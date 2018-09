Entrevista Daniel Campos, secretario general del PSOE Linares

Voz 1 00:00 hoy por hoy Linares Comarca Norte

Voz 2 00:10 la una y veintidós minutos de la tarde seguimos en Hoy por hoy Linares norte tomamos el pulso a la actualidad política a los acontecimientos que definen el arranque de un nuevo curso político en la Ciudad de Linares acontecimientos que eh también se han sucedido en el seno del partido socialista Ike derivado en cambios en el Ayuntamiento de Linares mañana va a tener lugar el pleno extraordinario que pretende dar oficialidad al nuevo equipo de gobierno que afrontará la gestión del Ayuntamiento hasta el término del mandato en el mes de mayo en el nueve

Voz 3 00:45 nuevo proyecto que

Voz 2 00:47 ha sido de la conjunción de grupos y concejales de diferente signo político teniendo al frente del mismo al alcalde Juan Fernández ya alcalde no adscrito tras su expulsión del Partido Socialista hoy queremos hablar de de todo esto estos asuntos que definen la actualidad decimos actualidad política en la ciudad Linares está con nosotros el secretario del Partido Socialista en esta ciudad Daniel Campos muy buenas bienvenido

Voz 4 01:16 hola muy buena en muchas gracias por invitarme a de inauguración del nuevo curso político

Voz 2 01:19 es un placer mañana eh coincidiendo con el arranque del nuevo curso político se estrena nuevo equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Linares sigue en pie por tanto como opción la moción de censura que plantea el Partido Socialista de Linares contra el alcalde

Voz 4 01:35 bueno por supuesto que sigue en pie la moción de censura mucho decías tú cuando decías que se fue con figuraba un nuevo equipo de gobierno con concejales de diferentes partidos no de diferentes partidos no concejales expulsados de sus partidos concejales no adscritos un Gobierno nuevo que se ha configurado en esto es todavía hay que además como tú bien dices mañana en el pleno extraordinario se dará cuenta de su nueva responsabilidad de gobierno

Voz 5 02:00 lo de retales un gobierno de

Voz 4 02:02 Halle como digo concejala expulsada de sus de sus partidos políticos y además cuando cuando venía yo aquí hacia la radio me encontraba con una persona que me

Voz 2 02:11 también toman parte hay que puntualizar toman parte en ese nuevo equipo grupos como Partido Popular o un o

Voz 4 02:20 pues agradezco de te agradezco que me deje la oportunidad de explicarlo porque efectivamente el Partido Popular no toma parte del equipo de gobierno lo que toma parte de en las diferentes comisiones en la presidencia de las comisiones pero ello han rechazado formar parte del equipo de gobierno y no sólo eso sino que Nos consta que incluso dentro de su mismo grupo político existen diversidad de opiniones incluso a la hora de tomar esa Podesta ha de ser presidente o presidenta de la diferentes comisiones pero como te decía cuando venía hacia la radio un ciudadano con un amigo me decía que que que curioso un gobierno que se apoya en la extrema derecha no de alcalde que hasta hace poco tiempo era socialista cuando en las elecciones de dos mil quince la mayoría de los votos fueron voto de izquierda y otro ciudadano me decía un rato después que que curioso que un Gobierno nuevo en este Ayuntamiento se apoye en lo que era la extrema izquierda yo decía como la extrema izquierda así concejales que han sido expulsado de Izquierda Unida también por gestión mala gestión económica de de su fondo por lo tanto un gobierno al que yo particularmente y el PSOE le desea la mejor de lo éxitos porque el éxito de ese grupo de Gobierno será el éxito de la Ciudad de Linares

Voz 2 03:31 entre tanto el Partido Socialista queda en la oposición un lugar al que regresa después de casi veinte años

Voz 4 03:37 bueno es verdad que que regresa al equipo a la oposición es verdad también que en la oposición ay cómo te explicado ante diecinueve concejales y en el equipo de gobierno pero hay diecinueve como te decía también Anteriormente la la posibilidad de la moción de censura sigue abierta y decía al principio que quizá se configuren como equipo de gobierno de aquí a mayo yo tengo dudas de que eso sea así tengo dudas porque conozco como a la fórmula de funcionar de Juan Fernández como alcalde tengo dudas también porque sé que a otro nivel existen otro tipo de conversaciones también dentro del mismo equipo de gobierno que se presentará mañana ya existen ciertas fisuras que no lo han trasladado a mí particularmente

