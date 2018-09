Tertulia ciudadana (04/09/2018)

Voz 1 00:00 aunque hoy por hoy Linares Comarca Norte

es la una y doce minutos del medio día seguimos adelante en Hoy por hoy Linares Comarca Norte y seguro que esta sintonía les suena es la que marca el comienzo de un espacio que renovamos de nuevo en esta temporada dos mil dieciocho dos mil diecinueve en nuestro tiempo de tertulia ciudadana ir renovando compromiso colaboración quienes habitualmente comparten sus opiniones con nosotros vamos a saludarles a darle la bienvenida en el tan nueva temporada de Radio María Dolores Casado ha

Voz 1439 00:50 a García Manuel Rodríguez Felipe Serrano Juan José Reca aquí en los estudios de Radio Linares muy buenas tardes y apurando ya sus vacaciones todavía fuera de la ciudad pero siguiendo muy de cerca toda la actualidad Isaac Chamorro aquí tenemos al otro lado del teléfono Isaac muy buenas

Voz 6 01:11 hola buenas claramente tan verano cómo ha ido el verano os pregunto rápidamente bastante bien corto muy corto vas mal uso mucho calor mucho todo un verano estupendamente hasta aquí llegaba aquí que lo cierto es que el Delano

Voz 7 01:28 Nos ha dejado ante todo mucho movimiento en el ámbito político local acontecimientos como la expulsión de el alcalde Juan Fernández del partido

Voz 8 01:37 el socialista o la renuncia en bloque de los concejos

Voz 7 01:40 ese del PSOE a sus delegaciones de área acontecimientos

Voz 9 01:45 que han derivado en lo en estreno del no

Voz 7 01:49 el equipo municipal al que asistimos precisamente en esta jornada de el cuatro de septiembre hoy en sesión de Pleno extraordinaria sea ha oficialidad a este nuevo equipo que mantiene al frente del mismo al alcalde Juan Fernández desde ahora tras su expulsión de PSOE en condición de no adscritos

Voz 5 02:09 con un gobierno corporativo de concentración tal y como lo califica Fernández que es fruto del acuerdo con grupos sí concejales de distinto signo político que pretende hacer frente la gestión municipal en lo que resta hasta el final del mandato corporativo el mandato municipal es decir hasta el próximo mes de mayo después de que los ediles socialistas decimos renunciaran en bloque a sus delegaciones este equipo deja al PSOE como grupo mayoritario lo sigue siendo con ocho concejales en la corporación pero ocupando idea desde ahora con labores de oposición un lugar que que no ocupa el PSOE desde hace casi veinte años en el Ayuntamiento de Linares es a grosso modo el el resume la la estampa que desde hoy encontramos en el Ayuntamiento de Linares enseguida vamos a a reposa a repasar cómo queda el reparto de delegaciones de competencias El es el nuevo equipo pero una primera valoración que qué os parece

Voz 8 03:14 yo puedo pues así me mira de toda la mientras que hemos padecido yo digo padecido en Linares es que en mi opinión ello quiero decir como Felipe Serrano y yo no soy del PSOE yo soy yo como ciudadano Linares aquí donde luego hay en relación con lo que ha sucedido Linares de Juan Fernando y también de Juan Sánchez que han sido expulsado del PSOE yo quiero decir es que cuando a una persona como en este caso han sido dos Se le abra un expediente hiciera expulsa de una organización por un motivo grave a nadie se le expulsa de ningún tipo de asociación de organización política o sindical sino hay un motivo grave de de lo que haya ocurrido en ese momento y para eso bueno hay su proceso que ha sucedido y que todo lo hemos escuchado a través de la onda de radio Linares en este caso concreto pues ha sido un motivo muy grave el que ha dado lugar a que lo expulsen tanto a Juan Fernando como a Juan Sánchez hombre de mi opinión ha habido irregularidades económica y administrativa por lo que han contaba ha habido una cantidad de mil setecientos euros que además Juan Fernández nunca ha declarado Hacienda si no una hacienda un alcalde que se decía él que era socialista está ah de haciendo una situación bastante irregular que debería de investigarlo Hacienda también

Voz 10 04:45 no lo de ahora es impuesto mientras que lo demás

Voz 8 04:48 trabajadores estamos declarando su impuesto hijo Ensanche ha sucedido lo mismo el asunto por lo tanto es muy grave yo creo que un político de un alcalde de una ciudad con lo que tiene que hacerle dar ejemplo da un ejemplo de concretas

Voz 11 05:02 frente a todo nuestro vecino de honestidad

Voz 8 05:05 una filosofía ética que que hay que actuar desde el punto de vista de la Izquierda de socialismo pues hay que actuar con una ética que es lo más conveniente que debe tener un alcalde en la ciudad que fue votado como consecuencia de que el primero de la lista del PSOE de Linares yo creo que aquí a él le ha faltado esa ética y él tiene que dar cuenta a sus compañeros del PSOE todo nosotros lo ciudadano como alcaldesa y lo más acertado en este caso es que no ha sido así y como no claras no lógicamente ha sido expulsado lo después todo lo que hace dice son es cosa son situaciones de lo único que está haciendo es teatro pero un teatro que además es maquiavélico lo que está haciendo y luego después cuando a es pieza decir cosa que él se mete muchísima llegue esto viene desde la Junta de no sé quién nos iba dirá el velo porque nos ha metido nunca con la gente del Gobierno central de España del Partido Popular en los siete años último aquella va a gobernar o ha estado gobernando el Partido Popular porque no se ha dirigido a ellos corazón insulto no lo ha hecho de la manera que lo ha hecho contra el yo no soy del PSOE que quede claro pero a mí lo que sí me parece

