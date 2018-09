Entrevista a Juan Fernández, alcalde de Linares (05/09/2018)

Voz 1 00:00 hoy por hoy Linares Comarca Norte

Voz 3 00:19 bienvenido muchas gracias muy bien

Voz 2 00:21 las tardes esa última hora pasa entre otras cuestiones sobre el inicio de la andadura el estreno de un nuevo equipo corporativo al frente del Ayuntamiento de Linares cuya composición queda de de la siguiente manera vamos a a pasar a recordarla finalmente Javier Borís el concejal de Ci lusa se va a encargar de las delegaciones de Recursos Humanos y Régimen Interior Felipe Padilla concejal no adscrito dirigirá eh el área de Medio Ambiente Medio Rural Parques y Jardines Bienestar Social Igualdad Juventud y Cultura son responsabilidad desde ahora de la también no adscrita Juana cruce Festejos obras y educación le comprometer a Javier Tortosa Joaquín Robles se pone al frente de deportes Servicios Públicos Seguridad Ciudadana contratación participación ciudadana patrimonio hizo el alcalde Juan Fernández que también asume delegaciones concretamente las de Hacienda Fomento IE Universidad el burka poco popular se queda sin delegaciones de área pero sí estará al frente de presidencias de comisiones un equipo de gobierno que salvo el edil de Cyrus está compuesto en su totalidad podemos decir por ediles no adscritos alcalde así queda la cosa

Voz 4 01:39 totalidad ni mucho menos cuando se me en el caso del Partido Popular asume la presidencia de de comisión comisión informativa que donde

Voz 3 01:49 pero lo punto precisamente lo asunto a tratar lo lo asumo

Voz 5 01:54 lo que se llevan a pleno

Voz 3 01:56 el presidente de una comisión aunque no tenga

Voz 5 01:59 alguna una delegación

Voz 3 02:00 la terminología padre muy interpretable como queramos

Voz 6 02:05 pero no

Voz 5 02:07 una actitud y una intervención probables

Voz 3 02:10 viva plenamente dentro de entonces la la formación política ha querido darle en función de sus intereses cosa que absolutamente lícita para en muchos casos para no generar ese conflicto interno y demás pues el término lo quisieran postrado todo el mundo ha sido su deseo de colaborar participa

Voz 5 02:36 Star

Voz 3 02:37 en este gobierno corporativo que multicolor variopinto que requiere del concierto de personas que que eso

Voz 4 02:47 de de distinta ideología política da igual la condición que en el Ayuntamiento

Voz 3 02:56 derecha izquierda uno escrito otros no adscrito pero colaborando activamente en la actividad en los órganos de representación

Voz 4 03:07 o de gestión del Ayuntamiento cosa que le agradezco públicamente ese ejercicio de responsabilidad ese gesto arrimando el hombro

Voz 3 03:21 sí diciendo todos a una el resto de la corporación es todo el resto de la Corporación y lo que sí es cierto es que todo el mundo ha desoído la moción de censura que propuso el Partido Socialista

Voz 5 03:37 sin entrar en más crítica al Partido Socialista ni a las barbaridades que se adoptan escuchando la falta de respeto a las personas que ponen Linares por delante de los intereses partidarios o partidista o individual es decir mantenimiento de cargo o aspiraciones políticas de uno y de otro

Voz 2 03:54 esa confluencia de ese gobierno multicolor que que echa andar a partir de ahora va a alterar de alguna forma la hoja de ruta que que había prevista en base a a las líneas programáticas del Partido Socialista inicialmente cuáles son las

Voz 5 04:10 en en la en absoluto en absoluto primero porque a primerísimo de septiembre ya se está funcionando hay gobierno corporativo se ha constituido la las comisiones de pleno quiero decir que que todo esto son personas que están ahí en esa comisiones que se sabe todo lo asunto que no va a haber ninguna interrupción y lo que hay que continuar con toda una serie que con unos contenido de actividad de cada área de gobierno de cada concejalía o de cada a asunto que se lleva en esas condiciones para trabajar desde las mismas que donde trabaja

Voz 4 04:56 no desde luego Facebook

Voz 5 04:59 así trabaja ahí es donde tienen que lo asuntos dirimir por supuesto establecer seguir con la continuidad de todos esos proyectos uno que son de gestión diaria habitual y cotidiana de propios Serbia lo propio servicio del Ayuntamiento y otros que corresponden a asunto ya reivindicaciones proyectos pendientes que tenemos de otras administraciones la tarea está muy clara no la sabemos muy bien mismo clarísimo el guión de trabajo el programa de trabajo que él mismo todo y que debe ser en uno Linares y luego por parcela pues la partiendo hacia la parte

