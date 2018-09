Tertulia Ciudadana (18/09/2018)

Voz 1 00:00 eh

Voz 2 00:09 seguimos en Hoy por hoy Linares Comarca Norte afrontando ya la segunda hora de nuestro recorrido hoy como cada martes en tiempo de tertulia o ciudadana tiempo para la opinión que ya nos trae María Dolores Casado David García Manuel Rodríguez Isaac Chamorro Felipe Serrano y Juan José Erreka al quiénes eh ya saludamos muy buenas

Voz 2 00:31 eh uno de los asuntos que han marcado la actualidad en los últimos días eh hablamos de la adhesión a las solicitudes del Fondo de impulso económico por parte del Ayuntamiento una medida que si aprobaba la pasada semana

Voz 2 00:47 de un día para que cumpliera el plazo para poder adherirse a esa solicitud doce la intención de de adherirse a esos fondos de impulso económico es poder hacer frente al pago de sentencias como las relacionadas con la expropiación de terrenos en el Parque de Cantarranas sobre este asunto desde el Partido Popular Linares e insisten en que sí se ha podido solicitar finalmente esa ayuda ha sido gracias al estado de alerta que que ese advertía desde ese partido puesto que el plazo finalizaba a una sola jornada de que se aprobara en Pleno extraordinario la iniciativa fue presentada por el Grupo Popular a la Comisión de Hacienda el veintitrés de mayo según la concejala Ángela Hidalgo eh que preside ahora esa comisión la de Hacienda también ha recibido esta solicitud de adhesión críticas desde Izquierda Unida de este donde se advierte precisamente de las consecuencias que para el bolsillo del ciudadano puede suponer el hacer frente a los pagos y a los intereses eh que que puede suponer bueno pues ser recibir esa hace ayunas ese fondo de impulso económico para hacer frente a una sentencia la relacionada con la expropiación de terrenos del Parque de Cantarranas eh que asciende a doce millones de euros así están las cosas vamos con las valoraciones

Voz 1860 02:14 bueno yo creo yo yo te lo va Aisa Chamorro mucho que lógica me dejaba

Voz 3 02:23 con el teléfono ahí aportado digo no hoy no es posible

Voz 1860 02:25 sí de tengo estudios y Target

Voz 3 02:28 aquí no defendemos mejor vamos a ver eh en el tema económico no vamos la del tema económica que les supone yo no voy a entrar en quién lo ha hecho no lo ha hecho sino si bueno o malo para nosotros digo para el Ayuntamiento es la única manera de ha asumido esta sentencia ya son seis millones y pico mala o intereses que son al final diez millones y pico lo que supone había tres formas de afrontar esa sentencia una una financiación a corto a medio a largo o a corto ponerse o apuntarse al impulso económico eh entonces al medio plazo lo lo lo intereses que suponía esa operación no era posible con el tema económico del Ayuntamiento y el presupuestario que era de cincuenta y un millones y dos mil diecisiete también tiene que ver con la liquidación de sus del dos mil diecisiete o dieciocho de septiembre ya puede haber una valoración de cómo va a salir el plan de liquidación con respecto a diciembre porque ya son partidas muy controlada inmunidad préstamos a doce millones de euros no era posible y económicamente hablando porque los presupuestos el editaban todo lo todo lo la partida presupuestaria entonces se ha pedido doce millones veremos a ver lo que se concede eh luego se concede pero yo voy a las condiciones solamente al fondo de El Ministerio de Economía son para afrontar las sentencias judiciales que lo y lo presupuesto municipal no están propuesta para ella con una sentencia de doce millones de euros habrá que pagar tardíamente pues de cincuenta y uno de este año unos cuarenta luego habrá que quitar mucha área muchas cosas ese préstamo tiene una interés del uno por ciento a diez años la parte de que no se pague un dos por ciento sobre la parte no pagada dos años de carencia de tipo de interés fijo y lo intereses de demora será un dos por ciento es el plan económico que te ha puesto la ley luego el Ayuntamiento de Linares el como parece ser según los como yo voy siguiendo poco presupuesto no mucho pero algo el presupuesto banda va a rondar con el superávit de los dos millones largos de euros

Voz 1860 04:37 con esas condiciones aunque suponiendo que había dicho millones de euros liquidación del presupuesto hablando de la liquidación

Voz 3 04:45 el presupuesto sobre los algo más pero bueno parece ser estudiado cómo eso puede ser no puede influir que no den ocho puestos hace sería factible salía festival

Voz 1860 04:58 pero yo bien o doce doce dos Sampedro Sampe doce doce porque eran diez pero hay interés terminó amor