Voz 10 06:19 por esto muy grave lo que ha género

Voz 8 06:22 hombre yo ahora Seeger ello entrada mi opinión de segoviana que me quedo asombrado de la fe falta de ética de alguno de los concejales como pueden lámparas concejales que están votado por su sigla política a un señor que sabemos todos que ha actuado la manera irregular económicamente y que además debería ser investigado por Hacienda por esa situación irregular que también son con Hacienda cuando no ha declarado lo ingresos de gente de ese gen todo lo que cobraba y es que aquí ahora yo diré que me parece ese gobierno corporativo

Voz 1439 06:55 ahora vamos a a detenernos en el reparto de áreas por asegurarnos de que

Voz 5 07:00 exige al otro lado del teléfono Sage amor Rossi

Voz 1439 07:03 F escuchamos

Voz 8 07:05 eso eso que él ha dicho todas esas situaciones que ha padecido una persona que tenga algo de ética o de moral cristiana lo primero que tendría que hacer con expulsado en partido de pilla irse dimite antes no me está ya teniendo va a uno imite dice va pero por qué no ha dimitido porque ha continuado es a la pregunta del millón

Voz 6 07:23 Isaac Chamorro Si bueno solo

Voz 12 07:26 bueno yo no hubiera recuerdo con Felipe lo que ha dicho que la gente Akon

Voz 13 07:30 Tau póquer PSOE ha contado esto habrá que ver cómo termina o cómo no termina porque tengo entendido que llegará judicial se el proceso pero como yo muchas veces he dicho siempre y cuando los partidos y la máquina algo todos Pusa o se sanciona a persona porque el entorno eh ya no es agradable o desagradable o no se deja manipular pueblo J con o a lo mejor alguien

Voz 6 07:55 en el caso lo haré así aquí de dinero bueno bueno bueno eso habrá que te ahí no crearlos usó el mes recuerdos me avisar en esa según él en teoría que tenemos que tirar este billete ayer todo el Partido Socialista escucharéis venga

Voz 13 08:14 no vamos a tú sabes que yo no soy pero eso no tiene cuando un aparato con un partido votó y la gente adyacente se pone en contra de una persona una persona eso no hay quién lo pare encima interese interese de finar de me entre todas estas cosas que se pueden perder lo que afinar de mese se percibe entonces eso es lo que está pasando muchas veces de los sitios porque cuando esto llega final si es que llega me haya una sentencia veremos qué o quiénes han firmado plena pesó pueblo que está leyendo prensa simplemente de todas maneras yo creo que lo que el PSOE ha hecho es una grave irresponsabilidad por qué a ocho meses de seis meses de unas elecciones municipales que tenían que haber dejado pasa el tiempo y luego no hay cabeza de lista en Fernández hay otro candidato y a la ciudad noche va haber perjudica porque los funcionarios entre ayuntamientos tengan suficientes capacitados presupuesto ha ha aprobado en los cuales solamente aplicar en lo que el día a día del Ayuntamiento Uruguay no no no pasa nada que haya otra área que él haya ocupado la oposición bueno pues me parece bien porque eso es ir tengo una vez por todas a la ciudad y que la ciudad funcione a ver si somos capaces de una vez por todas de entre todos de entre todos e intentar sacar del hoyo donde estamos a nuestra ciudad a nuestro ciudadano en trabajo en empleo ahí él lo estamentos oficiales que no puedan ayudar porque hacer esta funcionar bien esta amalgama como dice como decía tu Felipe llega a funcionar bien como habla que plantearse en un suceso próximo tiempo otra manera de actuar pueblo está claro pero lo visto no ha funcionado hablo para nosotros no ha funcionado llevamos siete años con uno Linares futuros incumplir de unas promesas siempre de una junta Andalucía que no nos ayuda que no lo pone muy que no ha dejado de la mano de Dios pueda verse ahora entre los que ahora preside la comisión

Voz 6 10:15 a mí me figuro creerlo

Voz 13 10:18 con mi lo que van a a hacer esas funciones bueno a lo mejor hasta funciona mejor más ciudadano el entorno ya esté a la pujó hasta Inma empleo poso intente hacer es toda una incógnita que veremos y luego otro cuando se se vaya jugado y hay una sentencia veremos iba o dinero si es que se lo han llevado

Voz 12 10:37 eh y entonces por qué no ha dimitido sé que eso no Banesto quién abrir más eche eso eso cheques que esto no es tan simple como la luna para dar al botón eso lo hace el entorno de los mental no de subido de Madrid que no sabe ya en el alcalde de Linares eh sino simplemente puso en presiona que ha estado haciendo en el último mes

Voz 5 10:59 bueno decidiendo creo que lo que apunta a Chamorro decía Felipe Serrano sabemos todos viento esos hechos a los que apuntan los que han motivado la expulsión de punta tampoco en la realidad del partido eco giro se conocen Thais tan reconocido Juan Fernández no quiera hacer tonto son recogidos en el expediente de aquí lo han reconocido