Voz 2 04:16 confía en que pueda prosperar esa moción de censura

Voz 4 04:19 pues yo confío en que pueda prospera la moción de censura porque algunas cuestiones que creo que son muy importante es la primera vez que la ciudad de necesidad perder el tiempo Ilie configurar un gobierno de retales configurar un Gobierno que no tiene proyecto y en esto quiero hacer hincapié porque es muy importante cuando alguien cuando un día de una candidata es sobre todo cuando en partido político se presenta a unas elecciones como las locales como la del año dos mil quince Se presenta un programa electoral y un programa electoral es un contrato de ese partido de esa persona que se han presentado con la ciudadanía a mitad de camino no puede cambiar el programa no puede cambiar el el si esto no puede cambiar la convicción de que esa promesa de un cumplimiento de Un programa se va a llevar a cabo efectivamente como tú bien has dicho sea cambiado el equipo de gobierno han entrado de extrema derecha hay personas no escrita de Izquierda por lo tanto no hay un programa electoral y sin programa electoral a dónde va decía Séneca con con mucha sapiencia que no hay viento favorable sino sabe a dónde va el capitán del barco y no sabemos dónde vamos y no vamos a ningún sitio y como digo yo como decía hace un momento no estamos en tiempo de perder ni mucho menos ni un solo día de trabajo por Linares los concejales concejala del Grupo Municipal de PSOE de Linares van a seguir trabajando por la solución a esta ciudad al desempleo iba a buscar soluciones al futuro de la CIA de Henares por da seguridad en el futuro por dar un poco de esperanza si nosotros no trabajamos en la esperanza no trabajamos en un proyecto no trabajamos en nada el equipo de gobierno me da la impresión de que está trabajando iba a trabajar sin programa o qué programa tendrán que presentar lo también mañana no ese programa no habrá sido refrendado por nadie nada más que por seis concejales que estarán formando parte de ese equipo Gobierno diecinueve concejales que tendrán que seguir haciendo su labor de oposición aunque tengan su responsabilidad en la presidencia de las comisiones diferente también tendrán que aprobar un presupuesto y lo veremos también en los próximos meses como se negocia de cómo se elabora se presupuestó desde luego el Partido Socialista va a seguir ahogando por un presupuesto que sea social un presupuesto que tenga el fondo destinado a las personas que más lo necesita aquellas que están en desempleo a los niño a la niña y a las personas mayores

Voz 2 06:26 comenzamos eh nuevo curso político y en el horizonte una fecha mayo de dos mil diecinueve elecciones municipales sea insinuado ha insinuado Juan Fernández es que Daniel Campos no será candidato del Partido Socialista

Voz 4 06:40 bueno me lo han preguntado a varias personas en esto en estos días yo la verdad es que no sin ni siquiera qué responderte porque soy yo el que decide si soy candidato o no soy candidato una vez que somete que me he sometido al proceso de primarias por lo tanto si yo voy a ser el candidato del PSOE pero no creo que vaya dedicarle más tiempo a esta respuesta Daniel Campo el candidato del PSOE porque lo decidiera o la militancia de del PSOE por cierto con un ochenta por ciento de apoyo mucho más apoyo que en cualquier otra circunstancia había dado dentro de de PSOE de Linares y además pudiendo hacerlo de manera individual cada uno en su casa con con un aval que quiero que libremente fueron a hacerlo al partido y también su secretario general del PSOE por primera vez después de muchísimo años con un voto en una con el cerca del setenta y cinco por ciento del voto de la militancia también una circunstancia que no se pues que no sucedía en el PSOE Linares en lo últimos veinte

Voz 2 07:32 hoy unos meses después de de esa votaciones se siente respaldado por la asamblea del peso de

