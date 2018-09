Javi Bolo, nuevo jugador del Linares Deportivo

Voz 1621 00:00 se anunció el fichaje de Javi Bolo nuevo futbolista del linaje deportivo nuevo delantero viene del Club Deportivo Ebro que tiene experiencia en Segunda B en equipos como el Socuéllamos en La Roda con estos dos equipos por cierto se ha enfrentado al Dinart deportivo en el pasado ha estado también en en el Club Deportivo Izarra en Tercera División en equipos como Villarrobledo el Club Deportivo Quintanar del Rey también con el Socuéllamos o La Roda en Tercera División con La Gineta bueno bagaje más que contrastado calidad de Javi Bolo nuevo delantero lo tenemos en SER Deportivos Javi Bolo buenas tardes hola buenas tardes enhorabuena por tu fichaje con el dinero Deportivo contento

Voz 1963 00:41 sí muy contento

Voz 1621 00:44 vienes a un club que ya sabes que tiene la aspiración de jugar el play off con el bonito reto ojalá incluso de ser campeón teatral el proyecto no

Voz 1 00:54 Pedro fue una de las de las cosas

Voz 1963 00:56 principales para poder venir aquí me atrae mucho el proyecto de de poder quedar primero de Playboy de conseguir el ascenso que que se merece este club

Voz 1621 01:06 caldo de fichajes cerraba no hace mucho en Segunda B había cositas por ahí lo que pasa es que no se han materializado Javi tú querías estar en un sitio en un proyecto ganador sea segunda B a Tercera

Voz 1963 01:17 así fue estuvo esperando hasta el último momento cosas de segunda B no no han podido salir si mira pues es la mira lo mejor proyecto que había en Tercera División y cuando me sale la opción de poder de militares pues ni me lo pensé

Voz 1621 01:31 hace dos años te enfrentas Linares cuando tú militaba en La Roda has venido aquí al lado nadie te va a explicar lo que lo que supone la afición el campo de cómo se respira fútbol aquí no

Voz 1963 01:41 así es he tenido la suerte de Nicolas Roda perdimos en esa ocasión y ya años hace viene vine con eso

Voz 1 01:48 el cuando el acceso y nada ver un estadio lleno con nueve mil pues ya allí

Voz 1963 01:56 vamos porque esa es una de las razones por la que a lo mejor también también están aquí por el ambiente de la afición

Voz 1621 02:01 bueno pues si ese día viviste aquello con el Socuéllamos lo que toca ahora es darle un poco la vuelta a la tortilla hay a ver si por el mes de de finales de mayo junio hablamos ya de del éxito pero aquí no ven en Linares

Voz 1 02:14 sí sí claro hemos venido a ayudar al equipo de contrabajo equipo desde el co con goles mucho mejor para no

Voz 1963 02:20 te he dicho antes conseguir el objetivo que todos hemos tenido la temporada bueno Javi

Voz 1621 02:27 y sobre tus características vas bien de espaldas buena visión de juego eres un goleador más bien en el juego aéreo que más puede definir tu fútbol

Voz 1 02:38 pues lo dicho los trabajadores muy trabajador de trabajo para

Voz 1963 02:43 al equipo hoy y luego por de ahí todo sale yo tengo las de mucha visión de juego y salgo me define es que soy soy muy igualados así me cae un balón dentro del área eh no sé tengo la facilidad de de meter gol entonces nada la te he dicho que que trabajaba falta para ayudar al equipo y es con goles pues mucho

Voz 1621 03:02 te define como un nueve nato delantero centro no evidentemente

Voz 1963 03:06 sí sí también puede jugar también de mediapunta para para meter balones a los espacios si combinada con los compañeros hay que pueden jugar en ambas posiciones tanto porque como como diez tenemos aquí a Pedro

Voz 1621 03:19 novedad tenemos a Chendo eh pero todo el mundo tiene hueco en función de lo que el mister quiera para cada partido en cada momento no pasa nada no

Voz 1963 03:26 sí sí claro aquí ya te digo que hemos tenido ayudar y la competencia siempre es buena en un equipo y así nada nadie se duerme y nada pues ahora ahora minutos para los tres para para conseguir el objetivo era estaba previendo el equipo nada más que nada

Voz 1621 03:41 eh Javi que conoces de Linares Deportivo ha estado con algún compañero aparte de los que te hayas podido enfrentar contra ellos que que alguno hay de de aquella etapa que tú has dicho cuando estabas en Socuéllamos o La Roda pero que conoces

Voz 1963 03:54 sí pues al final te habla muy bien porque bueno estuvo en contacto con Iván sales que juego conmigo en la Rada luego el capitán Jonathan Ross también en contacto conmigo porque al final todos los conocemos tiene relación pues le han enfrentado a gente como lo pito Josema cosa que al final todos nos conocemos y te habla muy bien de de de esta ciudad ya que este pueblo grande si irá a de todo lo les sobre todo en el tema de la afición que que la gente está muy muy bueno para con el equipo que que este año hay un buen proyecto que que la directiva está está muy entregada y que aquí no hay problema ninguno al contrario sino que que te seguido muy bien y que todos los todas Ali súper bien todo es una de las cosas que que me que me echó para adelante para venir aquí

