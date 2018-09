Voz 1 00:00 seguimos adelante en Hoy por hoy Linares Comarca Norte lo hacemos con esta sintonía con la que introducimos de nuevo en esta temporada nuestra a nuestras habituales tertulias en materia de igualdad incorporando alguna novedad en esta edición en nuevas contertulias como es el caso de Sheila Carmona que aunque no estará con nosotros no está en este primer espacio de la temporada pero sí que ha manifestado su compromiso de acompañarlos en lo sucesivo esta técnico de de igualdad en la Fundación Secretariado Gitano también se repiten en su caso Ana Quijada otra de las ausencias para esta primera tertulia en la que repiten Ana Núñez Juliana catalán Mercedes rueda con nosotros aquí en los estudios muy buenas bienvenidas

Voz 2 00:52 bueno y también eh red

Voz 1 00:54 Peter Refree renueva su colaboración con los otros Juan José Patón que nos atienda al otro lado del teléfono

Voz 3 01:00 no Juanjo muy la buena

Voz 2 01:03 en el verano bien no

Voz 4 01:07 eso puede intenso intenso en todos los sentidos se cambios se que se nos queda en el ámbito político a nivel local

Voz 1 01:16 se que estrenado con este el inicio de esta semana con el arranque del curso político nuevo equipo corporativo en el Ayuntamiento de Linares si esos cambios se trasladan también a un área que los compete muy especialmente que ese el Área de Igualdad en el Ayuntamiento de Linares después de que la concejala

Voz 5 01:35 Pons hable hasta hasta

Voz 1 01:37 era hasta el pasado lunes Carmen Domínguez

Voz 5 01:40 no sólo presentara su renuncia a

Voz 1 01:43 la delegación de área a la Delegación del Área de Igualdad y ya otras hace que asumía en el anterior equipo de gobierno sino que ha sido la única concejala socialista que ha presentado su renuncia

Voz 6 01:55 al acta de concejal del área la de Igualdad que que desde ahora es competencia de Juana Cruz concejala no adscrita ex de de Izquierda Unida como asistiese como habéis vivido todos estos cambios contadme

Voz 7 02:13 bueno pues primero un saludo a todos y a todas que que vamos a empezar ahora luego algún recuerdo para Carmen Domínguez que ha sido una gran concejala de de Igualdad hay por lo menos hasta un cerca de de todas las actividades que hayamos hecho hubo o no ha apoyado y luego después de estar dos meses fuera he venir asistiendo a todo nosotros estamos estupefacta yo estoy estupefacta ahora parece que estoy más relajada augura en eh después de todo lo mal que se ha pasado a lo largo del verano hay pueblo tanto pues Mi

Voz 8 02:50 en mí

Voz 7 02:52 mi opinión es que es que desde luego esto no tenía que haber sucedido Linares no se merece lo que lo que está pasando no sea desarrollado bien todo este problema que hayan surgido en el Partido Socialista y bueno pues sea

Voz 9 03:09 ha tomado la fórmula

Voz 7 03:11 pues de salir adelante eso esto es una una una carrera que que sea se ha visto de momento el final así que yo lo que deseo es que en estos ocho meses reflexionemos cada cual haga la autocrítica que tenga que hacer hice vea algo para que luego después la ciudadanía que la de Linares es muy sabia hay sabe muy bien lo que hace pues lo decida cuando ella me las próximas elecciones

Voz 4 03:40 bueno pues yo desde mi punto de vista o Mi opinión es que la verdad que está corporación de Linares de esta última elecciones a mí me pareció casi un disparate desde el principio porque funcionó mal y ha seguido funcionando mal creo que la Gestió de cómo está ahora el acatamiento podría haber sido de otra forma gestionado mejor en cuanto a igualdad a mí sólo me queda que decir que dar las gracias a todas a todas las técnica de igualdad que gracias a ella esto último dos meses esto año anterior y lo que queda de elegir saldrán las cosas adelante junto a ella el Consejo Local y bueno la la nueva presidenta es que no sé si es presidenta o se llama concejala de Igualdad no sé cuál el título porque es que he leído varios títulos por ahí en prensa que no se puede S titula con una concejalía sino en fin que no existía gobernanza no sé es expresidenta no lo sé me imagino el de todas las convenciones al presidente

