SER Deportivos Linares (03/09/2018)

Voz 1621 00:31 qué tal buenas tardes bienvenidos bienvenidas a Radio Linares Cadena SER estamos en el mil seiscientos dos de la onda media ciento dos punto tres en la frecuencia modulada también os puede escuchar si lo prefiere en la página web de esta casa de la Cadena SER o en nuestra aplicación en la App para móviles inevitables saludos de Tomás Ballesteros lunes tres de septiembre con esa sensación de que ya hemos dejado atrás el verano pero con calor todavía en el día de hoy mucho regresando no de de las vacaciones en su primer día de trabajo buena todos y todas mucho ánimo y lo que toca que no es otra cosa que ya ir adaptando unos a este mes de septiembre nuevo curso si hablamos de deporte bueno ya comenzamos la temporada con el Real Jaén pero ayer fue como ese primer día de cole no en el campo de fútbol de delinear lejos había nervios había muchas ilusiones por ver al equipo y sobre todo pues porque consiguiera ganar el partido que es como al final así fue cuatro a cero primer triunfo para el equipo de Juan arsenal para el Linares Deportivo frente al Huétor Vega costó trabajo eh el partido hubo que cocinarlo tuvo que trabajarlo la primera parte nos dejó sensaciones vamos a decir pobres yo creo que el calor se notó mucho en los dos equipos fue muy pesada la la temperatura la cabeza pensante que puso el horario del partido a las seis y media creo que se equivocó mucho la entrada no estuvo mal unas mil doscientas treinta hay tantas personas pero yo creo que si hubiera sido otra ahora va a mucha más gente al partido pasando mucha calor y los jugadores sobretodo a recintos no en la primera parte es verdad que ellos tienen que estar en forma que tienen que estar preparados que para eso juegan al fútbol etcétera etcétera pero son personas e ir el primer tiempo entre eso y que el partido estaba expedito apenas vimos ocasiones Se puede decir que igualado no se vio prácticamente nada de fútbol en el segundo tiempo al Huétor Vega Si el empieza a torcer todo cuando pues se marque ese gol en propia puerta en el minuto cuatro del segundo tiempo luego ya con el tanto de Chendo el dos a cero en el doce de la segunda parte la cosa empieza a mejorar para Linares empieza a carburar a tocar mejor a hacer mejor fútbol a dominar mucho más el el partido luego marca Pedro Beda el tres a cero y se suma a la fiesta definitiva Iván Bazán todo eso vamos a hablar vamos a escuchar voces protagonistas de la sala de prensa ayer cuando acabó el encuentro es verdad que también Vega eh se quedó con uno menos pero ya estaba el partido más que resuelto para el Linares Deportivo lo dicho luego ahora enseguida escuchamos a los entrenadores hoy tenemos tertulia dentro de pocos minutos con invitados aquí en el estudio algunos ya están llegando como ya digo le falta venir con el bocata la mochila la la ropa nueva de la vuelta al cole ICO muchas ganas de comenzar la temporada no es hoy nuestro primer SER Deportivos de la temporada ya hemos estado la semana pasada haciendo el programa pero hoy casi casi que todo huele un poco a nuevo hasta las sintonías como esta por ejemplo y sin perder las buenas costumbres como es lunes vamos a repasar rápidamente los marcadores de la jornada en el grupo IX en la jornada número dos que dejó estos marcadores además del Linares cuatro Huétor Vega cero Guadix cero Loja cero Rincón dos San Pedro I Alhaurino uno Antequera cero Vélez dos Torremolinos dos Martos uno Alhaurín uno Atarfe cero el Palo uno Huétor atajar dos Motril uno Torredonjimeno cuatro Almería uno y Mancha Real uno Torre pero Gil cero resultados de esta segunda jornada en el Grupo IX de la Tercera División de momento buenos apostó arriba el Mancha Real con seis puntos segundo el palo con seis también el tercero tiene seis puntos que y el cuarto el Torremolinos Linares ha puesto sexto con esos tres puntos y por abajo ocupando las últimas posiciones el Martos con un punto River Melilla con cero que no ha jugado ningún partido el que debió haberlo hecho con el Real Jaén este fin de semana se aplaza para el día veintiséis ir confiamos en que finalmente pues eh se juegue no ese partido este fin de semana porque el próximo rival para el Linares es precisamente el River Melilla aportó eso de las conexiones de las comunicaciones para encontrar viaje bueno todo eso no es pero ya digo repasar un poco la tabla en el segundo partido yo creo que sigue siendo un poco entre comillas absurdo ahora mismo no es próxima jornada Linares Deportivo River Melilla Real Jaén Guadix Loja Rincón San Pedro Alhaurino Antequera Vélez Torremolinos Martos Alhaurín Atarfe el palo Huétor Tahar Motril Torredonjimeno Almería a Mancha Real Huétor Vega Torre pero Gil hoy como cada lunes el fútbol es el protagonista hacemos una pequeña pausa y en nada estamos de vuelta aquí en Ser Deportivos tenemos mucho de lo que hablar frotando los un poco las manos con esa sonrisilla de que sabemos todos que vamos a disfrutar este año eso no quiere decir que vaya a ser un paseo pero vamos a ser mucho más felices seguro que estos dos últimos

