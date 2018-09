Hoy por Hoy Matinal Linares (10/09/2018)

No hay resultados

Voz 0605 00:07 qué tal estaban buenos días tiempo ya para la actualidad más cercana en este lunes diez de septiembre a esta hora con cielos despejados diecinueve grados se registran en el centro del Linares en una jornada en la que el tiempo será mucho más estable que en días pasados y temperaturas en ascenso hoy con máximas que rondarán los treinta grados en esta zona según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología lucirá el sol comenzamos

Voz 3 00:34 en esta jornada que marca el inicio del curso para cinco mil cuarenta y ocho alumnos y alumnas de Infantil y Primaria en la Ciudad de Linares jornada de nervios y marcada por los reencuentros para la mayoría de ellos que vuelven al cole tras las vacaciones estivales en este primer día en horario especial ya que son muchos los centros que ha fijado la entrada a las once de la mañana para el alumnado de los seis cursos de primaria a las doce sea citado en su mayoría a los alumnos alumnas de segundo ciclo de Infantil entre el qué se encuentran los cuatrocientos cincuenta y ocho niños y niñas de tres años que inician hoy su etapa escolar son menos que en el pasado curso y un número que quedan muy por debajo de la oferta de plazas establecida para este nivel de enseñanza el Linares seiscientas setenta y cinco plazas repartidas en veintisiete unidades que pese a la menor demanda sea mantenido para este curso una circunstancia que así valora el presidente de Chipre la Asociación Andaluza de directores de centros de Infantil Primaria Antonio Fernández

Voz 1787 01:33 el alumnado de la Ciudad de Linares se mantiene en la misma tónica o en la misma números de los últimos años en un poquito en plan descendente en el cual hay muchos centro educativo lo cual en la ratio pues baja sí es cierto que a pesar de ello se mantienen todas las unidades en los centros educativos de Linares ir deberían Moss o debemos de intentar potenciar aquellas cuestiones que nos unen a todos hay que dejar aparte aquellas diferencias que podamos tener para conseguir que en la Ciudad de Linares la educación se esté basada en el alumnado y no tanto en la titularidad de de los centro

Voz 3 02:16 desde la Delegación de Educación destacan el aumento del profesorado y la ampliación de la oferta de servicios para este curso con novedades que hay Linares se traducen por ejemplo en la incorporación de un nuevo centro a la red bilingüe el colegio Santa Ana de Linares y precisamente en esa barriada nos quedamos porque hoy arrancan las obras civiles con fondos Eduso sí las actuaciones previstas son el acerado de dos maître de dos metros en la Avenida Primero de Mayo la retirada de raíces que están levantando calles o un nuevo acceso para las pistas del colegio Santa Ana para que puedan ser utilizadas por la asociación de vecinos esta última asegura Alfonso Ojea el presidente es una de las reivindicaciones más importantes con respecto a las obras que se desarrollan en la sede vecinal evoluciona de forma satisfactoria hice está a la espera de la retirada de un quiosco abandonado que se estaba convirtiendo dicen en un foco de ratas cuenta el estado de esta barriada el presidente de la Asociación de Vecinos Alfonso Ojea

Voz 4 03:12 ahora mismo olvidado todos los techos de viviendas yo para para empezar a meter lo que es no refuerzo de la Migue tuve hablando ya Eco Urban y me dijeron eso te porque nosotros por lo pronto vamos a empezar a la actividad en el colegio Santana pues la actividad de que está ahora mismo previsto aeróbic la gimnasia de mantenimiento el tiempo la corte y confección propia Party Gordillo y todo eso junto y luego la clase de inglés francés de Madrid están a la espera de eh tienen pagaron por mí todo pero están a la espera porque tienes muchos partes de trabajo no habrá Mitjana de pera decreto parte que a lo mejor le toca esta semana que viene pero como tienen poco persona creo que eso sea tanto colocar el tema burocrático está solucionado