Voz 7 04:42 el alcalde de lega luego en una concejala

Voz 4 04:45 Javier quiero decir quedaba concejala delegada que el título hay en este caso también lo que menos me importa sé que va a llevar varias área que lo haga lo mejor posible que no lo tuyo muy a favor de los no adscritos algo que ya no dicho en muchas ocasiones en cuanto a representación del pueblo entero pero bueno hemos llegado a esta situación y ahí estamos me imagino que nuestra representante de igualdad ama la técnica mal la Asociación de mal consejo loca me imagino que hará un gran trabajo en el poquito tiempo que nos queda y nada más mucha suerte al al nuevo equipo de gobierno

Voz 1 05:22 sí pero que para vive disparate no sea Opinió vamos a escuchar por supuesto son opiniones libres las que se exponen en este tiempo de tertulia vamos a escuchar la de permíteme Juliana la de Juan José Pato

Voz 0422 05:35 que no se escucha el teléfono pero ya se me cuesta más trabajo de de del teléfono bueno es verdad que eso último se ha sido bastante convulso tuvo sabemos nada nuevo ha sido un momento muy complicado que el Ayuntamiento de Linares bueno ya vio estos cambios que como he dicho antes pues lo único que podemos hacer ahora

Voz 10 06:00 bueno esperar a que todo salga bien porque si sale bien eso significa que el del pueblo de Linares eh

Voz 0422 06:10 la receptor no de de lo que pueda hacer es verdad que el tiempo de que quiera en mínimos son ocho meses hasta las elecciones con lo cual el el trabajo que quiera que se puede hacer para hacer poco y es decir no no para dar margen no para para hacer gran cosa

Voz 10 06:32 sí bueno es verdad que

Voz 0422 06:36 que han sido decisiones duras que se han tomado ha sido situaciones complicadas las que se han tomado la verdad que que quizá no ha salido todo como como se esperaba pero bueno ahora se tiene que mirar hacia adelante tiene que mirada hacia el futuro y que tiene que esperar que que lo que venga pues sea positivo para la ciudad Hay bueno oí este periodo que queda quede tránsitos y esperar que pase lo más lo más pronto posible

Voz 10 07:03 hay ya empieza

Voz 0422 07:05 al próximo Gobierno que se forme vetar a la a las

Voz 3 07:10 Juliana si no

Voz 9 07:12 mi opinión es una opinión yo en un suelo jugadas inmenso en estos caso y en mi opinión es que murió mi compañera no se tenía que haber llegado a esta situación You pienso que el partido socialista un ha gestionado mal ha gestionado mal porque hay una máxima en política que yo creo que es conocida por todos los políticos por lo menos por las personas que están representando a a la militancia y a la ciudadanía hizo que en política la política es un arte para solucionar problemas sin generar otros mayores aquí se han generado y además de manera objetiva ahí lo tenemos se ha perdido la alcaldía se ha perdido el gobierno municipal entonces yo creo que las cosa el Partido Socialista tiene mecanismos suficientes para ver solucionado esta situación de otra forma por supuesto más democrática en cualquier caso sí

Voz 11 08:21 ahí lo explico a Name hace así un poco el gesto

Voz 9 08:25 creo que podía haber solucionado de otra manera en primer lugar tengo que abundar para explicarlo Si es verdad que había supuesta o que hay supuesta irregularidad y digo supuesta porque mientras no haya una sentencia firme de lujo en la presunción de inocencia caí sí había supuesta regular irregularidades

Voz 11 08:50 desde el año dos mil trece

Voz 9 08:54 se tenían que haber puesto en conocimiento de la la vía judicial decía haberlo solucionado con la vía judicial

Voz 11 09:04 por qué no se ha hecho

Voz 9 09:06 había conocimiento a mí me consta que había conocimiento de hecho en nuestro en este partido

