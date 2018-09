Tertulia Ciudadana (11/09/2018)

Voz 1 00:00 hola

Voz 3 00:29 la y nueve minutos de la tarde seguimos adelante en Hoy por hoy Linares Comarca Norte iniciamos el segundo tramo de nuestro recorrido con la sintonía que marca el comienzo de nuestro habitual tiempo de tertulia ciudadana en la que ya nos acompaña María Dolores casado David García Manuel Rodríguez Felipe Serrano también Juan José Reca muy buenas bienvenidos

Voz 4 00:51 hola abre la Mesa uno de los temas que han ocupado la actualidad en las últimas jornadas e hablamos concreta

Voz 3 00:59 veinte del cierre de dos de los tres aparcamientos públicos con los que cuenta la Ciudad de Linares concretamente los parkings de San Agustín y Santa Margarita hasta la fecha gestionados por la empresa Hogar Sur que según auto del Juzgado de lo Mercantil número uno de Cádiz ha declarado a la aprobación de un expediente de regulación de empleo con carácter extintivo y a su vez un cese de la actividad de esta empresa de Hogar Sor en los dos Parking que ha venido gestionando en la Ciudad de Linares también el que gestionaba en la vecina localidad de Bailén ese cierre se hacía efectivo el miércoles de la pasada semana aunque el cese oficial de la actividad estaba fijado para el pasado viernes siete de septiembre los trabajadores estaban llamados ese día por la empresa para firmar la extinción de de su

Voz 5 01:50 a contrato estamos hablando de una duda

Voz 3 01:52 cena de trabajadores y trabajadoras aproximadamente que se quedan literalmente en la calle se quedan sin un puesto de trabajo a la espera de ver cuáles son las soluciones que se plantean a partir de ahora para que pueda retomar la actividad eh es un servicio hablamos concretamente de más de quinientas plazas de aparcamiento que acumula entre esas dos instalaciones para esta semana está previsto el desarrollo de una reunión un nuevo encuentro entre los trabajadores y responsables del equipo de gobierno la Ciudad de Linares entre otros el alcalde que sí estuvo conversando con ellos el pasado viernes durante ese acto para la la firma de de extinción de sus contratos y bueno pues así están las cosas el alcalde dice que todo pasa por licitar el servicio conforme a luego a lo dispuesto siguiendo los plazos Il a la legalidad que se establece para este tipo de situaciones recordemos que eso sí la rescisión de contrato con Hogar Sur eh que ha venido prestando el servicio hasta ahora fue aprobada en pleno por el pleno del Ayuntamiento de Linares a finales de marzo del pasado doce dos mil diecisiete así a esta las cosas eh cómo valora este asunto esta noticia cese de la actividad y el despido de estos trabajadores

Voz 6 03:17 bueno lo vale conoce conocer el proceso

Voz 5 03:19 dentro de dos bueno conozco

Voz 6 03:22 por lo que conozco es lo que se pretende hacer no lo hay los sindicatos quieren que el Ayuntamiento se quede con ellos y con el personal hay un problema ahí interviene la Secretaría de del Ayuntamiento y tal porque pasar una persona a funcionarios

Voz 7 03:45 eh hay una reglamentación hay una

Voz 6 03:48 convocatorias Itar igual no se puede hacer así esto es lo que hay sobre la mesa lo que que luego a lo mejor se buscando otra alternativa ETA no pero eso es lo que hay entonces eso no sería

Voz 3 03:58 habla de la posibilidad de que los trabajadores se constituyan en cooperativa

Voz 6 04:02 si esto es lo que tiene

Voz 3 04:05 Tena quedarse con ese servidor que tiene que salir

Voz 8 04:07 la licitación lógicamente claro

Voz 6 04:09 eh en primer lugar en el Ayuntamiento lo que va a poner en la hoja para de citaciones es que los trabajadores tienen que ser su rogado se todavía se pueda presentar a alguien pero que los trovadores van delante va por los trovador y su masa salarial

Voz 3 04:27 sería un requisito pero eso sería un desierto

Voz 6 04:29 también propone el curioso es obligatorio pues vamos que Veleta y luego si se está hablando algo se está hablando algo no sé a qué altura irá a los trabajadores a lo mejor no lo ven muy mal de hacer una especie de cooperativa sino viene ninguna otra empresa

Voz 9 04:46 agrega hay división de opiniones lo veo

Voz 6 04:49 efectivamente lo ahí hay uno que están de acuerdo y otros que incluso de un parking cinco que sí o que no tienen que queda a esto más menos

Voz 8 05:00 más o porque no hay un aquí

Voz 6 05:03 pero bueno vamos a ver cómo pero lo que hasta ahora mismo hay eso es decir que el Ayuntamiento les he dicho que se presta a lo que digan para la licitación y tal posiblemente se esté pecando de llegar un poco tarde alguna cosa mafiosa de lo que haya otra vez hemos dicho qué pasa con lo que hay en el Ayuntamiento

Voz 7 05:23 y es muy fácil

Voz 6 05:26 tarde de pecho y es decir yo me voy yo me quedo yo hago yo les hago yo no sé que yo no sé cuanto al final llega al Ayuntamiento no hay nadie se va pasando el tiempo tiempo llega el momento que se lo lo coge la caca coge la vaca pero vamos ahora mismo ahí las conversaciones con los trabajadores al menos del Ayuntamiento con los trabajadores parece que que va camino si consiguen llegar a un acuerdo de hace lo de esa manera que no sé exactamente en qué punto está eso de la cooperativa o no pero bueno es una opción que está ahí en lo que si bien otras empresas es su rodado

