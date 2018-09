Hoy por Hoy Matinal Linares (06/09/2018)

Voz 2 00:00 hoy por hoy Linares Comarca Norte Rocío López

Voz 1439 00:11 qué tal están buenos días tiempo ya para la actualidad más cercana en este jueves seis de septiembre a esta hora con cielos despejados diecinueve grados se registran en el centro de la ciudad en una jornada que plantea pocos cambios el lógico se va a mantener la estabilidad los cielos luciendo despejados durante prácticamente todo este día ir en las temperaturas sin grandes cambios con respecto al día de ayer máxima rondando los treinta grados mínimas de diecisiete en esta zona según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología comenzamos eh

Voz 1439 00:50 cerrados los aparcamientos de San Agustín y Santa amarga Dita el Linares mañana siete de septiembre de la fecha marcada en la agenda por el auto del Juzgado de lo Mercantil número uno de Cádiz que declaraba la aprobación de un expediente de regulación de empleo con carácter extintivo y a su vez un cese de actividad en los dos parking que ha venido gestionando esta empresa en la ciudad también el que gestiona en la vecina localidad de Bailén sin embargo el cierre se adelantaba ayer ya se encontraban cerradas las puertas tanto en San Agustín como en Santa Margarita una situación que afecta a los usuarios de las más de cuatrocientas plazas de aparcamiento que acumulan entre las dos instalaciones de momento no disponibles que dejan sin empleo al menos en este momento a una decena de trabajadores empleados que acumulan más de un año de incertidumbre por su futuro laboral Ike descartan hacer valoraciones sobre la situación aunque según ha podido saber esta redacción el próximo lunes se va a mantener una reunión junto a miembros del equipo de Gobierno para buscar alternativas que permitan mantener los puestos de trabajo y también el servicio que prestan en estos aparcamientos es que recordemos desde el Ayuntamiento se les trasladó el compromiso de que esos puestos de trabajo fueran subrogada dos por la nueva empresa que se pusiera al frente del servicio la rescisión del contrato con Hogar Sur que ha venido gestionando estos aparcamientos en Linares fue aprobada en pleno a finales de marzo de dos mil diecisiete más cosas en la plataforma todos a una por Linares Evra que concejales de diferente ideología se hayan unido para trabajar por la ciudad hace de este esta plataforma ciudadana valoran de forma positiva la constitución del nuevo gobierno municipal si bien lamentan los motivos por los que se ha llegado a esta circunstancia una crisis política generada en las filas del PSOE que según uno de los portavoces Manuel Gámez era lo último que necesitaba Linares en estos momentos sobre el equipo que hasta las próximas elecciones liderará Juan Fernández junto a aún a no adscritos Cyrus y el Partido Popular Gámez pone en valor la manera en la que han aparcado las siglas e ideología para evitar que el Ayuntamiento se frene

Voz 4 02:58 es también siendo de recogimiento ver qué concejales de muy diferentes Hidrología de de puede referente acciones política han sido capaces de ponerse de acuerdo para salvar la situación que es un tanto complicada a la que se el Ayuntamiento orinar en principio bueno lamentamos enormemente que hemos pero que llegar a estos extremos porque creemos que la ciudad no se lo merece porque queremos que el Ayuntamiento Linares no está en este momento para para este tipo de problemática pero sí que es cierto que me parte de los políticos municipales han dado Un paso adelante

Voz 1439 03:31 todo mientras esperan que consoliden proyectos industriales y de futuro para paliar lo máximo posible los efectos del desempleo en la ciudad en este sentido Gámez confía en que muy pronto Susana Díaz tenga habían reunirse tanto con ellos como con los líderes políticos Linares es poder hablar de los compromisos que se adoptaron el pasado catorce de diciembre en el Parlamento andaluz

