SER Deportivos Linares (31/08/2018)

Voz 1 00:00 pues un pívot

Voz 2 00:06 Andreina se

Voz 0301 00:25 hola qué tal buenas tardes bienvenidos bienvenida sea Radio Linares Cadena SER estamos en el mil seiscientos dos de la onda media ciento dos punto tres de la FM en la página web de acero en la aplicación para móviles y Tablet saludos de Tomás Ballesteros SER Deportivos desde ahora y hasta las cuatro de la tarde bien hoy hablamos de fútbol pero también de polideportivo en nada con asuntos que comentamos pero lo primero el liner deportivo hoy ha habido rueda de prensa ha hablado lo pito el portero azulino también Juan Arsenal el míster eh como previa del partido del domingo seis y media de la tarde en casa ante el Huétor Vega enseguida estamos eh con eso hoy eh vamos casi casi a darnos una vuelta por la feria eh porque hasta hace poquito tiempo creo que están todavía por allí los amigos de Lina basket han hecho una actividad en la caseta del quinto pino allí no sólo se baila ese bebe y está de fiesta sino que también se puede hacer deporte lo han demostrado esta mañana con una actividad que ha llamado Baloncesto para todos han puesto canastas y chicos y chicas de la ciudad de toda la provincia han venido al quinto pino

Voz 2 01:32 jugar al baloncesto luego os contamos todo eso

Voz 0301 01:35 también os recuerdo que dentro de muy poquito la semana que viene tenemos el campeonato del mundo atletismo en Málaga tenemos a un representante de la ciudad el atleta Carlos hubo que nos va a acompañar en SER Deportivos nos va a contar cómo se prepara para todo eso sin olvidar que mañana hay un gran plato fuerte del deporte en nuestra ciudad el paso de la Vuelta Ciclista España por Linares con la salida de la octava etapa desde la Avenida Primero de Mayo a eso de las doce doce y diez de la mañana pero desde las diez y media de la mañana haya tenemos actividades paralelas digamos en torno a a la Vuelta Ciclista a España la octava ronda que sale desde Linares ciento veinticinco kilómetros hasta Almadén e os cuento algo más después sobre todo eso pero antes una pequeña pausa para la publicidad aquí en Ser Deportivos

Voz 4 02:24 deportivos Cadena Ser cooperativas San Agustín

Voz 5 02:28 Linares le desea feliz Feria de San Agustín a todos los Linares ese visitantes si está de paso y visita Linares con motivo de la Feria a la hora de marchar no se olvide de llevarse el mejor regalo aceite de oliva virgen extra de Linares disponible en todos los envases y también en cajas ideales para regalar aceite de cooperativa San Agustín adquiera lo directamente la cooperativa en carretera de Janus el número en su nombre feliz feria el Linares

Voz 6 02:53 sí apasionan los videojuegos o el desarrollo de aplicaciones móviles que estás buscando un tipo de formación que te abra las puertas del empleo llega Linares esté la escuela de referencia especializada en formación en tecnologías aplicadas con dos ciclos formativos con gran empleabilidad y futuro laboral desarrollo de aplicaciones multiplataforma ya animaciones 3D juegos y entornos interactivos ahora puedes prepararte para trabajar a estudiando en Linares prepárate para liderar el cambio contacta con nosotros nueve cinco tres seiscientos treinta y seis cero cero cero o visitarnos en escuela stage punto es

Voz 4 03:28 deportivos Cadena Ser

Voz 8 03:37 no

Voz 0301 03:42 estamos de vuelta en SER Deportivos antes de nada antes de entrar en materia de escuchar la rueda de prensa que hoy ha dado Juan Arsenal y también el portero lo pito muy rápidamente por recordar por refrescar algo de lo que lo más fundamental de lo que ayer

Voz 2 03:56 Tanto Jesús Medina el presidente del club en la entrevista que elegimos especial a esta misma hora en SER Deportivos por si no lo habéis podido escuchar todavía lo tenéis en la web de Radio Linares punto es en la sección de A la carta nuestra red social lo hemos colgado pero queremos queremos recordar por ejemplo parte de lo que dijo el presidente hablaba de que el objetivo fundamental para esta temporada es estar entre los cuatro primeros

Voz 0423 04:22 bueno el objetivo que marcamos al principio oí el lo hemos dicho a Ibai que fue algo obviamente al final termina el y la liga regular como primero tener muchísima más probabilidades de conseguir un hipotético ascenso porque solamente en pasar una ronda pero bueno al final el objetivo que nos que a estar entre los cuatro primeros ahí y después hacer pero ella y luchar lo e intentar ganarlo pero bueno tenemos que llegar ahí centraron en eso la tanto juegan como lo tienen claro la plantilla también trabajan día a día para conseguir ese objeto que no olvidemos es una liga muy largas son cuarenta ido son cuarenta y dos partido hablamos una jornada pero son son muchos partidos hay que trabajar en todo ello porque en ningún campo ni aquí en ningún sitio una buena regalos punto

