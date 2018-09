Voz 1709 00:00 buenas tardes saludos de Enrique Alonso comenzamos una nueva edición de sangre a Elena programa taurino de radio Linares de la Cadena SER con toda la información con toda la actualidad tenemos que decir que en estos momentos va a comenzar la presentación de los carteles taurinos de la Feria de Úbeda que va a tener dos corridas de toros y una novillada sin picadores y que se va a celebrar el veintinueve y treinta de septiembre y el cuatro de octubre va a tener lugar con motivo de la festividad de San Francisco la novillada sin picadores ahora les vamos a decir los carteles aunque la presentación como decimos comienza en unos minutos en el Ayuntamiento de hubiera también les vamos a contar lo que viene de programación por ejemplo que mañana tenemos todos los indie Villanueva del Arzobispo se va a lidiar una corrida es Sancho Dávila para toreros como Miguel Ángel Perera Alberto López Simón Ginés Marín en un cartel de toreros jóvenes y del exitoso Perera que sin duda no va a dejar indiferente a nadie ir también contarlas cuál es la programación de Cazorla que está también a la vuelta de la esquina de hecho ya lo saben Villacarrillo que el quince de septiembre también tiene toros Inti algunos otros festejos sin picadores que se iban a celebrar en los próximos días como un certamen que va a tener lugar en Castellar y que va a estar Jesús Llobregat un novillero sin picadores de nuestra tierra maestro hostigar buenas tardes

Voz 1142 01:20 están efectivamente en la provincia de Jaén demuestra a que su afición es muy grande que su distinta Feria como por ejemplo la de mañana donde arranca la promulgación de Villanueva de inicio con los toros de Sancho Dávila para Miguel Ángel Perera López Ximo y Ginés Marín que que no quiera por ejemplo y una corrida a pie puede y Andújar y puede haber una corrida de rejones donde está Sergio Galán Emilio Gamero IOR Ribeiro Téllez y por supuesto también una corrida que viene arrastrando o una gran popularidad is está aumentando muchísimo de lo que va a suceder en la plaza de toros de Villacarrillo con los toros de partidas de resina donde vive Ventura que precisamente presentó su cuadra de caballos en las menta Ike ahí estará humana mano entre Pepe Mora Fortes que también Úbeda no se da sin toro era un festival mixto pero bueno se ideas no bello de Cutter de Fornelos para Filipe be in Eyes de Portugal que cinco novillos para Mari Paz Vega José Ignacio Rodríguez Javier Orozco y un novillero que ya está totalmente recuperado de su percance en la pasada Feria de Navas de San Juan como es el caso de Gómez Valenzuela de pega baja nos tenemos que alegrar por supuesto también perdía nueve otro torero de Linares en este caso aspirante a novillero como se suele decir en castellano va a tener una oportunidad de matar unan novillada una novillada sin picadores como en el caso de Jesús Llobregat