Voz 4 05:38 eh

Voz 5 05:39 eh menos deportiva o patrimonial

Voz 2 05:41 o fiscal entonces

Voz 5 05:43 esas cuestiones que hay que llevar hacia adelante en ese abanico de competencias que tiene un ayuntamiento sin los cuales

Voz 2 05:51 son esas prioridades esos proyectos eh que que si os iban a definir el desarrollo de estos ocho meses que restan hasta completar el mandato

Voz 5 06:00 bueno pues como decía la actividad diaria de la todo lo la los servicios como digo sean deportivo sea humanísticos esa gestión administrativa propia diaria

Voz 4 06:13 y luego se proyectó que hay de de es de Apoyo al Emprendimiento ese ecosistema quemo que seguir potenciando lo

Voz 5 06:22 reclama haremos por supuesto la la colaboración de otras administraciones necesaria

Voz 4 06:29 eh hace ya bastantes años

Voz 3 06:32 eh

Voz 5 06:32 tomamos una opción por la logística que ha destruido que por eso es mi actitud de enfrentamiento es reivindicativo Isabel de contra la Junta de Andalucía llevamos catorce quince años planteando un puerto seco contemplado en el Plan Nacional de infraestructura ferroviaria del estado desoyendo la administración andaluza absolutamente toda la llamadas todas las reivindicaciones de este proyecto que era una alternativa e socio económica para Linares la ciberseguridad con él el Centro de Protección de infraestructuras críticas qué va para ocho nueve años que firmamos un convenio pionero que podríamos ser en Linares ahora mismo pionero la propia Andalucía pionera en materia de ciberseguridad porque necesitábamos diversificar nuestra economía por supuesto eh incorporarnos a la tecnología de futuro de vanguardia lo que tiene futuro de toda esta cuestión

Voz 3 07:40 eh

Voz 5 07:41 eso lo podemos hacer desde un ayuntamiento lo que podemos hacer cuando uno está competencias son las de servicio demás pero hemos ido mucho más allá de eso tenemos ecosistemas de colaboración con los agentes socioeconómicos de la ciudad algo que que que está empezando a la sus resultados no se pueden hacer las cosas de la noche será la mañana Ny regenerar un tejido industrial de base tecnológica de la noche a la mañana seguir reivindicando y reclamando ese espacio que es un recurso industrial para Linares clave básico

Voz 3 08:14 sí

Voz 5 08:15 cerrado herméticamente bajo la tutela de la Junta de Andalucía que son el pero el hortelano único mini dejan

Voz 3 08:25 y cada vez más decrépito es decir más más luminoso

Voz 5 08:30 ahí están los indicadores de el espacio Santana inéditas reivindicación permanente para participar de la gestión porque la Junta de Andalucía que la fábrica era de la Junta de Andalucía la cerró

Voz 3 08:41 sí

Voz 5 08:42 no solamente no cumplió eso compromiso ese plan Linares Futuro específicamente con cuestiones concretas yo supongo que la empresa a la que se comprometieron que iban a estar en Santana pues ya lo mismo hasta no existen o existen con otra terminología o han derivado en otras cuestiones pero el esfuerzo de regeneración tanto en infraestructuras como en concesional lo con nuestro ecosistema de apoyo al emprendimiento con la incubadora el vivero ir los como work in que se están celebrando continuamente para para dar el apoyo necesario a la iniciativas empresariales a los nuevos emprendedores sí por supuesto apoyar y consolidar la industria existente ejes muchas en Linares que tienen serios problemas que están haciendo un esfuerzo enorme por mantener sus plantilla algunos con problemas serios a otros que es que los tienen inminente y ahí es donde hay que estar en apoyo a todas esas cuestiones

