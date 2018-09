SER Deportivos Linares (04/09/2018)

Voz 1 00:00 SER Deportivos

SER Deportivos Linares Comarca Norte hola qué tal buenas tardes bienvenidos bienvenidas a Radio Linares cadena a ser estamos en el mil seiscientos dos de la onda media ciento dos punto tres de la FM también en la página web como sabéis de la Cadena Ser o la aplicación para móviles y tablets de esta misma casa de radio Linares hasta las cuatro tiempo para el deporte tiempo para SER Deportivos Linares Comarca Norte enseguida estamos hablando con Pablo Ortiz jugador de la plantilla Zulic ya que dirige Juan Arsenal después de la victoria cómoda por cuatro goles a cero del pasado domingo Antonio Vega la mirada está puesta en el próximo rival el River Melilla bien bueno durante toda la mañana hemos estado hablando con el club hemos contactado con la gente River Melilla no nos dan mucha información pero bueno a ver si nos pueden aclarar pronto el horario del partido no sé si a esta hora hay alguna comunicación algún una nota oficial algún comunicado pero lo cierto es que yo le he preguntado a Pablo antes de de llamarlo para este suele deportivos sabéis algo no saben si va a ser el sábado sin lo bingo el club cree que el domingo en fin que está un poco abierta la cosa pero lo que sí parece que vendrá el River Melilla a disputar ese partido ya lleva dos aplazados no no creo que esté en disposición o que sea bueno para ellos capaces de un tercero no ni sería bueno para nosotros evidentemente quedarnos sin fútbol este fin de semana porque hombre cómo está el Linares este año de dulce queremos fútbol queremos ver al conjunto azulino en acción y también os voy a contar hoy sobre el Club Balonmano Linares Hardy H sobre una buena noticia y es que a partir de ahora va a poder utilizar las instalaciones municipales de la ciudad el Nares que hasta ahora no las estaba usando esto puede parecer algo que que no es noticioso pero a me parece increíble que el club haya tenido que estar practicando balonmano

en sitios como en Bailén o en colegios ya que hasta ahora no haya podido usar las pistas municipales es muy fuerte bueno pues por fin el Balonmano tiene su espacio en las infraestructuras deportivas de la ciudad tenemos nuevo concejal de Deportes odisea formado el nuevo equipo de gobierno municipal ya sabéis cómo está todo ese asunto IU no es otro que Joaquín Robles ya no es el concejal de Deportes Rafael Sampedro igual hablamos con Joaquín Robles eh a lo largo de esta semana para que un poquito como se va a meter mano al deporte lo que queda de mandato hasta las próximas elecciones municipales bueno por eso es para próximos días hoy ya digo Pablo Ortiz Balonmano enseguida todo eso en SER Deportivos

Voz 0841 05:00 vamos a hablar con Pablo Ortiz jugador del Linares Deportivo buenas tardes Pablo

Voz 6 05:05 la tarde todo hacia el otro día salías en eh

Voz 0841 05:08 el segundo tiempo se notó de tu entrada al campo dando el equilibrio dándole consistencia al los pases el control de la pelota bueno muy bien no

Voz 7 05:18 sí la verdad que que estoy muy contento de

Voz 6 05:23 con mi aportación el otro día lo tuvo que salir en la segunda parte y bueno al final pues intenté ayudar al equipo aportar mi granito a que a que se consiguiera la victoria este es un poco y era eran tres puntos muy importantes

Voz 8 05:35 también existe es bien el día de de Jaén

Voz 0841 05:38 historia eh

Voz 7 05:39 sí la verdad que que jugar

Voz 6 05:42 buen partido tanto tanto tanto yo como mi compañero no creo que Elías generar hicimos un gran partido Linares Deportivo hizo hice muchas cosas a Vitoria aunque los la Victoria ahí lo volvemos los logos vivo muy crítica ese día porque porque creo que que fue me merecedores de de algo más no

Voz 0841 06:02 qué pena que no se sumara al menos un punto ese día pero sacarse la espina este domingo con el Huétor Vega bueno hay además con goleada que es lo que al final la gente quiere ver son goles y ganar al equipo eh

Voz 6 06:14 sí la verdad es que como he dicho antes sería no fuimos todos a casa

Voz 7 06:18 qué

Voz 6 06:19 porque hay creo que cada tanto al aficionado como como nosotros mismos de dentro del vestuario teníamos tenemos un gran convencimiento de que de que podamos sacar algo positivo en Jaén no final no es así

