Voz 2

09:56

sí bueno la verdad es que la la ciencia avanza muy rápido y hay cada vez tenemos enfermedades que aparecen entonces pues bueno ya los laboratorios vamos poquito a poco buscando soluciones bueno son vacunas que todavía no está muy implantada en todo el proceso aunque hay ciertas personas que sí la tiene muy muy presentes la toda la perrera verdaderamente importante para un animal que está en contacto con con mucho muchos perros o que durante las vacaciones lo dejamos en una residencia natos de la perrera es como una es una gripe como una gripe que no que muy contagiosa Hay bueno no es muy peligroso pero es como pillar un mal refería la leishmaniasis la ley maños sí bueno es una enferma mira que ahora tiene bueno es un problema muy grande se tramite puedo un tipo de mosquito IS enfermera bueno y llega hace llega a ser mortal no tiene de momento no tiene cura sólo lo que podemos hacer es disminuir esa enfermedad que no afecte mucho esa enfermedad también se transmite al a las personas entonces con la vacuna lo que se hace es que si ese animal lo llega a picar un mosquito hice infecta no va desarrollar esa enfermedad de la tendrá pero no llegará enferma entonces bueno importante es una vacuna que ahora mismo es poquito cara pero en una zona como aquí donde la ex enfermera está muy presente verdaderamente es interesante ponerla