Voz 9 11:23 abierto para el Partido Socialista no

Voz 5 11:26 hoy en ningún juez que haya dicho o haya atribuido culpabilidad de esos hechos presuntamente delictivos vamos a seguir escuchando

Voz 8 11:36 sido una cosa la cuestión política es otra cosa la judía ciudad judicialización de cualquier asunto no tiene nada que ver lo asunto aquí político con que yo coja aire pongo la demanda judicial a Manolo

Voz 10 11:48 eh que dicen contar lo que provoca más vale la ganamos

Voz 1439 11:54 la dos veces casado bueno yo estaba fuera cuando

Voz 9 11:56 paso esto me avisaron para un Comité Ejecutivo extraordinario y bueno pues cuando yo me enteré de Le esta situación lo primero que yo sentí fue

Voz 8 12:06 bueno

Voz 9 12:07 siento como ciudadana vergüenza de la situación por la que está pasando en Linares yo me parece que que no se puede efectivamente a una mesa es que estamos para una elecciones municipales llegar a esta situación como se ha llegado yo no me meto en lo que en las cosas interna de cada partido porque la respeto lo mismo que me gusta que cuando ocurren en el mío se respeten porque eso ya cada partido sabes lo que hay dentro pero me refiero a la situación de desgobierno que hay en el en el Ayuntamiento de Linares entonces ahora cuando a mí me pidieron la opinión yo por supuesto el partido mío dijo que no estaba de acuerdo con una moción de censura y ya se habían reunido a los concejales también a lo que estábamos fuera del comité nos preguntó por qué una moción de censura no es para cambiar a una persona por otra es para cambiar a un gobierno como ha ocurrido por desgracia en en España para cambiar un gobierno por otro pero pero entonces también no por supuesto a estar con Juan Fernández con el alcalde porque en nuestro en nuestro partido no estaba de acuerdo con su objetivo era y no sé si a Linares ya no dejar que el Ayuntamiento ha pues en esto

Voz 1220 13:26 ocho meses si dejase de gobernar en todo

Voz 9 13:28 Ello y las la la lo o con la la opción que ha acogido el Bt en la de no coger ninguna ningún gobierno pero sí coger comisiones informativas

Voz 5 13:39 supuesto colaborar en todo lo que sea necesario

Voz 9 13:42 Mario en el en el equipo de gobierno hasta en estos ocho meses que no queda que nos queda por estar aquí y bueno yo ahora después del sí quiero dejar a mis compañeros porque sino no mono lo monopoliza

Voz 1439 13:56 Samuel Rodríguez yo

Voz 4 14:00 es verdad que esto tiene que decidir yo yo no pienso hablar de esto más allá de lo que voy a decir ninguna más creo que esto tiene que decidirlo mujer tiene que definirlo Hacienda decidirlo PSOE la expulsión definitiva porque a otra vez Marge para que vuelvan a presentar alegaciones no yo no sé si definitivamente tienen comunicar la decisión definitiva parece el día tres el diu Marge yo ha cumplido o no pero todavía tenían margen para presentar alegaciones en un proceso absolutamente garantista pero está claro Isaac que tú ya ha condenado al PSOE porque ha puesto en marcha el aparato yo te voy a dar un dato curioso no lo dijo a título informativo naval a yo no estoy diciendo nada digo que esto lo diriman si Juan Fernández tiene razón o tiene razón el PSOE que esto dilema haciendas se a Hacienda o atributo aunque no lo digan a los ciudadanos que tenemos derecho a saberlo y tenemos derecho a a saber que un juez condene o no Tomás condenó al PSOE yo entiendo tu razona Hay mucho porque además la última parte hacer lo que menos la reventa contra la Junta me parece que es nuestro estilo ni tu forma ni tu manera porque no ha sido la aquí atrás y me ha llamado poderosamente la atención no perdono de esa pasábamos cómo funciona no

Voz 7 15:17 rápidamente Pedro alusiones a Chamorro perdón no ha terminado latas

Voz 4 15:21 determinar si esto lo tiene que dirimir mujer nombre In a partir de spots ganamos quién tiene reestructuró va a Isaac el tema del ventilador dato que está ahí yo yo no digo que sea verdad que tendrá que justificar plenamente cuando se desarrolle parece que a los talones que firmaban que no firmaban empezaron en el dos mil once Isaac tú sales cuando tomó posesión Susana Díaz como presidenta de la Junta septiembre de dos mil trece coño hay algo que no cuadra no el encargo va Avila parece pala hay que lo digo que es lo que lleva razón el partido rigen la fecha dice llanamente parece que la rueda de talón empezó en el dos mil once tomo posesión en el dos mil tres Este difícilmente les dos mil once Susana Fernández porque no había ninguna guerra abierta en Andalucía ese solar no es sólo que la verdad eso es lo que hay que saber lo que hay que ser muy obviamente queréis digo una cosa sinceramente mire usted en meto a lo mejor convendría llevaron razón las dos partes de Tous hubiera olvidado pasado porque la única víctima que hay aquí el PSOE las castañas que no estamos llamando a todo el mundo algunos con siente tiene sí es verdad es verdad una cosa si tú tiene una señora en tu casa que te ayuda a la faena doméstica y resulta que le quedan seis meses para jubilarse está llevando el dinero de tu casa tú que para los seis meses para jubilarse o la echa la depende sí claro te que tuvieran cuenta que eso va a contar de verdad hacia tu fuera repito si fuera verdad lo de Juan Fernández de pero repito que podían City porque me acusa de que yo soy el ideólogo de este montaje ya Tauro me lo que pasa es ya el Pairo muchas Carmen ya me a casi todo no si fuera verdad de Juan Fernández el PSOE actuado yo creo que legítimamente Si no es verdad fue mal el PSOE intentó apagar las consecuencias van barba bueno