Voz 7 06:30 en juego hay muchas veces pues

Voz 6 06:33 por compra que detalla que crearan un partido no pero creo que lo tuviera controlado torpedeado hicimos hizo un partido bastante serio que tuvo que tener paciencia porque hubo torpedear y hay que decir que que un equipo bien trabajado que ese tanto y en la primera parte tenía muy clara a las cosas que tienen que hacer los coto un poquito pero al final con el paso de los minutos creo creo que asumo justo merecedor de la victoria y sobre todo creo que el aficionado disfrutó o no sobre todo la segunda parte

Voz 7 06:57 antes de que el equipo golea el equipo que la pelota denominador sabe perfectamente lo que lo que tiene que hacer y lo que he jugado ahí eso creo que eran agradecerle esta categorías

Voz 0841 07:07 habrá partidos como el del Huétor Vega seguro que que muchos más no como tú has dicho ganará seis evidentemente meteremos goles pero hasta que se abre la lata hasta que se encarriló un partido que nadie piense vais a estar arriba seguro sí pero que nadie piense que que va a ser fácil que desde el minuto cinco vamos a ir ganando tres cero a todo el mundo no hay que cocinarlo viento etc

Voz 7 07:31 hay que tomar única tener hay que tener paciencia porque al final él son once contra once el el rival también juega aunque el que a priori puede ser de de menos mero menor calidad que no

Voz 6 07:44 nosotros

Voz 7 07:45 pero pero sé que demostrable el verde no oí ya te digo de fácil

Voz 6 07:50 es difícil Parejo para un equipo visitante la mayoría de equipos pues seguramente se meten ahí el once en el centro del campo de hacen que hacen trabajo defensivo muy

Voz 7 08:01 muy muy bueno

Voz 6 08:04 eso al final es difícil contrarrestarlo pero creo que con paciencia y sobre todo lo marcando el segundo hasta que el primero cosa suele decir vamos a ganar muchos partidos

Voz 0841 08:13 lo que me gusta que habéis empezado de manera muy seria no sobre el terreno de juego que que diferente respecto al año pasado lo que cambia hacer un proyecto bien con tiempo con bueno pues como hay que hacer las cosas respecto a lo que ha ocurrido este año o el año pasado que fue todo prisa la Si todo mal eh porque nos pillo se lo echó la hora encima este año se ha hecho bien todo y se nota

Voz 6 08:36 está claro el año pasado puedo ese cero se juntaron una serie de factores que al final te hace que todo vaya ataviado ir este año es todo muy diferente desde primera hora la dirección deportiva planifica una un cuerpo técnico y una define el modelo de plantilla que quieren se mueven en busca de ese de ese tipo de jugadores que saquen bien a ese como digo a ese modelo de juego se hace una buena planificación de pretemporada las cosas van mejor una mejor pretemporada un equipo más trabajado que al final ha llegado a la jornada uno o dos de Liga el equipo equipo sabe perfectamente el lo que quiere el cuerpo técnico de cada uno y eso y eso muy importante a la altura sepamos vamos cada uno lo que lo que tenemos que aportar el equipo es un punto muy positivo aunque evidentemente lo mejor de todo es que es que tenemos margen de mejora el oro Melo

Voz 0841 09:28 o hay queda tanta Liga fíjate no porque este año otra vez veintidós equipos Pablo esto es insufrible

Voz 7 09:35 si al final vencido de aquí porque te condiciona porque son muchos partido entre semana

Voz 6 09:41 Keynes que tienes que adaptar el

Voz 7 09:43 calendario eso partido la carrera entrenamiento luego al final en la María efectivo no tenemos ningún hizo sonó luego darme juego el treinta de diciembre creo que creo que vamos pero bueno al final

Voz 6 09:57 qué te hace la circunstancia hay que hay que sobreponerse a todo eso hoy para ver a un equipo o un equipo campeón como

Voz 0841 10:04 además se Linares no cuando digo insufrible para los abonados encantado no de ver más partidos en el campo pero para vosotros hace largo se hace pesado se hace duro pero bueno hay hay plantilla aunque corta pero con con muchos recursos este año no se puede jugar de diferentes maneras a mí eso me encanta

Voz 6 10:25 es la verdad que es un punto muy otros no el cuerpo técnico la verdad que el teléfono no hace mucho hincapié que nos tenemos que adaptar a los a los condicionantes que no es que lo vayan exigiendo el el dentro de un mismo partido no y al final creo que el equipo tiene mucha quiere mucha variedad tenemos veinte jugadores que pues

Voz 7 10:43 ser titulares al día siguiente

Voz 6 10:46 que quizá otro que estar en la grada porque al final tenemos veinte pero somos veinte muy competitivo hoy ante jugadores como te digo titulares cada uno evidentemente es final el jugador egoísta de de pues si quiere jugar

