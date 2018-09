Voz 1621 00:00 desde Enrique Alonso comenzamos una nueva edición de sangre y arena programa taurino de radio Linares de la Cadena SER como siempre con mucha actualidad con mucha información y vamos a comenzar por lo más inmediato ya es que mañana tenemos una corrida de toros en Villacarrillo pero quizá por primera vez la corrida de toros no vas a es lo más importante tal vez lo más importante va a ser el encierro que va a tener lugar por la mañana cuando por primera vez en la provincia se iban a correr los seis toros a la vez por las calles de Villacarrillo ya sabe que hay muchos municipios podemos decir municipios como Santisteban del Puerto como Navas de San Juan como Castellar donde los toros sí que se corren por las calles los mismos toros que se van a lidiar en luego por la tarde que van a lidiar los toreros pero la salvedad es que suelen correr con los mansos toro a toro uno a uno en Villacarrillo ese va a ser el experimento por primera vez en la provincia por primera vez en el municipio de correr los seis toros a la vez va a ser una corrida de toros que está muy bien presentada de Partido de Resina hay el Ayuntamiento está meando y está trabajando bastante para que todo esté listo en lo que se refiere a medidas de seguridad cuando digo medidas de seguridad me refiero a más talanqueras que otros años más vallados que otros años más zonas de refugio que otros años pero no hay que olvidar que más dinero también vertido que otros años

Voz 1 05:04 in no hay que olvidar que eh

Voz 1621 05:06 corrían los seis toros a la vez es una cosa excepcional se hace en Pamplona se hace en San Sebastián de los Reyes hice va a hacer en Villacarrillo una corrida de Partido de Resina Pablo Romero una corrida bastante grande bastante aparente con esto quiero decir que cuando uno corre en Pamplona o en San Sebastián de los Reyes quizá hay un poquito menos hay muchísima gente

Voz 1 05:27 te hay hay unas

Voz 1621 05:30 los Toros llevan cómo podemos decir como una inercia de dónde y hay unos protocolos que no se puede llamar a los toros por detrás los pastores van muy pendientes de eso hay cómo podemos decir como uno manso a escoba cuando digo manso ACOBAN son tres manso que se sueltan tres o cuatro minutos después del encierro por si algún sólo se diera la vuelta se encontraría con los mansos por lo que sería más fácil reconducirlo con esto que quiero decir no quiero ser un poco Pepito Grillo a conciencia que que la primera experiencia va a estar bien pero que habrá que tener cuidado porque las condiciones de experiencia no dio de seguridad digo de experiencia de habilidad de tradición que tiene en Pamplona no son las que tiene Villacarrillo que lo va a hacer por primera vez eso sí en Villacarrillo hay mucha tradición de correr los toros si corren todo lo grande durante todas las ferias pero uno no igual que seis entonces siempre habrá que mantener como decimos la prudencia y si en ese encierro no se puede correr y habrá que correr los años siguientes tampoco no pasa nada pero habrá que estar pendiente también de ese encierro en Villacarrillo sobre todo una cosa que decimos siempre que los toros son toros no perritos para ponerse a correr delante de ellos maestros tías buenas tardes

Voz 2 06:41 efectivamente el Sevilla guerrilla siempre para para vivir su gran feria taurina dos mil dieciocho no pudo hacerlo por ejemplo Villanueva de la EPO el pasado sábado por culpa de la lectura mencía del tiempo hubo mucha lluvia pero yo no sé si efectivamente es que hubo mía algún algún tener la taquilla lo que sí es verdad la este había expectación había un cartel muy interesante como por ejemplo los che Dávila donde iba aclara Miguel Ángel Perera Lopes Ximo IG Marín y por supuesto también Andújar una comunidad de las Honey iban a intervenir Sergio Galán Emiliano Gamero Joao Ribeiro Téllez es lo que sí Sergio Enrique una el castellano una novillada de promoción donde estuvieron lo alumno de la Escuela Taurina de dejáis allí estaba con la novia de Carlos Jiménez Juan bien Carrillo en la oreja en el novillo que no pudo matar porque ojivas Xavier Segura de Villacarrillo David Ordoñez consiguió una oreja el torero de Getxo Llobregat no estuvo muy acertado con la espada siendo ovacionado ya saben ustedes que precisamente si mañana la feria y Villacarrillo como tú acaba de decir Enrique bueno una corría muy importante lo a continuación el domingo día dieciséis Un festival mixto Saint novillo de enero para Felipe ahí rejoneador portugués Mari Paz Vega José Ignacio Rodríguez Manuel Rodríguez Javier Rocco igual me Valenzuela totalmente recuperado de eso acogida en la pasada Feria del inmigrante en San Juan ir por supuesto que ahí está en su relación Gómez Valenzuela

