no en en en el número de sus propias

Voz 1 32:07 dos sí sí lo que todos deseábamos sabemos llega a cumplir el objetivo de estar entre los cuatro primeros

Voz 3 32:14 a ello hay ahí pues

Voz 1 32:17 luchar por conseguir el ascenso ojalá que