Voz 1709 02:47 bueno pues eso es un poco lo que viene programación vamos con la feria de humedad que se va a presentar ahora en el Ayuntamiento la Feria va a tener dos corridas de toros en los aficionados que siguen el programa taurino de radio Linares de la Cadena SER ya tienen una cierta orientación de cómo van a ser los carteles pero solo vamos a contar ya totalmente confirmados el veintinueve de septiembre es sábado se va a lidiar ese día una corrida de toros de Miura iban a hacer el paseíllo Alberto Lamelas Octavio Chacón Rubén Pinar ese es el cartel para la corrida de Miura corrida de Miura es el sábado veintinueve de septiembre festividad de San Miguel con Alberto Lamelas Octavio Chacón Rubén Pinar luego tenemos el día treinta de septiembre la segunda corrida de todos los dos corridas de toros que va a tener la Feria de San Miguel de en la segunda corrida de toros que la que se van a lidiar ganado de Fuente Ymbro es una corrida bastante bien presentada la de Fuente Ymbro que se va a lidiar en Úbeda y los toreros van a ser Enrique Ponce Miguel Ángel Perera Juan José Padilla ese es el cartel de la Feria de Úbeda el día cuatro de octubre va a tener lugar un cartel de para alumnos de las novilladas de las novilleros de las escuelas taurinas de la provincia todavía está por designar quiénes van a ser los novilleros que van a hacer el paseíllo en esa feria taurina deuda que en la programación en la cartelería no figurase van a definir la próxima semana en función de los compromisos que tienen los novilleros durante los próximos días porque muchos chavales de la Escuela Taurina de Jaén de la Escuela Taurina de Baeza están toreando los próximos días y en función de los resultados artísticos van a decidir quiénes van a ser los novilleros que van a hacer el paseíllo en la Feria de hubiera insistimos Feria de Úbeda que se va a presentar unos minutos el día veintinueve de septiembre corrida de toros de Miura para Alberto Lamelas Octavio Chacón y Rubén Pinar treinta de septiembre corrida de toros de Fuente Ymbro para Enrique Ponce Juan José Padilla y Miguel Ángel Perera Juan José Padilla que salvo sorpresa que actúe en Jaén que todavía no lo sabemos porque la feria de Jaen todavía está por definir se está hablando se está ganando pero la feria dejan no va ser fácil de definir porque hay toreros destacados importantes con los que se quería contar que han cortado ya la temporada como decimos Padilla podría ser la despedida de la provincia de Jaén en esa corrida Nuria habrá que esperar habrá que esperar porque te tampoco lo sabemos podría estar en las ferias de San Lucas de Jaén digo podría porque todavía no están los carteles cerrado eso sería la feria taurina

Voz 1142 05:23 bueno pues Enrique desde aquí tengo que felicitarle empresa huida toro porque sabiendo el trabajo que cuesta concederá una feria ya casi final de temporada los problemas que hay con las figuras del toreo pues lo ha conseguido tanto Alfonso Moya como Paco Dorado hilvanar cuajar demostrar hoy en su presentación de los carteles que está teniendo lugar en estos momentos en la Monumental de Úbeda que es por hoy la localidad la ciudad que además festejo Bada tenemos que admitir que no ha ganado el tirón ya el año pasado no ganó el tiro les la Monumental Ciudad de Úbeda ese viejo coso de San Nicasio y este año no lo ha vuelto a Ghana felicidades al empresario lo empresarios

Voz 1709 06:07 a mí no me gusta comparar podemos decir no me gusta comparar porque no es lo mismo no se puede comparar Linares con v yo le voy a poner un ejemplo a mí la la la Feria de hubiera me me gusta tiene dos corridas de toros tienen una de Miura Alberto Lamela Octavio Chacón y Rubén Pinar tiene una Fuente Ymbro Ponce Padilla Perera pero yo le pregunto a usted le gusta más alguna de estas dos tardes que la de Núñez del Cuvillo con Curro día Manzanares

Voz 1142 06:33 hombre yo me quedo con la que se llevó a cabo en el coso de Santa Margalida un cartel rematado tuvimos la gran suerte de Ben faena impresionante prácticamente no ella solamente también de cobardía que estuvo soberbio que estuvo Manzanares por supuesto que posiblemente con el lote más desagradable ahí estaba Andrés Roca Rey que demuestra para mí al mejor cartel que se ha dado en la provincia de Jaén tengo por supuesto que realicé a Juan Reverte iba más con los problemas que tuvo Linares también en previo a la feria

Voz 1709 07:04 por eso es verdad es verdad si es verdad que que tiene dos corridas de toros y que a mí me dicen que me tienen Linares una corrida de toros de Miura que encaja bien el día veintiocho de agosto una corrida de Miura para conmemorar la festividad la efeméride de la muerte de Manolete esa conmemoración ganadería mítica ganadería que desgraciadamente fue la que mató a Manolete encaja bien día veintiocho de agosto y me dicen con estos torero de Linares y me parecería una corrida una buena corrida pero esquí comparar no se pueden comparar cosas que no son iguales entonces por eso digo que yo prefiero y y huir de las comparaciones como dicen a este este humorista que hay igual pero no es lo mismo bueno puede pasar hay cosas que son iguales pero no son lo mismo pero la gente se fija Enrique yo observa