Voz 2 05:11 se luchará por los play off dice el presidente en un año para el que hay una dotación presupuestaria de unos cuatrocientos mil euros del primer equipo más ciento veinte mil de la cantera el número de abonados según Medina ha sobrepasado las previsiones y no descartan que la cifra pueda alcanzar los mil quinientos abonados azulinos sobre cuestiones que están de actualidad como por ejemplo el debate abierto en torno al fichaje de un delantero centro Jesús Medina reconoce que están buscando un perfil que complemente lo que ya hay con Chendo y con Pedro vedad de los que dice bueno están contentos con con estos dos jugadores pero bueno si viene algo que sea para sumar para mejorar

Voz 9 05:47 ahora mismo tenemos tenemos la licencia de mayo les mayor libre todavía muy bueno

Voz 0423 05:54 es dentro de las posiciones puedo dar ánimo tenemos delantero no olvidamos también que que muchísimo equipo del grupo IX y del resto de los grupos que solamente tenemos que solamente teniendo delantero pero bueno si se busca alguien que que pueda abortar pero bueno independientemente de eso y a colación de lo que tú dices haciendo es verdad que muchas veces yo lo yo lo leo y oí pero también algún tú es que avanzado pues pues bueno que que de titular no de oye falta la falta el nueve al final pues bueno la reflexión que la hace también así oye queremos gente de la casa gente de Linares y luego al final que está a nueve que está aquí chicas de la casa que bueno me da igual que haya nacido a doce kilómetros de aquellos que considero que al final que más caña les da esta no olvidemos que al final pues bueno o Pedro jugó setenta y cinco minutos al quince sí tuvo una pero bueno que pueda fallas cualquier dentro del mundo y yo estoy muy contento con los dos ahora como son dos grandísimas delantero

Voz 2 06:45 alaba también el presidente sobre otras cuestiones sobre el mantenimiento del campo de fútbol de Linares hijos reconocía que claro que sí que necesita una remodelación importante seria aunque dudaba que eso vaya a suceder quizás ahora de manera inmediata todos sabemos cómo está la situación en el Ayuntamiento pero bueno sí que reconoce el presidente que se han dicho cosas pero que falta más eh aunque no es él el que tiene la potestad de tomar una decisión en firme en este sentido está claro que todo esto y el Ayuntamiento no el que debería de tomar cartas en el asunto también tocando temas que son un poquito más desagradables como el próximo juicio porel que sea acusa presuntamente al ex tesorero de aquel d'Esquadra contable sobre los patrocinadores celebrando que antes esté al frente y que bueno no se va a dejar de trabajar por supuesto para a ver si se pueden añadir más patrocinadores en ese sentido bueno más temas que si les parece pueden escuchar de forma entera en la entrevista que está colgada en la página de la Cadena SER

Voz 0301 08:02 y de lo que ayer dijo el presidente Jesús Medina pues vamos ya a la actualidad a lo que esta mañana hemos podido escuchar en la sala de prensa del campo de fútbol de Linares hijos con la comparecencia del míster de Juan Arsenal también de lo pito vamos a empezar por ahí por el portero azulón

Voz 2 08:18 hoy para esos saludamos a nuestra compañera Tanya casa

Voz 0301 08:20 la hola tenía la amenaza más qué tal bueno ya queda menos para el partido del domingo que se que tienes muchas ganas estarás con nosotros de nuevo en el Carrusel deportivo con el micro a pie de campo y ojalá que contenía

Voz 2 08:30 es que el equipo mete muchos goles sí que ganemos

Voz 0301 08:33 hemos contentos ese día no además

Voz 0824 08:36 debutar en casa como muchos de los futbolistas yo también estoy muy contenta de poder hacerlo

Voz 2 08:40 muy bien bueno pues que ha dicho vamos por partes lo pito en la sala de prensa hoy

Voz 0824 08:45 tras el entrenamiento de esta mañana se sentaba en rueda de prensa lo pito como bien dices ha respondido a las preguntas de la prensa en temas como por ejemplo el rival del domingo y sus peligros todo después de una buena actuación en la victoria a pesar de la derrota por un gol a cero sobre las claves del partido habla el guardameta

Voz 11 09:02 sí está claro que tenemos que eso ya ha pasado no el partido Jaen pasó y ahora pues como tú dices sacarnos la la espinita ganando en casa y haciendo haciendo nueve nuestro fútbol como hicimos en Jaén porque creo que que si hacemos el fútbol femenino haciendo saldrá todo bien los resultados acompaña asegura

Voz 2 09:20 no es un partido trampa partido

Voz 11 09:22 va a la espera más fácil le y luego quizás son son más complicado incluso que son equipos que que pueden venir aquí a encerrarse atrás Hay que te complica ante complica la vida no aparte un equipo joven