Voz 1621 04:38 Javi es que aquí después de dos años descendemos a Tercera el año pasado ni siquiera se clasifica al equipo con la necesidad que siempre en Linares aquí el listón de exigencia siempre será alto y a pesar de toda la afición fíjate más de mil doscientos abonados pues imagínate cómo aquí el fútbol

Voz 1963 04:56 no claro claro así más que nada por eso tanto para lo bueno mal como para lo malo es que habrá mucha presión pero eso eso ayudó al futbolista hay ya está claro que cada vez que pisé Molinar error tiene que ser un fortín con para nuestra gente hay imagen no cabe duda que que no apoyará el máximo para estar ahí arriba

Voz 1621 05:12 yo siempre digo que se merece un monumento aquí la afición porque después de dos años de de fracaso sí que siga habiendo el número de abonados que hay es espectacular ya te han recibido por lo que dices no los futbolistas vamos que ya estás en contacto con ellos

Voz 1 05:28 sí sí claro estaba ya la he venido era ligado

Voz 1963 05:31 el entrenamiento con ello nada más natural en una buena bienvenida Hay irá e incluso aficionados de entrenamientos sabe que empezado ya aquí con ganas de que de que llegue el domingo para para estar a disposición Misteri empezar a ayudar al equipo

Voz 1621 05:46 a Juan Arsenal ya lo conocía solo

Voz 1963 05:49 sí sí lo conocía porque es de de la zona donde donde yo vivo de Castilla La Mancha y aparte enfrentado a él un montón de veces y ya conocía el juego que propone y las características con las que jugaba su equipo reír sprint pues hay que que te decida venir aquí con él

Voz 1621 06:05 vamos que ha sido clave no entre él y Miguel Linares o más el míster que el director deportivo

Voz 1963 06:10 no no lo pero los dos verdad está estar más en contacto a lo mejor conmigo en largas porque se director deportivo El míster tapar con poquito pero también está en contacto con este es el míster me me contaba hace impresiones cesiones allí y su ganas porque yo viniera aquí a final eso también te poco poquito a aquellas aquí vez que realmente están interesadas en ti tanto el míster como el director deportivo

Voz 1621 06:29 disculpa que te haga la siguiente pregunta Javi pero tenemos experiencia en el pasado de futbolistas que llegan con la Liga a un poquito empezada es el caso de Víctor Curto goleador un hombre que despierta de nuevo a la atención de clubes de superiores categorías hiló se acabó yendo en el mercado de invierno es Javi Bolo lo quiere terminar el año en el Linares Deportivo todo dependerá un poco también de de si llegan ofertas sino porque hombre lo que nos gustaría es verte completar la temporada entera

Voz 1963 06:56 sinceramente mi intención es terminar el año en el Linares Deportivo porque he pasado un verano un poco fastidiado por el tema penal esperando equipo de Segunda B está esperando al tema de oferta Vitali llavero estar un poquito más tarde también con el equipo y tal yo me interesan es acabar es acabar el año ya es deportivo conseguir el objetivo voy a aguantar aquí con el proyecto que a ellos a que mi intención no es no es sales tantas como Jamal como siguen en proyectos para poder salir en intención realmente es quedarme todo el año

Voz 1621 07:27 oye te quedas en Linares supongo no instalado a vivir claro a pesar de la cercanía entre comillas con tu población natal

Voz 1963 07:35 sí sí claro eh viviré aquí estamos pendientes del tema de del piso y todo eso me encontré todo de conocerla la ciudad empezar a moverme

Voz 1621 07:45 y conocer un poco no población cómo estás físicamente

Voz 1 07:51 bueno estoy bien estoy bien he estado entrenando durante la pretemporada

Voz 1963 07:54 en solitario luego hay con un equipo de de chavales y a veces al mismo ritmo la que que requieren un equipo como como Linares pero lo que es falto de ritmo y estoy bien me falta la cita a la competición el el jugar algún partido eso sí que me de falta que eso es lo que te da la pretemporada disputar diferentes partidos y coger ritmo pero por lo demás físicamente más o menos prohibidos aquí en cuanto antes

Voz 1621 08:18 estoy disponible para el míster vamos que si te dice que que te vengas a al partido del domingo con el River Melilla está disponible no hay problema nunca aunque falte esa chispita de la pretemporada que igual van a necesitar a lo mejor dos tres Se manitas mínimo no

Voz 1963 08:36 el que que que te va a faltar un poco

Voz 1621 08:38 eso sí Serrin mito de partidos competitivo dos tres semanita a lo mejor para ver tu mejor versión o no

Voz 1963 08:44 sí sí sí yo creo que sí eh pues todo y cogiendo el ritmo entrando minutos pero lo que está exacto para para jugar ahí dar la mejor versión pues aún faltarían a lo mejor eso manidas

Voz 1621 08:56 problemas de lesiones abstenido últimamente algo importante

Voz 1 09:00 mala suerte camarera nunca me lesioné

Voz 1963 09:05 a incluso no ningún fichaje yo ninguna nada raro será que no en principio espero que siga esa buena racha de es no tener lesiones

Voz 1621 09:14 al muy tranquilos Javi Bolo que lleguen los goles contigo y con el resto de compañeros que disfrutemos con tu fútbol y que te lo pases muy bien aquí que al final se trata de eso de disfrutar el fútbol que tú con veintinueve años pues fíjate si te queda todavía trayectoria un abrazo fuerte bienvenido