Voz 3 09:45 por supuesto el patrimonio

Voz 4 09:48 capítulo de DC que que que no

Voz 5 09:50 no hacen ni puñetero caso en la Junta de Andalucía desde que

Voz 4 09:55 a la secretaría general de uno

Voz 5 09:58 de izquierda en concreto quién financiaba capítulo ya que yo reclamaba esos recursos que dejaron de venir en su momento por eso capítulo estas si no no se hace absolutamente nada sea lo que se hace eco de alguna intervención por parte de convenio qué terrible para firmar un convenio las dificultades que hay un convenio entre Diputación y la Junta de Andalucía siendo del mismo signo político y que ahora hasta ahora se habrá ejecutado yo no sé si el del dos mil quince dos mil dieciséis en cuanto a patrimonio pero sobre todo la necesidad de regenerar nuestro tejido industrial de base tecnológica porque tenemos las limitaciones que tenemos en nuestro término municipal en cuanto a la agropecuario entonces nosotros estamos condenados a hacer industriales la la impresión en 3D la robótica la realidad virtual aumentada tres esas nuevas tecnologías que van a tener ebay por supuesto con la transición energética tenemos una gran oportunidad de su vino al Carlo de esa la evolución de esa sobre todo revolución industrial porque con toda esa tecnología todo el mundo de la industria que la que llaman cuatro punto cero no es ni más ni menos que adaptarse a todas estas innovaciones tecnológicas que sean capaces de de ponernos a la altura competir con países emergentes con con con con espectro de industriales emergente donde la mano de obra es mucho más barata hizo de muy difícil competir porque al final lo que se produzca tiene un precio visite sale mucho más caro que donde los costes de producción son muchos más barato es muy difícil competir sino es imposible

Voz 3 11:50 eso es lo que tenemos que preocuparnos

Voz 5 11:52 eso tenemos que preocuparnos por eso eso es lo que tenemos que defender ante cualquier administración aunque sea de nuestro signo político eso es lo que tenemos que hacer Hinault enfrascada en conflictos internos partidista de de partido y no genera conflicto cada dos por tres unas primarias sigue hablando de ocupar los cargos políticos el tiempo

Voz 3 12:17 esfuerzo en las redes sociales con los conflicto interno o en los procesos electorales estaba esas cuestiones eso es lo que demanda

Voz 5 12:28 la ciudadanía

Voz 3 12:29 por eso es por lo que en este caso hay en el en el Ayuntamiento de Linares ya siete nuevas escritor Jo lo que dije investigar ese fenómeno no porque con eso y la desazón de la ciudadanía porque ocurre vamos a es lo que los dice eliminaran han dicho todos a una contra quién sea pero que no es por gusto es que un alcalde que pasan cinco años de proyectos de de de de generar proyectos de futuro y que ese abandono esa promesa incumplía incumplida y que al final los problema pierden el tiempo perdemos el tiempo en otras cuestiones eso es lo que tenemos que reivindicar y cuando pasa cinco años ya empieza a cabrear T aunque la palabra no sea pero quiero emplear

Voz 5 13:23 en menos coloquiales cuando

Voz 3 13:26 llega lleva una década pasan cada año un alcalde ya se enfada pasa más allá del mosqueo del cayuco poderosamente la Mostovoi ya cuando vamos para los tres lustros y hasta vídeos de promesa incumplida de falsedad

Voz 5 13:49 encima quieres quedar bien decir siempre el mismo mensaje en todos lados sino mira tengo a las declaraciones de unos y de otros

Voz 3 13:59 no

Voz 5 13:59 a ver si no son las misma palabra además desde distintas y en el Ayuntamiento de Linares hemos conseguido esa unidad de acción entre

Voz 4 14:11 izquierda derecha entre gente independiente Partido Independiente o ante G entre gente de de de de moderación ideológica

Voz 3 14:23 si es que no tienen vuelta y quién no respete eso que no respete eso les honra

Voz 5 14:30 a veces es que

Voz 6 14:32 o o o no hacer

Voz 5 14:34 en honor a la verdad o B o hace una interpretación

Voz 4 14:37 de de de la realidad

Voz 5 14:40 sui generis muy subjetiva e interesada porque lo que hay que interpretaba en esto es el esfuerzo de un montón de gente que va a dejar aparcada su sigla sus pensamientos particulares individuales

Voz 3 14:53 o político colectivo por trabajar por Linares eso eso se justifica con argumentos políticos hay que estar ahí y hacerlo y que lo que se quede donde en sus siglas en sus intereses orgánico eso es lo que es que no está dispuesto a colaborar con eso conecto ya que yo creo que que que