Voz 5 06:02 ha sido un proceso cuando el juzgado número uno de Cádiz declara de la situación en un concurso de acreedores cuando hay hay una pérdida enorme que Hogar Sur dice que tiene lógicamente hay que ver qué ha sucedido alguien debería de fiscalizar por la cuenta de la empresa esa o Vallsur es que sucede para que esto puede de esa manera a los a los evidentemente rentable según ellos claro porque el sistema capitalista en el que vivimos no sólo puede olvidar que una empresa es lo que quiere obtener beneficio pero hay otro sistema también cree que la economía social como eso de montar una cooperativa o monta una empresa de economía social donde los beneficiados solamente lo beneficio que vayan a ganar trabajador en cuanto a su suelo pero es que yo por lo que conocimiento que tengo a mi me da la impresión de que en marzo del año dos mil diecisiete Se ha sacado a licitación nos ha presentado nadie no ha habido empresa que se hayan presentado para querer quedarse con los dos Parking por lo tanto la situación ya es que está cerrado como consecuencia de que no había ninguna empresa quiero con esto claro posiblemente habría que de las condiciones que la saca el Ayuntamiento para que yo que tengo una empresa o alguien que tenga una empresa quiera entrar te quedarse es verdad lo que al Manolo así decía hay dos Parking unos sí que tiene más entrada y salida de coche y otro en menor medida tiene pero claro la cuestión está en que lo forman parte de

Voz 9 07:33 a mí también es soltero

Voz 5 07:36 que tenemos que tener en cuenta que el Ayuntamiento a lo mejor no hace falta que se quede con los trabajadores pero hay empresas que el Ayuntamiento monta son empresas que son del propio Ayuntamiento voy a eso cuando la culpa es pública y que puede crear una empresa pública del parque por ejemplo escaños dejará la empresa pública se llama así no no no no

Voz 8 07:57 que hay dado andadura de todo

Voz 5 07:59 no hay puede pasa me parece que pasa pasa pasa pasa se puede montar una empresa pública del Ayuntamiento va que hay que hay que alentar Sara cabeza alguno de los concejales que que están los Veinticinco a esto que ahora mismo que viene con tanto lío

Voz 6 08:14 la Beethoven

Voz 5 08:17 que son doce puestos de trabajo bueno en el sentido noble de la palabra eso de tío o mujer hombre vale mueve té y ahora ven actúa a ver cómo se te ven cree que el conocimiento tienen porque además no hace falta que tenga mucho conocimiento es la cuestión de política de decidir yo lo hago esto porque tienen conocimiento suficiente a través del Ayuntamiento que tiene personal cualificado la propia Junta de Andalucía que además aquí tenemos el negocio de la empresa de emprendedores no o amaban tal cosa

Voz 3 08:45 sí pringados además está en todo el país

Voz 6 08:51 yo un problema que estamos hablando de estas

Voz 3 08:53 personas que han quedado parada que otro otro más en nuestra ciudad tal y como está tenemos también el problema del servicio público que yo haya tuvimos una reunión de unas la Asociación de alcance y una de ella dice perdona que llegue tarde porque llevo media hora

Voz 10 09:09 dando vueltas porque no no sé

Voz 3 09:11 no podía dejar el coche en ningún sitio que es otra situación que tenemos el centro de limar

Voz 6 09:17 que me Madrid esa puerta cerrada o con abierta hasta que habiendo pero por el lado

Voz 10 09:23 ahora hay que dar la vuelta por allí por en el en el ferial se podría abrir porosidad no lo tuvo que ha dejado claro que después viajará pero claro viene a perdón si tú vienes a centros de orinar al centro comercial y te tienes que ir a la estación de Madrid por detrás por la por la parte de dónde está el ferias hombre como que no te pilla muy cerca no para animarle a venir a comprar las cosas

Voz 5 09:44 basado al que lo peor que tiene un nombre y apellido porque lo lo abrí

Voz 8 09:49 cuando alguien Robles

Voz 5 09:51 si es que no podemos tener una más que memoria colectiva todo allí

Voz 8 09:54 es que esas cosas no son así ver eso es yo yo tengo bailar determine Javier si yo no se lo único que va a eh

Voz 10 10:03 esta mañana precisamente hemos estado oyendo en las noticias que viene un dinero de para el empleo y tal y cual bueno pues si estas personas están parada el el el Ayuntamiento bien ese dinero pues que hagan alguna forma de cooperativa o de alguna empresa de lo que sea para que esas personas no se queden parada hacía ademán

Voz 3 10:23 ves a los planes de empleo de contratación temporal planes de empleo para contratación temporal de

Voz 11 10:28 qué opina que Andalucía va más

Voz 10 10:32 o se puede yo creo que una contratación temporal puede ser un año dos año tras año no el tiempo no se sabe

Voz 8 10:37 el programa los programas tiene una duración determinada María Dolores alguno un plazo determinado para a otra que diga pues eso digo el que diga la orden

Voz 10 10:47 sitio se pueden contrata hasta hasta que haya unas otro tipo de solución yo lo que digo es que algo hay que hacer hice tiene que hacer desde el ayuntamiento puesto que esto es una un algo de que desde el Ayuntamiento como servicio público tiene que encargarse el Ayuntamiento de darle un absoluto