Voz 11 09:14 según nuestro reglamento está es

Voz 9 09:18 la muy claro muy claro como en cualquier organización que Asociación de mujeres

Voz 11 09:24 que eh ONG está está tipificado la la la

Voz 9 09:32 la gestión económica siempre mancomunada jamás jamás jamás un presidente un alcalde una presidenta de una asociación puede hacer deshacer hay firma mancomunada otra cosa es que sintiera las cosas vestido de otra manera si se quieren vestir de otra manera a mí no me importa a mí no me importa pero pero pero

Voz 12 09:57 voy a dejar que termine Juliana remediar sus burradas gustaría eh que no desviar Amos centrando la tertulia como como rápida cómo afecta es rápido Rocío mira al Ayuntamiento general en particular al área de igual

Voz 9 10:11 da a Angelo entonces vale entonces y yo me refiero a eso pero si hablamos de porque se ha llegado a esta situación tendremos que aplicar un poco respecto al niño estrictamente al Área de Igualdad yo pienso que no va haber ningún problema en el sentido que ETA

Voz 11 10:28 todo muy encauzado Bali eh

Voz 9 10:32 precisamente los ayuntamientos van a recibir muchísimas mucho mucho más dinero más competencia por eh Pol Pla desarrollo del pacto de Estado contra la Violencia de género pienso que Juan Cruz va hacerlo bien hay una es una técnica hay una asociación y hay una línea de actuación que ya imparable con lo cual yo creo que en el área de Igualdad no va a haber ningún problema

Voz 7 10:59 yo estoy de acuerdo en que estamos hablando de de una pena

Voz 1 11:02 son a Juan Cruz que se pone al frente de de la concejalía como edil delegada de este área una persona que si echamos la vista atrás ha participado muy activamente de de campañas precisamente impulsadas desde la Concejalía de Igualdad ir más lejos la veíamos y tomando parte de esa campaña contra las agresiones sexistas tuvo durante la Feria de San Agustín como una voluntaria más en principio

Voz 9 11:30 yo sí

Voz 7 11:33 vamos yo yo creo cuestión de lo de la igualdad que es lo que quieren que nos centremos yo también creo que no va a haber ningún problema cuenta con con toda la el asesoramiento y además

Voz 13 11:44 ella viene de asociaciones de mujeres ha estado en compuerta de mujeres han estado con Mujeres Vecinales que conoce perfectamente eso es una mujer una mujer feminista

Voz 7 11:55 pienso iba a ir bien aparte de que nosotras en el Consejo en la comisión de donde tengamos que ir vamos a estar apoyando y vamos a estar colaborando no no porque yo no me voy siempre no quedan ocho meses es parece que es nada no es que en en cuestión de la de la Concejalía de Igualdad te quedan quedan casi todos lo lo importante porque queda el veinticinco de noviembre que va vamos a tener que o hay que darle otra otra difusión queda queda el ocho de marzo que también entra dentro de eso te queda la campaña de de navidad de de juguete no sexista quedan muchísimas cosas que que ahí se tiene que seguir hice va a seguir y yo estoy convencida de que eso va a seguir durante la mano insisten pueden de Ana Núñez

Voz 4 12:42 yo quiere decir que yo no he nombrado a nadie muchísimo menos me meto con ningún partido político cada uno tiene sus reglas y tiene sumó su actuación no voy a nombrar a nadie porque creo que no es legítimo Ny ya estarán los jueces para hacer lo que tenga que hacer yo me refiero sólo que al tema político el Linares yo desde hace varios años pierde hace variar y así lo he estado diciendo creo que ha sido una corporación mala en general todo o casi todo en mi me puertas y lo que yo pienso en cuanta igualdad bueno Mercedes dice que quedan día importantes buenos días importantes desde hoy no nos vamos a ceñir solamente ha a vestir muy bonito en noviembre u a vestir muy bonito en marzo que hoy tiene bonitos no te digo que no que quede hecha importantes que la igualdad es importante de antes de ayer por lo demás yo creo que esa concejalía como todas las concejalías no les queda más remedio que qué dirá para alante bueno entiendo que tiene que ser así porque sino que estaríamos seríamos ya lo somos de Rey de media Andalucía pues pasaríamos a raíz de de España lo que no tiene más que yo estoy de acuerdo con este con esta nueva corporación pues la verdad que a mí no me gusta que no ha habido otra no hay otra pero de ahí a que fantástico pues yo qué sé