Voz 1142 07:55 mira Úbeda ya por delante de nosotros el comentario que se hace en por ejemplo en la boca de la oficina de a pie que cuando el año pasado Úbeda registro dos de toro muy importante acuérdate que lo pasó mal debí este año cuando vea dos corrida de toros y una novillada promocionando a los novilleros de la Escuela Taurina de la provincia de Jaén dice bueno era una vez más Ubeda en el tiro sencillamente a seis

Voz 1 08:18 yo prefiero insisto no me

Voz 1709 08:21 la verdad no no no no es que no me gusta comparar yo creo que Linares tengo una muy buena feria que hubiera tenga una muy buena feria porque eso es bueno para todos tanto para Linares como para Úbeda y en este en este mundo tan globalizado en el que unos puede ponerse en de de de de Linares uno tarda ahora mismo tres horas y media en llegar alemán a Berlín el aeropuerto de Granada una hora he ido a hora y media Berlín en un mundo tan globalizado tan esto compararnos con los de lado esto no no hace bien lo que tenemos que sumar todo esas fuertes todo unirnos todos para caminar juntos y caminar de la mejor manera tenemos que decir que José Carlos Venegas vuelve a Madrid vuelve con la ganadería de Saltillo una ganadería muy complicada una ganadería con la que ha cortado dos orejas una en septiembre el año pasado otra en septiembre del año anterior una ganadería con la que también fue un toro al corral en Madrid una ganadería difícil la de Saltillo pero ahí va a estar de nuevo José Carlos Venegas es decir

Voz 1142 09:23 mente este domingo Benega en las venta junto con Fernando Robledo Cristian Escribano que confirma alternativa ante actos de Saltillo al día el prime desafío ganadero que se va a llevar a cabo los tres en este mes de septiembre y por supuesto también que ya las cosas de casa que aunque yo fenómeno ya que el pasando el día veintisiete se celebró el bombo ya tiene la programación no de lo que va a ser la Feria de Otoño empieza el día veintiocho San Miguel con los de Río para Alejandro Talavante Ureña y Fortes estado XXIX en una novillada con picadores Fuente Ymbro para Francisco de manera que tan buen sabor de boca dejó en las venta Pablo Moro y Juanito el día treinta Los en Puerto San Lorenzo para Román Ginés Marín y Emilio de Justo que previamente Emilio de Justo está que se sale fue el toreo la primera en Valladolid Ishikawa Cayetano volvieron vivieron la empresa a ponerlo luego ya no vamos bien el cinco de octubre todos los toros de Adolfo Martín para Alejandro Talavante que ha tenido la gesta de presentarse ante una incertidumbre de lo que podía de para ese bombo Luis David Adame y Álvaro Lorenzo el sábado día corrida de rejones con los toros de Miura de Miura Ángel Sánchez y Sánchez y y también de guión mes cortes de una hora para Diego Ventura que parece un gesto en solitario ya saben ustedes casi el primer rejoneador de cortar un rabo después que lo hiciera Sebastián Palomo Linares en la tarde del ven

Voz 2 10:50 aquí dos de mayo en excedencia

Voz 1142 10:52 me pues bueno tenemos diez de octubre los toro de Fuente Ymbro para Antonio Chacón que está que se sale da vi Mora Diego Urbina Urdiales que viene de triunfar en la genera David día tenemos el dos de octubre los partidos que pedía que no se adhirió en aquella que suspendió en el pasado San Isidro por lluvia estelar Rubén Pinar cuida con Rubén Pinar Enrique Frieden tiene la empresa de de Albacete Eluana más tarde en Albacete en una feria maravillosa que precisamente empieza mañana mamá

Voz 1709 11:21 la la corrida de Miura también igual que no se queje esto

Voz 1142 11:24 desde en plan Javier Cortés otro torero también procedente de Villanueva de la nación Gómez del Pilar las ventas bueno pues Uteca que perdía cuando pudieron los medios de comunicación se dieron muy satisfecho por el trabajo que viene realizando como el mundo de los toros somos Mou un descarado juego