Voz 4 07:39 por supuesto que me siento respaldado por la Asamblea por supuesto que me siento respaldado por la Ejecutiva por supuesto me siento respaldado por el grupo municipal y creo que la la la parte de controversia que ha podido aparecer públicamente gastado fomentada desde un ex compañero de PSOE que ha sido expulsado hay que recordarlo por motivos de extrema gravedad por motivo de deshonestidad en la gestión de los fondos del partido pues lo único que hacen soñar la situación en Linares y sobre todo hacer perjudicar y que los perjudicados sean la ciudadanía del mar

Voz 2 08:12 hoy conocemos eh que que un militante de el Partido Socialista Linares Se ha iniciado una huelga de hambre se ha instalado en la plaza del Ayuntamiento dice hasta que no haya una fecha probador la que Susana día atienda al alcalde de Lin Ares San Juan Fernández o reciba en su caso la plataforma todos a una por Linares

Voz 4 08:34 yo creo que Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía lo que deben hacer es política activa para buscar soluciones a Linares creo que lo está haciendo hace un momento y además en el adelanto de del noticiario tú lo ha presentado el ramal ferroviario ha sido presentado hoy hemos podido ver cómo se soltaban la ILE son cerca de treinta y dos millones de euros de inversión para poner a Linares en el siglo XXI para que el tren vuelva Linares vuelva con la expectativa de poder generan empleo empleo en la factoría de Santana también habla del proyecto de J dejé también con fondos de la Junta de Andalucía con el cual aunque sea un vehículo o eléctrico de pedales de nuevo se van a construir automóviles Linares y además está trabajando para que Jota BNG pueda construir un vehículo parecido a Aníbal poderlo comercializar en algunos países del mundo creo que esto es lo importante creo que la que el compromiso de la Junta de Andalucía además de que vengan a nadie que yo te anuncios que Susana Díaz va a venir a Linares pero no va a venir porque hubo militante del PSOE conciudadano esté en la plaza el Ayuntamiento haciendo una huelga de hambre va a venir porque el compromiso de la presidenta de la Junta Andalucía con liar es claro y evidente ten en cuenta algunas cuestiones que muchas veces pasan un poco como por alto la principal empresa que hay en una empresa sostenida con fondos públicos de la Junta de Andalucía que el hospital de de San Agustín la segunda empresa el geriátrico de ahí también está su contenido con fondos público la tercera empresa son el cuerpo de profesorado de maestro y maestra de los colegios públicos los esperado así sí financia especialmente la ciudad de además se hace con fondos públicos muy importante hablar de fondo público porque en estos días precisamente a raíz de este cambio de gobierno salía a la palestra que la expulsión de Juan Fernández de eso de Linares ese hacía precisamente porque como él mismo reconoció en estos micrófono y vosotros en la en la radio y también en la televisión local e estaba cobrando que yo cuando lo vi me quedé realmente sorprendido estaba cobrando mil setecientos euros el dinero que él reconocía que no declaraba a Hacienda en dinero negro yo me pregunto si una persona que no declara su ingreso a Hacienda que no declara su impuesto y con la impuesto es con lo que realmente gestionamos los bienes públicos dijo olor que realmente gestionamos cualquier iniciativa de carácter público está en capacidad de gestionar fondos público no puede ser no puede ser que una persona que no ha pagado sus impuestos que ha tenido un ingreso permanente además a lo largo de muchos años se dedique a gestionar lo público por eso nosotros estamos en ese expediente a la expulsión y efectivamente desde Ferraz ha podido con prontitud fue expulsado en un proceso absolutamente garantista que ha dado la oportunidad de defenderse a la vista está que no ha encontrado defensa de eso has sido expulsado

Voz 2 11:15 hay fecha para la visita de Susana Díaz al Linares

Voz 4 11:18 bueno yo no no sé la fecha porque además yo me acabo de reincorporar a a la vida política precisamente el jueves tengo la primera comisión de de de empleo en el en el Parlamento andaluz debe hablar de Linares y además porque lo sabe mucho de la persona que me está escuchando ahora mismo yo atravesado un proceso duro atravesado una depresión durante los meses de junio y julio he estado pues con muchísima menos actividad de la que me gustaría pero he retomado la actividad en cuanto yo tengo oportunidad hablaré con Susana la invitará a que venga que Linares y a lo mejor en la apertura de nuestra nueva sede que está en obras pues sería una buena situación para que no acompañase la presidenta juntarlo