Voz 12 09:34 los jugadores de la cantera Granada

Voz 11 09:36 sí supongo que tendrá gente con mucha chispa arriba y que no que no puede complicar la vida sigue nosotros como si fuese el partido de Jaén también la misma motivación oí a punto a serio atrás muy atrás pendiente de de la gente de derribar a ello lo evitarlas contra y luego tener tranquilidad no tener mucha paciencia con el balón como venimos haciendo siempre tranquilidad a la hora de de llegar arriba y finalizada no tener esa tranquilidad de llegar allí definir bien además y aprovechar sobre todo la la ocasiones que tengamos oí el balón parado yo creo que también puede ser no puede ser muy importante

Voz 0824 10:12 lo pitó mostró un buen nivel el pasado domingo ante el Jaén cree que no obstante hay que trabajar más para mejorar el rendimiento espera poder hacer un buen trabajo en el que será para él el primer partido de liga oficial en casa tras su regreso al Linares Deportivo también ha hablado sobre el estado del terreno de juego

Voz 13 10:30 si un partido de CMS

Voz 11 10:32 en ti muy cómodo la forma de jugar el equipo también ayuda no va a tener esa tranquilidad esa confianza que que me dan tanto tanto el cuerpo técnico como como los compañero oí eso es muy importante no a la hora de jugar pues se ve se ve reflejado en el campo que que el nivel eh bastante bastante bueno tengo que seguir trabajando para seguir mejorando y seguir manteniendo aumentando ese nivel y está ahí como tú dices joder gol pueda una una genialidad de Juan Carlos sí

Voz 14 10:58 sí desde que me desde que me fui

Voz 11 11:01 siempre piensa en cómo sería la vuelta el partido piensa en el partido perfecto no un partido porque comportaría cero natación buena pero que que sea un partido así que es el partido perfecto sobre todo por el equipo por empezar ganando en casa que que es muy importante bien va mejorando la verdad que la autovía entrenamos oí está bastante bastante mejor de lo que de lo que estaba Hay nada para para como te he dicho antes para hacer nuestro juego y nuestro fútbol tenemos que tener campo lo mejor posible y poco a poco se va viendo que que va mejorando

Voz 0824 11:33 tras lo pito en rueda de prensa compareció el entrenador Juan Arsenal esto es lo que opina sobre el oponente que se encontrará el domingo sobre el césped de línea lejos avisa de su potencial y de la calidad de muchos de sus jugadores a pesar de la juventud de algunos de ellos de la filosofía de juego de Linares asegura que el equipo será mucho más vertical y ofensivo para dar un paso al frente con los futbolistas más ofensivos de la plantilla

Voz 13 11:56 bueno pienso que será un equipo alegre un equipo filial donde sabe que viene a casa de Linares donde tiene mucho que

Voz 11 12:05 Annan y quizá poco que perder

Voz 13 12:07 nosotros independientemente del planteamiento que que podrán optar bien esperando para jugada a la contra o bien un equipo alegre que quiera quitar la pelota tenemos que respetar mucho al rival y ser fiel a lo que venimos haciendo durante toda la pretemporada nada que se de un equipo protagonista con el balón y sin el balón e muy ordenado tácticamente hay intenta robar lo lo antes posible para generar ocasiones de gol no en eso lo vemos en cedido respetando muy mucho al rival como siempre tenemos que tener la personalidad de hacen los acreedores de la victoria bueno tendremos que es un un equipo mucho más vertical mucho más eh ofensivo eso quiere decir que la semana pasada no lo fuéramos pero sí es verdad que aquí estamos jugando de local y lógicamente tendremos que dar un paso más al frente con jugadores más ofensivos

Voz 0824 12:53 no habrá bajas para el partido al estar ya recuperado el central Andoni Tello eso sí Rosales tiene alguna molestia pero en principio se va a trabajar para que llegue al partido sin problemas todo para un encuentro que se juega a las seis y media de la tarde mucho calor para los futbolista aunque respetan la decisión del club por cierto la feria asegura Arsenal no ha intervenido en nada en la preparación del equipo ante el Huétor Vega porque como dice ha habido tiempo para todos se ha podido disfrutar de la Feria pero también Tomás ha podido entrenar con normalidad

Voz 2 13:23 a un ratito por la feria no pasa nada si soy yo el que se va a la feria de tuviera que jugar el domingo seguramente pues sería un desastre todo pero ellos son serios no como yo y como Tania que también le gusta mucho salir por la feria no es broma que todavía ni las ni las pisado la feria

Voz 0824 13:37 ni la he pisado pero bueno puede ser que lo hagamos durante

Voz 2 13:40 di que sí hombre que todavía queda acería por delante buena escuchamos a Juan Arsenal y Villaseca

Voz 13 13:45 Dorado dándole al trabajo de grupo con lo cual es verdad que Rosales tiene unas pequeñas molestias en el en el autor que mañana veremos si puede estar de la partida o no todo lo demás disponibles con lo cual dice mucho también de que se está haciendo un buen trabajo en el aspecto de prevención de lesiones no para de verdad que tiempo para todo ayer pudimos disfrutar de una comida de plantilla e feria pudimos visitar la feria pero la feria para el Deportivo ya se ha acabado y nos centramos única y exclusivamente en el partido del domingo sí bueno respetamos