Voz 8 11:04 lo que pasa es que el Ayuntamiento está como está

Voz 10 11:06 claro pues no es papá papá para buscar soluciones fáciles

Voz 5 11:10 ah eso está claro

Voz 8 11:12 tras paso cobra yo creo desde luego

Voz 5 11:15 ha dicho muy bien eso cobra ha dicho ella

Voz 12 11:18 pero bueno sea lo reiteró el día me paso el cobran ya hemos escuchado porque era una cosilla Felipe que hablaba de la empresa pública yo antes de empezar con esta cosa de Mora empresarial montaje final se convierta en chiringuito según lo lo Vito así lo primero que deberían de debe como X para eso cobra ve la rentabilidad del servicio de un servicio público sí es rentable tal y como se presta ahora mismo los dos parque estaba hablando decide que parece ser que uno si el otro no pase y el otro en una rentable habrá que ver el habrá quedan la vuelta a la turca ahí es donde tienen que están los político porque eso de gestión política ir de retorcer la cabeza así a ver cómo se gestiona eso o cómo se da la vuelta eso para que uno de los que no sea público pues al que no es rentable perdón sea rentable luego en el otro sentido de la responsabilidad política Paulina tiene doce parados hacia el PSOE así sigue hacia el PSOE

Voz 8 12:11 tras el PSOE porque eso es el culpable o culpables nuestro porque eso

Voz 12 12:21 en la culpabilidad y la inocencia dice la vitamina vale pero desde luego el PSOE no ha vuelto a mentir el PSOE no ha vuelto a metí que oiga ésa que aquí las declaraciones

Voz 9 12:31 veinte y veintinueve de marzo del dos mil diez

Voz 12 12:33 sí siete haya del que por entonces era concejal de Hacienda todavía señor lo dice sin embargo hablando del pleno este que ha citado a Rocío en el que se aprobó una resolución algo dice sin embargo la resolución del contrato no significa que el servicio dejará de prestarse ya que según afirma el concejal de Economía y Hacienda Luis Moya están obligado a seguir haciéndolo ataques adjudique a una nueva empresa

Voz 8 12:58 no me lo expresa que no lo sé yo lo intentó ya no está obligado porque ahora se cumplen desvelase lloran también

Voz 9 13:11 o no yo

Voz 8 13:14 pero por qué

Voz 9 13:17 el último traído

Voz 5 13:20 yo no tengo que deja muchas bueno su segunda parada

Voz 8 13:22 todo lo que tiene que ser si la empresa si la empresa esperamos a dejar a nadie yo te dejo

Voz 12 13:29 sí porque si la empresa no está cumpliendo obliga a cumplir que el Ayuntamiento sancione exija al TC que exija que se cumpla

Voz 8 13:38 tienen que tenga la medida se puedan promete vale esquivado algo ya

Voz 9 13:44 yo o unas patas cosilla que yo creo que conviene tener claro tu creo que me toda la cosa no tiene nada

Voz 5 13:53 eh lo yo yo digo que no

Voz 9 13:56 que hay alguna cosa que capaz de estaba quizá hombre quizá porque haya ciertos niveles de de conocimiento de cómo funciona la mecánica no por eso por eso mi experiencia quise puede servir para puede puede servir para algo no parece que el culpable empezó es seguro que yo que tomase muchas más bien o no

Voz 8 14:14 no nos como Kaká puedo decir yo

Voz 9 14:17 en el Ayuntamiento es culpable de todas las situaciones que se generan en nuestra ciudad absoluto no y es muy clara un determinado el de hace veinte que hay una una quiebra de la empresa

Voz 8 14:37 no

Voz 9 14:37 cuál es el mientras mientan usted termine por la autoridad judicial nadie puede tomar una decisión diluyó vamos imaginando que hay que no se recibe a los contratos pasa porque tiene siguen funcionando siguen funcionando no pero hay que esperar a que he jugado diga esto es de esta manera si hace un año se sacó a concurso no se pudo a única

Voz 6 14:59 ar

Voz 9 15:00 claro es que no no acudió nadie evidentemente las condiciones no serán las mejores o no sería la mejora en aquellos tiempos para poder adjudicar el servicio

Voz 13 15:10 entonces bueno es a la situación

Voz 9 15:13 Negra una situación de este calibre donde los trabajadores iba ciudadano nos quedamos sin un servicio público que los partidos ha sido letal que proponía estos estos bueno esto es malo eh esto fue nuestro malo la cultura nunca rentables siquiera la la estudiamos para subirla estar al precio que tú digas perder que termine

Voz 8 15:36 todo lo he dicho para hablar Barranca tutelar relaciones deportivas no son rentables

Voz 9 15:44 vamos a subir el precio de la hora por jugar futbito sea rentable según tú y si no la cerramos según tú esto mira de Felipe lo define con una palabreja suele decirlo es el capitalismo el amor la idea es que ustedes tienen de cómo funciona esto basado en el dinero no sirve aquí hay una serie de servicios públicos que tienen que prestase dinero o no porque si usted hubiera lo que cuesta el cementerio municipal mantenerlo mama mí claro

Voz 8 16:13 de hecho déjame que te

Voz 9 16:16 mi padre y yo voy yo quiero terminar cortos y media hora invitó a que me alude