Voz 1621 08:59 las tres veintinueve minutos de la tarde ser Deportivo si antes de saludar a los tertulianos que hoy tenemos con nosotros en el estudio para hacer la primera tertulia de la temporada vamos a escuchar parte de lo que ayer hablaban en rueda de prensa los entrenadores en cuanto al Linares Deportivo el míster Juan Arsenal así Álava del encuentro

Voz 8 09:19 según partido donde nos ha costado entrar en el mismo la primera parte no hemos estado muy influidos una circulación muy espeso muchas pérdida no forzadas que invitaban al rival a salía a la contra ahí bueno no hemos estado con con la claridad que que deberíamos para hacer daño arriba no en el descanso hemos cambiado un poco el dibujo salido bien en la primera de cambio a partir de ahí es verdad que hemos sido dueño y señor del mismo hemos tenido mucha mala circulación mucha más frescura o de Abalo como quieras para hilvanar mejores la jugada a partir ha sido un equipo mucho más desequilibrante mucho más vertical pero repito soy un partido donde lo hemos tenido que madurar trabajar en donde no nos hemos sentido cómodos en la primera parte también puede trabajo defensivo Cacho rival iba segunda parte que a partir del gol pues ha visto la la mejor versión nuestra sí bueno porque teníamos que activando mucho mala tengamos que ser un poquito más desequilibrante tenemos que mostrar mucho más daño en la parte ofensiva con nuestros futbolistas son sensibles pienso que que Chendo Sergio Poveda tenían que conocerse mucho más barba tendrán que hacer mucho más daño en el descanso ha sido la toma de decisiones que hemos tomado que teníamos que arriesgar mucho más y ser mucho más verticales y desequilibrantes ante un rival que también bien plantado no la confianza sino porque hemos llevado todo el peso partido hacía mucho calor y eso también nos ha castigado mucho en la primera parte es eh nos ha costado hilvanar jugadas ya que habíamos cambiado no sabía salido bien teníamos que proteger la posibilidad de que yo no pierden en alguna contra para hacen otra vez fuerte no hemos salido en el descanso a las visto muy bien dos laterales profundo apunta a Chen debería de arriba Barbal la mediapunta de los dos pivotes posicional con los tres centrales para que estuviéramos posición hoy no hubieran contras no ha salido bien a la primera jugada hemos conseguido hacer gol no es que no hubiésemos continuado seguir con ese sistema que no podía haber ido bien pero a partir de que ya teníamos la lata abierta el equipo ha sido mucho más sólido atrás no ha permitido contras que se ha permitido la primera parte hemos tenido el control absoluto del partido

Voz 1621 11:22 control absoluto del partido decía el míster Juan Arsenal el técnico de Linares Deportivo oí Jaime Morente el entrenador del conjunto del Huétor Vega hablaba así de del encuentro is Se refería al Deportivo como un equipo que este año va a estar arriba

