Entrevista con Miguel Salazar (UGT) y Javier Cantero (CCOO)

Voz 1 00:00 seguimos adelante en Hoy por hoy Linares Comarca Norte el paro subió en Jaén durante el pasado mes de agosto lo hizo en ciento treinta y tres personas respecto a julio situándose el total de desempleados en la provincia en cincuenta mil trescientos cincuenta y dos en el cómputo anual el paro tendió con respecto al mismo mes agosto del pasado dos mil dieciocho en mil setecientas cuarenta y tres personas lo que supone un trece coma treinta y cinco por ciento menos pero hay un dato mucho menos de positivo y es el de la temporalidad porque Jaén sigue siendo la provincia España hola con la tasa de temporalidad en la contratación más alta con un noventa y siete coma sesenta y cuatro por ciento Por sectores de actividad el descenso más significativo del desempleo Se ha registrado en agricultura con setecientos cuarenta y siete parados menos seguido del colectivo sin empleo anterior con cuarenta y ocho desempleados menos servicios acapara la mayor subida de desempleados por el fin de las contrataciones vinculadas a la campaña estival acumulando seiscientos veintitrés parados registrados más son los datos vamos con las valoraciones Si comenzamos con la de UGT Manuel Salazar es el secretario de este sindicato en la provincia de Jaén muy buenas

Voz 2 01:22 qué tal cómo hacer comienza el curso político e un mes más en el arranque datos del paro que en cómo se valora desde UGT

Voz 3 01:32 bueno lo analizados los datos de agosto que Jaén valoró negativamente el incremento del paro no asistimos en la provincia un hecho insólito ya que cree que el producto interior bruto por cuarto año consecutivo no estamos solucionando los principales problemas de nuestro mercado laboral si no lo hacemos ahora con crecimiento económico la crisis son física no lo vamos a hacer lógicamente en los periodos de crisis pasar que hemos tenido no el paro efectivamente se incrementan siendo treinta personas estamos ya en cincuenta mil trescientos cincuenta y dos y desempleado aunque la verdad que se reduce respecto hace un año en mil setecientos cuarenta y tres trabajadores no es menos cierto que que la reducción interanual en la más baja de las ocho provincia andaluza no por tanto hay que decir que son otro nueva Jiménez lo que ha dicho el el el agosto no a dato lo viendo la letra pequeña podemos decir que el once por ciento de los parados son menores de veinticinco años por lo que también hay que decir que el mercado lo de régimen se continúa sin dar una oportunidad de empleo a cabalgar más jóvenes que siguen buscando la oportunidad laboral el fuera de nuestra provincia el paro femenino sigue subiendo respecto a julio que que la precarización de las condiciones laborales de los puestos de trabajo que se ofertan en el periodo vacacional tienen una mayor incidencia sobre las trabajadoras CMC en comparación con sus compañeros nombre un mes más la agricultura el único sector de actividad económica que registra un descenso del número de desempleados una bajada de de setecientos cuarenta y siete desempleados menos en esta ocasión traemos desde protegen que como consecuencia de los contratos que nadó en la campaña de la vendimia tanto en nuestro territorio como principalmente en Francia y muy localizada en probar en poblaciones muy concretas como de España Jódar o o posar con por tanto desde UGT de Jaén insistimos en que hay que apostar de una vez por todas por el empleo de calidad el poder adquisitivo de los trabajadores y la calidad de vida al de la economía doméstica el único indicador que a ciencia cierta asegura la viabilidad futura de los crecimiento económico así como el logro de gran parte del objetivo de carretera líder una mejor condición laborable y un incremento salarial no sólo incrementa la capacidad de compra de los trabajadores en el corto plazo sino que además mejora la cuantía de nuestras futuras pensiones dos cuestiones fundamentales la que caen por desgracia hace mantiene por detrás de la media está dando

Voz 1 04:02 así las cosas los para este sindicato las miras en este nuevo curso político puestas en en un plan de empleo en un cambio de tendencia para una provincia como esta cuáles son las aspiraciones intuí particularmente los principales retos Si y acciones que van a definir la la actividad sindical en el seno de UGT

Voz 3 04:29 en el ámbito de la en fin colectiva que nuestro digamos más valor más importante bueno pues por una parte recuperar los salarios

Voz 2 04:38 mucho como como cómo

Voz 3 04:40 mientras el que ningún convenio colectivo entre por debajo de los mil euros como salario mínimo mensual de catorce mil euros anuales ha afirmado por tanto esa va a ser una meta para la negociación colectiva y por otro lado acabar con la precariedad imperante en nuestro mercado laboral en en el pero vamos a seguir exigiendo medidas muy urgentes como la de ese país la desaparición de estatalización el contrato indefinido apoyo a emprendedores la obligatoriedad del registro diario de jornada para acabar con los contratos a tiempo parcial forzado la primacía del convenio sectorial sobre empresa una nueva regulación de la subcontratación dice la empresa multiservicio eh propiciar que sea el trabajador que pueda decidir entre indemnización o readmisión acato despido improcedente por supuesto recuperar la ultraactividad en las convenio eh como elemento fundamental de mantenimiento de los derecho a Rajoy las trabajo en el ámbito de la negociación colectiva con un que que es nuestro principal de arma es la que no dirigen nuestra acción significar diaria en en en en el ámbito de de Acción Sindical más genérica bueno pues empezamos el o terminamos el año con él proceso de elecciones sindicales su periodo más ácido ahí ahí la sindicato hasta el muy volcado en seguir manteniendo la supremacía de primer sindicato la en la provincia de de Jaén empieza la proceso importante en el sector de la educación de la sanidad y a partir de ahí como digo el el grueso de toda la empresa importantes de la provincia dejé por tanto va a ser un año muy intenso en actividad ir muy intenso como digo en cuanto a la revisión de los convenios colectivo y adaptándolo a la planteamiento DJ a las cláusulas que se han firmado con la patronal en el último acuerdo el eh y de catas no