Voz 12 16:24 desfile no ha hablado

Voz 9 16:26 más millones a punto una solución que no sé si es posible en la actualidad o no es posible en la actualidad hay una tener una segunda empresa que presta un servicio de aparcamiento público que es el aparcamiento de la plaza del Ayuntamiento vivo coja digo que se abre la posibilidad por parte del Ayuntamiento de esa empresa

Voz 2 16:48 gestione lo atrapa

Voz 9 16:50 al precio hijo la obligación de que se tienen el contrato de ahogar Sur sigan abierto ataque tanto se puedan adjudicar de una manera u otra o bien a través de la creación de una cooperativa que Saras que licite o bien a una empresa que quiera bebí o bien

Voz 6 17:08 alguien que se busque que quiera acudir a esto siquiera Getxo

Voz 9 17:11 la esos partí repito que es explore la posibilidad por parte del Ayuntamiento de que gestione temporalmente esa Lahoud el servicio importar un servicio público temporalmente a la empresa que

Voz 8 17:22 o eso o Rusia

Voz 9 17:25 no se puede hacer oposición tertuliano caduco pues posible

Voz 8 17:30 lo tertuliano caduco posiblemente esté equivocado Torrigo apuntó posiblemente la fijamente

Voz 12 17:41 deja que es decir hubiera Manuel conductora de rentable

Voz 8 17:43 da mete ahí servicio público y que hay que darlo

Voz 12 17:46 da igual si efectivamente pero la rentabilidad o cómo se gestiona porque hay que cuando habla de que si no es rentable porque un servicio público oye que hay que también verán

Voz 8 17:55 de verdad si tú me dices

Voz 12 17:58 tuit ese detalle vamos parecía ser la gente muy bien porque ha quebrado el foco potente muy claro de empresa privada que no gestiona muy bien su interese hay así da porque todo esto ahí así estáis defendiendo te puedes contrae no no sino no quiebran lo que haría ninguna empresa pero de nuevo que tú me diga clarificado lo que piensas que tú me diga que porque un servicio público ya cueste lo que cueste hay que

Voz 8 18:20 no no yo no he dicho eso yo no he dicho eso es lo que hizo referencia a la falta de rentabilidad de al menos uno

Voz 11 18:31 eso nos toca Hart les veía que esto

Voz 8 18:33 que eso podría traducirse

Voz 3 18:36 en en que no son necesarias tantas plazas de aparcamiento en en la Ciudad de Linares

Voz 10 18:41 el número de que uno de los dos no SEAT

Voz 6 18:44 creo que lo de que se que haga falta una falta va posiblemente haya evento hay momentos en los que falta tanto dos lleno y hay otros días que no están pero eso es como todo ahora yo sí estoy de acuerdo con con Manolo en que los servicios públicos no se puede mirar la rentabilidad entonces a rayana en lo suben los autobuses porque para que bajen desde Arrayán dos a la residencia por la mañana y otros cuatro por la tarde por eso no les decía que

Voz 8 19:13 los serbios públicos son servicio público sí

Voz 6 19:16 servicios públicos no te y eso hay que mantenerlo

Voz 8 19:18 si sólo te si hay alguna empresa puedes sacar beneficio no que Chaplin

Voz 9 19:27 con salida para que está diciendo que el Ayuntamiento intervenga en una empresa

Voz 8 19:30 por los durante el Ayuntamiento tendrá los datos imagino no ninguno debería tenerlo no no tiene vacuna

Voz 12 19:42 como el uso que está porque si estamos diciendo que hay un parque que no tiene uso oye cómo no puede un parking que se ha hecho con dinero público dejamos que se ha hecho con dinero público no vigilé como si tiene uso o no quería explicarle a los ciudadanos que no están oyendo cuál es el tipo de concesión que tiene como función la concesión que tienen hogar sur explica

Voz 8 20:04 así que ya que al de lo que hay que informarse no no nos decía que eso no tú ha sido alcalde de esta ciudad evidentemente juega con una ventaja que es una ciudad Valente Mario Camus

Voz 11 20:22 sí sí lo que sí tengo que decir es que no nos enteramos de nada porque habláis pregunta hacerlo más de dos personas a la vez o dos personas a la vez es imposible escuchar la argumentación que queréis defender todos les vamos a respetar el turno de palabra por una pregunta

Voz 5 20:39 hasta los dos párkings estaban tienen bastante utilidad por las personas que vive a Linares lo digo porque yo los dos tantos de San Agustín como de Santa Margarita lo sólo utilizar de vez en cuando para dejar el coche hay un tiempo el que cada uno utiliza en un momento determinado igual que a aplazar Ayuntamiento hay veces que para venir aquí tienen que deja el coche

Voz 8 21:02 yo lo dijo habitualmente ahí

Voz 5 21:05 eso diferente se utilizan los parqués

Voz 9 21:08 otra cosa diferente es que decías

Voz 5 21:10 es una empresa de donde capitalismo que funciona tiene bastante beneficia habrá que ver a lo mejor lo que tu decías si la empresa que se ha quedado con la gestión ha hecho lo posible para que sea rentable a lo mejor ahí no lo sé puede posible que el Ayuntamiento le pida responsable o que ha llegado el momento determinado mira pues empresa con lo cual será la pasamos a otro que es la propuesta que dice Manolo la empresa que gestiona el parking de la plaza Ayuntamiento pues que gestiona el trabado eso ya que en lo decida