Voz 11 14:17 la decisión del club en ese aspecto que

Voz 13 14:20 habrá puesto por por algún motivo pues supongo que por el fútbol de de de la tele es verdad que hará calor pero bueno estamos jugando de local no hay excusas e tenemos que hacernos acreedores de la victoria desde el minuto uno sin poner excusas de climatología ni nada por el estilo

Voz 0824 14:39 sobre el debate del nueve reconoce que si el club busca algo será para sumar y completar lo que ya hay hablamos de Chendo de Pedro vedad de los que hablan en positivo y muestra su satisfacción por su rendimiento

Voz 2 14:52 sí partiendo de la base de que tenemos que potenciar hay darle la máxima confianza lo que tenemos porque es mucho y bueno eh Si existe la posibilidad de incorporar un tercer

Voz 13 15:03 pero no es porque no estoy contento con lo que tenemos sino porque la temporada muy larga y lógicamente cuando futuristas en en en esa posición pues se antoja corta eh podríamos incorporar es encontramos ese jugador del perfil que queremos que sea algo diferente a lo que tenemos por el por acumular o no porque no estemos contentos con lo que tenemos y hay que potenciar y darle la mayor confianza a lo que teníamos que que estoy convencido que no van a dar alegrías

Voz 0824 15:30 el equipo dice Juan Arsenal dio una buena imagen ante el Jaén el pasado fin de semana y agradece las críticas positivas que mayoritariamente ha recibido desde la afición de Linares pese a la derrota

Voz 13 15:42 sí está claro eh si por nuestra parte hubiese sido yo hubiese valido hubiésemos preferido jugar el mismo lunes no después de de cómo salió el equipo la semana pasada pues eh afrontamos el partido con muchas ganas con la mentalidad de de conseguir lo primero tres puntos y pienso que que va a ser clave hay definitivo una vez más el que podamos tener a nuestra ficción ese jugador número doce para que linaje juegos sea un fortín no eh de de aquí a un llamamiento a la afición porque pienso que la llama la semana pasada estuvo a una altura encomiable y que ahora en nuestro campo pues eh tiene que ser de gran ayuda pero la gente había no entiende de fútbol es soberana tiene mucho fútbol detrás eh sabe que vivió un equipo con personalidad al que se hizo dueño y señor de el control del juego de maniató todo el potencial ofensivo que tenía al rival que jugaba en casa hay eso la afición la sabido leer interpretar es digno de elogio que valore el esfuerzo que hizo el equipo

Voz 2 16:52 bueno las palabras de Juan Arsenal esta mañana en la sala de prensa aparcamos aquí el fútbol nada estamos hablando de baloncesto de la actividad que hoy han celebrado los amigos del club Lina basket de baloncesto con canastas partidillos de tres por tres juegos en la caseta el Quinto Pino te gusta Tania en la caseta el quinto pino

Voz 0824 17:10 pero Tomás la del quinto vino y todas que no les gusta pasar un buen rato la feria pero que no se olviden el domingo a las seis y media tenemos una cita que la feria no nos haga perder la cabeza a uno decir

Voz 2 17:21 temo porque claro el domingo bueno ya el domingo ha acabado la feria ya no acaba el sábado la feria Ci pero bueno se una igual hay alguno que está todavía por ahí y que se ha enganchado se olvida que hay un partido a las seis y media no seremos nosotros que somos muy serios irresponsable si llegaremos seguro que en buenas condiciones para ese partido el domingo eso espero

Voz 0301 17:41 hace Tania muchas gracias gracias hacemos una

Voz 2 17:43 la pausa de nada hablamos del quinto pino ustedes dirán del quinto pino gana hablar en SER Deportivos pues sí porque allí también se hace deporte

Voz 6 17:51 tipo Cadena SER grupo ofrece una infinidad de posibilidades si lo que buscas es un turismo todo terreno la mayor exposición de la provincia la tienes en carretera de Torre Blasco Pedro en nuestras instalaciones somos concesionario multimarca garantía en todos los vehículos totalmente revisados llámanos seis cinco tres ochenta y nueve cincuenta dieciocho pero si lo que busca son vehículos comerciales de carga y pasajeros o alquiler de furgonetas y camiones sin lugar a dudas es donde encuentras el alquiler de tu vehículo al mejor precio ahora estamos frente a la gasolinera junto al tanatorio grupo todo motor responsable