Voz 3 04:34 semana clave para decidir qué posible solución tendrán los trabajadores de los aparcamientos de abordar sus después de la formalización del cese de la empresa encargada de la gestión de los parques de San Agustín y Santa Margarita el Linares los trabajadores quieren conocer qué camino va a tomar el Ayuntamiento para mantener este servicio sobre todo el futuro de esos puestos de trabajo sobre la mesa varias posibilidades que serán estudiadas en una nueva reunión aún sin fecha pero que no se demorará más allá de esta semana Apple presumiblemente Juan Fernández el alcalde asegura que todos los pasos serán desde la legalidad y ateniéndose a la ley una vez que Bogart sur ha concluido su actividad mercantil el pasado viernes mientras los trabajadores lleven demasiado tiempo soportando la incertidumbre de su futuro laboral algunos de ellos muestran con estas palabras su preocupación a la espera de que el Ayuntamiento tome las riendas para ofrecer soluciones lo antes posible entre ellos hay quiénes valoran de forma positiva incluso asociarse en cooperativa para reiniciar la actividad aunque no todos están de acuerdo

Voz 6 05:34 esa fue la única solución que el Ayuntamiento con la cual no la trabajadora estamos de acuerdo

Voz 3 05:40 de hecho ha sido la única la única

Voz 6 05:42 la única que no ha dado a pesar de todas las promesas que no hicieron no dieron esa esa solución incluso si lo hubiéramos tomado ni siquiera ha llegado a la licitación

Voz 7 05:52 creo que no sabemos nada todavía es algo que está en el aire que estamos suponiendo nosotros yo particularmente y alguno de mis compañeros que puede hacer una posibilidad pero eso no está encima de la mesa no sabemos

Voz 6 06:03 ya lo que lo hacía aquí en la calle no iba a ver si eso no tendrá ninguna solo

Voz 3 06:09 en otro orden asuntos en la crónica política envían un documento a Juan Fernández exigiendo que devuelvan luego presuntamente sustraído al Partido Socialista tal cual reza ese escrito enviado que según el alcalde no contiene ningún tipo de firma en él exigen que tanto él como Juan Sánchez ex secretario de Organización socialista devuelvan lo presuntamente sustraído al partido el de este asunto Juan Fernández reitera su inocencia en el asunto de las irregularidades contables de las que le acusa el Partido Socialista de la ciudad

Voz 8 06:40 pero si se sigue eso andaluza guiaba Hacienda están reconociendo que no lo han pagado que quedado parece que se contradicen si Francisco ahora ella dice que han dado cuenta Hacienda pues será porque sabrá la cantidad de obtendrá la documentación pertinente y en ese caso si la cantidad sustraída está claro hasta las cuenta Hacienda pero si ellos dicen que que han dado cuenta pues será nosotros podemos demostrar que no ha pagado por decisión colegiada entonces en un contrasentido más

Voz 3 07:18 asuntos la Comisión de Salud del Parlamento de Andalucía ha aprobado una proposición no de ley a propuesta del Partido Popular para la creación de los servicios de Endocrinología Reumatología y alergología en el Hospital San Agustín de Linares consultas que vendrían a complementar la cartera de servicios que ofrece este centro hospitalario comarcal que da asistencia especializada a una población de más de ciento veinte mil habitantes desde el PP de Linares su presidenta Angeles Isaac subraya que la aprobación de esta proposición no de ley es fruto del trabajo de coordinación entre el partido a nivel local provincial y regional en su firme compromiso con Linares iros Linares Ses dice Isaac que que la propuesta que ya fue aprobada por unanimidad como moción en el Ayuntamiento de Linares sale adelante ahora en la Comisión de Salud con el apoyo del resto de fuerzas políticas excepto el Partido Socialista por ello asevera que es vergonzante que recientemente el secretario del PSOE de Linares afirmase que una de las empresas más importantes en la ciudad se la plantilla del personal del Hospital San Agustín entre otros los que también dependen de la Junta de Andalucía y ahora asegura Isaac tiene la desfachatez de votar que no a una propuesta que viene a reforzar las puertas las prestaciones que se ofrecen y que competen a la población más vulnerable son las ocho y veintiocho continuamos

Voz 3 09:05 terminamos con deporte se consumó la no comparecencia del River Melilla el partido de la tercera jornada no llegó a disputarse porque el conjunto norteafricano no viajó finalmente llevaban algunos días señalando los problemas que tenían para desplazarse hasta Linares e incluso el día seis emitieron un comunicado donde pedían a la Federación que suspendieran el encuentro y como el organismo andaluz denegó dicha posibilidad obligando a disputar la cita su falta de asistencia se traducirá muy probablemente en un triunfo para el Linares Deportivo