Voz 2 14:02 no purasangre muy muy muy habré debía decir muy breve una Bellido esta situación lo que yo estoy escuchando de la ciudadanía porque

Voz 9 14:15 no se puede uno recluir su casa su partido sí suelo

Voz 2 14:18 tarde que que el mensaje que se ha lanzado que le ha llegado a la ciudadanía que entre todos y entre todas tienen sacar el ayuntamiento alienante todas el encargado no no creo que quién ha perdido la alcaldía se han quitado o no la han devuelto a alguien que ya no tiene que poner a Alemania con el tema pero bueno tú has empezado haciendo lo que decía ella bueno pues habrá que hacer una legislación nueva

Voz 14 14:58 oye entrenador que no la Junta reglamentario opinión amén ha sido una salida inteligente en el momento en el que está muy claro Humala

Voz 2 15:08 bueno pues en el momento en el que estábamos Juanjo este tratado algo que decir

Voz 15 15:12 yo creo que sí que pase una sencilla de igualdad llevaba temas políticos que podemos estar en todos sitios cenamos gerente no lo es tanto el hombre que no tienen nena te estando ahí

Voz 0422 15:28 Kevin a es lo que se dice también que con respecto al a la al nuevo Gobierno bueno al final no deja de ser Noguchi uno Noguchi el Gobierno de gente que se ha cogido de no adscrito es eras eso una vela ha tenido que tirar p'alante acogió los besos luego también es verdad que está comentando que ha dicho que el que la socializan perdió han perdido la la la alcaldía no parece también es verdad que ha presentado una moción de censura en principio hasta ahí es decir hay que tener en cuenta una cosa que también cuenta que lo han hecho sea presentado el concejal el partido que que bueno que que han preferido dar su apoyo o al actual alcalde que ha sido expulsado del partido por los motivos que ya todos conocemos muy bien esa gente ha dicho también que tenerlo en cuenta cómo no se nos puede y por eso cuando te decía el Partido Socialista ha perdido la la Alcaldía bueno la perdió entrecomilla no el Partido Socialista a unos tipos indi y el resto de partidos pues por intereses propio y aquí está claro que son intereses propio ha decidido puede continuar con con la persona ya estaba no pero no lo lo lo

Voz 15 16:52 que están lo que han entregado en una Quito ha sido a posteriori a los de la moción de censura en primero se planteó la emoción desde es la dijeron que no luego después se ha dado la salida de que voy a contar cómo no porque por supuesto lo que no podíamos nadie ni entender Dean y conociendo a al alcalde independientemente de lo que digan los jueces y todo y y que crea lo que sea sabíamos que Juan es una persona que iban a salir hacia adelante y para mí ha sabido salir inteligentemente que luego después del pueblo lo hubiera bueno mucho

Voz 16 17:29 es un demente e es el balance de situación la perspectiva en este caso desde este tiempo de tertulia que que aportan quienes nos acompañan a cómo está la situación política cómo afecta a un área que no compete o no se interesa especialmente en el tiempo de radio como este como es el área de Igualdad vamos a abordar otros temas que también en esta materia han dado que hablar mucho en los últimos días de un corte más

Voz 1 18:01 en general más Nacional hablamos de la legalización sindicato de trabajadoras sexuales ese la propia ministra de de Igualdad reconocía que se había colado un gol que os parece la legalización de ese sindicato que ahora se estudia se está estudiando cómo Rivette revertir su legalización

Voz 7 18:24 no pero si lo que queremos precisamente es que no existan la la prostitución como vamos encima a legalizar que tengan un sindicato que

