Hoy por Hoy Matinal Linares (17/09/2018)

Voz 4

01:46

a remodelar todo lo baña todo lo aseo y además tienen se va a instalar un sistema de toldo para que cuando los que salgan a esto mese último de mayo junio lo lo día de julio que hay clase también a veces septiembre incluso cuando se inician que sigue haciendo día de calor con un sistema para que para que no tengan calor no de de investigación cuando hablamos de la climatización en Andalucía de pronto el año pasado una ola de calor ya pedían prácticamente que pusiéramos era condicionó en todos los colegios no pero eso aparte de tener una factura eléctrica cara no que hay que asumir también es verdad que los niños tan solamente unos días de junio el verano no están en el colegio no pero además de eso creo que hay una parte importante que es concienciar a los alumnos alumnas también de que hay otro sistema que pueden ser económico más ecológico de climatización no entonces hemos hecho un cambio en mucho centro por ejemplo el colegio Andalucía de sistema de ventana o pérgola sistema de persianas que quitan el sueño