Voz 6 17:37 vamos a Chamorro

Voz 12 17:41 vamos a ver yo lo que estoy diciendo Ivo es que el PSOE puntos de vista se preocupaba por de una elección quitarle

Voz 13 17:49 Mar el pódium de armas hubiera aguantado no se les da hecho que Chen quieran legales

Voz 6 17:56 no querer entender lo que en dos mil once no quieres saberlo empieza

Voz 13 18:00 pero si es que no tiene nada que ver que tu le de dos mil trece de dos mil trece mil dieciocho eh ya han pasado cinco años instamos lo mismo

Voz 6 18:07 qué me está diciendo muchos porque porque me está diciendo buen esto

Voz 13 18:11 a mover ha pasado del amor es algo empezamos el premio esperan ocho El señor presidente a ocupar demandados mucho éxito por que estoy aquí que te interrumpa lo hacían muy siempre eh aquí nosotros necesitamos una ayuda seguramente igual que Cuddy igual que la cuarta que estamos en una situación de pobre

Voz 6 18:31 claro que quiere decir que la no presencia de la presidenta de la Junta de Andalucía Linares ha evitado que ayuda de la Junta de Andalucía que no es decir que el colapso universitario nos ha hecho porque la presidenta vinimos quiere decir que aparecer Garrido ha venido quiere decir miras la Junta yo creo que para Linares la Junta se han portado muy bien

Voz 10 18:54 bueno pero anticipa una todos hay que ver además a la historia como comienza el asunto pero yo quiero hablar

Voz 1439 19:04 la verdad es algo que que más era menos conocen los oyentes creó novia

Voz 10 19:13 la dictamina una oposición porque pero como había dicho todo que el juez sea que diga la palabra definitiva creo que es un juez imputa Juan Fernández tendrá que dimitir o todo deberían pedir la dimisión pero es que quizá la historia sea verdad pero que esté hablando queda cheque empezaron el dos mil once en siete años nadie sabía que había cheques por qué que lo que dice Juan Fernández que en la otra mitad de la historia de Hai que Pilar Parra firmaba esos cheques lo que es lo que dice sí pero yo no sé si fuera necesario yo he escuchado una hora hablando de además vamos a empezar a David Chase que eso lo un juez porque ni lo tengo que decir yo ni tú no soy jovencicos no lo tiene que decir que lo que diga un juez será lo verdadero bueno

Voz 4 20:02 P

Voz 10 20:03 reconoció anoche a reconoció media parte de la historia y la otra media a la que dice Juan Fernando es que yo lo escuchado sus cheques lo firmaba Pilar Parra no es la misma historia no aminoró la escuchamos que caso que lo digan Juan yo lo que creo que estamos hablando de decir hoy ha sido un día histórico para Linares porque después de veinte años la ciudad deja está gobernada por el PSOE ya histórico lo que yo a felicitarte yo no no es decir que no me conviene el peso de porque haya estado porque Aralar Dani Campos esta misma cadena casa decía hablaba que la principal empresa de Linares son el hospital geriátrico lo colegio no sé que por eso el PSOE tiene que sillas de esta ciudad porque la bala empresa nevará porque seguramente porque desde luego en veinte años no la guerra desde luego envió año no lo había arreglado y luego decir una cosa que haya una entrevista Dani capo fue muy interesante decir al alcalde gobierna con gente de extrema izquierda y extrema derecha como si estuviera eso no es sólo ha dicho Dani campo pero quedan y Kapo no se acuerda que los presupuestos municipales de los último año Lance saca adelante gracias a la extrema derecha izquierda entonces la pregunta es al mismo ya les viene bien la extrema izquierda y la extrema derecha entonces son bueno yo ahora no les viene bien y Somalo Moyá Moyá y que hay que ser más serio hay que ser más serio no hay hay que me perdí porque que el PSOE está ya que no es que no date cuenta que te haya acabado o pero con el acabado en política desde luego que perecieron en Europa será a nivel de bienio

Voz 9 21:45 vaya vaya no hay no sé que me

Voz 10 21:48 vamos a escuchar la entrevista Dani Campos que decía que yo no tengo un gobierno de retales

Voz 14 21:55 entonces lo mismo que Pedro Sánchez

Voz 10 21:57 hay pues lo que pasa es que el Gobierno Frankenstein de Pedro Sánchez bueno ir de Juan Fernando es malo les hay que mantener con lo cual es algo en verdad que hay que Perdona bonita la entrada en el diez modelos vídeos cuando