Voz 9 11:37 bueno el partido entiendo que veníamos jugaron a un campo de superior categoría contra un equipo que se hacen las cosas bien como está haciendo acabará siendo superior categoría seamos que teníamos que estar al doscientos por cien va a poder ser competitivo contra y entiendo que el primer tiempo hemos ser competitivo ir segundo tiempo a modo has de ser competitivo a raíz de un error propio al cual sucede otro rock personal y a partir de ahí pues bueno tenemos una expulsión desde mi punto de vista rigurosa a un chico de dieciocho años expulsarlo por una entrada con balón por medio cuando el chico se arrepiente pues ya bueno nada contra nadie e lo último treinta treinta cinco minutos del partido nuestro equipo está irreconocible no obstante el principal responsable he sido yo claro decir cabreado hago mucha ahora previamente partido llevo tiene el primer tiempo y a Linares que decir punto de vista que alguno del equipo a batir en esta categoría y entiendo que el primer tiempo ha sido muy igualado muy competitivo podamos parte Iber se por propio o te duele mucho ahora de trabajo invertida los chavales Si con el grupo de chavales que tengo somos un equipo como hay visto sub veintiuno a salvo dos somos un equipo de chavales que el proyecto nace con la idea de darle continuidad a chavales juveniles y mucho en el ámbito de la tele vale Easy a futbolista consagrado lo cual le tiene jugando contra ellos y nosotros hemos competitivo el primer tiempo sabiendo que tenemos que estar muy muy concentrado todo en toda la línea para frenada futbolista de la categoría que había en el campo no obstante cuando terminemos de hacer las cosas bien durante noventa minutos seremos un equipo competitivo no podemos estar bien cincuenta minutos esta categoría al nivel que este año contra rivales que no toca empezar bache Real Linares tenemos que estar al doscientos por cien la semana pasada un error puntual no deja fuera al estar un error puntual y un segundo oro puntual lo dejan fuera correcto ni mucho menos quiero recriminaba al jugador en ni muchísimo menos Si me equipo jugó bien a fútbol responsabilidad de ellos pero sí es verdad que le duele y me me fastidia verlo ahí fastidiado fastidiado porque la imagen de moda último bien minuto era de de equipo de barrio de nosotros no somos ni mucho un equipo de barrio pero puede realizar

Voz 1621 13:51 bueno muy crítico el míster con su equipo el entrenador del Huétor Vega vamos a saludar a los tertulianos que esta temporada nos van a acompañar no van a ser los únicos porque también vendrá de gente distinta a la que hoy comienza con nosotros esta nueva temporada nivel de Artur días a mí me enorgullece volver a saludar a Javier estribillo desde la contra de Jaén que late temporada pasada no intervino demasiado con nosotros este año sí hola

Voz 10 14:18 hola buenas tardes hombre también saludamos

Voz 1621 14:22 a Genaro Martínez desde la peña el minero muy buenas olas hacer como está Genaro me bien mejor que lleva dentro del resultado mejor que la temporada pasada a vueltas con mejores sensaciones poquito vuelco Juanma Rodríguez que ese prácticamente ya titular yo le doy el peto pero de titular ya este este año y en las retransmisiones deportivas en Carrusel también muy buena Juanma como la tomada un año Mafo no por invitarme siete la cara como la canciones a siete nota en la mirada no que la cosa es mejor yo creo que se iba a ser mucho más jugando terminada temporada estoy seguro de eso esperemos que sea así damos la bienvenida al compañero de Diario Jaén Fernando Portillo buena Fernando muy buenas

Voz 11 15:02 toma qué tal encantado de estar en ETA actúe en esta tertulia hoy con muchas ganas de de contado un poquito lo que pasó ella

Voz 1621 15:08 a mí me gusta rodearme de buena gente Fernando es un crack y además es un buen periodista deportivo y creo que nos va a aportar muchas cositas a la a la tertulia bueno en nada hablamos del River Melilla del próximo partido sé que mucha gente se pregunta ahora se va a jugar no se va a jugar ahora que hay una nota de la Federación Andaluza de que que le obliga al River Melilla jugar a jugar ese partido no se estimando el nuevo recurso que parece que presentó pues para volver a aplazar el partido yo no sé cuánto tiempo más se va a extender esta situación pero por repasar primero lo que ha hecho el equipo empiece contigo Fernando que que debuta en la tertulia creo que ha sido un buen arranque de temporada pese a la derrota de de la victoria ayer las una parte buena creo que nos vamos contentos no del campo sin duda

Voz 11 15:51 creo que ayer el el la imagen del equipo en la segunda parte de lo que hizo no fue otra cosa que corroborar la el buen partido que se hizo en Jaén no con independencia del resultado de todos el que fue yo creo que la afición ni el propio cuerpo técnico eso fue un muy contenta del del partido con el juego del equipo y ayer en claro que lo en el en el Nou vitoriano entraron hay todo lo que sea en adelante a seguir mejorando esto

