Voz 0225

08:46

a Cole se veía un toro grande con presencia en la plaza pero tenemos que decir que era un toro que un toro cuando se acerca ya a los seis años es un toro que tiene el que abona bueno pero el que está yo camino ciertas dificultades se les notan más el problema reservó el toro tiene un año y pico más por lo que es más listo que un toro con menos tiempo aún todo lo más complicado y ahí se juntaron muchas cosas entre que era el último toro de la tarde entre que la luz no alumbra bien eso de Santamaría editan no se ve a partir de quinto toro y eso habrá que reflexionar sobre eso que a las siete de la tarde puede ser muy buen ahora pero es que no se ve entonces una de dos o mejora el alumbrado de la plaza que es complicado porque la plaza de Linares una plaza muy ancha y hay que idear unas Torretta o algo y eso valdrá mucho dinero o habrá que adelantar los toros yo creo que es que no se ve ni en el quinto ni en el sexto entre no es sólo que no ve al espectador es que los toros ven empiezan a ver como una sombra que empiezan a dificultar la situación y la colocación donde está el torero y empiezan a desconcertar lo hizo y eso hace que el torero confía menos en sus engaños entonces se juntaron todas estas cosas y eso hizo que Andrés Roca Rey estuviera menos confiado en lo que se refiere al capítulo ganadero vamos a contar la historia no se pueden intentar desprende desperdicia o perder ocasiones tan buenas como la que tú Molinar al otro ya estábamos hablando de una corrida en la que un día antes iba vendido casi más de media plaza o media plaza eso quiero decir que iba a vivir una tarde con bastante público ya habíamos visto buena buenas taquilla entonces lo que hay que hacer es cuidar al máximo el espectáculo no se pueden cometer fallos es sentido yo fíjate hay no le echo la culpa a la empresa pero no se puede jugar con el tiempo y no le echo la culpa la empresa el hecho más la culpa a otras personas que están vinculadas al entorno de la corrida de toros Curro Díaz les daba igual Curro Díaz nunca puesto hay impedimento alguno para matar a qué Toro pero hay otros apoderados que que que que ponen más dificultades no se puede jugar con los tiempos ya es que el día veintisiete a las seis de la tarde llegaba un camión con la corrida de toros de Jandilla cuando en la corrida de toros de Jandilla en un primer momento la ven irle bien las hechuras es una pequeña pero es que luego Lapesa y algunos toros pesan trescientos cincuenta kilos la Delegación del Gobierno El equipo relativo que se va un criterio objetivo dice las plazas dicen que tiene que pasar como mínimo cuatrocientos treinta y cinco tienen que pasar cuatrocientos XXXV que es lo que pasa que solamente a prueba a un toro que pesaba más de cuatrocientos noventa y cinco El ganadero de Jandilla dice un toro no lo dejo me llevó los nuevos entornos para atrás el camión vuelve a partir de ahí ya empiezan cierto el lío en el sentido de que llega una corrida de Núñez del Cuvillo pero llega a las ocho de la mañana ocho y media de la mañana revisa la corrida trae nueve toros solamente había aprobados tres tres con ese criterio objetivo del peso de cuatrocientos treinta y cinco más de cuatrocientos veinticinco Ahora bien el presidente actúa bien ha actuado de una manera responsable dice hay dos toros que aunque no llegan al límite del cuatrocientos veinticinco por hechuras y por trapío creo que pueden entrarle la corrida rescatados toro bajo su potestad se lo permite el reglamento lo hace pero hasta ahí se puede quedar fin se que luego los toros que rescató el presidente fue en los que me han aguantaron pero es que no tuvo otro remedio porque estábamos un domingo de un San Agustín un festivo el Linares a la una y media de la tarde no se había hecho el sorteo porque no había toro solamente había cinco todos los llegan a las doce del medio día dos toros más de la finca de Román Sorando dos toros más lo bajando el camión even quedan pocos tampoco cumple con los mínimos exigidos para la una plaza porque no cumple por pequeños por chicos eso no se puede consentir porque hay un reglamento aquí no vamos a decir que éramos el mismo todo lo que saben Pamplona ni en Bilbao pero es normal que el equipo gubernativo diga que se cumpla la norma que es que si no pesa más de cuatrocientos treinta y cinco kilos no puede pasar por qué porque lo dice el reglamento en plazo de segunda ya está a punto no hay más le cuento la anécdota estaba estaba yo con Juan Collado tomando una cerveza a las dos ideas de la de la tarde pensando ya había ocurrido el sorteo y todo llaman a Juan Collado dicen tiene posibilidad de traer tres toda la fin a Linares y el hombre