Voz 1621 08:12 bueno pues eso es lo que se refiere a lo que ha pasado durante el fin de semana en Villanueva del Arzobispo hubo finalmente suspensión es de que respecto a la suspensión yo que estuve allí durante todo el día tengo que decir que

Voz 1 08:28 lo veo yo veo desde las once de la mañana no paraba de llover allí en las inmediaciones de la romería de la Virgen

Voz 1621 08:35 la Fuensanta del santuario que ya saben que es la patrona de Las Cuatro Villas de Villacarrillo Villanueva del Arzobispo de Orihuela idem natural

Voz 1 08:44 aquí en un en

Voz 1621 08:46 en honor a la que se suele celebrar la corrida de toros y no paró de llover incluso a las seis de la tarde a la hora de la corrida estaba lloviendo si uno se asomaba al ruedo el ruedo estaba en perfecto estado al menos lo que se veía se veía por por encima yo no pisaba ida o la sensación de que el rodó el albero tenía muy buen drenaje ya estaba estaba en perfecto estado hay que decir también que la plaza estaba chorreando la plaza y como no paraba de llover pues iba a ser muy complicado hasta para los espectadores es sentarse porque en la localidad de había ya como pequeños Quito hay pone y el culo pues tenía mérito y encima pagadas treinta o cuarenta euros por el culo con más mérito todavía por lo que si finalmente se optó por la suspensión no obstante hay que decir que el delegado gubernativo en el acta reflejó que los toreros suspendieron sin eh acudir a la plaza de toros es decir que que la suspensión se acordó en otro lugar diferente a la plaza de toros ya que él hasta que sea enviado a la Delegación del Gobierno concretamente a la Dirección General de Espectáculos dice que fueron los representantes de los toreros nunca los los que estuvieron supervisando el estado del ruedo ya saben que tienen que ser hasta los que vayan a supervisar fueron los representantes lo que lo hicieron y finalmente la corrida quedó suspendida a mi esto me parece una amarrada es decir si el reglamento dice que los toreros tienen que ir vestido de torero a suspender ante uno sepa

Voz 1 10:16 que que tiene que

Voz 1621 10:19 que no va a torear porque la cosa está mal uno debe ir porque lo dice lo hice rejas esto hay es quitarle lucimiento a la corrida porque si bien es cierto que había había mil y pico personas allí esperando a ver qué iba a pasar Si una cosa u otra no había gente que quería verlos torero y quería ver un poco cuál era su planteamiento no obstante el albero estás bien la corrida estaban siquiera desde por la mañana pero también existía otra cosa y es que aparte de estar chorreando toda la plaza de toros y no había previsión de que iba a llamar bastante de siete de la de la tarde en todas se optó por una cuestión y es actuar también defensa de los intereses del público porque si hubiera llovido los toreros deciden que al ruedo del segundo al cuarto toro se pone realmente impracticables Se puede suspender la corrida sin derecho a devolución de entrada con él se optó por una decisión salomónica que fue lo mejor quizá para espectador que se fuera a su casa para ver la corrida otro día ya con esta décima otro año porque no finalmente esa corrida no se dará pero por lo menos

