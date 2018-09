V Ruta Nocturna Minas de Luna Llena, Mina Los Lores

Voz 2 00:00 seguimos en Hoy por hoy Linares como Norte ya lo avanzábamos al principio nos vamos a detener a lo largo de los próximos minutos en una actividad que repite de nuevo en este dos mil dieciocho minas de luna llena ese el nombre que recibe la propuesta que llega de la mano del colectivo proyecto Arrayanes de la asociación Voluntarios por el patrimonio también el Área de Turismo del Ayuntamiento de Linares este año contando con una participación muy especial la de la comunidad educativa profesores alumnos y alumnas del instituto Santa Engracia que van a participar con representaciones teatrales los cuenta hoy más detalles de todo lo que va a suceder el próximo veintidós de septiembre en el entorno de la mina de los Lores desde el colectivo proyecto Arrayanes José Susi Antonio Ángel Pérez muy buenas bienvenidos también contando con la participación en este caso a través del teléfono de Rafael Núñez CS profesor del instituto Santa Engracia IES una de de las personas que está coordinando el proyecto en el que se implican alumnos y profesores de este centro Rafael Núñez

Voz 4 01:15 muy buenas hola muy buenas bueno y vais a permitir que comienza precisamente por aquí la participación este año aunque supone una novedad de alumnos de de profesores en qué va a consistir exactamente Raffarin

Voz 5 01:30 bueno la verdad es que claro esta un poco de proyectos diferentes que que han compagina no es nuestro proyecto que realizó en mayo en el ámbito educativo las recetas que un poco de de la mina de de la vida no de la gente en esa época concitan había entre los mineros e la situación laboral de la vida cotidiana entonces pues recreado no en la mina de los Lores aquí bueno pues la la única vez que lo vías de de mayo esto es la la mina la de Luna en Asia una actividad que organiza el colectivo Arrayanes desde hace varios años hasta la la quinta Si sino me equivoco y bueno ha incorporado este año una pincelada una parte de ese proyecto que hicimos en el Instituto Santa Engracia y que tantísimo además no no ayudaron ellos ya han decidido en la suya y bueno puede incluir esta vez en a lo largo del recorrido de la marcha toda la acción bueno pues esperamos que sea no la misma de desde los años anteriores que que yo puedo conoce más no la la prisa y los datos suponemos que con este Toulouse que que este año tiene el el evento pues tal vez a la gente que que es interés

Voz 4 02:57 de momento participando activamente por parte de del Instituto Santa Engracia cuántas personas

Voz 5 03:04 a ver si en aquel momento fueron una persona supongo que que está esperando una cuanto al menos porque hay en que que no aparecen perros puede haber un centenar de personas alrededor de de bueno

Voz 4 03:19 es parte de lo que vamos a encontrar allí ya en el escenario de de minas de luna llena pero todo esto comienza un poquito antes en la estación de Madrid la ruta se inició a las ocho y media de la tarde el próximo sábado

Voz 6 03:33 finalmente a las ocho y media de la tarde ella misma estación de Madrid eh

Voz 3 03:37 además de concentrarnos todas las personas que realizan la la marcha hasta los olores pues incluso ya empezará un poco a ambientar se esa esa representación de la vida de de Linares y sus minas

Voz 7 03:51 hay ya intervendrán

Voz 3 03:53 lo de la comunidad educativa debería de Santa Engracia dando no

Voz 7 03:58 meramente nada hay este año el recorrido

Voz 3 04:02 muy urbano es e e ir desde la estación hasta la mina que está muy cerca de la de la ciudad pero Robredo tienen uno cinco kilómetros hay algo en total Connie de vuelta son como mucho once kilómetros no se mantiene en la longitud de lo que se viene haciendo durante estos años pero claro la novedad de eso vamos a andar por la ciudad vamos a llenar la ciudad de gente que está participando en una actividad que ya forma parte de la actividad de culturales que se repiten año a año se ha consolidado mucho domina del una yen a lo largo del tiempo y además habrá alguna otra representación de de escena en la ciudad idas después por la ronda sur de lo que sería la de tanatorios pues se bajaría por la ronda Sur hasta tomar el desvío de la que da acceso a la nómina de los Lores donde ya digamos estaría el plato fuerte de de la participación tanto de Santa Engracia como de ellos mismos han gestionado también de que haya algo de de cante flamenco y también en el ambiente de un café cantante Marta

Voz 2 05:13 esa es precisamente la el quién ponga voz a ese espectáculo flamenco que se suma a lo que hay previsto para el próximo sábado oí silencio pedir como información de servicio para todas las personas que no quieran perderse lo que va a suceder entorno a esta actividad que nos permite retro la vernos a una época de esplendor para para Linares y para toda esta comarca que deben hacer