Voz 1621 16:16 Lillo

Voz 10 16:18 si me han comenzando el compañero en la primera parte verdad que yo creo que el calor afectó muchísimo porque ella no es solamente lo hacía en la grada no entonces me juego lo oí musicalmente pues no todos luego ya la segunda parte Anil de y se vino abajo con todo el verano en viva al potentes del grupo no creo que va a los partidos a los que promover el equipo que se Balazar al principio aprovechase una caso sí tiene y luego las una parte positiva tal ídolo desde luego no lo pudo goles pero la primera parte notas como son ya ya la segunda así con los que algunas estática pero bueno yo creo que es habitual ahora

Voz 1621 17:06 bueno yo creo que a casi nadie le gustó la primera parte no Genaro aquí tampoco

Voz 12 17:10 no una primera parte muy no te voy a decir que de tanteo pero sí como de de creer sino el mismo equipo no debe empezaba a coger sensaciones sobre el primer partido de Liga aquí en casa yo creo que el equipo sin llegar tampoco estaba cómodo el vino bien el descanso también ya pasó un poquito la que si se empezó muy han de temperatura tanto para las personas que estimo así como para el jugador que que no se porque debió ese horario ida el equipo fue mejorando y sabíamos que en el momento que se abriera la lata como han dicho ante el entrenador de ello E iban a venir May y así fue la verdad que bueno ya hemos conseguido tres puntos con este equipo que el año pasado solamente cogimos un nueve ese no

Voz 1621 17:52 ya final la liguilla censo

Voz 12 17:55 se consiguen con este tipo de de equipo no podemos perder puntos con equipos de de la mitad para abajo en la tabla

Voz 13 18:02 mi Juanma que dice pues nada estaba claro que el segundo tiempo iba sea de bastante diferente no porque la calor disminuyera mucho mucho pero sí la calidad si va nota de sobra la calidad de un equipo y otro nosotros en el primer tiempo mi amigo degradar a Pedro Belinchón iniciamos bueno si nosotros no podemos aguantar aquí que Duque estará pasando en el terreno de juego que que era increíble la calor hacía ayer incluso que éste

Voz 1621 18:27 en entrenando que trabaje en el físico yo creo que es que el calor a mí me lo dijo Chendo después dice si es que era imposible es que costaba trabajo hasta respirar era increíble y lo de ayer en creer lo que dicen los compañeros no sea que se le habrá ocurrido la idea de de poner horario al presidente muy mal se lo digo yo desde aquí creo que mal mal la decisión de del presidente y mal también de que no lo haya dicho oye no crees que a lo mejor es mal ahora pero bueno yo estoy seguro

Voz 12 18:57 que haya con las ganas que tenía la afición debe en Liga al equipo en otro horario te puedo garantizar que doscientas personas mínimo mínimo mínimo hubieran estado allí en dejó y al final se trata de eso no trate de que la afición esté con el equipo y el equipo con la afición

Voz 1621 19:11 Fernando la hora yo creo que fue un poco una una gran cagada

Voz 11 19:14 sí yo creo que todos coincidimos aunque es cierto que a mí también me gustaría poner un poquito en valor el la primera parte del torneo porque tanto Jorge barba como Pedro Ubeda que al fin al cabo son los dos jugadores que tienen que darle ese juego por dentro al equipo estuvieron muy bien muy enmarcado en su espacio al final el uso hizo previsible en la segunda parte como he comentado anteriormente cambio de sistema la entrada de Pablo Ortiz un poquito más de alternativas en el juego ya se notó que la calidad la tiene muy por delante del del rival de gran parte de los rivales que van a venir

Voz 1621 19:45 sí yo creo que esturión fue clave la entrada de Pablo Ortiz en el campo no para mejorar cositas

Voz 10 19:52 se hizo todo para no al del campo estuvo su tengo mucho a banda y eso permitió a Rodri que tuviera más espacio para tocar la pelota lo que pasa es que visite Linares ha dicho la selva Vadillo personalmente creo que Linares su objetivo este año y accesos campeón me parece tiene argumentos suficientes para asistir es punto de de que lleva aquí yo para ser campeón y lo digo lo al tengo esa campeón son dos cosas muy positivas primeros jugar la Copa del Rey y luego evitar meter eliminatoria quince por ciento hacer eso son campeones estancado el INE que hay que apostar por con por la primera posición pero lo de la primera parte se que no se me fútbol porque primero el el cuarto fue incendiada intactas pudo Marginata aliñar a lo dejaba espacio luego el equipo de costaba mucho entra de nuevo pero en la segunda parte de la otra cosa pero muy similar a lo antiguo es que hemos visto en el inicio yo siempre he visto lo mismo ameno en la primera parte los equipos situaban atrás esperar visitas marca un gol pues bueno pues ya intentar mantener el resultado pero casi siempre Linares Villarejo padre lo mismo salvo los equipos punteros como puede ser el Marcha Real Antequera que te plantees otro tipo de alternativa siendo muy luminoso a ser muy parecido a cuando todos los equipos porque el grupo creo que este año pasado para Míchel cuyo quedado porque hay cuatro equipo cubana marca mucho la diferencia y luego el resto salvo sorpresa mayúscula para el equipo sorpresas desagradables pero yo creo que ya hay gente que era en principio en principio al que se puede mortaja sólo los mantones de la pugna por la fase de ascenso pero yo siempre tiene que ser campeón porque luego soltero ya innegable pasó es que no pasó de la primera