Voz 15 18:26 David seriedad Linares en nombre de los profesionales de Meca taller Zapata Ruiz que pasen una buena feria de San Agustín el Linares un MK taller Zapata Ruiz servicio oficial case en polígono industrial los generales les ofrece la experiencia y profesionalidad en la reparación detractores vibradores y otras maquinarias empleadas en la agricultura une Meca asistencia técnica de maquinaria agrícola industrial confíe en la experiencia de un y Meca taller Zapata Ruiz polígono industrial los jarabes calle mina mexicanas y número nueve cinco tres diez setenta y nueve cuarenta y cinco en su nombre feliz Feria de San Agustín de Linares

Voz 4 19:01 Ser deportivos Cadena Ser más asuntos hablar

Voz 2 19:05 hemos en SER Deportivos de la actividad que se ha celebrado esta mañana este mediodía en la caseta del quinto pino que la verdad que lo está petando es que no se me ocurre otro término en la feria bueno en los últimos años también no incluso con actividades deportivas como la esta mañana ha tenido lugar con el club de baloncesto de la ciudad el Lina basket con la actividad baloncesto para todos han instalado canastas se han acercado mucho niños y niñas a practicar deporte ya vivir lo que es el baloncesto en un ambiente festivo de feria buena un concepto que a lo mejor mucha gente dirá que que que tiene que ver todo esto no la FERE el deporte pues sí pues también se puede evidentemente hacer deporte en una caseta de feria aunque parezca que no lo sobre todo juegos todo muy divertido donde se lo han pasado muy bien hablamos con Roberto aquellos que es el vicepresidente de Lina basket Roberto buenas tardes

Voz 3 19:59 Roberto ahora sí te escucha mortecino

Voz 2 20:02 solamente bueno ha terminado esto a las dos de la tarde ya ha pasado un tiempo desde aquello pero la actividad marchado bien no en la caseta del quinto pino aviso organizado el baloncesto para todos

Voz 3 20:14 sí correcto que con la multitud actividad la caseta Barack Obama y a partir de Panticosa arriba de categoría senior organizando Un tres contra otra

Voz 2 20:30 bueno y qué tal y como ha estado la participación hemos tenido a muchos chavales por ahí

Voz 3 20:35 pues sí la verdad es que ha habido da contó florece de gente parece que ha llegado la gente da escuchábamos animado ha venido gente mucha gente espera al rededor

Voz 2 20:46 a qué muy

Voz 3 20:49 muy bien muy animado no incluso con de

Voz 2 20:52 de de otros clubes de la provincia perfecto eso sí mucho calor no Roberto

Voz 3 20:57 sí pero bueno al Estado la gente el ayudante estado repartiendo constantemente y saludaba tonterías

Voz 2 21:05 perfecto es otra otro concepto diferente no de de ir a una caseta de feria a en este caso jugar a baloncesto que que bien no

Voz 3 21:12 sí intentar vamos que te veo es algo porque que se basa una actividad pues la verdad es que es una suerte para para orinar

Voz 2 21:24 sacar el baloncesto de donde habitualmente lo vemos evidentemente porque esto es algo que ya habéis hecho por ejemplo la Navidad pasada no en pleno centro de la ciudad

Voz 3 21:34 sí verdad que Zamora sea una oferta que la verdad es que también sale muy bien tome para acercarle también a niña padres que vea cómo funcionamos la vida que tenemos es que fue al conocer un poco más al mundo lo hago

Voz 2 21:50 habéis hecho hoy en la caseta del quinto pino de partidillos de tres Portrait me has dicho oí quemas se juegos cositas no actividades

Voz 3 21:57 concurso también concurso de tiro en carrera de habilidad pero hemos hecho también un baile en conjunto hubo un grupo que ha venido muy bien la verdad

Voz 2 22:11 música no de fondo también para bailar muy pocos

Voz 3 22:14 yo animaba constantemente la monitora animando a la gente bailando y muy muy divertido

Voz 2 22:20 que bueno e otro ejemplo más de la implicación del club del basket pues para participar de los eventos de la ciudad es estar siempre presentes en todo lo que sea o se llame Linares no

Voz 3 22:33 si queremos un pueblo que él ligada también se verán muchos deporte que es quisiera con una ciudad deportiva porque la verdad es que hay una población muy grande dejaban deportista vi que que llegue a la gente

Voz 2 22:46 aprovecho para preguntarte Roberto como vicepresidente del Navas que de cómo se está conformando o perfilando el proyecto para la próxima temporada que arrancará dentro de muy poco no para vosotros

Voz 3 22:58 en octubre arrancamos pues para gastar el año pasado algo está mona más que con equipo hasta infantil masculino escanea infantil femenino que yo femenino que masculino vacunaron el Cruz ha pasado de unos setenta niños a unos ciento treinta conocer lugar cree que poco a poco y la verdad es que la atadura muy bien muy tranquilo ya hubo una misma ciudad sufrí hay muy cómodo sobre todo

Voz 2 23:25 sea Roberto casi dobla el número de niños no respecto al año pasado

Voz 3 23:30 hablamos que bueno competiciones provinciales no sé si también en temas de hacer también una competición escolar queremos es una competición escolar aquí en la ciudad no