Voz 1 11:32 vio que que

Voz 1621 11:34 la plaza no estaba en condiciones para verlas cómodamente los torero pues seguro que hay una póliza de seguros que cubrirá sus gastos de desplazamiento y se marcharon eso sí sin cobrar sin torear porque no toreando y la empresa también salvó un una situación complicada porque tanto malas previsiones que había para la tarde como la lluvia que estaba lloviendo en Villanueva del Arzobispo a la sede de la tarde a la hora de la corrida hizo que mucha gente de Villacarrillo de nadará de son de incluso de Linares yo tenía amigos que me estaban todo el rato enviando Whatsapp preguntándome si seguía lloviendo si se iba a dar la corrida de toros y finalmente toda ese gente hizo que no fuera al festejo taurino por lo que finalmente se optó por la suspensión el punto negro que hay que ir a la plaza de toros al al completo a decir que el ruedo está mal ya es decir que no se puede torear porque si lo dice el reglamento para cumplirlos no porque estamos ya la reglada los toros lo hacen los propios toreros a para ahí vámonos de hecho nosotros tuvimos claro que no iba a haber toros cuando a las seis de la tarde uno de los torero Ginés Marín salió de lo tenéis hecho marcho iba vestido de paisano y se marchó cuando todavía nosotros estábamos a la sede de la tarde esperando a que los toreros hicieran hicieran acto de presencia para comprobar el estado del ruedo doy para decir finalmente se había su pensión no si hubo dos o tres picadores sí que os estuvieron los apoderados estuvo Fernando Cepeda que es el apoderado de Miguel Ángel Perera estuvo dame Curro Vázquez que al apoderado López Simón también estuvo Pepe Cunit el apoderado de Ginés Marín sí que estuvieron allí en la inmediaciones de la plaza de toros pero la suspensión se acordó en el hotel no en la plaza claro yo esto no lo no se debe hacer me parece muy bien que la autoridad gubernativa en este caso una pareja la Guardia Civil cuando digo pareja hombre y mujer que estaban actuando como delegados gubernativos que hicieran reflejar en el acta que los toreros no estuvieron en el coso sino que solamente sus representantes que precisamente fueron los que firmaron el parte de suspensión de la corrida que tampoco la firmaron los toreros claro los delegado gubernativo simplemente tenían que poner lo que pasó y así fue más hostiles

Voz 2 13:43 bueno pues efectivamente era una vez más el reglamento no se ve la mula interese del aficionado hay un vuelo debe seguí cuando usarla Enrique que muchos muchas veces nosotros hemos sido testigo cuando se cubre por ejemplo va los Torrero reglas gubernativo el empresario se personan en la a Tolo llega su hora de inicio del festejo y entonces ya viene por ejemplo ya el debate en este caso como tú confirma no se cumple realmente y señores no está la fiesta para que Néstor detalle eh tengamos que lo observando y es una pena porque afición la afición de villano una afición muy buena una comarca muy interesante al Tau y la empresa de toro o bueno pues con televisión del mundo habían montado este pedazo de cartel perfil el de arriba parece ser que no quiso que a lo mejor echarle la culpa es de arriba por una adversidad climatológica

Voz 1 14:34 bueno y también decimos que la Feria de San Miguel de Úbeda hasta ya

Voz 1621 14:38 la totalmente presentada finalmente iba a ser la presentación a la una y media de la tarde nosotros a esa misma hora le contamos los carteles pero un contratiempo de última hora hizo que finalmente la feria se presentará por la tarde a nuestros oyentes les daba igual porque como ya sabían los carteles daba un poco un poco lo mismo pero

Voz 3 14:57 lo que sí que vamos a ahora o una

Voz 1621 15:00 Mar repasar los carteles de la Feria de San Miguel de Úbeda que se celebrará el día veintinueve treinta de septiembre y que luego tendrá también una novillada sin picadores para el cuadro octubre festividad de San Francisco que una de las fiestas grandes también Úbeda hoy un día que le gusta mucho costillar ellos me acuerdo que costillar es cuando no ponían todo lo en San Francisco se enfadaba cuando sentado en los carteles

Voz 2 15:20 bueno pues posiblemente Juan San Francisco tengamos novilleros de allí que Toré bueno pues