Voz 7 10:59 pero pero pero tenemos que tenemos que ver el

Voz 6 11:04 el equipo no final que aporta tu granito de arena una otra base será la segunda parte y reparte será en el entrenamiento durante la semana apretando en los que la alta digamos que sumar todo

Voz 7 11:14 era para llevar a Linares donde se merece

Voz 0841 11:19 Pablo el próximo partido con el River Melilla y que que sabes de todo esto porque no sabemos la fecha la hora o no sé si a esta hora habrá salido algún comunicado pero lo cierto es que llevamos toda la mañana intentando hablar con la gente de Melilla con la gente del club aquí unos dicen que el sábado otros dicen que el domingo vosotros en medio

Voz 6 11:40 pues la verdad que es lo mismo lo mismo bueno que tú Tommasi y al final el partido al fin de semana aún no sabemos nada pero bueno estamos tranquilos nosotros hemos tenido novia de descanso mañana mañana empezamos a preparar el partido y inicial ya que deseábamos vamos con muchas ganas de de jugar otra vez en nuestra casa hay que hacer un partido serio y volver a ganar que suma eso no otras punto quedarían estar coser punto está muy importante no

Voz 0841 12:05 lo que es seguro es que se va a jugar no se va a volver a aplazar el otro partido más del River Melilla porque sino esto es un cachondeo ya

Voz 7 12:12 evidentemente vamos yo espero y deseo que

Voz 6 12:16 juguemos no creo que que al Melilla inquilinos

Voz 7 12:18 Cerezo porque ha partido aplazado aplazaron

Voz 6 12:21 por sería otro otro partido más entre semana con las tachan muy justa otro viaje a desplazar a ellos creo que sería

Voz 0841 12:28 sería una locura que además a nivel local hay que jugarlas a nivel federativo y de la normativa hay tal no no sé cuántos partidos se pueden aplazar sin que te descalifique no estas cosas y se justifica o no depende también de todo eso pero eh tiene que tener cuidado al River Melilla que también están diciendo por ahí que a lo mejor hasta se retira el club salía ayer con Twitter diciendo que bueno se comentan por hay cosas que son rumores que son falsas pero pero ese run run está ahí

Voz 6 12:54 si el comunidad y yo también lo vi yo me lo veía ayer pero al final todo esto cuándo

Voz 8 13:00 si alguien dice una cosa muchas veces se hace más casos

Voz 6 13:02 lo que es realmente y si encima no tiene fundamento no creo que que está tranquilo y siga verdad comenta que la ayer al federativo pues no creo que sea bueno aplazar tanto a partido se la normativa cómo va

Voz 7 13:14 pero lo que queremos todo lo que quiere y lo que quieren y lo que creo que quieren

Voz 6 13:19 ayer a jugar el partido hacer un buen partido para ganar jugar bien estar feliz

Voz 9 13:24 si no si nosotros evidentemente hay que centrarse en lo nuestro no que que diría que Eli es volver a ganar

Voz 0841 13:31 porque ya hemos dado un saltito en la tabla da igual que estamos en la segunda jornada todavía mirar eso de la tabla yo lo sigo diciendo me parece ridículo entre comillas lo de ridículo pero pero bueno que si ganamos eh otro pasito más hacia arriba

Voz 7 13:44 al final toma de mirar la tabla en ETA como bien dices todavía no lo dice nada lo no puede

Voz 6 13:51 lo puede confundir pero evidentemente es más fácil trabajar de de la victoria cuando tú ves a tu equipo que está arriba que otra situación negativa no final se trabaja mejor de trabaja más cómodo más contento y entonces hace mucho más mucho más llevadero

Voz 0841 14:06 desde luego que si el el ambiente ahora vimos bueno no de tranquilidad felicidad vemos que hay Piña que hay grupos hemos visto juntos ya en alguna comida que otra hay cena alguna salida de de de club de equipo no

Voz 7 14:19 sí sí ha hecho muy

Voz 6 14:22 como buen grupo en el cual los lo llevamos todos los Tozo nombrar a lo mejor esto es un poco tópico que es un ir pero pero en este caso de casi seguro que hace porque somos gente que que alguna ya las conocíamos ha venido gente anterior que ha sido muy asumo ha sido ya es muy importante y será muy importante n'était en este club no sumamos otros que haya o menos tiempo pero que pero que vivimos hecho como si llamábamos Cusí llevaron más años y al final pues toda es que hace remar remar todos juntos que que la división en la muy importante sobretodo tener tener un gran equipo tanto dentro como fuera del campo ir a ir a muerte con el compañera no

