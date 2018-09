Voz 3

03:12

bueno todavía no tenemos quizá definitiva no sabemos todavía no ha acabado el plazo los másteres como sabe empiezan más tarde empiezan en octubre entonces el proceso todavía no ha terminado esperemos que tengamos suficiente para que el máster pueda pueda impartirse estoy seguro estoy convencido que siguiese ya te digo es un master que es muy atractivo con una demanda de competencia iré a la habilidades que sostienen en este Masters una demanda de esta competencia muy muy elevada por el sector industrial bueno pues como te digo tenemos muchas esperanzas puestas en este este me hace mucha ilusión porque entendemos que no nos va a proporcionar un salto cualitativo importante va a suponer un salto cualitativo importante nuestra cuela como te digo bueno pues empezamos con mucha con mucha ilusión con mucha tarea con mucho frente lo cual es muy bueno lo cual es positivo y bueno pues según un año más con con mucho trabajo por delante me enseñan comentó