Voz 6 11:58 teme el PSOE de Linares por el desgaste que que toda esta crisis pueda reportarle con miras a los comicios municipales

Voz 4 12:07 es posible que nosotros suframos un desgaste electoral pero ninguna de las iniciativas que ha tomado esta nueva ejecutiva ni ninguna de las actividades que desarrolla del equipo de gobierno están encaminadas directamente a buscar un rédito electoral creo que quien haga la actividad política o quien tenga sus proyectos sólo encaminado a los réditos electorales se equivoca nosotros trabajamos por y para la ciudadanía y nosotros trabajamos desde la honestidad de la transparencia nuestro bolsillo son bolsillos de cristal y queremos que también sea de cristal el Ayuntamiento que toda la información económica que todas los ingresos que tenga cada uno de los concejales y concejalas la declaración de la renta o el cobro por ejemplo de la dieta por por viaje sea exactamente transparente no porque lo diga este secretario general del PSOE sino porque lo dice la ley en España irse está incumpliendo en este Ayuntamiento yo no creo que que suframos un castigo y lo veremos también hay que tener en cuenta que todas las soluciones que eh que han llegado en democracia han llegado de la mano del Partido Socialista y y vamos a recordar por ejemplo las palabra de arena en el Congreso diputados diciendo que cada palo aguante su vela cuando la factoría Santana sufrió su primera crisis potente en el año noventa y cuatro o cuando Cristóbal Montoro rebajó la fuente de financiación del Ayuntamiento o cuando el mismo Cristóbal Montoro precisó y anunció que lo ideal sería cerrar Santana en el año dos mil tres por lo tanto yo creo lo que la ciudadanía línea LS con independencia de que hay alguno pocero y también algunas personas que se preste a eso vocero y piensen que nosotros vamos sufrió un castigo hacía de Linares tendrá libertad absoluta como siempre ha sido conocerá a nuestro proyecto y sobre todo conocerán un proyecto de seguridad hay esperanza en el futuro una cosa que es muy importante fijaos que en en Andalucia está gobernando el PSOE iba a seguir gobernando el PSOE que no le para nadie la menor duda en España está gobernando el PSOE y además Pedro Sánchez está haciendo una labor de gobierno excelente Pedro Sánchez fue el primero que anunció que no quería en su partido ninguna manzana podrida que quería sacar de la fiesta cualquier manzana podrida que qué hubiese y además en la Diputación Provincial está también gobernando el PSOE sino necesita perder el tiempo con la experimento con gobiernos de concertación de extrema derecha de extrema izquierda no ya necesita un Gobierno que sea capaz de tener un proyecto de futuro y ese proyecto de futuro lo tiene el PSOE lo tiene el PSOE de Linares tenemos un equipo de gente experimentada gente que ha sido concejal gente que tiene una una profesión gente también que tiene una edad más avanzada tenemos gente joven dinares tiene una esperanza está depositada en el PSOE eliminar

Voz 2 14:47 el PSOE de Linares que se queda con ocho concejales en el Ayuntamiento a partir de ahora decimos en la oposición grupo del que mañana va a salir R Carmen Domínguez tras presentar su renuncia eh su renuncia a su acta de concejal según orden en la candidatura socialista las últimas municipales correspondería ocupar ese acta Antonio con coronel Murillo va a ser así

Voz 4 15:13 Antonio Coronel una excelente persona con la que vivía además me une una buena amistad yo he estado hablando con él tiene que ver su situación laboral dentro el Ayuntamiento porque los trabajadores del Ayuntamiento deben estar liberados forman parte de la corporación está Sandra estos días pues si va a entrar a formar parte del grupo municipal o no de qué manera Si no lo hace o si lo hace todo lo las personas que estaban en la lista del PSOE de Linares están absolutamente capacidad para desarrollar su lado