Voz 1621 15:25 yo estoy enfadado cuando lo bonito no

Voz 2 15:28 Acciona San Francisco oye la empresa Úbeda todos los forma por Paco Delgado y Alfonso es muy bueno ha considerado no que el día diez San Francisco había que tener otro festejo y efectivamente bueno pues ya saben ustedes que lo mismo aquí el pasado viernes que los carteles son para el dieciocho saldo veintinueve Los toros de Miura para Octavio achacó Rubén Pinar tomen nota señores quinta vuelta de toma de Rubén Pinar y en su tierra en esa preciosa plaza de Albacete donde bueno ya el otro día la fórmula lío y Alberto Lamela el domingo treinta o los toros de Fuente Ymbro para Enrique Ponce que viene de triunfar en Albacete ayer lo hizo Juan José ella el que ya se despide también posiblemente en la afición jienense Miguel Ángel Perera el jueves cuatro San Francisco una novillada para alumno de la escuela estabilidad en la provincia con cuatro novillos de Rourke Jiménez también de la tierra y estamos pendiente allá quién va a nacer estas cuatro novillero me imagino que se acordarán de Jesús Llobregat un novillero de Linares hay otro torero también que se está descargando mucho la escuela como fue Joaquín Carrillo neto del IFE esperemos lo lo la comienzan los festejos a las cinco y media de la tarde por supuesto los abono una vez mal como el año pasado tiene un quince por ciento de descuento

Voz 1621 16:49 bueno pues una feria bastante interesantes Padilla se despiden Úbeda o o lo vemos Jaén habrá que habrá que esperar

Voz 1 16:57 finalmente el cómo quedan los carteles de una feria que no va a ser fácil de organizar Jaén

Voz 1621 17:03 porque el uno de los toreros que más taquilla que más tirón tienen la taquilla como a Roca Rey no no va a estar porque va cortando la temporada el treinta de septiembre y va a obviar las últimas fechas y es cierto que va a estar en España de hecho va torear el doce de octubre un festival en la Maestranza de Sevilla luego Morante que creo que va a ser difícil de verlo en Jaén los fines el fin de semana el sábado y domingo el domingo de muchos toreros candidato a estar en esa feria como Manzanal es o El Juli que están anunciado ya el domingo en Zaragoza por lo que podrían estar el sábado pero no el domingo veremos a ver finalmente cómo se perfila la feria taurina de Jaén que le corresponde organizar al empresario Juan Reverte y que ahí está el hombre dándole vueltas a los carteles hasta finalmente ver cómo queda confeccionada esa cita taurina nos quedarían lo que se refiere a la provincia jiennense los queda mañana Villacarrillo Cazorla este año no tiene toros Alcalá la Real este año tampoco tiene toros que fueron dos ferias que sí que tenían todos los en septiembre luego tenemos Úbeda IV da ya lo saben veintinueve y treinta con las dos corridas que acababa de recordar al maestro costillar en la de Miura el veintinueve la de Fuente Ymbro el treinta Fuente Ymbro en la que van a hacer el paseíllo Ponce Padilla y Miguel Ángel Perera Isla de del día veintinueve Octavio Chacón Rubén Pinar Alberto Lamelas que viene de triunfar en Venezuela está haciendo una grandísima campaña en Venezuela Alberto Lamelas y ha encontrado un sitio muy bueno y el otro día por ejemplo cortó cuatro parejas y un honrados en una de las plazas de Venezuela IU consiguió alzarse como máximo triunfador después de Úbeda en los quedarían los festivales taurinos de Segura de la Sierra el seis y el ocho octubre yo esto lo recomiendo simplemente no para ver un una magnífica festejo taurino que se ven cositas Pernau me magnífico festejo taurino simplemente ir a asegurar las sierras uno de los pueblos más bonitos de España de hecho forma parte de esa asociación disfrutar de lo que son los festivales taurinos y allí se en muy bien y uno se lo pasa realmente está un poquito lejos hay que tener un poquito paciencia cuando dijo lejos no que ese talón poquito en llegar pero echando horas y media con mucha tranquilidad a uno llega desde aquí perfectamente quedaría ya la Feria Taurina de Jaén llega el momento que nos vamos a ir maestro porque ya no está empujando la compañera no estoy diciendo Rocío que nos quedan pocos minutos pero sí que queda unos minutitos para lo que usted nos tiene que contar bueno pues precisamente lo pues