Voz 1621 21:57 es verdad bueno a mi me gusta cuando el Linares Deportivo cuando Juan Arsenal dice venga vamos a darle un poco más de subida los laterales dos delanteros me gusta más así no sé vosotros qué opina es lo que más o menos antes ya habéis dicho un poquito que que gustó mucho más no esa segunda parte que que el sistema como decía Fernando cambio y creo que fue más ventajoso no

Voz 12 22:19 E incluso veda también es lo lo agradeció en la segunda parte tuvo hubo mucho más paz

Voz 1621 22:25 pudo moverse mucho mejor

Voz 12 22:27 qué pasó de esta no desapercibido pero sí acierto que que que no se le veía no se no se encontraba bien en la primera parte en cambio empezó a hacer daño a seis correoso otra vez la defensa que para lo que está luego metió su gol en fin se notó también que que tácticamente el equipo cambio eso está bien porque es un entrenador pues ya tiene alternativa en en lo táctico y que el equipo lo lo asume y es capaz de de reflejarlo en el campo pues también es positivo pero bueno que ya digo nos quedamos con la segunda parte una primera parte de tanteo y sobre todo bueno al final lo que lo quemando los tres puntos oí

Voz 1621 23:02 a lo que nos queda fíjate que yo creo que se jugó mucho mejor el día de Jaén pero el fútbol es que es marcar goles

Voz 12 23:08 por eso te digo que nos quedamos a los los tres puntos que es lo importante porque en Jaén fue al contrario y no venimos con esa situación

Voz 1621 23:13 desde luego que sí

Voz 10 23:16 la San Pedro fue clara

Voz 14 23:21 había escuchado Carvajal quiere creer

Voz 1621 23:23 por ello

Voz 10 23:26 claro la por eso la cosa creo reconocer y recordar a que estamos tercera el objetivo de poniéndose a ver pero que estos terceras es que los rivales lo permita tampoco mucho yo para mí el objetivo son resultado está resultado que que el equipo te la alternativa tiene posicionamientos el campo quiénes de los que sabe trabajar muy bien ir simplemente planteáramos partido bonito pero como el de ayer yo firmó toda la temporada

Voz 12 23:57 a que no dura mucho pienso convocado

Voz 10 23:59 pero aún viajes de cualquier objetivo el acceso te digo yo que está arriba arriba arriba ya estos división se que yo creo que muchas veces yo el primero que quiero que exigimos un juego que es imposible muy difícil en categorías superiores muy difícil equipo Max encierran que lo que permite

Voz 1621 24:19 los rivales con los que se pueda hay otros con los que no esto es

Voz 10 24:22 cara al mar sólo rivales como Jaén de balas que o a los no que tú que tuvo el pasado el Gobierno otra prueba del de equipo de equipos que tiene muchas por el campeonato supongo que o tuvo a trabajar un equipo más pero lo de los de los días para abajo se van a Villarejo si lo dijo lo viene nunca pudo superar así que debería ir un equipo superior categoría

Voz 1621 24:48 bueno marcaba Chendo que cuando hizo ese gol el dos a cero Era el minuto doce el segundo tiempo hizo un minuto antes había tenido una ocasión clarísima empezó ese run run hay un poco con Chendo antes también cada vez que tocaba un balón yo notaba un run run con barba escuché un run run también hasta pito se ha barba eh no sé si es exagera dado yo respeto a todo el mundo y la gente va al fútbol a él paga su entrada no te da derecho a a insultar ni nada de eso aunque hay gente que lo hace pero sí respetó al que pite igual que muestre su pesar porque para eso pagas centrada pero es justo que es el envite a barba tan pronto en el segundo partido demasiado exagerado que ya