Voz 5 15:21 aquel despreciar eso ya es meritorio

Voz 3 15:24 conseguir que toda una corporación que no son lo interesado que por

Voz 5 15:29 me emociona de censura irresponsablemente

Voz 3 15:32 como ha pasado con el grupo del PSOE renuncia a una áreas de gobierno a nuevos diez meses de unas elecciones pues yo creo que la cosa está clara que no den la la la racionalidad

Voz 4 15:48 que la sabiduría de la ciudad

Voz 3 15:50 la lía

Voz 5 15:51 el sentido común que no lo insulten que no tiene justificación

Voz 3 15:55 no

Voz 5 15:56 por eso digo a seguir quitando la vergüenza a quienes nos ignoran o incluso argumentando que es que que como mantiene la sanidad como mantiene el cuerpo docente como yo he escuchado aquí el secretario y candidato del Partido Socialista Daniel Campo hombre decir que que que la Junta de Andalucía mantiene el hospital geriátrico hizo la empresa de cuando llevó el cuerpo docente

Voz 3 16:28 mira cuando alguien hace esa

Voz 5 16:32 esa defensa ahí esa argumentación es porque no tiene nada que ofrecer no tiene nada que ofrecer o ahora hay que agradecer la Susana día que mantenga

Voz 3 16:40 ya

Voz 5 16:41 con todos los deterioro de deterioro que está sufriendo eso ámbito ámbito sanitario pero como si hay que decir que no nos están dando problema sanitario lo que hay que tener la la la capacidad la honestidad de decís

Voz 3 16:56 las cosas como son

Voz 5 16:59 si algo no se puede hacer explicar porqué no se puede hacer si hay un municipio dispuesto a colaborar es decir vamos a intentar fórmulas de de gestión en ese recinto de Santana que que atender las peticiones de cuatro cinco empresa que quedan ahí que tienen una necesidad de que no existan

Voz 3 17:21 no

Voz 5 17:21 atendiendo o la de hilo que ese se esto de alguna manera Se se contradice se os Se trata de paliar con la sexta o la séptima reanudación el había llevado ya no cuando sabemos que si no está conectada no es una partida económica ya preparada ahí licitada la obra de conexión con Madrid en una vía muerta pues y luego llega a Santana

Voz 4 17:49 aquello Beirut

Voz 5 17:53 la desazón que cuando Santana

Voz 4 17:56 y lo difícil que es eh

Voz 5 17:58 establecer nuevas fórmulas de gestión palabras que tienen que a lo que tienen que adaptarse la administración eh eh en este caso administración autonómica Si vuestra potestad de acuerdo gracias un convenio una fórmula para que podamos gestionar participa la gestión de su porque es que un recurso para nosotros clave que podemos crear un ecosistema pero tenemos cientos mil metros de nave que además son obsoletas si es que hay más miles de metros de uralita todavía hay idea naves que tiene sesenta años y que hay que demoler además eso dentro de lo que es el continente lo que era la la la la infraestructura pero luego el equipamiento tecnológico es facilitar a sabes empresas y ahí no había nadie

Voz 3 18:43 es porque les sale bastante más caro

Voz 5 18:46 que el mercado privado que una nave los ojalá les o en los Rubiales sencillamente si es que no hay más historia y eso no les y eso a los a los mandatarios del Partido Socialista no les preocupa que tienen que están da quitando vergüenzas de esa característica igual que se sale de esa cuerda y opta por defender ponerse al lado de su ciudad de su ciudadanía iba a asumir el mandato de la ciudadanía de tu pueblo

Voz 3 19:16 contra el mandato de la clase política mandataria usted yo yo he optado por eso no ir a sacrificar a este empleado

Voz 5 19:29 no lo es lo su energía su esfuerzo en naves como te te hunden la honestidad como te hunde como te ponen trampas para ello

Voz 2 19:38 hay que hay que decir que que la última hora

Voz 7 19:40 en el día de ayer Juan Fernández

Voz 2 19:43 presentaba o daba los primeros pasos en los juzgados para presentar una querella criminal por injurias y calumnias contra tres de dirigentes locales y provinciales del partido socialista el secretario provincial Francisco Reyes contra Daniel Campos secretario local del PSOE contra la portavoz del grupo socialista Pilar

Voz 3 20:05 y hay que decir que

Voz 2 20:07 el Partido Socialista informa de la denuncia que ha presentado contra usted en este caso ante la Agencia Tributaria anunciando que que también va a presentar denuncia en breves fechas Se ante los juzgados una vez que haya finalizado todo el procedimiento interno en el seno del partido socialista porque la expulsión de Juan Fernández aún no es definitiva

