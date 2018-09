Antonio Barrios , portavoz de "Todos a una por Linares" cuenta la iniciativa de recogida de firmas

Voz 1 00:00 continuamos en Hoy por hoy Linares Comarca Norte lo venimos apuntando desde el principio la plataforma todos a una por Linares en no cesa en ese empeño de mantener un encuentro con la presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz y con ese objetivo si va a poner en marcha una campaña para la recogida de firmas que una vez recopiladas Se pretende llevar en mano a Sevilla no sólo los portavoces el los miembros de de de los miembros más visibles de esta plataforma ciudadana sino que además apela a que la ciudadanía cualquier persona que pueda estar interesada se desplace en autobús hasta la capital hispalense en eso viaje que sea previsto para el próximo cinco de octubre una acción que se inicia oficialmente este catorce de septiembre coincidiendo con el primer aniversario de esa primera de las multitudinarias manifestaciones que se han registrado en la ciudad en los últimos meses a instancias de esta plataforma donde Antonio Barrios es uno de los portavoces muy buenas bienvenido

Voz 2 01:10 buenos días bueno X así la campaña

Voz 1 01:13 de recogida de firmas se inicia oficialmente el viernes pero lo cierto es que ya han comenzado a recopilar Se las primeras a través de Internet

Voz 2 01:21 sí la verdad es que no esperábamos tanta tanta expectación y tanta tanto afán por por por el sea hecha esta propuesta ir bueno hemos lanzado aunque oficialmente la campaña va a arrancar el queremos saber lo en el pasaje del comercio queremos que un sitio simbólico de nuestra ciudad vamos a instar al allí una mesa informativa eche este viernes invitamos a todos los ciudadanos a que pasen por allí pero hemos pensado también que que que hay mucho linense fuera de la ciudad desgraciadamente dada la precaria situación que que la que nos encontramos que hay persona bueno pues a cualquier tipo de de de de incapacidad pues que no podrían ir a dónde esa mesa estuviesen ubicadas llamó arrancado bueno pues haciendo uso de las nuevas tecnologías una una campaña por por internet a través de la plataforma change or es una cosa muy sencilla solamente hay que entrar en la página nuestra de Facebook de todos a una pinchar en el hace ir ahí poner los datos de la persona que firma previamente hay que leer y aceptar lo que se está lo que se está filmando esa firma son tan válida como las que podamos llevar el papel le llevaremos la señora día Pacheco e mucho papel y varios Payne grabando esa esa firma digitales

Voz 1 02:34 están convencidos de que la respuesta de la ciudadanía se vuelva a ser masiva vamos a ver

Voz 2 02:40 yo siempre digo que Linares y no deja de sorprenderme osea cuando yo hago una previsión no tengo una expectativa pues Linares siempre la duplique la triplica hay final es tan grande que que libre hace lo que quiere no otra cosa es que no dejen hacer muchas cosas creo que sí creo que la respuesta positiva de hecho todo había no hemos ido a pedir la colaboración de hacía lo de los comerciantes para que instalen también en todos los comercios una una una hoja para recoger esta Feldman y no tenga que ir buscando dónde está la mesa informativa de cada día ya han sido ciento dos ciento de establecimientos las que no han pedido por favor bajando la hoja para afirmar que yo porque mi cliente osea que ya todavía no se ha pedido nada illa illa está ofreciendo deberá esta ciudad que muy grande el problema es que no no ayudan pero con lo grande que esta ciudad puf con un poquito de ayuda seríamos lo mejore

Voz 1 03:30 vamos a desgranar en los objetivos de esta campaña

Voz 2 03:34 bueno lo objetivo son muy claro la última manifestación que que que protagonizó este pueblo acabado me manifiesto diciendo que que eso suena tenía que venir a tener que venir a la ciudad y que Susana tenía que venir a vecino cómo cuándo y cómo podía ayudar en lo que no tenía que venir a a explicar por qué no se estaba cumpliendo y ejecutando una moción parlamentaria ligar y no está pidiendo nada nada absurdo no estamos pidiendo la luna estamos pidiendo una cosa muy legítima estamos pidiendo el cumplimiento de uno acuerdos parlamentarios del propio Parlamento de la señora días Pacheco idealmente no haría falta tener que pedírselo porque una presidenta tiene como obligación cumplir y hacer cumplir los acuerdos de su propio parlamento porque sino les va a acercar el Parlamento pues señora días Pacheco disuelva Low no ahorramos el salario de todos los parlamentarios que están allí porque si esos parlamentarios que trabajan y trabajan bien eh tuvimos la oportunidad de comprobarlo trabaja muy bien llegan a un acuerdo anoche a las Pacheco me resulta absolutamente indiferente pues pues ya me dirá usted para qué queremos mantener el coche de eh de un Parlamento entonces queremos reunirnos con ella para que explique cuándo cómo dónde en qué plazo de qué forma se iban a cumplir eso acuerdo eso acuerdos consisten en un plan de rescate para la Ciudad de Linares sólo queremos eso que no explique eso que nos diga cuándo cómo por qué ya está creo que es muy lícita nuestra nuestra reivindicación esa campaña

Voz 1 05:06 firmas para apoyar precisamente la reivindicación que que no se explica llegar a la una carta que ha remitido precisamente a esta plataforma a la presidenta