Voz 1439 22:18 hemos a Juan José Rivas

Voz 10 22:20 porque la mayoría de la opinión de ellas han dado yo como Juan

Voz 1220 22:23 nosotros Reca eh que me he considerado siempre de verdad esta situación me produce ya no pena me me da coraje me da coraje que haya tenido que pasar esto pero parece ser que era Crónica de una muerte anunciada porque todo ha salido ahora pero llevaba tiempo

Voz 5 22:41 con ambos

Voz 1220 22:43 como presidente de la Federació de tengo que representar a todos los vecinos y hay opiniones para todos los gustos que yo la voy a respetar siempre entonces yo me voy a fija lo que ha pasado esta mañana tanto en el pleno donde no ha habido grandes ha dicho es lo que se tenía que decidir hasta las comisiones donde se ha votado a lo propuesto y tampoco ha habido gran debate N en vano debate ninguno no simplemente se han propuesto han votado habían salido ya está y como ciudadanos que él lo que creo que que no podría interesar que por las razones que sean Itar igual esta gente hasta mañana a tiene Irina de al menos pueda seguir viviendo y podamos seguir adelante te podamos seguir adelante no podemos permitir el lujo de estar parado y entonces va a ser eso posible el tiempo no lo va a decir el tiempo nuevo desde desde luego hay mucha duda por parte de mucha gente pero habrá que dejar que el tiempo nos diga si se puede o no se puede lo ahí al Ayuntamiento que ha y el alcalde y un concejal en cuanto tienen cualquier dato ya no está ninguno de los dos a quién le dice que no le desde ahora si hay un equipo que va tal Mahoma no como se ha estado aquí para otra antes de que pasara Eto o al menos podrá hacer las podrá hablar con uno con otro de visitarán no te visitará puede que Linares vuelva funciona que creo que en este momento a partes de las opiniones aparte de que no sepa bien lo que nos parezca mejor ETA y cuáles se ha dicho aquí que que si hay algo tendría que decidir yo también soy partidario de eso desde que alguien después de lo que estamos conociendo alguien tiene que decir oficialmente judicialmente

Voz 10 24:27 eso sí algo diferente

Voz 1220 24:30 bien la parte política en la parte política ya han hecho lo que cada uno ha creído que tenía que hacer uno ha dicho no ocurre lo por aquí Ibar a la calle y el otro ha dicho yo no puedo permitir según su misma palabra que esto se venga abajo y a esta altura igual que me echen una mano y los demás de hecho por Linares me presento yo también eso es lo que han dicho son las palabras de uno

Voz 10 24:52 muy bien digo como presidente de la

Voz 1220 24:54 Federación vamos a ver si este funciona nosotros estamos expectantes de que funciona luego personalmente como he dicho antes a mí ya no es que me de pena que me da coraje que haya tenido que pasar no

Voz 9 25:04 pero es que además ha te voy a decir una cosa esto ir recojo la opinión de varias personas con las que me encontrado esta mañana le decía que venía la tertulia esto lo que es algo que a la mayoría de las personas y la está echando para no volver a votar jamás por qué aquí cada gobierno hace lo que le da la gana es decir como ha pasado a nivel nacional como está pasando el Linares desde aquí no vale para nada

Voz 10 25:29 la mayoría no vale para nada la mayoría

Voz 9 25:32 desde la falta de las personas o sea que si tú te Junta unos cuantos pues sale otro gobierno Ivonne y hacer lo que les da la gana e incluso incluso hablan y dicen cosas que prometen y demás y a la camino todo Andy

Voz 10 25:45 todo lo contrario que ahí está la televisión

Voz 9 25:48 haciéndonos a cada momento esto es lo que de verdad de verdad debió creo que hay una leyes de que estas cosas no puedan ocurrir y aquí el que el que saque una mayoría de de de de votos pues tiene que gobernar hasta el final Si tengo partido echan a una persona esa persona tiene tiene que irse punto ya está porque por algo el partido haberla echamos

Voz 10 26:11 a ver si me gustaría un segundo más recordado

Voz 4 26:20 lo en cuando cuando la tertulia más recordado cuando yo venía hace un año y medio por ahí a la tertulia de buena tertulia idea Francia en la que tiene leales lo hace el PP ya no voy a votar medida Pepe que es una vergüenza

Voz 10 26:33 y me lo han dicho a mí pero Ramos a lo largo me gusta

Voz 1439 26:40 ah bueno lo que queramos la recta final de de este tiempo de tertulia ir me gustaría que valorase y se

Voz 5 26:47 el reparto como el reparto de competencias de delegaciones en el seno del nuevo equipo en el que Javier Bris el concejal de Ci Lewis se va a encargar del área de Recursos Humanos y Régimen Interior Felipe Padilla no adscrito de pierda unida dirigirá el área de Medio Ambiente Medio Rural y Parques y Jardines Bienestar Social Igualdad Juventud y Cultura serán responsabilidad de Juana a Cruz incluye obras festejos y educación le competen al también no adscrito ex del Partido Popular Javier Tortosa Joaquín Robles ese pone al frente de deportes Servicios Públicos Seguridad Ciudadana contratación participación ciudadana y patrimonio y por último el alcalde Juan Fernández que asume las delegaciones de Hacienda Fomento y Universidad el Partido Popular como como ya se ha dicho no va a estar al frente de ninguna delegación de área