Voz 3 11:44 a lo mejor no hablar

Voz 1709 11:46 sí que Francisca tengo que devolver porque nosotros ya estaba no

Voz 3 11:49 en lo que va de bueno

Voz 1709 11:50 pues que dijo Simón casa allí entre el dice que de cojones tiene lo que sin saber sin saber lo que eleva a tocar viene a la feria otoño de lamenta que yo estoy en contra de me estoy muy a favor del bombo muy a favor del bombo y en esas palabras lo había sí porque te voy a dar mi mi argumento Madrid es una plaza que tienen que ir todos los toreros que no pasa por Madrid la afición luego se lo va recriminando a lo largo de la temporada Si un año te quitas de Madrid cuando tienes que ir a Madrid a la afición te espera espera espera con guasa entonces todo el mundo tiene que ir a Madrid dicho eso el toreo tiene una estructura empresarial fea

Voz 1 12:37 me atrevo a decir fea en el que hay

Voz 1709 12:40 sí apoderados que son apoderados son empresarios son ganaderos en las que las ganaderías tienen toros que están ya comprados por cierta empresa por ciertos toreros para contratar a un torero te obligan a comprar ese tipo de ganadería o ese tipo de corridas de toros porque a su vez el torero ya la tiene comprada en el campo y si llevas o el torero o el empresario el apoderado en cierta comisión entonces el bombo de Madrid me parece fantástico porque rompe con esa estructura empresarial que está haciendo mucho daño al toreo como lo rompe sencillos como todo el mundo tiene que quiere ir a Madrid Madrid se presenta como siempre con ganaderías terroristas Icon ganaderías toleró vistas y que sea la suerte el que decida todos son toreros y ahí están los toros y quién te toque de tocó qué es lo que pasa en esta estructura empresarial fea que los toreros que llevan las grandes empresas los encarcelan con los todos los que más posibilidades de lucimiento tiene entonces toreros chavales que tienen toda la ilusión toda la preparación para ir a Madrid poder abrir la puerta grandes no lo pueden hacer simplemente porque los encarcelan con ganaderías con menos posibilidades entonces si uno no está en el círculo de las empresas y de los moderados uno generalmente le tocan ganaderías más complicadas ya es más difícil que pueda triunfal a diferencia de un torero que entrar en ese círculo entra en ganaderías y en corridas de toros con más probabilidades y además tiene más margen de error es decir hay gente que se la juega todo a una carta ya hay toreros que a lo mejor tienen dos tres cartas en Madrid porque si les sale una tarde mal tienen dos o tres que es lo que pasa con el bombo que igual a todo el mundo que ahí está la ganadería se mueve el bombo autores de tocó esta ocurrió de todos lo tiene ustedes tan torero como el otro que está encarcelado ir a Madrid toreros que tengan realmente la preparación suficiente como para torear en San Isidro no estoy de acuerdo que no puede ir cualquiera pero hay toreros que hay muchos con la preparación suficiente y que sea el bombo quien decide porque al final esto entra en un círculo totalmente Vicioso porque los mismos toreros que llevan las empresas que llevan las ganaderías que llevan todo son los que tienen más margen de error y además ellos para estar en ese círculo tienen que renunciar a lo mejor a más parte de sus honorarios en funciona de esa estructura que es la que mueve el toreo esa estructura que mover toreo al final genera una situación de endogamia de siempre las mismas ganaderías y los mismos todas las mismas ferias al público que es sabio lo ocurre una cosa es que uno puede ir a ver una película al cine día dos días pero sí todos los años va a ver la misma película El público llega un momento que se sabe la película no quiere ir entonces dicen es que el el toreo está en crisis no el toreo está en crisis no el sistema empresarial de toreo está caducado está en crisis ya que cambiarlo y una de las maneras de cambiarlo es el bombo hay muchas pero el bombo seguro que lo hace le hace mucho bien es cierto que es está cambiado desde dentro porque Simón Casas que forma parte quemó el bombo también forma parte de esa estructura empresarial que es complicado gestionar pero bueno yo creo que el bombo hace bien hay que hacer más cosas pero el bombo la cosas positivas que más estaremos más bueno que precisamente