Voz 2 05:17 correcto vamos a nosotros no hacemos las cosas evidentemente estaremos cometiendo no uno sino mil errores pero tratamos de evitarlo en la medida de lo posible nosotros e intentamos hacer las cosas bien por eso después de la manifestación preparamos un escrito requiriendo y solicitando esa esa reunión además como sabíamos que la circunstancia no eran idóneas por por aquello de la enemistad que dicen que existe entre nuestro alcalde y la señora había Pacheco le dimos la facilidad de que si por problemas de agenda ya no podía adivinar es que no dijese dónde aquí hora y en qué lugar podíamos reúnen osea que más facilidad sobre pudieron dar dejamos pasar no dos hemos dejado pasar tres meses yo creo que por apretada que sea la agenda de la señora día Pacheco en tres meses con un mínimo de absoluta ha podido sacar media hora para reunirse con esta plataforma que no ha dicho no ha dicho nada pero no hay mayor desprecio que la ignorancia y eso es lo que hace la señora Chico Linares con esta plataforma que con esta ciudad ignorarla y lo tiene que saber todo el mundo

Voz 1 06:27 les de valdría a le valdría esta plataforma una reunión de de la presidenta con representantes políticos por supuesto municipales por supuesto si algo

Voz 2 06:37 de la que nosotros no tenemos legitimidad o legitimación para reunirnos con ella lo cual con lo cual discrepo porque quiero poner un caso que además felicitar a la plataforma hermana porque estamos hermanado de Talavera de la Reina que recientemente se ha reunido con el presidente de la comunidad de de Castilla La Mancha el señor García Page creo que que se llama ese presidente no se le han caído lo anillo para reunirse con una plataforma Emma al primer Alario manifestó que fue una de las más gratificante positiva que haya mantenido en su vida si el orgullo la altanería de la señora Pacheco le impide reunirse con una plataforma ciudadana por definitiva eh solo ciudadano quién sustentan y quién de Roca los gobiernos pregón la soberbia cada uno puede tenerla donde quiera pero sí se concedería que no que no somos nadie para reunirnos con ella bueno pues que al menos se reúna con los representantes políticos y con nuestro alcalde claro con quien definitiva sino con nosotros tendrá que ser que nuestro alcalde otra cosa que que él decida puedo ir acompañado por representantes de lo distinto o grupo político lo cual me parecería siempre acertado

Voz 1 07:42 de momento se mantiene esa campaña de recogida de firmas y también el viaje para trasladarlas en mano

Voz 2 07:49 efectivamente algo pensado bueno pues propone llevar a cabo hecha esta campaña recogerlas Si bueno y asignar pues fue a unos cuantos miembros de la plataforma para para subir su registro en en en San Telmo pero bueno hemos pensado que nosotros sí estamos todo el esfuerzo a los ciudadanos de que no firme y no secunden no apoye quiénes somos nosotros poder decir loción usted no puede venir conmigo entonces hemos dicho que no que todo el que quiera que está invitado ante mano a acompañar o que nosotros vamos a acompañar al pueblo porque esto no somos aquí nadie entonces eso es lo que lo que queremos ir desde aquí llamo quiero porque echa la ocasión para para aunque haremos visitas personales y gestiones personales para animar a todas las asociaciones eh a todas las formaciones políticas sindicales que quieran adherirse a a esta a esta reivindicación aquí en la medida de sus posibilidades bueno pues sí pueden faciliten un autobús para su su socio para su miembro tal y que si eh les sobra alguna alguna plaza pues que no lo accedan a la plataforma para tratar de ubicar pues aquella persona que no por carecer de medios económicos no puedan sufragar este este este coche el coste de viaje es decir vamos a intentar que esto sea lo más asequible posible que el que pueda lógicamente tendrá que pagarse su plaza pero no quiero no queremos porque no queremos que ningún Orense deje de venir a Sevilla por problemas económicos quién no tenga capacidad económica para venir a Sevilla que no se preocupe que viajará viajará sin coste alguno ya pediremos la ayuda como digo de asociaciones creemos que incluso el comercio la industria la hostelería nos van a echar una mano IDC creo que entre todos seremos capaces de financiar varios autobuses de forma gratuita para aquellos que no tiene medio

Voz 1 09:35 se entiende por tanto que en paralelo a esta a este registro de firmas a ese listado de firmas se va a habilitar un registro de precisamente para recoger datos de las personas que quieran idas

Voz 2 09:48 si es necesario esto es una cosa muy compleja nosotros tampoco tenemos ninguna experiencia al respecto los partidos políticos sindicatos y que las tiene no sabemos realmente cómo cómo organizar esto pero bueno alguna noción tenemos hilo que vamos a pedir es que al mismo tiempo que ese ese su estampa la firma de adhesión a la reivindicación que solicitamos el que esté interesado que lo indique vamos a pedirle su de su nombre y su número de teléfono para tener un poco para hacer una previsión para saber cuánto autobuses pues tenemos que contratar en fin porque estos han dicho que hay que hacerlo con cierta antelación para que pueda haber autobuses Si somos mucho claro autobuses no no crecen como las setas hay que hay que buscarlo en la pretensión es que esta gestión la lleven a cabo la empresa locales nosotros siempre decimos que todo lo que te ya tenemos que que que basando en el autoconsumo la empresa locales de la comarca eh osea no me ha hablo sólo de la empresa de transporte de Linares sino bueno de toda la comarca que que bueno que de alguna forma forman parte

Voz 3 10:46 de de de de de esta reivindicación

Voz 2 10:48 creemos que es que no echarán una mano y que esto va va a seguir adelante

Voz 1 10:54 vamos a ver cómo se desarrolla esta campaña que recordemos oficialmente comienza para la recogida de firmas este catorce de septiembre en el pasaje de Comercio firmas físicas porque lo cierto es que ya se ha iniciado esa colecta a través de la web change punto

Voz 2 11:11 muy pronto en distintos establecimientos comerciales de hostelería asociaciones de vecinos creemos que va a estar a disposición va a ser muy fácil porque quiera lo va a tener fácil en la esquina de su casa va a tener algún punto de ha dicho