Voz 3 05:38 pues la inscripción se hace en la dirección de correo de el servicio de turismo que es turismo arroba ayto Linares punto es o también presencialmente en la oficina de turismo depósito en en el horario que tienen de miércoles a domingo de diez a catorce y de dieciocho a veinte horas ese ese sería digamos la la inscripción previa en la participación lo que es muy importante seguir una serie de recomendaciones por un lado respetar el plazo de inscripción para que el jueves nosotros cuando termine ya la la inscripción el jueves podamos hacer una idea eh muy importante si vamos a mover mucha gente de noche aunque hay dominación y está la luna que no va a ayudar mucho pero es importante saber cuánta gente va a ver para poder organizarlo de una forma adecuada también eh por por lo tanto el jueves último día para para inscribirse es importante también que dado la son cinco horas la duración de toda la actividad pues que se lleve agua incluso algo de de comida algo de comer puesto que la organización no no no podemos andar a esa esa cobertura hijo un calzado adecuado para para andar que se ha calzado adecuado y cómodo estaba vez la verdad es que los caminos son muy fáciles de quizá la menos exigente de todas también es aconsejable llevar alguna linterna porque luego cuando ya estemos el olores movernos por allí es mucho más seguros íbamos iluminando un poquito el sitio donde pisamos

Voz 2 07:16 vamos a hablar de del escenario donde va a tener lugar en toda esta serie de actividades donde va a tener lugar esta edición dos mil dieciocho de las de luna llena la mina de los Lores

Voz 8 07:28 si las minas de olores ya sabemos que fue declarado hueco junto al complejo de la tortilla fue declarado Bien de Interés Cultural y que en esta instalación se están haciendo inversiones concretamente se ha finalizado el uno por ciento cultural de uno y medio por ciento cultural está pendiente de otra nueva actuaciones el recinto está vallado y han dejado un complejo bastante interesante en la restauración que se ha hecho con un criterio buen adecuado ligado entonces en este complejo es donde vamos a poder visitar una mina de noche y allí se ofrecerá el espectáculo que a todo me imagino que agravará en relación a al espectáculo hay que hacer notar un poco que lógicamente no vamos a reunir las condiciones de de un teatro quiero decir que si va a estar de pie y que va a haber un buen hay que pedir un poco de colaboración con todo porque claro Ny y lo más cómodo a lo mejor que si tuviesen cosillas que el espacio hay que aproximarse a él intentar mantener el silencio que requiere una actuación de este tipo porque los actores maniatar envuelto entre cuatrocientas o quinientas personas y claro pese a que van a tener medio técnico para que se le escuche pues hay que tener un poco de atención oí un poco de respeto a su actuación para que todo sea lo más interesante posible y a todos nos agrade claro

Voz 2 09:01 se cuando finalice el espectáculo

Voz 8 09:03 a que nosotros a espectáculo el regreso hay que tener en cuenta que va a ser por libre casi todo el mundo dirá junto pero cada uno podrá volver a su aire hasta encontrarse ya en la localidad de Linares para que cada uno se de perdía a la zona de la localidad que más le interese entonces puede bien requiere que en esta Vuelta que no va a estar tan organizada como la ida puse tenga la precaución suficiente y que ese ande como se debe andar por la calzadas de circulación libre

Voz 2 09:33 bueno pues ahí quedan esas apreciaciones muy importantes a tener en cuenta todas las personas que quieran participar que quieran sumarse a esta quinta edición de minas de luna llena eh tengo todavía al otro lado del teléfono a Rafael Núñez al quién no quisiera despedir sin que no se contaba cómo ha sido preparar a todas estas escenas se que se van a representar cómo ha sido la puesta en común profesores alumnos alumnas cuéntenos

Voz 5 10:02 bueno pues fue un trabajo de años ya de un trabajo de la curso académico desde la concesión del proyecto el desarrollo de del mismo la en la producción de la escena que quemó Script también en el centro y los ensayos con los alumnos la provisión de todo de todos los elementos no que incluso bueno claro cómo han estado implicados todos los los departamentos el Instituto de todo profesora pues qué mejor que un centro educativo para para llevar a cabo una una obra de tal magnitud uno porque tenemos un día alumnos no de de plástica que que hicieron decorado hicieron un montón de cosas tenemos dos lenguas como en mi caso de Geografía e Historia que que pueden ambientar fantásticamente de una forma muy tradicional todo

Voz 9 10:56 eh bueno

Voz 5 10:58 mire profesora de idiomas también de inglés de Assange que que que pudieron aproximarnos a estará también también la zona no de de que que vino de Bellaterra sobre todo de Alemania también ID de estancia en fin que tuvimos todo un proceso creativo que que que puedes de de la concepción misma la que están a los ensayo ni la elaboración del propio atrezo del vestuario y indirectos mucha gente involucrada sí bueno y ahora además una amada está un poquito y algún retoque de alguna escena para para adaptar no al a a este evento en cuestión ha supuesto un escueto esto para para alumno incluso personas que ya no están en centros empezaban en el último curso Jean y otro a otro atentado a continuar su estudio y en cuanto a la que querían volver a participar porque no ha agradecido pésimo ahi haciendo un sobreesfuerzo que fuese necesario así que bueno un proceso fantástico no no pensábamos como demandan resultado iba a ser tan tan pues

Voz 4 12:09 pues los queda desear que todo salga a pedir de boca tomen nota próximo veintidós de septiembre salvado desde las ocho y media de la tarde se inicia ese recorrido que va a culminar en la mina de los Lores está contextualizar en un evento que repite este año en su quinta edición minas de luna llena un evento que no han acercado Antonio Ángel Pérez y José su si desde el colectivo proyectaba Arrayanes Rafael Núñez como profesor coordinador de la participación de la comunidad educativa del Instituto Santander hacia el este evento muchísimas gracias