Voz 13 25:29 en los primeros minutos cuando empezaron a fallar a alguna algunas pase va a alguna ocasión se estaba pintando no era mucho afortunadamente pero sí se escuchan pitos y eso que está la afición de extremista yo siempre lo he dicho muchas

Voz 1621 25:42 si para bien o para mal la Liga buena mal pero que le parece horrible que Irene

Voz 13 25:47 el primer partido de Liga con su aparición cuando lo yo sé que lo favorita más que nadie

Voz 1621 25:52 eso lo que quieren demostrar agrado

Voz 13 25:54 voy a agradar a su fútbol sino les sabe las cosas venga vamos vital no Napoleón amoldar ahí confianza íbamos que acaba de empezar a la temporada y además yo estoy seguro que no son otras puntualmente es lo que vamos llevando a nuestro casillero domingo domingo sino que también se va a este buen juego porque nosotros para mí tenemos el mejor centro el campo de toda la de Tercera División hizo que el entrenador sabe hacer la funciona yo creo que vamos a disfrutar bastante pero mucho mucho mucho y una oreja

Voz 1621 26:21 menos mal que los pitos fueron no sé lo poco que en minoría yo es que no sabía porque evitaban yo me quedé un poco de color al principio porque bueno quitaron una veda también sí pero que que te queda un poco de provocar dice bueno que no se muy bien habrá pasado algo que no lo he visto porque estaban el otro lado si te queda un poco pero bueno es lo que tu dices hay muchas opiniones y ahora creo yo respeto pero no no no comparto en no compartir

Voz 11 26:42 yo creo que encima el Arsenal propone un modelo de juego que Linares no estaba acostumbrado anteriormente entonces poco a poco se va haciendo las cosas para mi gusto el equipo está muy hecho a Suu a su idea a la fecha en la que estamos pero o opio que hay cosas por pulir y en el caso de yendo por ejemplo que comenta de la jugada yo sinceramente soy entrenador estaría más preocupado sino tuviera ocasiones claro que por el hecho de que al final como decía Van Nistelrooy en la tierra del bote de hecho al final jugando mal la edad al final acaban cayendo

Voz 12 27:10 que tuvo en y me perdone al final te pone acento dietética

Voz 11 27:13 no va a tener cinco lo importante que el equipo se la genere que al final seguro que no

Voz 1621 27:18 fíjate cómo luego llega coge esa pelota que estaba con barba ahí lo primero que hace es pum chutar a portería y lo hizo fantástico y marcó el gol en la jugada en la que falló si verdad que le faltó a lo mejor pensar como si fuera fácil no porque vas en carrera pensando el de atrás me va siguiendo el portero tal que hago la pico recorta son décima de segundo donde oye delantero de Primera te puede resolver fantástico pero que que estamos en tercera división tampoco es fácil

Voz 11 27:40 no hay más que la del fallo de de Cristiano Ronaldo el otro día con la ayuda en tu casa tú ahí metido en el taco al final Elías Ayala en el nivel más alto del fútbol hay los valga

Voz 12 27:49 desde aquí no sin en superior categoría hay veces que no no hacen fútbol no hacen juego uno hacen en ocasiones tampoco le pueden pedir peras al hombre tenemos que ir siempre al máximo no iba a un equipo como el Linares que que tiene puedo afición tiene tradición pues siempre quieren no porque la gente sabe fútbol quizás mucho antes éramos más de la cuenta pero bueno sabe de futuro no y siempre va a lo máximo pero hay que saber dónde estamos y quiénes son

Voz 1621 28:11 sí hombre sacaba el tema de de Chendo un poco también lo de los pitos a Barba hay tal porque también ha vivido un poco en el primer partido contra el Jaén ya el debate del nueve no siendo el pobre pues yo creo que no no lo creo se no que no le ha gustado nada no que ya Si estuviera hablando de que existiendo pues eh no no es válido que hay que traer un delantero que tal Javi pero que no no El tema de querido del nueve Si vienen nueve lo que va generando

Voz 10 28:41 competencia claro claro esa es la perspectiva que yo

Voz 1621 28:43 yo insisto en ese mismo muchísima paciencia

Voz 10 28:46 comprar no marcó pero que a la a la quinta plaza

Voz 1621 28:49 la que de casi marcó la jornada nueve no creo

Voz 10 28:52 hola sentir diciendo yo la exigencia en Adeje siempre está siempre resistencia porque porque pues obligarles sino por lo que otros no pero mucho tiene que ver al chaval está trabajando no está en el campo pero el hecho de que no Doré complementarios no porque son cuál son cual nada y luego viene una falsedad de eso tienen plena garantía para luchar con Nadal más que el resto de tipo que es vamos a ver si todo lo que sea