Voz 0841 15:01 tú tú llegaste el año pasado y es verdad que hay otros que tiene más historia que tú en este club pero el peso que tú conseguí estén en sólo el primer año otros no lo han tenido eh porque yo a ti te he visto en El Vestuario ser un peso pesado hacerte caso Tous compañeros será al va en los entrenamientos y los partidos dar voces cuando hay que darlas lo que viene siendo un capitán eh

Voz 6 15:27 bueno la verdad que si el año pasado pero pero además ahora un equipo joven y bueno creo que tenía que coges

Voz 8 15:32 un rol que

Voz 6 15:34 a lo mejor no por mi edad pero sí por mi experiencia de tenía que coger un rol en el electorado yo creo que lo creo que el intérprete es verdad que los pactos de los fuegos lo puede dar mi mejor Nibali yo soy consciente pero al final es lo que uno le puede salir mejor o claro las cosas no pero lo que siempre dijo que que se tiene que alejar todo lo que tenga tanto entrenando como como en el campo salir con la cabeza alta aunque aunque luego independiente que al final el fútbol no deja de ser un juego muy muchas veces no salen las cosas como uno quiere

Voz 0841 16:06 te hubiera gustado ser el capitán este año

Voz 6 16:09 bueno al final el hecho de ser un capitán no no me no me importa creo que creo que tenemos muy buenos capitanes que que se lo merecen por supuesto por por porque Sony por lo que ahí por lo que los representa a todos nosotros dentro el vestuario tras final creo que dentro del vestuario evidentemente hay uno capitán pero pero las decisiones ahí la cosa a llevar a cabo creo que era un ser consensuar entre todos y al final creo que creo que es mucho mejor cacareado quiso pueda superar mantas todo

Voz 0841 16:41 Pablo no estoy de acuerdo del todo contigo en una cosa que has dicho eh cuando has comentado que no diste lo mejor de Ci el año pasado la temporada pasada yo creo que no no es del todo cierto porque tuvimos quizás en la segunda vuelta a un alto nivel lo que pasa que es que el el inicio si es verdad que os costó a todos muchísimo

Voz 6 17:02 lo dijo lo que tu palabras pero

Voz 0841 17:05 bello débil sobre todo jugando de medio centro por delante la defensa te vi en tu sitio perfecto es verdad que te costó pero otros le costó mucho más trabajo Catí dar el el buen nivel eh

Voz 6 17:18 al final pues me tuve que como te he dicho antes es juntar un acelere una serie de circunstancias que al final te hacen en el más regular en el equipo no bueno pues me tengo que adaptar una posición que como ha dicho de pivote defensivo que es la primera vez que jugaba yo soy un medio centro más manera digo pero bueno me tengo adaptar por qué facilidad para para robar hay ir a la presión Ibor a la verdad que me costó adaptar que tú adaptarme tuve carta hay irregularidad porque tuve más de la cuenta

Voz 8 17:52 no sé si me estaba no estaba del todo cómoda

Voz 6 17:55 al final pues sí la verdad como dice acabe acabé a buen nivel pero pero el cómputo general creo que pudiese exigió México mucho My porque sé que puedo dar mucho más no

Voz 0841 18:06 pues este año base

Voz 6 18:07 es lo que estamos viendo a a otro Pablo sinceramente y ojalá siga así a la cosa así

Voz 0841 18:12 este año va seré el que tú quieres seguro que de momento ya te estamos viendo como como un cañón en el comienzo de de temporada hay eso es eso es muy positivo eh Pablo si es que tienes hay mucha competencia barba ahora con Iván Bazán

Voz 10 18:29 han con Pedro Ubeda

Voz 0841 18:32 es que o te readaptar a día tras un poquito en el centro del campo o es que se vende caro ese puesto

Voz 6 18:38 al final el centro del campo donde más donde más competencia

Voz 0841 18:42 el Rodri que se me olvidaba también eh

Voz 6 18:44 pues al final somos muchos centrocampista que que al cerebro del del equipo somos somos gente relata que hay gente muy buena la que hay ahí pero al final eso hace subir el nivel del equipo el otro día por ejemplo yo me quedo sin ser titular salgo intentó a lo mejor al final hasta aceptar cada uno otro rol en en cada domingo y en cada entrenamiento para cuando salgas al campo los minutos desean hacerlo lo mejor posible para como digo ayudar al equipo que al final lo que cuenta ahí lleva en beneficio de todo el fútbol es un juego de equipo y lo y lo importante es sumar Un yo para multiplicar a los otros no

