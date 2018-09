Luz verde de la Junta para asegurar la estructura de conservarlo que aún permanece en pie en el mercado de abastos recientemente el Gobierno andaluz ayudó con ciento veinte mil euros en la adecuación del antiguo mercado de frutas y verduras y el siguiente paso que ya está contemplado pasa por la aprobación de un expediente que garantice la estructura del edificio que ese derrumbó el pasado mes de marzo proteger las partes que aún se conservan tendrá un valor de unos trescientos ochenta mil euros la delegada del Gobierno andaluz en la provincia Ana Cobo señala que este proceso continuará con la elaboración del proyecto de reconstrucción final no en vano no oculta que el camino será largo hasta ver completada la actuación de manera definitiva incluso habla de años hasta que la recuperación de este emblemático edificio sea una realidad a corto

y ahora hemos una con de una ayuda para lo que es la consolidación del edificio para ganar el que queda está creo Reverte preludio de memoria pero no trescientos mil euros la cuantía trescientos ochenta mil para consolidar lo que queda en pie no una vez que se precie consolidado será cuando toque hacer el director ejecutivo de reconstrucción del mercado de abasto pero sabemos por experiencia ya los trámites que esto lleva y lo que requiere un proyecto tan grande de inversión que bajarán libro que año para que veamos el mercado reconstruido aunque bueno Si seguimos diligente no perdemos en diez pues era el mínimo tiempo posible

todavía la fecha que estamos no conocemos con exactitud qué financiación tenemos para ejecutarla en este año dos mil dieciocho y por tanto estamos pendientes de cerrar de en que vamos a trabajar seguimos manteniendo eso no pongamos en marcha a mediados de octubre antes o después de esa fecha vamos dedican nuestro esfuerzo la memoria concluir los trabajo de estudios de materiales y muestre hice redacción del propio documento que es necesario por otra parte tenemos tan dependiente de una intervención imprescindible desde el mes de junio ya se habilitaron dos nuevas cubierta tenemos dos a la pendiente de continuar las excavaciones completar la excavaciones para pasar al siguiente a la siguiente fase que el la conservación

Voz 3

05:32

si no ella sabrá qué es lo que lleva a apuntar no esos calificativos especialmente cuando las relaciones que tiene con la nueva Ejecutiva del PSOE por las reuniones mantenidas han sido más que cordiales entonces no entendemos muy bien esa sí que tienen alguna tipo escisión interna que les supone el no mantener un discurso cohesionado puesto que como Río con la ejecutiva nueva eh nos presentaron su moción de censura nos trataron con cordialidad intentaron convencer no es por supuesto no sé es que a lo mejor si fuéramos un partido que hubiera apoyado esa moción de censura que ningún partido la apoyado dejaríamos de ser un partido residual