Voz 1621 29:24 sumar evidentemente es bueno pero claro yo no yo lo que pienso

Voz 10 29:27 el preocupado si es competencia de lo que era un nueve obviamente toledano o lo que sea mala de la en palabras Estacio o que campo pelajes falta un rematador nato

Voz 1621 29:43 ayer me decía una persona es que Pedro vida es Payán pero más lento más o menos no poquito de te vas

Voz 12 29:50 verdad poquito te recuerdo que al final siendo hombre puede está un poco preocupada o no pero realmente lo que dice Javi que esto es muy largo es que él mira él está preocupado pero los otros remó el conjunto del equipo el equipo necesita no una alternativa como tal pero sí una persona que oye que que ha dicho Javi son cuarenta y una jornada

Voz 1621 30:10 o sabe es que te pueden lesiones lesiones sanciones haciendo y en Yemen

Voz 12 30:15 hacemos lo si tiene molestias la forzamos porque lo único que tiene recarga ahora a un delantero falta ni en una fase de en bien paradas a veinte

Voz 1621 30:23 a ver si no que exhibieron delantero no es porque Chendo no sea válido por el en la segunda jornada ha marcado perfecto y yo creo que hay falta pondrá al que mejor esté en cada momento la verdad que motiva al que no juegue en fin eso es el trabajo bueno yo lo que creo que hace falta otro Hinault porque siendo no sea válido porque creo que es muy válido iba a meter muchos goles pero creo que si encima vieron delantero que sea otro perfil va a ser bueno para la plantilla

Voz 11 30:46 pues claro es que el el en posible enfado de Chendo el club busca un delantero que yo creo que es consciente de que un equipo necesitado nueve Emma y en relación a ciertos comentario sienta un rum rum que hay con la grada no más que por el propio club que yo creo que en eso lo entiendo de todas maneras en caso de que tenga que juegas Pedro Ubeda que lo han hecho en ocasiones yo creo que alienar tiene alternativa de la pizarra y Juan Arsenal lo sabe para cómo cómo va a compensar ese déficit que pueda tener de remate con Pedro Ubeda con otra alternativa tanto Iván Bazán en un jugador que llega muy bien al espacio Chinchilla también te puedo aportar Fran Lara lo estamos viendo cómo desde atrás esta incorporación muchísimo al ataque

Voz 1621 31:25 Barba meterse un gol tiene Antena para

Voz 11 31:27 que es en ese posible nuevo que no sea un tan rematador el equipo se acerca de otra manera

Voz 10 31:32 Javi no no pero es que yo que yo es que insisto es que esto es muy largo y que tiene que tiene el nativa sufriendo en el banquillo para garantizar que porque luego vaya campo va a parar las cosas el garaje súper complicado ganar allí entonces el yo quién ningún delantero pues creo que lo que parecía la plantilla de las competencias pero quién si prestan un pito con el de Pedraza con el pelo porque la exigente son más de lo que tiene que motivarse está forma es esa esos comentarios transformarlo en positivo y creo que que te digo pues el sitio siga siendo titular yo lo que puedo decir es donde se titula aquí está claro que iría a mí lo que me encanta de esta plantilla se todo eso que tiene muchísimas posibilidades porque es que tiene jugadores como Chinchilla eso que es un jugador desequilibrante es decir me gusta que haya competencia porque se jugaba no se relaja porque yo sé que a nosotros posiblemente para el mes de marzo abril equipo ya tiene cara a la fase de ascenso pero que cualquier pelotero llave la pasada ascenso dice bueno pues ellas hace falta a otros compañeros entre Imaz a él porque Sito nuestro objetivo tiene que ser muchas por el tampoco como Ximo cuando está en la capa tratado en Carcedo

Voz 12 33:00 llega la ayer Javi el año pasado que no que no pasaba que no pasaba aquí de mundo fondo de este año te pone sobre el papel es cierto que hay gente que tiene un poquito más la vitola de titula pero también tu posición Italia no está tan claro que no tiene derecho a ser circular por eso te digo que nota no está tan claro que la titularidad asegurada y eso pues no y eso es competencia