Voz 8 21:40 estoy después de castigo para los precintos servicio pude servicio público porque hay gente que

Voz 5 21:47 la mente como he dicho es lo mismo yo

Voz 8 21:50 todo lo utilizamos o no no ya

Voz 10 21:52 yo lo que iba a decir ante es que también yo también lo he utilizado es bastante más caro que el del ayuntamiento que también ahí que es

Voz 8 22:01 no no ahora mismo en la tarifa tampoco está unificada otra aparcamiento de la tarifa tan unificada hay otra hay otras Pablo lo conozco

Voz 6 22:12 que me tío vive en L'Hospitalet por ejemplo hay otra manera de hacerlo es decir se hace un párking con vistas al futuro decir si va a abrir abre y hace un party para quinientas en estos momentos no te hace falta nada más que canta pero pero ya que abre Jackass una obra lo sepa quinientos entonces va a tener unos años que no lo va a poder llenar allí lo que han hecho es que en un periodo de años de de de cinco diez veinte y hasta cincuenta años a lo que han hecho ha sido alquilado a los residentes cercano Arkin ponerle un precio

Voz 8 22:50 también si te lo digo que vamos a ver en estas cosas está Si los vecinos no acuden a la mujer es muy caro

Voz 6 22:58 no hay que bajarlos

Voz 8 23:00 el problema

Voz 9 23:03 sí yo creo que hay una gestión cae tiene Mendoza el Ayuntamiento se limita a sacar un pliego de condiciones adjudica una determinada condición a una empresa la responsabilidad de la empresa desde el Ayuntamiento va a intervenir ni debe intervenir pues sino que estaba hablando de calentamiento fiscaliza la empresa de todo lo mejor no forma

Voz 5 23:23 tiene el consejo de administración no

Voz 9 23:25 perjudicaría a participar

Voz 11 23:28 no se me di

Voz 5 23:30 es que sí funcionan de esa manera Begin Aqua un porcentaje del Ayuntamiento

Voz 8 23:36 pero yo creo que hicieron cuarenta y nueve de la empresa privada

Voz 5 23:38 pero por cierto la al cementerio Parque que a la cuenta de resultados en el Ayuntamiento que está obligada presentarla que todavía no lo ha hecho eh estamos fecha que estamos es el cementerio ha sido el departamento del Ayuntamiento recaudación en concreto sobre todo la parte de de que llevaba lo que era el cementerio y el me acuerdo cómo se llama que han negociado era inmensamente atractivo de hecho la gestión la están llevando a una empresa privada porque hay muchísimo dinero de por medio pero muchísimo a mucho dinero ya habría que pedir explicaciones a más de una persona de la que están

Voz 8 24:17 lo que pasa es que hay que ganar dinero para crear puestos de trabajo ya los sé

Voz 9 24:25 la acción ponerla limitación ver cómo se reparte la ganancia de la empresa no hay hay que zanjada de corresponde a los poderes públicos si están interviniendo o qué parte del negocio le corresponde o qué partes

Voz 8 24:35 el frío de Quito

Voz 9 24:37 con estas cosas hay que mirarla con mucho cuidado y hay que ser absolutamente ecuánime en esta en esta hay una situación donde doce trabajadores en el riesgo de perder los puestos de trabajo yo apuntaba una posible solución que digo que vuelvo a repetir no sé si se puede hacer en la actualidad no sé si se puede hacer pero obviamente esto pasa esto pasa por una por una una cuestión que es fundamental cualquier tipo de decisión que se tome debe pasar por garantizar la pervivencia de los puestos de trabajo y eso yo creo que lo tiene claro el Ayuntamiento lo tienes claro el alcalde digo el Ayuntamiento la totalidad de lo tiene claro alcalde que yo oía de eso lo que él está dispuesto a pelear porque eso es así a mí eso me parece calor útil no a partir de ahí vamos a esperar acontecimientos sí lo que no para estar con eso hombre cobrando el paro sine die quiero decir que la decisión que se tome una decisión pues con cierta rapidez porque yo me pongo en el pellejo de que pasó mañana larga licitación otra vez sin que nadie venga a visitar estamos estamos rehabilitación que no sabe lo que los trabajadores y en la calle

Voz 8 25:48 sí claro pero ahora que que se ahí

Voz 12 25:52 eh

Voz 8 25:52 mira cuando hablaba de que el Ayuntamiento vea pues

Voz 12 25:55 las rentabilidades el inicio se ha habido ya una licitación concurso nadie es posible que haya otra licitación a concursar nadie una empresa imagino yo que si hay un servicio atractivo en el que sabe que va a ganar dinero va a participar entonces si se produce que hay licitaciones en la que no se presenta en la empresa yo creo que quizá al Ayuntamiento porque la licitación si lo hace el Ayuntamiento debería busca la forma en la que eso se llama atrás

Voz 8 26:19 en forma empresa esa en la que no hay varias forma Juanjo apuntaba una pero la obra mira esos barcos que está adjudicado pone en valor nada venga

Voz 3 26:33 termina David Malo muy bueno

Voz 8 26:35 Juanjo ya apuntaba una entonces ahí es donde me refiero bien

Voz 12 26:38 lentamente el Ayuntamiento nueva fiscaliza a una empresa privada detallaba

