Hoy por Hoy Matinal Linares

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 3 00:28 qué tal estaban buenos días tiempo ya para la actualidad más cercana en este viernes catorce de septiembre a esa hora con nubes en los cielos de Linares donde se registran veintiún grados de temperatura en una jornada que depara cambios en cuanto al tiempo regresa la inestabilidad

Voz 1514 00:42 esta zona de la provincia de Jaén con nubes hay que dejarán precipitaciones serán más probable ese desde la la mitad en la segunda mitad de este día las temperaturas se mantienen de momento sin grandes cambios

Voz 3 00:56 con máximas que estarán rondando una jornada más los treinta grados en esta zona comenzamos

Voz 1514 01:03 el Ayuntamiento de Linares se adhiere a las solicitudes del Fondo de Impulso Económico lo hace a falta de un día para que cumpliera el plazo y con la intención de buscar recursos que permitan hacer frente fundamentalmente al pago de sentencias como la relacionada con la expropiación de terrenos en el Parque de Cantarranas Joaquín Robles teniente de Alcalde espera que esta línea especial de crédito de unos diez millones de euros sea concedida una vez que la documentación ya ha sido presentada

Voz 4 01:28 aquí hasta hace unos días no hemos tenido toda la documentación para poder acogernos a ese plan espetó especial que ha pues que pone en marcha el Ministerio para poder acoger no ha a eso para el pago de sentencia el lo único que puedo decir hemos ido a prisa y corriendo lógicamente porque los tiempo son lo que son pero qué bueno que hemos recibido toda la documentación y toda la información del Ministerio de hace pocos días a los técnicos del Ayuntamiento se han dado toda la celeridad máxima para poder llegar a tiempo poder contar todavía no tiene que contactar el Ministerio Si si se aprueba o no se habla

Voz 1514 02:08 sobre este asunto desde el Partido Popular de Linares insisten en que sí se ha podido solicitar ha sido gracias al estado de alerta indicado de este este partido puesto que el plazo finaliza hoy a las tres de la tarde hice aprobó ayer con urgencia en pleno extraordinario la iniciativa fue presentada por el grupo popular en la Comisión de Hacienda el veintitrés de mayo y según Ángela Hidalgo no se le prestó atención hasta que ella accedió a la presidencia de la Comisión de Hacienda

Voz 0149 02:34 porque desde el veintitrés de mayo que solicitaba muy formulamos a propuesta de la Comisión de Hacienda hasta hoy eh apenas había se había movido ese expediente apenas había trabajado en él precisamente porque por parte de lo anterior ex concejales responsables del tema Pombo que habían incurrido en en una apatía en en en cuanto a eso porque está más pendiente de cuestione conflicto interno del propio Partido Socialista que de resolver los problemas de los ciudadanos entonces tanto personalmente como partido desde que en este caso me incorporé como presidenta la Comisión de Hacienda de demostrar mi satisfacción por eso para nosotros es un logro que hayamos entrado a llamo ha entrado a tiempo de solicitar los ha solicitado luego finalmente se concederá cuando se cumpla toda la tramitación del expediente esperemos que se conceda finalmente Ike eso pueda suponer una un salvavidas

Voz 1514 03:27 ahora sólo queda esperar a que los fondos sean concedidos Hidalgo explica que sin ese dinero se produciría una asfixia económica de las arcas municipales que afectaría directa o indirectamente al bolsillo ciudadano son las ocho y veintitrés seguimos

Voz 2 03:41 música teatro noches de palacio cerca de sesenta actividades doce enclaves monumentales de nuestra provincia

Voz 5 03:49 jueves trece de septiembre desde los Baños Árabes deja Ing Sigma el sábado quince de este la Plaza de San Lorenzo de Úbeda Sabina por aquí más información y dibuja un punto

Voz 2 04:00 no Diputación Provincial de Jaén

Voz 1514 04:06 Massa más asuntos la delegada del Gobierno de la Junta en Jaén reitera el compromiso del Gobierno andaluz y de la presidenta Susana Díaz con Linares anuncia que vendrá a la ciudad y dice no lo hará con las manos vacías al tiempo que como destaca la sensibilidad que el la Junta de Andalucía viene demostrando con Linares Ejemplo de ello es según Cobo la dotación que se destina en el marco de los planes de empleo por encima de la consignada a otros municipios de asimilar volumen de población como no precisa una fecha sobre la esperada visita de la presidenta a una ciudad de la que afirma conoce sobradamente su realidad