Voz 16 23:45 oye qué bien hizo como decimos pues no sé si con

Voz 2 23:49 las miras de de extenderlo a no sólo categorías inferiores los los grandes categorías más mayores ahí o no

Voz 3 23:56 sí me también también éramos el equipo sénior

Voz 2 24:00 eso te iba a decir va a comprar

Voz 3 24:03 dice ahora mismo a también lo grande de los que claro que sí claro que sí

Voz 2 24:10 va a ser ese equipo con que hay gente con más o menos

Voz 3 24:13 hemos estaba unos doce jugadoras la mayoría ahí da muchacho de Villanueva del Arzobispo vi con mucha ilusión sobre todo con gente que nos conocemos hace años atrás pero que nunca hemos coincidido realmente entonces yo te voy a jugar el torneo de feria si no sería nada más con mucha ilusión con ganas de disfrutar

Voz 2 24:36 de disfrutar de participaron incluso viendo un poquito nivel hasta de algo más en esa Liga Provincial

Voz 3 24:43 sí se puede decir siempre el máximo hasta donde la de deniegue si se puede hacer algo más a hacerlo sin duda

Voz 2 24:50 de todas formas bueno al margen de ese equipo senior en todas las categorías para Alina basket lo que vosotros queréis cuidar mucho es que el niño o la niña jueguen se diviertan da igual si es buenos y malos y será mejor si será peor que tenga esos principios no

Voz 3 25:06 sí que aunque tenga experiencia que se siente implicado siempre que se sienta a partir de un grupo que aquí tenga su grupo de amigos como cierta club sea un toda su familia fuera de su casa

Voz 2 25:22 muy bien Lina basket que cada vez tiene más presencia incluso lo acaba de decir Roberto Barquillo ha doblado casi casi ese número de de de niños y niñas con un equipo incluso senior masculino y aportando valores muy positivo yo siempre lo digo si detrás de todo eso está Juan Antonio Siles merece la pena o gente como Roberto ellos

Voz 16 25:42 que es un crack

Voz 2 25:45 muy buena persona yo lo conozco hemos jugado muchísimo juntos a a baloncesto Roberta esa es la clave del éxito está esa hay gente que es este deporte que no buscáis ningún rendimiento económico o quizás otros asuntos y con esto no quiero decir que otros lo hagan pero vosotros seguro que no

Voz 3 26:02 no nosotros buscamos que que tenemos no se sienta a gusto de todo el mundo pueda tener su parte Lita de deporte y estar implicado

Voz 2 26:10 pues me consta que hay muy buena gente en el en la dirección de Lina basket que tengan mucha suerte este año también sobre todo Roberto gracias porque hasta ahora estáis casi casi ya recogiendo todo después de esa actividad extremis un poquito cansado Roberto aquellos muchas gracias

Voz 3 26:26 gracias más deportivo

Voz 4 26:29 cadena SER supermercados máxima siempre las mejores precios Banana pero con noventa y nueve euros el kilo chuletas de cabeza tras tres coma cuarenta y cinco euros el kilo muchas más ofertas en supermercado más y más

Voz 17 26:46 evolucionaron progres

Voz 1009 26:47 Javi perfeccionarse consiste en entender e interpretar la situación y el momento para mejorar cada día en pro de los paciente clínica médico dental le hace después de treinta años de experiencia profesional y cientos de pacientes satisfechos iniciamos un nuevo proyecto en unas nuevas instalaciones frente a él Santiago próximamente clínica médico dental hace esquina calle Santiago con calle Palma del Río Linares sin la fusión de la experiencia y las nuevas tecnologías

Voz 18 27:20 radio Linares mil novecientos treinta y tres dos mil dieciocho

Voz 0137 27:24 la publicidad ha sido desde los inicios de radio Linares su soporte y sustento pero a su vez miles de empresas han encontrado en este medio la mejor forma de llegar a sus clientes

Voz 19 27:37 el Gobierno

Voz 12 27:42 sólo la publicidad

Voz 0137 27:45 ha evolucionado con los años desde estos primeros anuncios a las actuales mucho más sofisticados y acompañados de un completo asesoramiento comercial

Voz 18 27:54 el radio Linares ochenta y cinco años siendo tu radio ochenta y cinco años de buena radio

Voz 6 28:02 deportivos Cadena Ser seguimos en SER Deportivos

Voz 2 28:06 sí ya lo hemos comentado en los últimos días en los espacios que en este verano le hemos dedicado al deporte en la SER pero en SER Deportivos queríamos hablar de un evento que está próximo es inminente la participación de Carlos Hugo nuestro atleta de la ciudad que va a representar a Linares y también al Unicaja de Jaén en el Campeonato del Mundo de Atletismo va ser en Málaga desde el próximo martes que se comienza la competición allí del cuatro al dieciséis de septiembre en la modalidad de veteranos mayores de treinta y cinco años Carlos hubo que ya sabemos que tiene un historial tremendo muy completo de campeonatos de Andalucía de de España también en un Europeo pero le faltaba esa guinda no de competir en el Mundial de Atletismo y lo va a hacer en su disciplinas disco y peso Carlos Hugo qué tal buenas tardes

