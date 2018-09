Primeras Jornadas de Bienestar en Linares, José Antonio Almagro y Virginia López

tantas si se supera vamos superan todas las expectativas que teníamos con con respecto a la jornada en principio nosotros no juntamos varios profesionales de las terapias naturales hay planteamos pues organiza una jornada que ella ya el año pasado se intentó llevar a cabo pero por unas cosas y por otra no no llegó a buen puerto ya este año pues decidimos hacerlo aportada In A Day este año pues han salido y además rebasando lo que era lo previsto en principio la jornada dirigía a toda la población de Linares no requiere una formación previa son talleres de yoga de taichi de de varias cosas no de cosmética Natura meditación y tal y luego pues también charla bueno dirigía puede a la población en general hay nosotros una de las intenciones que objetivos que teníamos con esta con esta jornada es puede propiciar un poco el lenguaje del bienestar hay un poco la la intención de de ayuda a cambiar un poco la mentalidad en la que está asumía Linares con con respecto a la situación que hay de desempleo y esta situación que hay que está malamente pero bueno pero por eso da una propuesta positiva y empezar el horizonte que no sólo todo es buscar puestos de trabajo que sí que lo importante está ahí pero y buscamos puestos de trabajo buscamos que se regenera el comercio y tal pero hay que ir ya con una visión positiva y cargado con las pilas

Voz 2

04:02

sí lo de la inscripción es importante para que no haya una masificación grande no porque tenemos lo que son talleres de yoga tai chi demás entonces por lo que no queremos que la gente pues no se quede sin ver o poder entender bien lo que va a hacer en ese taller entonces mucho más fácil más prácticos y estaba todo no me no controlado de lo que el número de personas lo que se requiere pues para eso sabemos que yo he cerilla que lleve su manta para realizar los talleres y sobre todo pues mucha ganas de de de disfrutar y aprende a no porque de forma fácil y sencilla qué canciones tan a mano pues ese puede hacer muchas cosas y muy interesante y que beneficia