Voz 14 27:43 tampoco va a esta a al frente de delegados

Voz 5 27:47 el no adscrito y ex del Partido Popular Antonio Delgado pero si iban a ocupar varias presidencias de comisiones informativas así que da el reparto ese el gobierno corporativo el gobierno de concentración que estrenamos desde esta misma mañana en la Ciudad de Linares

Voz 4 28:04 a pesar que empezar por término rápido del ex primer no es verdad que haya una pluralidad ideológica en el equipo de gobierno no hemos compartido o un concejal que pertenecen a ninguna formación política de de cero el resto de de concejales son concejales no adscritos de una manera u otra ya no pertenecen a partidos políticos Pablo es que se presentaron en la lista digo de una manera u otra que legítimamente optado por aceptar la responsabilidad del alcalde no señalar una cosa me parece que esta situación hombre recurrimos mucho por Linares esa frase citada parece que lo tapa todo lo tapa todo para mí esto no es simplemente el hecho de que hago esto no que hay detrás de todo eso seguramente habrá más cosas no segura enterrar más cosas repito están en su derecho de hacer las delegaciones y hacer lo que me de la gana yo creo que es bueno aunque recordar que presidencia de las comisiones siempre ha tenido el resto de los parte de la oposición hasta el dos mil tres o Fernanda Palace gracias Juan Fernández que Juan Fernández derecho también no dijo que la presidencia de la la tenían los concejales del PSOE antes en los con la presidencia de las comisiones se repartían digo concejal en del Consistorio yo tengo la impresión después de la formación de este equipo de gobierno hay partidos como el PP hijo como ciudadano aunque las noticias en torno a Ciudadanos no son muy clara las que tengo no lo no quiero no quiero traérmela no no quiero traérmela pero bueno en confirmar no voy a decir

Voz 9 29:58 concisión Manuel M

Voz 4 30:00 lesión de que en esta situación que vive Paralelamente la ventilador Moralo no no no no no

Voz 10 30:06 a a nombre no podamos rápidamente

Voz 1439 30:09 a todos

Voz 4 30:11 confío yo sino tengo la impresión de que el tanto PP como Ciudadanos encuentran en una crisis Bernanke perdón en una en una difícil situación a la hora de definirse porque por un lado están lo que cuenta el PSOE por otro lado dice Juan Fernando la palabra mágica en medio de todas están en la encrucijada eso mirando Pablo Osvaldo dónde me voy donde me coloco espero que cuando se tenga una tipo de quién lleva razón al menos una cuestión que a mi me parece que es más rápida no el juicio porque si alguien si alguien las judías en ese pueden

Voz 10 30:50 si alguien quiere esta ciudad o en este país

Voz 4 30:53 no cumple con su obligación de Hacienda

Voz 15 30:56 fatigoso hay temas Manolo Tula de un segundo tú lo has dicho porque claro definido perfectamente la situación que se lloviendo el último más PSOE en el otro Juan y eso es lo que ha hecho el PSOE

Voz 10 31:09 hola a todos los partidos ayuntamientos si no vamos a ver yo voy voy a Felipe Serrano vamos vamos vamos a escuchar a Felipe Felipe Serrano Felipe sirvió igual vuelvo

Voz 11 31:29 el PSOE mira yo lo que sea que hay en primer lugar siempre al alcalde Juan Fernández que el todo lo apadrinar el primero Linares pero hombre si nunca estaban del despacho sí quién atendía a la gente en mentira perdona perdona es mentira yo te perdona digo lo que está diciendo ahora mismo este hombre mano más mil declaraciones de la semana pasa eso es mentira nunca estaba en el despacho que no entendían les de lo digo porque yo he tenido que buscar lo mira ahí luego la decisión es política lo voy a leer sabe por qué en este caso concreto esto se toma en las comisiones que sólo los que estáis de concejales y más que yo lo asunto las propone los grupos políticos según parece se tienen que ser así dado por lo tanto ahora hay como tú has dicho ante unos presidentes de comisiones que sigue Sanz en el orden del día ya está ya está definida como entonces la cuestión está en que en el fracking

Voz 10 32:32 hoy dominan no no tenemos tiempo para ayudar a fondo

Voz 11 32:36 qué tipo de que o bien no es este y qué clase divinidad tiene gente que apoya a alguien que ha sido acusado ya expulsado su partido por malversación de dinero vale entonces la filosofía o ir a la universidad habrás leído suponga el filósofo hay habrá llegado hasta K Hito aquello hombre donde está a lo tenía primero Chamorro

Voz 6 33:00 sí somos amigos les loco

Voz 13 33:04 resumiendo yo para mí es sabido el partido el PSOE y los partidos encenderá con esta circunstancia no se esperaba la reacción que ha hecho estoy con respecto estoy de formar un gobierno de retales como decía ayer el candidato Daniel Campo que decía que el candidato al hacia ardía si así lo repetía eso de la extrema derecha yo no creo que en España exista la extrema derecha y la extrema izquierda alguna eh eh pero afirma derecha yo dudo que la porque no la hay y luego ha sido un error hacer poner este aparato a funcionar en hacer una exclusión de un alcalde de una ciudad importante a ocho meses de la de la de la elecciones sobretodo si efectivamente cuando se es decir