Voz 17 18:33 cómo vamos a ver yo no digo que tenga esa Secretaría de no no que se lo han colado derbi puede acudiendo feminista

Voz 4 18:40 de un equipo de Gobierno feminista y un gobierno socialista que se haya colado esa secretaria ICO en Hilla esa entrada de de este sindicato está claro que lo que se pueda alquilar se puede comprar porque

Voz 7 18:52 hay alguien si es que sabe demostrada en la cantidad de proxenetas que hay detrás de todas en las mujeres y todas estas cosas vamos a ver que no estamos con la Constitución por lo tanto es que no podemos hablar de eso el sexo la la la Ésa es libre esperemos que ese sí nada actual pueda anula así una quiere pues bueno pero es que tienen detrás está la trata ahí está un montón de cosas pero vamos a ver canales

Voz 9 19:14 los sindicatos para defender derechos proteger los derechos de los trabajadores aquí no hay prisa no no hay relaciones contractuales es decir la prostitución no es un trabajo aunque no

Voz 2 19:30 eh

Voz 9 19:30 no lo es y queremos que lo sea queremos que lo sea entonces yo pienso que este gol Kilian colado la ministra que por cierto ha sido muy bonita muy transparente y muy sincera eh

Voz 2 19:42 eh instamos una frase

Voz 1 19:44 esto al habían colado un gol golpeando

Voz 2 19:47 la escuadra si efectivamente así

Voz 17 19:50 claro pero lo cual le tiene que está ahí pero lo da la secretaria Ésta es la que lo ha lo ha hecho ya dimitido tengo que me parece genial que ya esté fuera lo primero que he dicho

Voz 9 20:00 le parece el sindicato no no procedía no procede porque si no no

Voz 2 20:08 sí en la la prostitución nunca pudiesen trabajo como vamos a legalizar la explotación en este caso de las mujeres que Aramón leyeron una guerra no se habla de la elección libre de la mujer por la nota que ir

Voz 9 20:28 he dedicado pierde que se Bengasi no bueno la elección libre parece es Paredes uno por ciento Además no hay libre creció en la prostitución porque no hay opciones cuando hay libre les dio cuando se elige entre dos opciones

Voz 2 20:46 es una moralidad a la pobreza a la exclusión bueno que no puede ser aunque apunta que está él

Voz 1 20:54 la calle iraquí a tenor de de todo esto que ha sucedido de ver problemas en ilegalizar un sindicato que pretende regular un área un tipo de de trabajo que ya en su misma esencia es ilegal

Voz 2 21:10 debe ver problemas para ilegalizarlo no creo que no podría hacer sé no podría hacer porque esta situación nos lleva a pensar que bueno vamos a hacer un sindicato

Voz 17 21:20 habrá legaliza de hedor dando

Voz 4 21:24 entonces yo como soy libre quiero vende medio riñón iba indicando para que me apoye no haría todo economía todo en dinero y poder justificar ese dinero es que la prostituta saca pero el camino no hay sino porque esa mujer están ahí por necesidad la gran mayoría pero lo Juanjo estoy Patton

Voz 16 21:44 cualquier caso vamos a escuchar a Juan José Navas

Voz 0422 21:48 que el problema que detrás de lo que hay una Magín creando el que explota mujer

Voz 15 21:56 exacto de las destaca el dinero

Voz 0422 21:58 increíble que le hace que campa a sus anchas ya está claro que contra lo que primero contra lo que hay que pelar cumples además yo solo que hay que erradicar toda esa gente que que que explotaba la mujer que que abusa de la mujeres que se aprovecha de las mujeres que que vamos que que la explota vivir directamente entonces eso es lo que hay que eso que opinar esto evidentemente ha sido bueno la misma amenizó la bichos ya han depurado responsabilidades lo Cuaresma muy bien con ser narrado eh eh ha sido un momento felices no saben que no se sabe cómo ha podido pasar porque llegar a pie de donde ha salido como como ha salido adelante pero bueno es verdad que ya ha reconocido hoy Sadam y supongo que no se tardará en el ganarlo pero es verdad que estamos hablando de qué estaba hablando de una cuando hablamos de perfusión aquí es que claro hasta diez kilos profesión no