Voz 10 33:21 no eso pasa todo el fútbol todavía creen porque ya te digo primero porque hace quejondo se relaje porque cuando yo te garantizados el que era clave que iba la el domingo pues no pero sí tiene competencia en cualquier posición del caos pues eso hace que es el doble incendio hechos para la fase de ascenso porque el objetivo el ascenso no es algo antes de llegar a mayo a tope si tiene un compañero que ejerce esa competencia pues bonita bañera en Caixa hicimos porque ellos de la papa base en la fase de ascenso hay una una vamos a Socuello no y la verdad que no pasemos eso pues yo quiero asciende con los supuestos porque faltaba pegada o recordar el casero que no faltó pegada lo que tenemos nada porque esta categoría siempre que se equilibra una acción de aquí que marcó el partido con el Real Jaén una magia una una genialidad de Juan sólo el parque luego me apuntaron que el futuro de más jugado bueno delantero más pero que se quita quítale que Chendo para jugar por eso

Voz 13 34:41 no puede tan claro que que todos sabemos que hace falta un delantero yo creo que eché en dossier cree en sus posibilidades a parte como titular es decir que si yo creo mi posibilidades porque voy a tener miedo yo me tengo que seguir currando en el entrenamiento Hinault ningún problema yo creo que es eso será beneficioso para él porque aprendería del nuevo nuevo aprendería todo en conjunto vamos yo echando en mayo del aquí le doy ánimo porque yo sé que siente mucho estos colabore y a veces creo que le puede incluso lo que siempre llamamos no le puede pueda la presión de que estaba ante su ante su parroquia Hay pueda ser que una baza de que todavía no no haya conseguido local creo que va a conseguir

Voz 1621 35:29 yo te digo que ayer cuando acabó el partido el típico yo estaba recogiendo Mis aparato Mis cosas echarle un ratito con Chendo lo vi con una cara de tranquilidad porque cuando ya metes el primer gol claro claro esto la veda y él sabe que ya se ha quitado un poco esa responsabilidad de marcar el primero Easyjet dejan diez minutos más yo creo que genera la ocasión del segundo fíjate lo que te digo eh pasa que luego enseguida fue sustituido una pequeña pausa llegará la modelo del River que ha puesto un tuit y hay una nota de la Federación Andaluza de Fútbol

Voz 1621 37:16 bueno retomamos la tertulia los tertulianos seguían y durante la publicidad con esa otra tertulia que a veces se queda aquí solo en el estudio no en las ondas y a veces es también muy interesante bueno ha puesto el River en Melilla en su cuenta de Twitter dice nuestro club se encuentra inmerso en la preparación de la competición ni la mente puesta en la jornada tres para poder desplazarse a Linares todo lo demás son falsos rumores y malas intenciones que hay quien dice que incluso se va a retirar bueno hay hay una nota de de la Federación Andaluza esta de de fútbol es muy largo sí pero os leo el lo que se acuerda finalmente no acceder a la petición del River Melilla acude fútbol por no concurrir los requisitos de fuerza mayor de viéndose celebrar el encuentro frente al Deportivo en la fecha prevista en el calendario oficial es decir que le obliga a venir otra cosa es lo que pase a Giuly

Voz 11 38:06 gordo Fernando con el River yo no sé lo qué va a pasar si porque ya no es la primera valla llevan un par de aviso oí el problema es que no parece que pueda tener solución a corto plazo entonces al final tanto la Federación como el que sea tendrá que tomar una decisión pero también es cierto que lo que comentábamos antes en poquito aquí fuera de los micro no que la Federación lo tiempo lo llevo un poco regular deben cuando la cosa ese ese avisan con poca antelación de verdad que lo club de moda esto no tienen uno medio demasiado grande como para poder manejarse con con tan poco tiempo entonces también era algo que hay que entender

Voz 1621 38:41 el rápidamente Javier es tuyo que yo sé que sigue muy de cerca esa noticia lo del River Melilla a ti que a que te huele todo esto

Voz 10 38:48 no pues sé que el equipo me es es que se siempre lo mismo son casi medio filial debe yo creo que al final se jugará pero ya dije que no se ha podido disputar las cornadas te dejo no solucionado pero está buscando sé que están buscando apoyo en la ciudad autónoma al intentar Puerta Real presupuesto para competir con un gol más Lugano

Voz 1621 39:17 a ver qué pasa

Voz 10 39:20 el grupo fusiló he tenido que verano tiene que tienen aquí con luego vuelven a subir si se lo Samba pa abajo lo vuelven a casa que es que esta categoría está en manos de