Voz 6 33:48 esto fin lleva razón si el alcalde no

Voz 13 33:50 ha hecho sus declaraciones correspondientes tendrás pulpa pero el nuevo partido que tampoco lo ha declarado que tiene la obligación de poner Infanta su RFEF es retenciones reponerse alguna culpa tendrá porque hubiera compra

Voz 6 34:03 cabo me me cansa tanto pues escuchemos un segundo secretario responsable eso era Juan Fernández de era eh Juan Santonja los hechos acordaron Chamorro orgánico

Voz 13 34:20 nació como organización eh tenía que estar contactado por un comité ejecutivo si ese dinero se declaraba que se les daba idea correctamente estaba reflejado uno Tarrés fue que los ingresos superiores del PSOE de mil setecientos europea en las cifras sesenta diciendo dude del año dos mil once hasta hoy que suma un dinero venía poco decía como decía aquella que era ministra los dinero de

Voz 6 34:45 no nos han obligado a darle a un país nuevo

Voz 1439 34:50 con respecto al del al reparto de delegaciones Isaac

Voz 13 34:54 bueno vamos a yo lo que creo es que quitando un par de concejales que han estado en su momento aunque las circunstancias han cambiado el delegado ya han gobernado lo de ocho meses que quedan por respeto la elecciones convocadas para mayo de Navidad en medio no les da cien pone en la Harper a neuronal que hace tres años reza iniciamos eso eso es evidente entonces eso es llenar uno hueso que lo que hay que hacer hacer funcionar a la ciudadanía con su ayuntamiento lo mejor posible con uno presupuesto aprobado desarrolladas lo lo mejor posible porque tener en cuenta una cosa supuesto que se presente si es que eso aprueban no lo presenta la tarde no presenta ninguna organización en ningún partido político los presupuestos generales de la ciudad lo presenta el alcalde eh lo cual quiere decir que el alcalde

Voz 6 35:42 soy goza Khalilzad o no la concejal no

Voz 13 35:47 no no no no el hablar de los presupuestos

Voz 6 35:49 a ver llover previas a la pregunta al menos veinticinco concejales no

Voz 13 35:56 bueno no lo maneja dilo presenta la sale luego delegado de la persona que lo vaya a hacer pero no son presupuesto pues gracias normales es suponer que ponen el partido que gobierna pero sin la ley dice que eso era que presenta los presupuestos de los demás la además pues la corporación en su conjunto lo aprobará vamos lo probará pero bueno hay otra cosa apuntara a mamá yo se puede prorrogar hasta el año pasado no pasa nada lo cual quiere decir que eso que si no se aprueban presentará no no no no no

Voz 6 36:24 pues tras te metes tanto en cosas que no hemos dicho aquí en ningún momento nadie quite presupuesto ni aprobar ninguna prueba ni de peregrinado que no me vais programa van a llevar a Sasha meses se entiende Grama que proclama

Voz 13 36:39 de finales de año va a pasar siempre es a Navas por supuesto en el mes de octubre sea que esto va a Benin o no a lo que no

Voz 6 36:51 concejal lo tienen que saber si no sabes por qué

Voz 13 36:57 cuando tú no te enteras

Voz 6 36:59 lo que estaba menos cuando está rescatarla

Voz 7 37:02 me la aportación que hace que cada uno a escuchar escucharan

Voz 6 37:07 no no yo no únicamente pues pido

Voz 9 37:09 a todas las personas que ahora mismo está en el Ayuntamiento que por el bien de Linares piensen en Linares y que hagan todo lo posible por porque esto termine hasta hasta mayo y que luego en mayo pues que según lo que ha hecho hayan visto que se ha hecho la ciudad pues voten en conciencia según lo que yo creo

Voz 1220 37:29 en cualquier momento en cualquier manera en las comisiones se decía que antes se deciden no se decide la comisiones se tratase habla incluso se puede llegar hasta votar para llevarlo después al pleno y que defiende

Voz 10 37:44 la Comisión de Gobierno el premio a la Comisión en la primera

Voz 1220 37:47 que muchas comisiones yo he estado en el patronato donde también tenía obligación de votaba eh había alguno grupo policía me reservo el voto para el pleno nos quedábamos a dos Bella eso se puede hacer también porque ya digo que en todas las comisiones se puede tratar

Voz 10 38:01 la propuesta lo que eleva hace

Voz 1220 38:04 etapa que esa propuesta vaya así el pleno pero al final el pleno el que tiene que votar definitivamente y aprobar definitivamente

Voz 10 38:12 yo desde luego creo que tampoco va a cambiar mucho la ciudad cómo funciona lo proyecto que hay porque no hay tiempo tampoco hay gente a hay hay unos funcionarios algo funcionario que tienen una larga experiencia en la olvidar olvidar lo escucha lo mismo

Voz 4 38:32 la mayoría del asunto son asuntos que andan solos por qué porque son peticiones de los ciudadanos pocas Aldeano no salvo las propuestas puramente político

Voz 10 38:41 haciéndome importante haciéndome eco

Voz 1220 38:44 lo lo que acabas de decir sí exactamente de hecho yo esta mañana he estado en la comisión aislada y me preocupados de saber por ejemplo cómo vecino como asociación de vecinos y ahora mismo no está dando de lleno a nosotros podíamos tener algún mire si yo a que esto se alargue tan igual va a seguir porque los funcionarios que están trabajando en eso