Voz 4 03:51 es para eso para lo único que queremos reunirnos con ellos no para nada queremos que viene aquí a obviarse ni nada por el estilo todo lo contrario creemos que venga a construir queremos que venga a ver que en la ciudad orinar en ciudad extraordinaria quién merece una segunda y una tercera oportunidad que bueno pues que necesitamos de de la Junta de Andalucía porque el padre de de todo ciudadano andaluz andaluces incluso todo no vamos a ser menos que el rector de la de la población Nos entristece muchísimo que que que hicimos una solicitud formal hace tres meses y ha dado la callada por respuesta solamente por boca de alguno de sus segundo hemos no han llegado ciertas informaciones sobre que no es necesario no es conveniente pero ella ni siquiera se ha molestado en contestar de una manera formal para decir o que tiene problemas de agenda algo que no lo que conveniente

Voz 1439 04:41 de otro lado el once en huelga de hambre precisamente para reclamar un encuentro de la plataforma o bien de el alcalde de Nares con Susana Díaz Francisco Tirado ha abandonado la huelga de hambre más de cuarenta y ocho horas ha estado esté Ciudadanos sin ingerir ningún tipo de alimento como medida de presión para que la presidenta de la Junta de Andalucía acceda a esa reuniones lo ha hecho según afirma por la ciudad y para el que se cumplan los compromisos adoptados con el municipio desde el Gobierno andaluz Tanto Juan Fernández como la plataforma todos a una por Linares han influenciado para que tomase esa decisión ante lo estéril de su acto reivindicativo Francisco Tirado

Voz 1208 05:21 tanto a la plataforma de a pesar de todo Linares que desde el primer momento se pusieron a mi disposición y cómo no también a al alcalde que ha estado al pie del cañón cuando luego el gesto que ha tenido que él no va a decir pero yo sí lo voy a decir de noche ahí conmigo en un saco de dormir cosa que gente también lo me lo agradezco de lo de no haber tapado noche solo

Voz 5 05:45 dos guarda de los encierros de Santana

Voz 1208 05:48 también quiero agradecer sobre todo lo a todos los que han firmado ya estampado su firma en esa hoja que era a la plataforma

Voz 1439 05:58 de otro lado siguen los desencuentros en el seno del partido socialista y avanzan además en los juzgados desde el PSOE de ese ese y forma que se está ultimando una denuncia judicial contra Juan Fernández por la presunta apropiación indebida de fondos del Partido de momento la denucia así sea presentado se hizo el pasado de veintidós de de agosto en la Agencia Tributaria contra Juan Fernández en la que se pida pide este organismo que investigue si los en mil setecientos euros que presuntamente eso extraía de la cuenta del partido eran declarados a Hacienda Juan Fernández anuncian nuevas acciones judiciales además del acto de conciliación registrado este lunes este martes como paso previo a una querella criminal contra Francisco Reyes Daniel Campos Pilar Parra el alcalde de Linares deja la puerta abierta a nuevas denuncias

Voz 5 06:50 entonces esta situación ha derivado en esto último acontecimiento pero anunciamos que habrá más acciones jurídica la van a pagar con representación pelo de la de lo público de la instituciones la van a pagar las va a pagar el Partido Socialista quince las va a pagar

Voz 1439 07:12 son las ocho y veintisiete seguimos pero yo me quedo con las palabras

Voz 1439 08:13 al acabar el curso con actividades programadas para el nueve de septiembre el Día Mundial del síndrome alcohólico fetal se situarán en el paseo parejos donde mano ofrecer durante toda la jornada infrinjan información preventiva desde la asociación insiste en que no estará en contra del alcohol sino que abogan por un consumo responsable eso sí cuando una mujer se encuentra embarazada el consumo de cualquier sustancia nociva debe reducirse a cero Luis Miguel Márquez presidente de ala

Voz 3 08:38 que esto no quiere decir que son exclusivamente este síndrome lo tenga tu esta deficiencia lo tenga a aquellos que que su madre son alcohólica muchísimo menos eh es el además ha comprobado que durante el embarazo de una sola gota de alcohol afecta al feto entonces siempre decimos siempre decimos que hay que tener muchísimo cuidado cuando una mujer está embarazada Ike se pone digamos en riesgo para la salud de su futuro bebé no