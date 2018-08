Hoy por Hoy Matinal Linares (31/08/2018)

el Ayuntamiento de Linares ya tiene diseñado el que será el nuevo gobierno municipal a falta de conocer el reparto específico de delegaciones y presidencias de comisiones el acto el alcalde Juan Fernández ha anunciado el acuerdo con los miembros de la corporación para que eche a andar un nuevo equipo corporativo cuenta con todos los concejales menor Izquierda Unida IU el no adscrito Sebastián Martínez y como es lógico tampoco estará el Partido Socialista cuyos ediles renunciaban en bloquea sus delegaciones incluso Ciudadanos está valorando la posibilidad de incorporarse a ese gobierno de concentración Juan Fernández el alcalde celebra el compromiso y la responsabilidad dice que demuestran quieres apoyan esta acción la cual lo estará remunerada económicamente

que nadie piense que hay remuneración económica detrás de todo esto al contrario un ahorro porque con la dimisión del anterior equipo de gobierno hay un ahorro dinerarias e específico en económicamente hablando por lo tanto no nos va a costar nada nadie ha pedido nada ni hay gratificación ni hay una delegación nueva de competencia retribuida nada nada de eso Se está haciendo como se dice es como se está diciendo con absoluta sinceridad naturalidad y compromiso de toda una Corporación la restante Corporación

que que no ha desertado

todavía no se han dado nombres específicos de quiénes liderarán las presidencias de las comisiones o qué funciones exactas de esa premiará a cada uno de los ediles es algo que se conocerá dice Fernández en la primera semana de septiembre y en la que se va a convocar un pleno extraordinario para aprobar estos pasos Angeles Isaac en la portavoz del PP se muestra convencida de la viabilidad de este tipo de gobierno por inédito que resulte las

Voz 0370

02:42

hemos con un pacto Linares con un gobierno corporativo vale pues me parece bien ibamos a asumir la presidencia de algunas comisiones lo que la distribución y el sentido común la formación las habilidades de cada uno de nosotros puede servir más y mejor a los ciudadanos entendemos que cuando se termine este cuadrante que como ustedes comprenderán sutiles delicado para lo vamos a hacer con la profesionalidad que siempre hacemos en todas las cosas al menos el Partido Popular así lo hemos hecho no ahora que no requiere un sobreesfuerzo la ciudadanía lo hicimos desde el primer momento que entramos irá siempre hemos estado al servicio de los ciudadanos con todos los instrumentos que éramos capaces de degenerar