Voz 2 22:55 algo que

Voz 0422 22:56 tipificado en algo que cotice no algo que está ahí la gente

Voz 15 23:00 no podemos convenido en educación

Voz 18 23:02 meterme al es muy complicado tomos

Voz 0422 23:05 hay yo creo que primero habría que molestar mafia habría que actuar con con toda la dureza del mundo con todo contra toda la gente que explota sexualmente a la mujer hice sería la primera actuación que a ver luego luego aparte siempre como siempre hablamos de de la educación no que es fundamental para y a para evitar ese tipo también de situaciones porque desde pequeños trucos replica que a la gente se les explica lo que esto es lo que tendría otra concienciación sobre todo que dignifica implica la prostitución

Voz 9 23:38 bueno yo quería decir una cosa la los partido que que tan a favor de legalizar regularizada la prostitución los vientres de alquiler seguro que no están en pensando en las mujeres de su familia seguro que no para nada y aquí hay mucha hipocresía yo pienso que si hay mucha hipocresía porque siguen existiendo lo Vertele siguen insistiendo esta mafia no se lucha lo suficiente contra ella yo pienso que debería de haber una ley que que que no que regule sino que trate de Abu hablar de amor

Voz 2 24:17 perdón abolir la prostitución toda esta práctica a proxeneta a las mafias hoy están fuera de la legalidad siempre pasa actuando claro pero eso ya está legalmente ya está yo personalmente no come legalmente no no no puedes tu montura claro que no legalmente puedes ser proclive ni proxeneta claro legalmente no puede serlo ahora bien yo creo que se entendía que castigar

Voz 4 24:46 es lo que estoy totalmente incongruente que una práctica que gato

Voz 1 24:51 ese sindical que es ilegal pero

Voz 4 24:53 no tengo tenga un sindicato

Voz 2 24:56 creo real pueda hacer

Voz 17 24:57 pero es que allí también es el inicio patria al cámara para para avanzar dedicara una Liga aquí lo que vamos que era una prostitución una lacra siempre bueno de toda la vida de Dios dicen es lo el oficio más antiguo del mundo no el oficio más antiguo del mundo el patriarcado contra la mujer que es la que ha empezado por ahí por el trabajo por todos los sitios y esto es lo más de las consentido donde está la dignidad esa mujer pues todavía si una persona utiliza mi quiere bueno pues lo que sea

Voz 9 25:29 no ejercer sus cosas

Voz 17 25:32 dualidad con quien quiera ir luego después Luque esto no sé

Voz 2 25:35 la noche puede cobraba por el cuerpo que te toquen la piel que te quiten un riñón

Voz 17 25:40 pero cuando te crees que igual pero pero bueno

Voz 2 25:43 has de lujo que quieren ellas porque yo pero bueno bueno tiene suficiente dinero para darse aclara

Voz 17 25:49 pero estamos hablando de esa pobre mujer latina en los arcenes

Voz 2 25:56 el campo en vamos a ver por dio esa les esa Essam visión en Alemania que está legalizado en la prostitución la legalización que que aumente la mafia claro todavía aumentan los visitantes corrupto todavía le le diré eso se queda nada iba a existir todo eso sí pero vamos a ver está congénita

Voz 1 26:21 debate complejo hemos y que ese aventura extenso lo tenemos que dejar aquí muchísimas gracias por acompañarnos a Mercedes rueda Juliana catalán Ana Núñez gracias a Juan José Patón a quién esperamos ver muy prontito aquí en persona en los estudios de Radio Linares y agradecemos esa colaboración que no se ha hecho efectiva en esta primera tertulia pero que si vamos a poder comprobar en las sucesivas la de Ana Quijada también de ese y Carmona que recordamos se incorpora desde la Fundación Secretariado Gitano gracias