Voz 0841 19:23 yo lo digo eh Pablo Ortiz no será capitán lo ha dicho es verdad que tenemos muy buenos capitanes sobre todo Jonathan Rosales evidentemente creo que no lo va a discutir nadie que es el gran capitán de este equipo pero para mí Pablo Ortiz tiene la personalidad a la misma altura que cualquiera de los capitanes porque tiene peso en la plantilla Pablo mucha suerte este año muchísimas gracias

Voz 0841 21:12 vamos a hablar de balonmano del Club Balonmano Linares

Voz 9 21:15 es A D H E con su presidente Javier Suárez porque el momento que atraviesa este deporte en la ciudad es interesante es verdad que hay clubes que tiene más seguidores más y licencias federativas

Voz 0841 21:31 pero el el Balonmano como digo está empezando a gozar de buena salud en la ciudad desde los últimos meses los últimos años porque bueno para eso Javier Suárez y su equipo está trabajando pero desde ahora da un salto en para poder entrenar

Voz 9 21:44 por usar las instalaciones deportivas municipales se puede decir que es un antes y un después evidentemente pues para la promoción y potenciar el balonmano la práctica de este deporte en nuestro municipio que con anterioridad a que ha habido gente que ha jugado con un nivel muy alto hemos tenido equipos bastante famosos importar antes y ahora vamos a ver si todo eso se va recuperando en esas está desde hace ya unos años desde el dos mil doce creo el Club Balonmano Linares pero insisto este para esta nueva temporada pues por fin de de los colegios y de otras localidades como estaban Bailén puede dar el salto para entrenar a quién Linares en las instalaciones municipales que ya va siendo hora ya va tocando Javier Suárez buenas tardes

Voz 7 22:26 sí

Voz 0841 22:26 buenas tardes esto era necesario o no que aquí en las instalaciones ese juega a fútbol sala Se juega fútbol Se juega baloncesto tenis de mesa y voleibol incluso pero el balonmano estaba un poco desaparecido

Voz 8 22:39 pues la verdad es que si esa damos desde que te puede mucho años como bien ha dicho en la introducción de haber participado en categoría nacional le ha llevado el nombre Linares pues mucho punto de España que de hecho no no siguen recordando no pues entonces a la muerte de Adriano de aros de hecho el hemos dedicado el club a él

Voz 7 23:07 decidimos

Voz 8 23:08 el homenajeado de la mejor forma posible ella es como siempre lo había hecho héroes ayudando a los demás no instaurados en algunos colegios y empezamos con con con fuerza digamos a través de la formación de los monitores pasa hay sacando niño y niña topo en al nivel de competición lo hacían en ciudades cercanas de hecho este comente en la introducción también antes que alguno habían llegado a jugar el Campeonato de España por ejemplo como es el caso de algunos chavales de aquí deslizar entonces se ha pensado que todo eso quede aquí en nuestra ciudad no no no ayudado con la posibilidad de entrenar en la instalación en nuestra que por cierto son ideales no prácticamente para el deporte así lo vamos a hacer arrancar aquí el Linares con el nombre Linares

Voz 0841 23:59 que bueno y tendréis que convivir con el resto de él

Voz 9 24:02 disciplinas eh que evidentemente mucho

Voz 0841 24:05 horarios muchas horas libres no hay pero bueno se ha hecho un esfuerzo no

Voz 8 24:08 sí sí ha hecho refuerzo y yo creo que sigue la convivencia hombre está claro que nosotros somos también el deporte y Emma el Pabellón Julián Jiménez lo inauguró un partido de balonmano de categoría nacional sabe que fuimos muchos de los jugadores que seguimos por aquí no puedo

Voz 0841 24:23 eso es un dato que sin seguramente mucha gente desconoce Javier

Voz 8 24:26 nada fíjate pues sí fue un partido contra el Almería de viene dieron lo la autoridades y fue el partido fue la inauguración oficial fue un partido de balonmano en régimen

Voz 0841 24:40 si uno años sí señor Bono ha llovido mucho desde desde entonces sí fíjate no gente como Adriano de Haro que es una institución es un nombre que va va a ir ligado siempre a la historia del balonmano el club en su honor has dicho Club Balonmano Linares A D H Adriano de Haro era obligado ese recuerdo no