Voz 3 20:30 no

Voz 5 20:31 bueno pero ello está claro que la llevan dando como definitiva desde hace mucho tiempo seguramente porque saben el veredicto se manipula decir dentro de la organización no se atiende a un proceso limpio garantista como dice que no que no pero mucho menos de hecho han expulsado que todavía está vigente un recurso que hemos puesto el último no sea que yo hubiera sido que si es que eso es algo que que por eso es por lo que puesto esa querella tú ese acto de conciliación previo a una querella criminal por injurias calumnias a Catalunya que lo que no podemos ni puedo admitir y en este caso el otro militante del Partido Socialista Juan Sánchez que no ha dejado la piel la vida nuestro partido siempre yo mismo he gestiona o creo que todo esto años tras veintiocho años que llevo en el Ayuntamiento de ellos veinte de alcalde pues seguramente andará cerca de los novecientos millones de euros

Voz 3 21:29 sin que nadie pueda decir que malversar céntimo se ha hecho a mi conocimiento seguro

Voz 4 21:38 pero que ahí está que nadie puede eh

Voz 5 21:42 cuestionan nuestra honra ley nuestra Jimmy y mi honor y mi honradez en la gestión de novecientos millones de euro IOR en un partido que llevamos cuarenta años que lo hemos sacado adelante lo que más hemos peleado por esto que hemos puesto al frente a personas que probablemente no tengan currículum seguro e nutrido para para para esa gestión que lo usurpa aunque que que utilizan por estrategia o táctica para para o en este caso la trampa que se está dando una aportación cosa que lo dicen ellos mismos Él mismo lo evita desde el principio claro porque yo desde el principio estoy diciendo la verdad no no son capaces de acudir a un debate público con todos los medios de comunicación en el Teatro Cervantes que cabe más gente como llegué a decir hace

Voz 3 22:36 poco

Voz 5 22:37 con absoluta transparencia pues otro ahí yo entonces los que queráis con la documentación que que era no acuden a es lo mismo que ha acudido a un a un juzgado Iker tenido

Voz 2 22:49 que acudí yo que también lo he dicho que no a la Agencia Tributaria dice Francisco Reyes que esa querella criminal responde a la denuncia que se presentó ante la Agencia

Voz 5 22:58 que no que no tenían idea de eso la idea de eso pero que porque hay que se situará haber pagado es decir pagados tu Vicepresidencia tuviese vicepresidenta en la pagadora porque las cuentas son mancomunada tú aprueba las cuentas Francisco Reyes el ámbito provincial le donde corresponde tú eres pagado si yo no he negado que yo no he cobrado que ha hecho tú que no lo ha notificado que ha hecho mira que que lo he dicho que precisamente la destitución de Pilar Parra y Luis Moya fue cuando me di cuenta de la trampa que me habían puesto

Voz 3 23:42 una trampa desde el principio un certificado de retenciones o que tenía que haber hecho yo siendo secretario general diciendo el alcalde denunciarlo porque no me están pagando bien puede ahí la voces que les daba la Luis Moya qué era el responsable del Tesoro

Voz 5 24:04 pero quiero decir lo que tendrán que aclarar que de grupos de concejales del Partido yo lo que quiero es es decir puesto jurídicamente no ha acabado esto todavía esto es precisamente porque quiero que se sepa la verdad y que no investiguen a todo a ver lo primero pero tienen que investigar a todos

Voz 3 24:20 la ejecutiva en decisiones colegiadas ir sobre todo cuando hay firma mancomunada la que yo no he podido sacar ni un céntimo ahora me voy a decir eso partido después de los años que llevamos de ejercicio no tienen honor con falsedad y con malicia no se va a ningún

Voz 5 24:36 sitio lo único que pretendemos como no vienen a que debate público enfrentarse directamente delante de todo el mundo lo haremos juzgado

Voz 3 24:43 que sigue al que me he ido yo hilo de Hacienda es una cuestión que cuando quiera se ve con la responsabilidad de ellos que tenían cabe normalizado porque a mí en todo momento cuando me dijeron que no existe algún mecanismo de mantener debe esto yo lo que hice fue decirles que vamos o me dijeron que era compensación de gastos dice no sé qué vale

Voz 2 25:05 Juan Fernández alcalde de Linares gracias a vosotros