Voz 8 26:42 lo decía no no no no no no Tula Altet eso es lo que han querido tener paleta matrona implicando ahora

Voz 12 26:50 ya donde el Ayuntamiento tiene que intervenir porque un servicio que saca licitación no hay empresa que recurre o que la pide la licitación se presenta

Voz 9 26:58 que yo digo que no

Voz 12 27:00 Javier a tierra otro sí lo es

Voz 9 27:03 no es la fórmula para darle más dinero y eso tiene soluciones una gracia Juanjo pero en este pueblo están licitados los party

Voz 13 27:12 de la siguiente manera eh

Voz 9 27:14 o que Arzúa corrió a cargo de la obra tiene un periodo de veinticinco años de donde al Ayuntamiento no cobran ningún canon pero tampoco para obra con lo cual teóricamente la la obra se paga del beneficio que pueda arrojar el quién los parkings en la explotación de los para ver pues ya está esa es la fórmula que hay hay otra desde luego la encantaba Juanjo que ha hecho también alquilar se está haciendo un problema en la entrega el momento alquilado y hay que quiero decirte eso sí hay que te miren también la posibilidad para que eso sea rentable si es verdad que no tiene afluencia de coches David no era más que una solución el partido abrirlo me ahora que la carga de plantilla sea menor somos darle más dinero al Ayuntamiento no hay otra solución David a ellos

Voz 8 28:09 venga vamos a esperar de ellos

Voz 11 28:11 qué se puede hacer de dos mil quinientos como bien apuntaba Manuel I

Voz 5 28:15 hay gente que se montan en con la empresa de economía social que no están pensando no gusto no pero hay tú sabes que tuvo la defensa del capitalismo liberal duro que echa a los trabajadores a la calle sería es al que va a consecuencia ahí luego luego llega a contratar a esos mimos por menor cuantía Lázaro contrato basura que les suelen hacer no actual es defensor de eso yo no yo defiendo una economía sociales donde aquí hay una serie de afectada que hay en el Ayuntamiento de hay personal formado y además aquí tenemos una serie de gente que también que se dedica a montar empresas con lo cual se le puede da formación a esa gente y que monte en esa empresa no pasa nada porque uno mismo sea el que monta

Voz 8 28:58 el lo que nada tiene que ha acudido un adjudicación sea cual sea el pero porque puede dar adiós

Voz 5 29:05 ahora tiene que entrar a esa adjudicación poner ellos en su pliego de condiciones con condiciona

Voz 11 29:11 así están las cosas vamos a

Voz 3 29:13 a esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos entorno a este tema hay vamos encarando la recta final de este tiempo de tertulia no solicitaba María Dolores y reservar unos minutitos para hablar

Voz 8 29:26 la Feria de la Feria del balance

Voz 3 29:28 Nos ha dejado la pasada edición de la Feria de San Agustín en la Ciudad de Linares se cuál ha sido a vuestro juicio

Voz 10 29:35 bueno pues yo sinceramente por lo que yo he visto y lo que hoy igual

Voz 3 29:39 hay incidencias hay que destacar que ha sido muy positivo porque el registro de incidencias ha sido muy escaso y ninguna especialmente reseñable según nos apuntaban desde los diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad el propio concejal responsable

Voz 10 29:54 este yo lo nómina lo que yo me han vamos lo que yo he visto ir porque yo he estado aquí en la feria han estado aquí parte de mi hijo y si lo que me han dicho la gente ha sido una feria muy floja en general quitando el día veintiocho el veintisiete y el veintiocho quizá el día uno

Voz 3 30:12 en qué sentido Joseba estoy decido iba a niveles

Voz 10 30:14 cómico a todas las gente ha dicho que el día mejor fue el día veintiocho que la corrida fue fantástica que la gente estaba muy animada que luego estaba todo lleno Hotel Restaurante La el ferial entero el luego el veintisiete pues como era también por la noche de de la la de la cabalgata y yo la vi con mi nieto y desde luego para mí ha sido la PEAG cabalgata que yo he visto que el la casi todos los años que un desastre no había nada más que una vantado globos hinchables de son muy animal prehistórico o lo que quiera decir que yo no sé qué tipo animales son que además de graban a todo eran tan enormes que estaban a todos los niños le daban que se ponían alguno a llora bueno en fin yo lo vi desde luego aquello un yo me desanimó totalmente hay bueno y mi hijo que también viene suelen año les pasó lo mismo y luego además la gente que yo he oído hablar que fue un desastre claro no hubo ninguna carroza de ninguna asociación de vecinos versionada IMO nada no no engaña perdona ayer no no no no no no en la cabalgata yo he visto cada yo he visto carroza

Voz 11 31:21 en los en los un hombre hace ya

Voz 8 31:26 yo espero

Voz 9 31:28 en la feria

Voz 8 31:32 bueno yo quería no hemos dado nunca en la heladería

Voz 10 31:36 los reyes bueno vale pero que yo ya te digo que a mí me damos en general no me gustó nada luego hay otra cosa que el Ayuntamiento tiene que pensar que con cuarenta grados no se puede y alzaría como no pongan esa entrada al ferial con toldo llevo lo dije el año pasado año diciendo lo aquí aquí no no hacen caso se lo he dicho a los de abrirse se lo he dicho a los mismos concejales hay que saldar oponer una estela o lo que sea porque eh eh que desde donde se dejan los coches hasta que llega al feria llegamos