Voz 6 04:43 conoce verdad tiene una gran capacidad de conoce cada rincón de Andalucía pero la ciudades que tienen una situación más difícil como Linares aún mejor no Illa está atenta a todo lo que ocurre aquí de hecho como te digo tiene todo su equipo

Voz 3 04:55 lo bajando otra muestra de que este año puedo tener dos cursos de formación más muy importante porque son de formación dual información profesor

Voz 6 05:02 Canal te aseguro que había muchas petición en toda Andalucía que la consejera de Educación sabía también por expresa petición de la presidenta que cuando haya una petición que beneficia las circunstancias delinear hay que atenderla no asegura que conoce muy bien la realidad pero como divide tiene expreso deseo de venir a la ciudad de venir con algo cuando algo tengamos cerrado de verdad interesante y bueno para la ciudad estará encantada de ponerle cara iba a estar aquí con todos los ese porque la presidenta si algo tiene es que no se sienta con todo el mundo recibe a todo el mundo habla con todo el mundo sin ningún problema en cualquiera de vosotros con la ley bicho en cualquier momento sabes que soy así no

Voz 1514 05:36 pues a la espera de esa visita y con la intención de forzar un encuentro solicitado a la presidenta de la Junta de Andalucía la plataforma todos a una por Linares inicia hoy una campaña de recogida de firmas que pretenden llevar a Sevilla el próximo cinco de octubre no quieren dilatar la fecha en el tiempo y a esa entrega en un principio estaba pensado que acudiesen únicamente representantes de todos a una por Linares en cambio finalmente invita a todos los Linares si visitantes de la comarca que los acompañen hoy de este las once en el pasaje el comercio se van a instalar mesas informativas para el acopio de firmas que ya ha comenzado a realizarse a través de Internet continuamos

Voz 1514 07:17 miramos a la comarca el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de La Carolina archivado definitivamente la denuncia presentada por Izquierda Unida en relación a la venta de una nave municipal en el municipio Carolina Anse en el año dos mil tres el juez concluye que no hay indicios de la comisión de un delito de prevaricación administrativa por lo que dicta el sobreseimiento provisional de la causa el plazo para la presentación de recurso ha finalizado que sin que se haya presentado por lo que el archivo ya es firme el vicesecretario de el Partido Socialista de La Carolina Manuel dejar explica que este varapalo judíos hacia la Izquierda Unida es la constatación de que no había ninguna ilegalidad ir regresa ya en Linares la actividad minas de luna llena el próximo veintidós de septiembre para esta quinta edición profesores y alumnos del instituto Santa Engracia Se van a implicar en la organización del evento con representaciones teatrales en las que no faltarán personajes históricos del pasado minero una actividad organizada desde el Ayuntamiento en colaboración con el Instituto Santa Engracia y otros colectivos como proyecto Arrayanes Antonio Ángel Pérez es uno de esos miembros

Voz 10 08:22 es una ruta sencilla son cinco kilómetro y algo cinco kilómetro y medio está claro que en la mina e desde el Centro de Interpretación e luego se vuelve pero se vuelve después de un buen rato ir después de haber descansado allí haber presenciado una

Voz 3 08:38 enfrente íbamos terminando

Voz 1514 08:41 con información deportiva Tomás Ballesteros

Voz 11 08:44 pues de no jugar la semana pasada ante el River Melilla el Linares Deportivo afronta ya la que será su próxima jornada este domingo seis de la tarde ante el Guadix un poco más descansado por no haber hecho el esfuerzo en ese encuentro pero eso sí también de otro lado quizás poquito con menos ritmo de competición que el Guadix que sí que jugó hoy por cierto le ganó al Real Jaén el partido se podrán escuchar en la radio en el Carrusel deportivo Linares de la Cadena SER estaremos en directo en este estadio para rabiar ese encuentro Guadix Linares Deportivo al que llega el conjunto amarillo sin bajas Juan Arsenal el mister puede contar con todos incluso el último fichaje Javi Bolo que aunque no está al mismo ritmo físico que el resto de los compañeros va a entrar en esa convocatoria seguramente tendrá los primeros minutos como jugador del conjunto linense en la agenda esta mañana presentación del autobús oficial del club también a las doce ofrenda floral a la patrona la Virgen de Linares