Voz 10 39:07 ansioso incluso para que con el nuevo con de cambiar eso sí antes de que termine David cambia mucho la cosa porque los concejales por mucho que quieran hacen hay tiempo ojalá puedan hacer lo que se puede determinar de luego lo que no va a cambiar qué peso es siga mirándose su propio ombligo en vez de a la ciudad porque aquí el Secretario General de la perra que vaya mucho vamos a luchar al PSOE decía que Susana Díaz va a venir a inaugurar la nueva sede del PSOE eso no dijo eso dijo ayer que no mentira bueno pues sería una buena fecha a lo mejor

Voz 4 39:46 porque vivir Navia deje yo lo escuché también

Voz 10 39:48 así si lo que le preocupa preocupa al nuevo secretario general del PSOE Dinara que la señora Susana Díaz presidenta de la Junta Andalucía venga inaugura la sede de de peso orinar por yo creo que no ocho daño la señora Susana Díaz podía haber venido a más

Voz 14 40:02 cosa aparte de venía inaugura la sede de

Voz 10 40:05 a lo que el PSOE de eso la presidenta de la Junta Andalucía fíjense que digo que estamos comentado Crea tu salud voy a demostrar que soy muy democrático supongo yo que habrá leído filosofía pero ya habrá llegado la filosofía

Voz 11 40:30 me gustaría ya ya pero la falta

Voz 10 40:31 la es decir una cosa

Voz 1439 40:34 cuchara Felipe Serrano Manuel enseguida te escuchamos

Voz 11 40:37 no escucho nada que bueno incluso aquí os estáis diciendo que es que esto lo demanda la sociedad en Linares esto de que acaba de ocurrir esto hay que sacarlo ahí como menor no ponga palabras vale vale vale bueno entonces cuando eso lo dice y lo dice Juan Fernández lo hizo a otros que lo han dicho ni siquiera el nombre y apellido no era eso significa que Juanfran diva lo que puede hacer a mí que yo sea tonto y mucha gente de izquierda no son tontos por favor no nos confunde

Voz 10 41:10 hay un poco raro entonces qué ocurre que están pretendiendo

Voz 16 41:16 diciendo no no es todo lo hacemos prohibiendo hacer es mentira por el bien suyo usted lo que tiene acabe pilla había hecho de emitirse eso en lo que tiene que hacer una persona que tiene ya desde el punto de vista político otra cosa será lo judicial

Voz 1220 41:29 la aunque contaban con perdón a Juanjo estaban ahí abajo también hay que romper una lanza es decir y lo cortés no quita lo valiente no podría ser bien no lo bien que entre los no acreditó pero había un comentario abajo que no es verdad es lo lo concejales no adscritos desde el momento en que pasaron a ser no adscritos no pueden ganar ni más ni menos que es decía que no es que estaban diciendo abajo no es que aquí por dinero se apunta una donde sea no no no

Voz 10 41:58 ahí abajo te refieres en la calle porque en la calle Manuel Rodríguez

Voz 11 42:04 sí claro yo iba mucha gente como yo lo que no queremos es que en este caso concreto

Voz 10 42:10 haya un gobierno que no los confunda

Voz 11 42:12 da que haya gente que lo están dirigiendo que han sido expulsado de su partido ya han sido acusado de malversación de fondos públicos dos personas titula explicó Moya o de lo que era el secretario general del otro que era el que llevaba la administración vale y luego organización porque si no al organización yo lo que no quiero es que Gobi

Voz 5 42:32 que no está presente por cierto en la corporación

Voz 11 42:34 bueno yo lo que no quiero es que

Voz 10 42:37 le digo oye te vuelvo a repetir que no sé si tuvieran razón pero Police

Voz 11 42:42 lamenta ha sido así lo que ha sucedido

Voz 10 42:45 la vida es alargaría dorada

Voz 16 42:47 dígame lo han reconocido hombre mató de lo que no quiero es que gobierne ni el PP ni la derecha y lo que han pretendido Juan Fernando aquí con que ahí corporativo que que que quiere eso

Voz 10 42:59 Madrid de concentración no sólo ha dicho motivo activo falsas política más importante al que gobierne ni el PP ni

Voz 11 43:09 ciudadano porque yo es que soy de izquierdas yo sólo que no quiero

Voz 10 43:12 entonces no estoy de acuerdo y que cuando llegue mayo el Rodríguez iba muy rápida un segundito acabará votando hoy segundito nunca

Voz 4 43:22 eh yo creo que hay que la gente del PSOE dará cualquier cosa inútiles pero tontos no cuando me imagino que el PSOE dio este paso sabría las consecuencias que tendría esto ya que el objetivo prioritario en el pimpampum que le ha tocado que nos ha tocado vivir al PSOE sería obviamente candidato el PSOE el desprestigio iría sobre el PSOE ya se encargarían todas las par villana gente interesada

Voz 10 43:55 lo dicho vosotros en el PP Vicar Izquierda Unida yo escucharle Moya decir hable no traiga aquí los problemas de su partido no hay tiempo para más palos de la moneda para vosotros lo que hay tiempo para más no hay más seguro es la mala manteniendo una con que la lista los concejales sean abiertas cada uno tiene lugar la próxima semana