Voz 12 29:00 Thomàs bienvenido de nuevo a la SER que ya sabes que éste

Voz 2 29:02 es tu casa para lo que tú quieras muchas gracias Carlos Hugo al Mundial y eso es un reto además inédito no porque nunca se no en un Mundial

Voz 12 29:12 no más tuve en Europa de veterano hemos estado en el Europeo de persona con dignidad ir en el Mundial va a ser mi primer Mundial ibas con ganas

Voz 2 29:23 preparado llevas preparando mucho tiempo para eso

Voz 12 29:26 no si terminamos autonómico en el mes de junio Hinault parados desde junio hasta ahora preparan en buen día tope van vamos con muchas ganas mucha ilusión haremos lo que podamos sabemos sabemos que la marca va a ser muy difícil superarlas pero que la gana ilusión no me la quita

Voz 2 29:44 el otro día cuando en rueda de prensa con restaurante Portofino que te responsabiliza para para todo esto y el amigo Fabio Greco contabas ante los medios de comunicación también nosotros que que bueno el tu participación iba a ser para disfrutarla a intentar competir pero que lógicamente el listón ahí está muy alto no lejos

Voz 12 30:03 de tus marcas viendo la elección en que ahí tanto en disco como peso es muy difícil Così hay una medalla

Voz 20 30:12 eh ahí gente como el disco que están en quince maestro

Voz 12 30:17 tengo once metros cuadros puede ser una mía Eleven Deco Inti hay gente con cincuenta y tanto Metro como yo yo tengo treinta metros

Voz 20 30:25 sentido metro y mide

Voz 2 30:28 participa pasármelo bien disfruta ya irlandés claro casi en idea claro que sí sobre todo no perder el contacto no con con ese nivel alto e aunque tus marcas estén lejos de de los campeones pero bueno luego igual tienes un buen día sí hay superas tus propios récords que supongo que será ese reto personal no

Voz 12 30:48 si nosotros vamos con el objetivo de superar mi marca sí puede que haya algún resto de España mejor pero si no sé si va a ser mi último Campeonato que participe o no ya haya cuando terminen mundial ya decidiremos lo que se va lo que ya se comunica a los medios de doce

Voz 2 31:08 más lo veo como como un premio no

Voz 12 31:11 trayectoria una tres a noventa y un título de dieciocho años e impresionante noventa y uno noventa y uno eso no

Voz 2 31:18 cuerdas de todos si eh

Voz 12 31:21 ningún lazo decapitado y no lo consiguió la vida India se lo ha conseguido

Voz 2 31:27 pues para la historia queda no esos datos yo creo que

Voz 12 31:32 a mí me me me gustaría seguir compitiendo pero sabemos la edad que tiene muy atenta siete años le cuesta más entrenar competir que ya no era de dieciocho años que levantaba con mucha gana lanza te Gaspar la directo cuerpo

Voz 2 31:50 se nota los años no pasan en balde no verdad pero bueno no te veo mal con buenos números buenas marcas y Carlos esto es del cuatro al dieciséis de septiembre desde el martes que viene hasta el dieciséis pero que días exactamente compiten

Voz 12 32:06 tú yo compito el seis peso a la cinco y ella nueve disco para cinco días se a cinco nueve con el disco sólo seré Sarah cemento en esa época habla de calificaciones a IVE explico para que todo el mundo se a lo mejor hacemos con la mejor marca IVE lo que tiene de marcan como en mi caso lo once doce trece grupos caso lo de quince dieciséis diecisiete Metro seis hace meto cada uno hizo te lanzamiento mejores Maca pasará la Fira el mismo día ya ese jugar la medalla tanto bendijo como peso

Voz 2 32:59 muy bien explicado y con amigos va a saber allí no seguro de otras competiciones europeas no sí

Voz 12 33:07 tengo mucha amigo veterano con lo que he competido tengo muchas reacciones no es siempre me ha animado a que siga luchando como ha dado en este deporte hay invasión alegría competir contra ello aunque sea de la categoría me hace mucha ilusión cometí sigue aprendió de ello

Voz 2 33:27 va solo

Voz 12 33:28 muy solo voy solo porque he invitado no puede hay más maquetación el Unicaja ahí pues sólo Redrado mimo sé lo que tengo ahí ya está como amo morir lo haré porque que que que clave lleva como siempre la lleva a todos lado

Voz 2 33:47 y qué suerte para el todo aquello que Dios reparta suerte no dice que los los taurinos gracias al patrocinio de Portofino también es posible que vaya

Voz 12 33:58 no si tiene el Ayuntamiento que es decir el ayuntamiento a través de del alcalde Juan Fernández se llama