Voz 8 24:59 sí porque casi todos los que han formado parte del Balonmano pues tienen en su interior le tienen ese agradecimiento eso fuimos en un momento dado como una gran familia de viajar mucho haciendo mucho esfuerzo económico el fíjate que que lo hacía Se sabía el su trabajo será necesario para viajar conseguía en un momento donde donde creías que los tiempos actuales todo iba a ser mejor y fíjate que le han pasado año hay niños y niñas pequeña pues encuentran dificultad muchas veces para hacer cierto deporte no entiende que no sea así no esto la bueno eso se te habíamos hablando mucho rato quedó aquí todo ya por dinero ahí hay gente que ha hecho mucho vino era por dinero no suave ya fue eso ABC falta de gente que se dedica un poco a a echar una mano no

Voz 0841 25:55 por amor al arte en este caso al deporte

Voz 7 25:59 por ejemplo

Voz 8 26:01 he tenido que hemos sacado niños en colegio nosotros personalmente no estamos cobrando nada en ningún sitio aclara cosa que que es un poco lo hicieron pues nosotros no

Voz 0841 26:10 bueno ahora estoy

Voz 8 26:12 la educación en valores en el deporte da igual es deporte que sea que bueno

Voz 7 26:17 a algunos

Voz 8 26:20 a lo mejor se acerca más a la deportividad que otro eso ya lo estamos viendo todos lo harían falta enumerar pero al final es el esfuerzo tener un equipo tener un compromiso a todos esa eso que no que no te da nada que tú puedas comprar sino que te lo da con con tu hora llora de de trabajo sólo niño y niña lo bien no

Voz 0841 26:46 a partir de ahora Javier como aquel que dice mejorar vuestra entre comillas calidad de vida para entrenar Ace en instalaciones que son mucho mejores que días dado que horarios tenéis

Voz 8 26:58 pues mira no han dado lunes miércoles y viernes en horario de cinco a seis lunes y miércoles y viernes de cuatro-cinco nosotros en breve ahora ese colegio como hacer una captación porque la idea es federal no este año con el nombre ya del Club Balonmano Linares A D H en una categoría alegó

Voz 6 27:19 sí sí

Voz 8 27:20 E entonces yo te digo como el no han el Julia Jíménes horario llevábamos empezar todo un proceso de entrenamiento ahí de consolidar un poder aquí el equipo no

Voz 0841 27:32 aparte bueno da la casualidad

Voz 8 27:34 que yo llevo la delegación técnica de Jaén con lo cual el contacto con la provincia en directo con la gente de Jaén con la gente Bailén con Valdepeña o el mar en fin pues un poco la idea es que el aprendizaje en este siempre cercana a la élite de Andalucía de este deporte no ahí lo que te contaba de la formación de de este que deporte del balonmano no hay mucho niño mi niña que a través pues en edad universitaria El alguno le pagan matrícula en fin que que hay un abanico amplio que hacer deporte merece la pena llegar un poco lo que hay que sí

Voz 0841 28:18 el la la relación que tienes Javier con con la el organismo provincial de Balonmano es es tiene también a se extiende a al ámbito nacional de hecho hace nada habéis estado con el seleccionador nacional y todo esto a los chicos y chicas les viene muy bien no

Voz 7 28:35 sí

Voz 8 28:35 hombre le viene perfecto imagínate que que el seleccionador nacional de tu país que concretamente ha sido hace poco el masculino campeón de Europa pues venga Jaén como lo hemos tenido Gyan no tecnificada no como la profesionalidad impresionante con un saber estar hizo una ayuda hacia niños niños de Andalucía concretamente de la provincia Jaén teníamos a uno

Voz 7 29:01 que de Bailén concretamente

Voz 8 29:04 que ha estado testificando y bueno luego sabio la posibilidad de que los entrenadores que quisieran pudieran asistir a su clase ya hemos salido encantado de nuestra provincia porque muchas veces la gran olvidada

Voz 0841 29:19 para tantas cosas verdad tenemos que ponernos tanto las pilas no sólo en el ámbito deportivo a ver si la la provincia Linares por supuesto de despega en

Voz 9 29:30 en mil sentidos e Javier y seguiremos visitando no obstante a pesar de de poder usar esas pista municipales el Linares Segre he visitado

Voz 0841 29:39 todo Bailén para más entrenamiento a la semana o no

Voz 8 29:42 bueno hay hay niños

Voz 7 29:45 sí

Voz 8 29:45 se están en categorías superiores a nivel de competición si van a tener que seguir haciéndolo allí entonces ellos sí algunos técnicos fijarán con los otro y acabará jugando allí aunque también tengan entrenamiento pero en principio nuestro esfuerzo va va ir un poco encaminado en Ángela Marqués no

Voz 7 30:06 a hacerle en Linares

Voz 0841 30:08 es que en Bailén sí que hay mucha mucho movimiento de balón mano más que aquí eh