Voz 2 19:33 antes que estaba pendiente el cartel de los novilleros triunfadores a nivel nacional y efectivamente la prensa Pagés ya lo corcel lo Novillo Alejandro Talavante para los tres novillos de Ángel Jiménez yo Silva Juanito y Francisco el sábado veintinueve Toros de García Jiménez Áurea Jiménez ID P de Francia para Juan José Padilla Morante de la Puebla Roca Rey hiciera la feria esa Millet domingo treinta con los toros de Juan Pedro Domecq Parladé para Morante de la Puebla que repite José María Manzanares y Alfonso Cadaval ojo que tomará las Artemis nativa el día dos de octubre

Voz 1621 20:07 Cadaval como saben a El hijo de uno de los Morancos yo no me acuerdo cómo se llama así a las masas muy gracias lejos de nada

Voz 2 20:16 bueno ya saben ustedes que la Real Maestranza de Sevilla va a cerrar su puerta el doce de octubre con un festival un grandioso festival que se presentó el pasado lunes previamente en el salón

Voz 1 20:27 como un de los carteles de la

Voz 2 20:30 empresas de Sevilla donde está por ejemplo yo organizado por la empresa Page la Hermandad de la Macarena a beneficio de su obra solía ir a los toros de Núñez del Cuvillo Jandilla danés Ruiz y Miura Garcigrande Luis Algarra Juan Pedro come la orden diría Pepe Luis que Paquirri Dávila Miura Morante de la Puebla José María Manzanares Roca Rey y Manuel Vázquez nieto de Manolo qué Café Casino Enrique yo sé que en días de octubre está que obra en Sevilla

Voz 1 20:58 pues posiblemente no sé si es posible y y hace unos días salir

Voz 1621 21:05 una fotografía publicada de José Antonio Morante de la Puebla en la puerta de la ganadería de Miura fue una cosa que sorprendió a todo el mundo desde que hace Morante la puerta de la ganadería de Miura y nunca ha matado un toro de Miura

Voz 1 21:16 era algo que realmente oye aquí

Voz 1621 21:18 qué es lo que hay que es lo que hay que hacer si a hacer algún tentadero pero vas a torear algo de Miura pues si va torear algo de Miura y es que en ese festival que acaba de contar maestro costillar es los toros no se van a sortear sino que cada torero lleva un toros de una ganadería Hijos Antonio Morante de la Puebla va a lidiar un toro de Miura es un novillo Rocío me está haciendo el gesto un novillo que está errado con el guarismo del cinco es un utrero pero va a ser un utrero bien presentado iba a tener el hierro de Miura yo ojalá que les salga muy bien a José Antonio Morante

Voz 1 21:51 es ese esa apuesta en Sevilla para que se anime más que sea que que

Voz 1621 21:57 no veamos encarcelado Jean corrida de toros con corrida de Miura pero de verdad de Miura de que hay que agradecer a la localidad

Voz 2 22:07 bueno pues ayer también la fiesta yo creo que se sintió orgulloso ahí es que precisamente líricos So Un toro de Montalvo fue indultado por Antonio Ferrera que hizo una gran faena Easy hubo haya una gran faena de Antonio Ferrera en el coche agrega en la Feria de Salamanca haya una vez más en Albacete lleno de no hay billetes porque no había lleno de billetes porque efectivamente el Juli Enrique Ponce Roca Rey cartel rematado y quién salió por la puerta grande en una misma nave más Enrique Ponce y Roca Rey pero una de las mejores faenas del julio de esta temporada que se vio ayer

Voz 1621 22:41 ha logrado pueblo Acero fue la que llevó a cabo Julián López

Voz 2 22:44 aquí en el coso de Albacete guste la

Voz 1621 22:46 corrida vi momento momentos pues recuerde usted momento estuvo muy bien Roca Rey en el tercero después de dos toros con una presentación un poco justos y me gustó mucho en el cuarto como Enrique Ponce se puso de hinojos con las dos

Voz 1 23:00 ya en tierra padecía a mí en este no me gana la partida eso demuestra talante capacidad innovación I