Voz 1142 16:09 el tema de Escuelas Taurinas de don Manuel Díaz Meco en su primer festejo y es que la Escuela Cultura Taurina de pone en marcha el primer certamen colas taurina y contará con la Escuela Taurina de Guadalajara se celebrará el próximo el domingo veintitrés de septiembre a las cinco y treinta de la tarde en la plaza de toros deja en una entrada libre con invitación este certamen rinde homenaje al veterinario Domínguez Díaz Meco ha ejercido el cargo de secretario de la Escuela Taurina desde su fundación Hilario una gran novillada en clase practica cuatro novillos de Mariano y calme Arroyo Martín para David Martínez de la escuela ya de Guadalajara Joaquín Carrillo en que viene de triunfar el di en Porcuna el mete de los cuales teniendo dejen Ruiz de la Hermosa de la Escuela de Guadalajara por supuesto un novillero de Linares repito Jesús algo el Llobregat de la Escuela Taurina deja el ya usted finalizan los cuatro unos cuatro mil John habrá una becerrada para los alumnos más jóvenes de la Escuela Taurina De Gea no alegramos por este evento que se va a celebrar futbito día veintitrés septiembre a las cinco y treinta de la tarde en el coso taurino de la Alameda en Jaén

Voz 1709 17:23 vamos a despedirnos contándoles una cosa la única feria que nos quedaba por destapar la feria taurina de Jaén claro es la única que no sabemos una vez que ya se ha presentado hoy la Feria de Úbeda si se han incorporado tarde a esta este programa lo decimos veintinueve septiembre corrida de Miura Alberto Lamelas Octavio Chacón y Rubén Pinar treinta de septiembre corrida de Fuente Ymbro Enrique Ponce Padilla como decimos la de Jaén es la última que nos queda por destapar iba a ser una feria que complicado hacerlo por un lado Roca Rey va a cortar la temporada en septiembre en la feria de septiembre de San Miguel de Sevilla por lo que no va a estar ni en Jaén y en Zaragoza en Zaragoza por ejemplo Cayetano tampoco tampoco está por lo que es complicado que lo dejamos Singer Jaen dicho es la idea es que la feria taurina de Jaén se celebre el día trece catorce el sábado trece y el catorce por ejemplo el sábado trece estará en Zaragoza el Juli el catorce que es un día que se quiere preparar la otra corrida de toros estarán Juan José Padilla Manzanares Talavante

Voz 1 18:30 en Zaragoza por lo que

Voz 1709 18:32 encajar ahí las fichas va a ser complicado además van a hacer el paseíllo en la Feria de Zaragoza toreros como por ejemplo el viernes antes Enrique Ponce Diego Urdiales y Miguel Ángel Perera el jueves once Antonio Ferrera Miguel Ángel Perera y Fortes el miércoles diez El Fandi López Simón Ginés Marín el nueve Pablo humor la Francisco de manual y Manuel Dios le guarde esto será una novillada una corrida aragonesa Ricardo Torres y Alberto Álvarez e Imanol Sánchez el domingo siete en una de rejoneadores Luis Fernández de Cartagena y Diego Ventura además de una corrida de todos los que va a ser la que va a abrir por un lado Juanito han dirían sale Alejandro Mora de los maños yo otra Juan Bautista José Garrido y Álvaro Lorenzo que sería el inicio de la feria del Pilar de Zaragoza

Voz 1142 19:21 bueno pues esta tarde en conjunto con Joaquín galardón constituye a Manuel Escribano ya saben ustedes que recibió una cornada en Belmonte Cuenca estará a Curro día Joaquín GAR dos ignorante y Morenito de Aranda Iker día ocho al día siguiente el domingo con los toros de Victorino Martín otra cita Curro día conjunto con Emilio de Justo José Garrido ir por supuesto tenemos dos feria importante como Le que arranca mañana en la Feria de Albacete con carteles

Voz 2 19:51 no

Voz 1142 19:51 rematado nada menos que siete corridas de toros una corrida de rejones y dos novilladas picadas donde Juli tiene dos tarde idónea y Robben tira