Voz 8 30:14 sí sí en Bailén a hacen alguno años estaban jugando en Primera división nacional con el mal

Voz 0841 30:20 esa no

Voz 8 30:21 exacto sí bueno ahora han descendido pero incide en ello si vinculado a a estar un poco más en la élite no más

Voz 0841 30:30 sí bueno y volviendo a lo que son los los chicos y chicas que tenéis ahora mismo en el club la idea supongo que será no muy más allá en el tiempo que que haya competiciones locales provinciales poder jugar como federados no

Voz 8 30:49 exacto exacto la competición de adivinen me parece que que empieza en enero febrero pues vamos a intentar

Voz 0841 30:57 tan tarde

Voz 8 30:59 sí sí porque no hay en la provincia aunque hay una doble no se siguieron hacer una doble ida y vuelta pero va por ahí con lo cual también te da tiempo porque los niños tan pequeños empezaron a entrenar en septiembre a tiempo un poco hay algunos que en categoría alevín este depósito lo conocen no entonces no da tiempo para formal pero al margen

Voz 0841 31:23 los alevines claro es que a nivel provincial como montamos una competición sino hay muchos equipos no

Voz 8 31:29 pues yo te aseguro que los conozco que la federación la delegación esa esa hace el pino como puede y lo que sí

Voz 0841 31:38 sí sí pero que yo para esto en otros deportes cuesta mucho más trabajo o montar una Liga una

Voz 8 31:44 esto es bueno que lo sepa eran la público que por ejemplo en categoría cadete infantil cuando no hay muchos clubes lo hacen con la delegación de Granada se unen los dos

Voz 6 31:57 sabes

Voz 8 31:59 entonces bueno pues los niños tienen que hacer desplazamiento en largo pero a al menos

Voz 7 32:03 el el nivel en la cárcel

Voz 8 32:06 el nivel de participación es mayor o sea hay más nivel de juego ya lo ya los niños ya entrenados niños niñas les viene mejor no participaba con gente más de él sufre en su etapa formativa competir gamas nivel

Voz 6 32:22 pues al final da su resultado también sabes

Voz 0841 32:25 ahí para ellos Javier tienen que salir un poquito más lejos vale más caro el viaje vale pero también para ellos es una aventura salimos fuera salen fuera de Jaén etc

Voz 8 32:36 estaré encantado hombre

Voz 0841 32:39 escaparse un poquito por Granada para jugar oye pues se está bien está bien

Voz 8 32:42 se ha además con suavidad oye Javier no

Voz 0841 32:47 se veremos pronto o alguna vez un equipo de edades ya un poquito más mayores no e incluso a algún equipo senior habría posibilidad no porque mira te pongo el ejemplo del voleibol que empezaron también no hace mucho poquitos amigos tal vez ratito que echaba medio pachangas decidieron dar el paso el club ya tiene su equipo masculino su equipo femenino a ver si el balonmano sigue el mismo camino no de seny

Voz 8 33:14 yo yo nosotros es nuestra intención es ahí si tenemos un poco de ayuda de gente de aquí de ligar en poquito porque nuestros deportes son de los que cuesta muy poco eh aquí sabe lo que te digo que que con muy pocos hace mucho entonces con un poco de ayuda yo creo que podemos conseguirlo sabes lo más importante es que a efectos de de entrenadores la formación en una cosa que llevamos nosotros a raja tabla no le estar continuamente veinte formando una para tener mayores conocimientos ahí ya están un poco a lo más actual de de este de Porcel no

Voz 0841 33:48 correcto muy bien eh Javier Suárez lo último que me queda por preguntarte es aunque ya casi lo has introducido tú sólo el aspecto económico es rentable dedicarse al balonmano quiero decir sale las cuentas es posible hacer un proyecto viabilidad parece que si no

Voz 8 34:09 se refiere a ahora ayudar a niños

Voz 0841 34:11 no me refiero que siguen a ver es que igual la pregunta no lo ha hecho bien el futuro de del del club a nivel económico pinta bien porque has dicho que va tampoco se necesitan grandes cantidades

Voz 8 34:23 será así pillamos alguna subvención como al PP y a los otros clubes muestran la sobrevivir una ley para para muy poco más sabes porque está trabajando

Voz 0841 34:32 porque vivir

Voz 8 34:33 efectivamente bueno siempre ha sido en estos deportes injustamente claro porque eso sería muy largo de contar lo que te he dicho que yo no me imaginaba el año ochenta que en el dos mil dieciocho hubiera en nuestro país un mono deportes sólo saben ya todo fueran los esfuerzos nunca no me lo creo con el respeto deporte todos sabemos cuál es porque eso está claro que cuando hay apoyo mediático Lage su poder y y promociona lo que quiera en el momento que quiera