Voz 5 32:07 está

Voz 10 32:08 bueno yo desde luego no hizo ningún día a mediodía vamos ni este año ni el año pasado y nada bien y se me ocurre porque es que yo me quedó por el camino pero es que la mayoría de la gente así bueno yo el un par de días querido por la noche lo he visto muy muy desangelado aquello quitando unas pocas de personas en la caseta municipal el quinto pino ese que era lo único que más a las doce de la noche ya está a encerrar casita la caseta eh entonces realmente yo creo que ha sido una de las peores feria que yo recuerde bueno

Voz 11 32:40 eso en opinión de María Dolores vamos a seguir

Voz 3 32:42 de cogiendo

Voz 6 32:44 la cabalgata como dice María Dolores en fin yo a mí tampoco me gusta pero es que yo ya no tengo edad porque me gustó la cabalgata de

Voz 8 32:50 yo comprendo miniatura disfrutaron pero yo no

Voz 6 32:52 estaba Ron reventado de aguantar la de la mano pero a mira yo he ido a los conciertos los dos días que hubo concierto treinta y uno y el uno a la salida se notaba en la feria Italia igual un día que entré a la caseta municipal estaba llena como ahí normalmente casi siempre casi siempre mientras el foro completo pero bueno yo quise comprar una cosita Isaías eh lo para comprar chucherías y comprar pasar en la parte la la calle de atrás bueno pues me quedé sorprendido me quedé sorprendido porque en la calle ha tenido un ambiente extraordinario cosa que no tenía la parte ante cosa que no tiene la parte delante de la parte de delante pasaba por la puerta de la caseta aquí tenían pues su cliente sea las mesas estaban ya en ETA si se cerraban a las dos o no ahí ya me callo porque yo a esa hora ya estaba cerrado pero que que algunas no cerraban tan temprana yo creo que el por tanto yo no le he visto que haya decaído el día a día de los fuego eso fue Dani no podía andar

Voz 10 34:00 eso dijo que el veintisiete veintiocho el unos y digo odiado el concierto cuando tengamos el tú sabían que todo el mundo allí también entonces prácticamente no te queda nada más que un día

Voz 6 34:08 no hubiera concierto o o fuera

Voz 12 34:11 el Etxeita HIV uno no tiene nueve

Voz 6 34:13 el más flojo venga termina Juanjo eso

Voz 8 34:16 el verdadero problema

Voz 6 34:19 de la feria ha sido un fallo garrafal y me imagino que en el próximo pleno que tengo entendido que el PP va a preguntar y alguien tendrá que te sientas así despacio en la caseta de la juventud que ese es que si se presenta o se presentó en el pórtico es como como una novedad como muy bien estaría igual y al final no hubo no hubo caseta pasaron los grupo por aquello de no dejarlo fuera los pasaron a la caseta Quinto Pino a que hicieron ayer todas sus actuaciones pero claro esta caseta tenía su programación el único sitio o la única ahora que no tenía programado era el mediodía al medio día actuaron a todo esto grupo

Voz 8 35:01 pero a medio día a día medio día allí no va nadie a última hora por la mañana bueno no sé yo creo que ha sido donde lo que más despacio la gente joven sí sí ahí sí tendrán que dar explicaciones de qué

Voz 6 35:18 ha pasado porque la gente joven bueno pues si lo escuchas y la concejala no no la veíamos por ningún sitio y no sé qué oye

Voz 3 35:25 los posado notaba All el IPC crudo

Voz 5 35:29 decir que yo estuve solo un día al mediodía desde que estaba montado allí la caseta espero que alguna vez haya Malvo árbol ahí entonces es un lugar donde tiene que hacer fresco en su día ahora mismo de reciente y por lo tanto no haya pena arboleda pero la fuente siempre hacia un lugar fresco por la noche fresco tampoco puede ser un error que hayan valorado tanto vino hayan dejado tierra yo solamente decir que el día treinta y uno había muchísima gente allí el día uno que día a día

Voz 10 35:55 el día uno

Voz 5 35:56 cuando salimos por la noche aquello era increíble de todo lo que yo he estado escuchando a la gente y además hay un sobrino mío que tocan un conjunto yo creo que hay hubo precipitación lo que tú has contado de cómo lo organizaron aquello incluso o el escenario pues no era el más con Belén decía yo creo que

Voz 9 36:14 el punto de vista de la seguridad de seguridad ahí

Voz 5 36:17 y ahí no es que hubiera yo entiendo que nadie puede tener mala fe para que vayan a los chavales a tocar sino que hace deprisa y corriendo venga aquí no había ni siquiera un buen escenario donde subirse para que pudieran tocar y yo creo que eso hace que esa prenda eso ahorradora y que el año que viene pues sí me parece muy acertado que cantautora dedican conjunto de les toque en un día en su pueblo ya en los chavales el otro amigo que Valle lo vea ahora cuando hacerlo esa es la cuestión lo que tú ha dicho yo estoy de acuerdo que no puede sabes que yo le dije a mi sobrino yo no voy a ver a las cinco de la tarde porque vamos que no cuando tienen que hacerlo por la noche claro claro

Voz 11 36:56 en paralelo al mar

Voz 6 37:00 el esa caseta ya tenía su ambiente y entonces lo que hubiera estado muy bien es que la caseta multiuso o de jóvenes que sea se hubiera podido ponerla funciona no ha sido así porque habrá algunos problemas es lo que van