Voz 2 06:47 Manuel Salazar secretario de UGT Jaén gracias a ustedes buenos días recojamos también valoraciones se de el otro sindicato mayoritario Comisiones Obreras Francisco Cantero es su secretario en la provincia de Jaén muy buenas

Voz 1959 07:02 hola buenas lo comenzamos el curso

Voz 1 07:04 criticó con unos datos con respecto al pasado mes de agosto datos del paro registrado que a juicio de este sindicato que fotografía dejan de la provincia de Jaén bueno

Voz 1959 07:18 a pesar de la subida es ciento veinte entre nosotros estamos mirando más allá porque el final del verano con sigue dejando una cifra de parados todo nosotros tenemos es importante son más de cincuenta mil trabajadores y trabajadoras que están en situación de desempleo ojo este dato es solamente la punta de disparar porque estaba que conocemos lo observamos como hay muchos más para no porque muchas de yo no están registrados por el efecto desánimo o bien porque eran encontrar trabajo en otra provincia mucha pasa el la lista del paro es por esa cuestión en nosotros seguimos insistiendo porque a pesar de de esta este ligero incremento de que es por cierto hay menos pagan los respecto al año anterior nosotros seguimos existiendo como están bajando la afiliación también la calidad esta afiliaciones y me explico como las filiaciones estar a veces esta vez de manera provincia porque somos víctimas los trabajadores trabajadora la nueva contra dotaciones de la parcialidad de la temporalidad ponente de la de la precariedad más y más y como consecuencia para estamos viendo cómo lo está activa de es decir no se quitan bien como estamos asistiendo es un fenómeno nuevo un este año veremos foráneo otra refiriéndose a de la crisis no estamos hablando de forma masiva sí que seguimos desde CCOO la valoración exigiendo como no porque más allá de la situación particular de nuestra provincia de un modelo productivo que ayuda para nada a salir de esta situación basada en el sector agrícola de Eredivisie lo que ya lo estamos viendo que son son pico no de contratación pero de nuevo no sirven para salir de la duradero en el que está inmerso también en la derogación de las distintas reformas laborales decretos leyes que tan tanto la Unión hecho en la provincia con más becas

Voz 1 09:11 hacia dónde va a dirigir sus esfuerzos este sindicato Comisiones Obreras para revertir esta situación del mercado laboral en una provincia como como la nuestra cuáles son los principales retos las principales reivindicaciones por las que durante este nuevo curso político va a pelear Comisiones Obreras Jaén

Voz 1959 09:31 bueno efectivamente hizo un nuevo curso político estaremos en andaluza también elecciones municipales entendemos que tiene que ser importante para nosotros in teniendo en los distintos programas que es el mejor esa situación de nuestra provincia y está claro que nuestra provincia no sale sino tiene más y mejor industria la cuestión ya de barroquismo de sindical sino porque estamos observando cómo nos territorio del Estado municipios que tienen una fuerte un peso industrial Annecy no son tan soportarlo sino que han bajado incluso su tasa de desempleo sin ir más lejos nos podemos llamar aquí en otra posibilitar sucede una asimetría como la ciudad de marzo el municipio y su comarca tiene en torno al ocho nueve por ciento de paro durante el año de crisis y por ejemplo la Linares su comarca lo hemos denunciado es como damos denunciando el último años acrecentado añora como soportar sale más del cuarenta por ciento Esto no es fruto de la casualidad que sé que no es fácil en una tarea ingente nosotros no estamos trabajando todo el día la empresa para mejorar la situación los trabajadores y también a nivel institucional en distintos ámbitos para que venga el AVE industria también porque es muy importante que tengamos con una estructura adecuada actualmente nosotros entendemos que no la tenemos cierta reivindicaciones que creemos que nosotros como mayor organización sindical de de este país tenemos que seguir imprimiendo a través de la enmienda otra diente que se lleven a cabo a terrenos otro ganador el Estado tenemos la XXXII que será fundamental para el Dinara supo marca Jaén Andalucía Levante sería porque está claro que la las conexiones ferroviarias que eso ayuda ayuda allí muchísimo a que mejore nuestra provincia y mejoramos los trabajadores trabajadoras porque sin sal conexiones no me ni ninguna empresa quizá las está claro

Voz 1 11:15 habla de de Linares de la situación de Linares de del conjunto de la comarca me va a permitir que que le pregunté por cómo se valoran desde el ámbito sindical los cambios que a nivel político están aconteciendo en la Ciudad de Linares hoy sea aprobado en pleno Un la conformación de un nuevo equipo corporativo

Voz 1959 11:35 bueno a nosotros como sindicato más allá de la decisión interna de de los distintos partidos te tienes autonomía pero lamentamos lamentamos ya entendemos que la situación no va a mejorar para nada la situación de de la ayuntamiento el Ayuntamiento conformado lo mismo por la mayoría de concejales no adscritos esto es lo que tiene la política nosotros esto no va ayudar esto malestar está claro arrestar porque trabaja de trabajadora tienen que seguir hacia adelante esto está claro que no ayuda a nosotros les gustaría efectivamente que salga un gobierno que haya un gobierno municipal estable duradero oí que trabajen en pro de los ciudadano y con estos vaivenes que estamos Servando últimamente dos partido interiorizado en su en su cuestiones en el tema de los ciudadanos por supuesto que Fenoll y uno para nada

Voz 2 12:29 Francisco Cantero es el secretario de Comisiones Obreras Jaén gracias