Voz 0841 35:05 pero Javier es que no sólo ha podido mediático vamos a ver es que el fútbol es que está arraigado a la Historia a las tradiciones a la cultura a la cultura hay un hombre los que no sois del mundo del fútbol yo sé que no no no es que no lo considera injusto como tú has dicho que yo yo entiendo que los demás deportes deben tener el más miradas más focos pero claro

Voz 9 35:32 no es que hace cincuenta sesenta y setenta

Voz 0841 35:36 años que jugaba Balonmano que jugaba a baloncesto poquita gente comparado con el fútbol bañan no pero más

Voz 8 35:42 de digo que hace años comíamos todo

Voz 0841 35:44 claro no si yo no voy a discutir contigo Javier me encantaría

Voz 8 35:47 había información yo soy un gran defensor de él

Voz 0841 35:50 polideportivo hoy de todos los deportes pero es que entiendo que cuando os quejáis de es que el fútbol claro es que detrás son tantos años antes sólo había una televisión sólo estaba la radio de que se hablaba de fútbol viene un poco implícito en la cultura hombre cambiar eso en vuestro favor para que nos echen un poquito más atención no convivir no ayer cuando digo que a ver a ver si nos entendemos cuando digo que que

Voz 9 36:14 eh que normal que vosotros los datos

Voz 0841 36:16 ni de mesa cuando decís que somos no tenemos tanto ese esa atención de los medios el cariño de empresas patrocinadores ojalá todo eso vaya cambiando pero es que es muy difícil competir también con el legado del fútbol durante tantos años

Voz 7 36:29 sí

Voz 0841 36:30 bueno no sé si me explico no no hay ninguna discusión vamos pero ya no no discusión ninguna ya pero pero hay países donde

Voz 8 36:39 de la televisión pública se obliga a que hable de todo deporte

Voz 0841 36:43 incluso en España era hasta hace poco claro pues son cosas que soy irán cambiando con el con el tiempo pero pero destronar al fútbol a mí Javier me parece muy difícil eh

Voz 8 36:54 no los no se trata de eso de porque luego hay otros deporte y bueno en fin esto sería muy grave que parece que estamos aquí los dos

Voz 0841 37:03 si no estamos hablando opinando de de la hegemonía del fútbol y que otros deportes como vosotros os sentís un poco más como que no tenéis el cariño la atención que que sí que tiene el sur

Voz 8 37:14 el el Balonmano concretamente seguro y el voleibol que te voy a contar yo otro ahora digo que larguísimo está instaurada en España el seguimiento en la grada y todo cambia cero pasa

Voz 0841 37:26 la que sí pues mira vamos a hablarle entre todos que que

Voz 8 37:31 la historia nuestra es formal es deporte y a niños y niñas ahí ya está ahí que sea una forma para alguno llega a alcanzar un una forma de realización sabe porque no es nuestro deporte si es verdad que no descarta nadie sabes todos aportan Aíto van sumando y hay gente que que hubiera sido su vida digamos de realización como todo ser humano se han realizado en nuestro deporte no gente grande y si me apura un poco torpón La pues esto aquí no se y al final al final con un trabajo consigue pues eso alcanzar Hay yo Yves realizado con nuestro deporte

Voz 0841 38:17 dos de verdad que nos marcaremos este año también con el balonmano como con el resto de deportes porque yo siempre lo digo porque el fútbol es el deporte rey en todo el mundo ve demanda y consume fútbol en primer lugar y en ese en esa posición en ese orden y luego lo demás pero vamos a también darle el espacio que se merecen a otros deportes porque esto es un programa SER Deportivos de deporte bueno sólo de de fútbol aunque ya por eso también te decía yo antes que el fútbol es el fútbol pero luego es verdad que los demás también os merecéis el espacio y ojalá los los medios si todas las empresas y todo el mundo apoyaron poquito a otros deportes ves como al final los hemos entendido Javier expresamente desde el Club Balonmano Linares A D H Adriano de Haro gracias suerte esta temporada eh

Voz 8 39:05 muchas gracias muchas gracias por haber contado con nosotros

Voz 6 39:09 ellos

Voz 0841 39:20 llegamos al final de este SER Deportivos mañana regresamos tres y veinte de la tarde con más fútbol con más polideportivo señalaremos de fútbol sala de tenis de mesa tenemos por ahí un menú variado lo ha dicho para mañana tres veinte SER Deportivos ahora seguimos con la información