estaba tomando una cerveza índices pero me voy a casa yo allí tengo todo pero los toros no están en una habitación no está en una despensa están en el campo hay que ir a por ello hay que embarcar subirla que tras los toros de Juan Collado llegaron a las cinco y media y muy pronto llegaron porque esto lo avisaron a la doy Vico entonces a las cinco y media llegan los últimos tres toros un toro no podía pasar pasar reglamentariamente porqué porque la guía tenía más de seis años y un toro tampoco puede lideró hace con más de ese año entonces se todos lo fue rechazado Se me dio a un sexto toro al castaño Dalia que él fue un toro que pesó quinientos kilos y al sobrero que estaba a punto de cumplir lo sé lo sé años era un toro con una hechura con una cara que se salía de lo que era la corrida que me pueden decir que no pintaba nada pesquera el único que había era la única opción que que hubo ya ya eso no hay que dar lugar que pase en una feria de Linares eso me quedas lugar teniendo tres cuartos ha sido el aforo vendido teniendo casi cinco mil entradas vendidas no le echo la culpa al empresario e inútil y echó la culpa al empresario porque el empresario dio muchas opciones de corridas de toros que tenía vista ir dijo vamos a ir al tal ganadería quiero decir por por no perjudicar al ganadero al pobre que no tienen culpa y hubo un apoderado que dijo no a esa ganadería no íbamos en cuanto no hay tampoco y entonces llegó un momento que la situación desconcertante que tienes todos los que no cumpla el reglamento que es una auténtica vergüenza que para que salga seis toro Linares tengan que venir veintisiete toda a la plaza eso no se puede consentir porque luego nos quejamos que la gente no he dicho eso dicho el lío qué buen Corrales que auténtica veinte una vergüenza que los toros lleguen media hora antes que la gente es que eso no puede ser que el sorteo se haga a las cinco y media de la tarde como Cobas eso no puede ser dicho todo eso el espectáculos al huir salió bien pero hubo que librar un montón de dificultades iba a contar otra Nando se van a lidiar en la Feria de Úbeda feria próxima Feria de humedad dos corridas de toros dos corridas de toros y este año existe una dificultad porque los toros que quedan ya en el campo de las ganaderías que están acostumbrado a matar las figuras son muy pequeños son toros que acaban de cumplir ya la edad reglamentaria no han sido no han sido acordados con pienso alto contenido de proteínas no están desarrollados como para ir a plazas de segundo incluso de tercera y la empresa de Úbeda lo está pasando mal y por eso no ha presentado la todavía la feria taurina porque dentro del circuito de las ganaderías que quieren torear las figuras no encuentro una corrida de toros que satisfaga puedo decir que la empresa ha ido a verla corrida de Jandilla que fue rechazada en Linares la corrida de Jandilla en Linares en plaza de segunda categoría en la empresa fue porque se la ofrecieron y lo dijeron porque no vemos la corrida de Jandilla para llevarla Úbeda el cartel que quieren hacer es Enrique Ponce Miguel Ángel Perera y Cayetano ese es el cartel que que obra han ido a ver la corrida de toros de Jandilla ya han dicho que no les va a pasar tampoco el reconocimiento en Úbeda y eso no quiere decir que esa corrida no sea una corrida de toros que seguí en plazas de segunda el año que viene sin problema alguno pero hay que dejarla que madure ha quedado la que engordan esa corrida de toros entonces incluso la empresa dura ha dicho no a la corrida de toros que fue rechazada en el Linares y ahora tienen vista una corrida de Fuente Ymbro la idea es que sigas Ponce Perera Cayetano lo que pasa que todavía siguen ahí las negociaciones porque hay toreros que no están tan acostumbrado a ganar a matar esa gama quería están viendo otra opciones pero lo ideas y Fuente Ymbro Ponce Perera y Cayetano pero habrá que ver cómo queda finalmente la corrida por cierto adelanto que en Úbeda el segundo cartel va a ser una corrida de toros de Miura están confeccionando también los toreros que se va a presentar seguramente el martes en el Ayuntamiento de Huelva pero la ganadería lidera Fuente Ymbro Miura email referido a la feria de Úbeda para contar un poco la anécdota que una corrida que incluso al hombre ahora incluso la empresa dice nulidad no va a pasar se puede jugar con los tiempos es decir puesto en lo que hay son las siete de la tarde y eso no se puede hacer le digo que de todo esto es culpa a Juan Reverte porque es uno de los empresarios que más se preocupa a los toros porque el espectáculo está en condiciones pero las cosas así no puede ocurrir maestros Villar me he puesto a contar a mí no