Voz 5 37:16 es sorprende el año que viene se desarrolla en condición

Voz 12 37:19 desde luego feliz y hay que reconoce que lo que creo que desde hacía falta la feria era intenta hacer cosas nada yo creo que estaba estaba no voy a criticar pero bueno va aunque evidentemente se ha hecho mal y tal habido problema pero bueno precipitadamente veinte es decir ya he algo aunque ya el año que viene no no renovará a los concejala O'Shea

Voz 8 37:40 no no me gusta alguno

Voz 12 37:45 ha había una intención de cambiar algo de revisar la feria que creo que es lo que hace falta es decir la feria tienen que sentarse lo grupo político y revisar la el planteamiento de feria que tiene desde luego no creo que haya sido la peor feria en año yo creo que ha mantenido más o menos general yo para mí es verdad que los primeros días de octubre activo tuvo pero no me pareció tampoco creo que hasta incluso algo mejor pero bueno tampoco se pero como mínimo eran

Voz 8 38:10 ya por la calle Linares David había mucho mucho día a día quince tuve claro cuando tú deja el coche arriba algo

Voz 6 38:21 iba a Sao vivo cuando te metes en la clase y pide una cerveza esa cerveza

Voz 11 38:26 a lo mejor cambio

Voz 10 38:31 el Pávez de Leo el clima si es fresquito eso sí Pardo

Voz 9 38:34 me han experimentado un cambio en torno a la climatización espectacular porque yo soy a mi me gusta la feria de mediodía me me gusta la Feria por la mañana me gusta a mí

Voz 8 38:44 de la boda

Voz 9 38:47 a mí me gusta mi cerveza fresquita

Voz 8 38:51 en la feria Mengual

Voz 9 38:52 mala Feria por la mañana que promete mucho a la feria por la mañana una habitual de la Feria por la mañana lo que yo he escuchado de la feria lo que yo evito es verdad que había menos afluencia de gente por la mañana que había otro año Amío verdad lo que yo he escuchado el tema de cambiamos los precipitación de lo de la caseta de la Juventud que creo que se tiene que ver cuidado el tema pero bueno roles aprende y eso es un tema que ha criticado la gente espectacular veinte los precios en la medida en la Caseta Municipal y la ausencia de tapado

Voz 8 39:31 también han dicho que he comentado que me metió en la caseta municipal fui a la calle de atrás fui a comprar patatas fritas porque es que mira si nada en el vaso de Belloch ha comentado

Voz 9 39:48 lo de la juventud y lo del precio de la bebida en la caseta municipal me lo han comentado la gente como una cosa negativa puede tratar cosas aprenderlo

Voz 5 39:56 claro que será y que pretende sería la primera

Voz 9 39:59 pues que en el municipal no aparece una capita aunque sea de

Voz 11 40:03 que se fue hasta luego

Voz 9 40:08 además yo creo que la feria ha respondido al patrón de una ciudad que no están

Voz 5 40:11 por el momento a los todos los Bakio le debe de haber fastidia mucho

Voz 8 40:14 lo lo lo lo los toros Felipe lo de lo soy

Voz 5 40:18 a bastó Felipe

Voz 9 40:20 es increíble que la empresa la que se a la que venga Linares actúe de esta manera increíble pero bueno

Voz 12 40:28 que porque porque entendió de no

Voz 9 40:31 yo tampoco se entendía porque el el los carteles han sido siempre habitual que allá más dura

Voz 8 40:39 hombre Trey cuatro que yo digo yo yo nariz tienes un cargo

Voz 9 40:46 pero vamos

Voz 8 40:47 entonces por qué

Voz 9 40:50 los toros también significaba una afluencia de gente de manchegos que venían a los toro aquí hay ganarían hoy cordobés se las mejores espadas a lo mejor torero hijo que estaba en candelero choca que nube haya dos corridas de todo tres y no haya no más que una no lo achaca lo achacan también los empresario a una cuestión que también hay que decirla porque tuvo que

Voz 13 41:17 que hay mucho tifus en

Voz 8 41:20 por la nota que se cuela la gente que la empresario dice que no sabe eso ha intentado eh

Voz 12 41:33 dice está la rentabilidad

Voz 11 41:35 vamos que hagan han ganado

Voz 10 41:39 cien bueno en terminamos con lo positivo

Voz 11 41:41 muy brevemente por adaptar cuestiones positivas para piénsalo

Voz 8 41:48 la positiva por ejemplo solamente había una corrida de toros pero ha salió hablando siempre echándonos sí bueno jodió mucho toro pero hasta que han conseguido que uno dieran la cara

Voz 6 42:03 ha habido dos conciertos yo ahí no me lo han contado yo lo he vivido han sido extraordinario incluso hasta el primero que yo no lo conocía me me sacó de mi casilla extraordinarios eso también ha hablado muy bien la gente en fin que yo creo que ha habido cosa muy muy positiva ruso hasta la música de los focos artificiales este año se escuchaba bien en cualquier sitio donde que bueno

Voz 11 42:28 este año estaba más retirado por decirlo de estábamos nosotros pues así

Voz 3 42:33 las valoraciones tomamos nota de las positivas también de las negativas nos despedimos hasta el próximo martes en este tiempo de tertulia gracias a María Dolores casado a David García a Manuel Rodríguez a Felipe Serrano Juan José Reca hasta la próxima