Voz 20 34:09 yo sea que lo ves

Voz 12 34:11 ya previamente Darek que el concejal de Deportes no me han querido ayudar económicamente tras su promesa de ayuda para el Mundial el alcalde desleales con Fernande la nueva agrupación dentro de unos días más prometido que me da un dinero cuando me vaya o con lo venga para el mundial Carlos hubo que tengan mucha suerte y que vaya

Voz 2 34:37 muy bien el Mundial muchas hacia Thomàs IP

Voz 12 34:40 lo que Mané e-mails todos los días seis y nueve lo que ve un unidades allí en Málaga esperemos que entre todos consigamos batió de nuevo arreglo nacional

Voz 2 34:52 y antes de ir acabando ya nuestro Ser Deportivos recuerdo que mañana es un día grande sobre todo si os gusta el ciclismo y la vuelta porque desde Linares parte la octava etapa de ciento cinco de ciento noventa y cinco kilómetros lo he dicho bien hasta Almadén a las doce y diez más o menos está prevista la salida de esa octava etapa de la Vuelta Ciclista España desde la Avenida Primero de Mayo aunque desde antes diez diez y media hay actividades allí en aquellas inmediaciones pues para disfrutar de la Vuelta Ciclista a España salida de la octava etapa desde Linares desde la Avenida Primero de Mayo con destino a Almadén en la localidad en la provincia de Ciudad Real en la localidad de Al cadena hasta allí tendrán que hacer esa etapa los ciclistas que van a pasar en cuanto a nuestra ciudad pues por las inmediaciones de los jardines de Santa Margarita van a pasar por la calle Julio burel en dirección a la calle Alfonso X el Sabio la avenida del ajedrez hasta la calle Don Juan Diego de Dios Barrero para salir del municipio hizo pues continuar con ese itinerario con esos ciento noventa y cinco kilómetros de la octava etapa hasta Almadén la Vuelta Ciclista España mañana sábado aquí en nuestra ciudad siempre es un evento importante en lo celebramos que se acuerden de nuestro municipio para que para que veamos a los gran de es de la del mundo de la bicis de las dos ruedas

Voz 21 36:15 muy fácil reciclar bombillas tubos fluorescentes Soler fundidos tiene veinte puntos de recogida en tiendas centros comerciales y puntos limpios de toda España durante la Vuelta además de fácil reciclar sus bombillas tiene premio Price las Star Game Lampe en las salidas y metas siquiera tiene un regalo asegura puede desgajar un reloj apela Abdeslam patrocinador de la Vuelta

Voz 17 36:37 hola me llamo Myriam Íñigo busca emocionar todos le llamó José Ángel Kimi voz busque sorprende me llamo alma y voz busca ya me ocurrió vivos buscarse Lucy me llamo Ana M voz busca iluso

Voz 22 36:52 donar del estas voces no te engañan trabajan cada día para sorprender sugerir emocionar seducir a su audiencia confía en ellos para dar a conocer tu empresa o negocio anuncia te y La Ser credibilidad fiabilidad y eficacia parados anunció

Voz 23 37:13 por cierto me llamo Jorge

Voz 24 37:25 ah vale

Voz 25 37:27 los creadores del pop cacas trofeo ultravioleta ondas

Voz 26 37:31 dos mil diecisiete aterrizan en Podium pop

Voz 25 37:34 Cascón la nave Honda marciana medio siglo nuestro primer paso fue la luna ahora estamos hablando mucho más esa a un año es que es el caso de Marta una inmersión sonora en el pasado y futuro de la exploración del planeta Marte con la colaboración de científicos astronautas visionarios pero que

Voz 2 37:53 humanidad irá a Marte con Boris

Voz 27 37:56 Star Trek en espacios la última

Voz 25 37:58 con Honda marciana una producción de Podium podcast punto com

Voz 18 38:08 radio Linares mil novecientos treinta y tres dos mil dieciocho

Voz 0137 38:13 radio Linares ha sido testigo del impulso del turismo en la ciudad especialmente de la mano del Museo de Rafael en el propósito que inauguraba el propio artista en dos mil once

Voz 28 38:25 ese es el público con su empuje el que ha hecho que hay que eso se produzca y entonces yo quiero que eso reposa en para siempre en la ciudad que medida

Voz 0137 38:33 el hacer muchas han sido las veces que el niño de Linares ha compartido experiencias en la emisora de su ciudad natal que también se ha hecho eco de su trayectoria

Voz 18 38:44 radio Linares ochenta y cinco años siendo tu radio ochenta y cinco años de buena radio

Voz 4 38:52 deportivos Cadena Ser

Voz 2 38:55 llegamos al final de SER Deportivos si quería hacerlo hoy quería despedirme con la música de Enrique Bunbury porque es el concierto de esta noche de la Feria de San Agustín Enrique Bunbury grande de la música que pone la nota musical para el cierre de SER Deportivos de hoy

Voz 22 39:10 no

Voz 29 39:12 que bueno