Voz 3 05:06 entonces la legación desde me va a salir y luego el patrimonio global independientemente que hoy los patrimonios de cualquiera tanto municipales como personales tiene una liquidación de la del Ayuntamiento de eso llegó en Ronda rondan los veinticinco millones de euros eso no quiere decir que tengamos veinticinco millones disponible porque a la hora de sacar a la venta no valen porque nadie lo para eso está pasando como todo lo estoy hablando que ya cuenta cómo cuenta

Voz 1860 05:30 para cuadrar todo ese presupuesto pone como hablamos y aprovechará María Dolores

Voz 2 05:35 dado que pedía no era pero esto hablando

Voz 0195 05:37 Ángela Hidalgo que es la que está bastante enterada de todo esto primero porque ya el veintitrés de mayo en la comisión sí habló de este tema que ya se sabía que había que pagar este dinero hay concretamente y son cinco parcelas que hay de de parte de Cantarranas y ultra y otra más que hay en la agua de de la expropiación aparte de la ineptitud desde luego del equipo de gobierno de de porque yo creo que no se tenía que haber llegado a siete años de de juicios como hemos tenido yo creo que esa ese esa esa parcela que prácticamente no valían nada si se hubiera tenido una subiera ha llegado a un acuerdo económico con esa persona por supuesto que usó el Ayuntamiento no tendría que pagar las cantidades tan elevadas que se tiene que pagar por esa parcela pero ahí ha habido una ineptitud y un no llega no tener un diálogo con esa con ese dueño y al final pues estamos como estamos pero aparte de eso otra ineptitud ha sido la de que si ya estaba en una comisión ya sabía ha dicho que si va a pedir este fondo de impulso económico del Gobierno que hay para estos casos con lo grave ha sido tenerlo en un cajón eso y si no es porque eh Ángel Hidalgo cuando venía de vacaciones el día nueve de agosto abrió el que en que en no sé

Voz 1860 06:59 que ella estuvo entonces las vacaciones

Voz 0195 07:01 en el pensando en que se acababa el plazo el día catorce efectivamente se encontró con que estaban allí las papel en el cajón como dice

Voz 1860 07:09 bueno qué bueno pero entonces

Voz 0195 07:11 aparte de no estaba todo no estaba no solamente estaban los papeles parado sino que faltaban bastantes papeles con cosa que ha tenido que completar al haberse hecho ellos cargo de la Comisión de Hacienda con lo cual pues me me parece que desde luego una cosa que se pueda estar en contra de una determinada persona en un equipo de gobierno y otra cosa es que se haga un perjuicio enorme al al al Linense como se está haciendo eh porque si no se hubiera pedido este dinero lo hubiera tenido que pagar como ha estado explicando muy bien Isar sube lo hubiera tenido que paga el osea el Ayuntamiento

Voz 1860 07:48 de Linares por el presupuesto del PSOE fue un tres estamos bueno pero harán igual que si tener más caro un préstamo a muchos años que les da que da el Gobierno porque esto privada Hinault inocuos la urgencia de que hubiera tenido que pagar vamos a seguir fíjate yo creo que

Voz 5 08:09 los los dato económico a estoy hablando aquí la importancia que tiene el asunto para el pueblo para el aquí en la Ciudad de Linares es muy importante aquí ha habido dejación de funciones de las personas que han tenido esa responsabilidad yo estoy de acuerdo con lo que intuición María Dolores en cuanto que han transcurrido mucho años se podía haber negociado con los familiares pero no se ha hecho bien la ese tipo de negociaciones y claro al final lo que tenemos que hacer nosotros los que llevo aquí lo que vamos a pagar ese préstamo que acaban de pedir Pablo los doce millones que comentabais pues lo vamos a pagar nosotros de nuestro bolsillo y según decía Ángela en la prensa eso no va a cada uno doscientos pero claro a mí me va a costar como ciudadano Linares doscientos pero una mala gestión que ha hecho una persona en concreto que el alcalde que para eso el responsable esa persona que tanto se llena la boca que quiere tantísimo a Linares pues ahora no lo tiene porque lo apaga tú de tu bolsillo esa gestión nefasta que ha hecho paga la tu Juan Fernández si no eres capaz de hacerlo pues que dimita si no eres capaz de haber actuado correctamente porque aquí hay responsabilidades no solamente de Juan Fernández sino del equipo asesor que ha tenido aquí había

Voz 4 09:25 pero a los técnicos municipales Cambil

Voz 5 09:28 claro aquí hay un secretario general en Linares ya hay un interventor que son las que conocen el funcionamiento mejor que nadie del ayuntamiento Isabel cuando se tienen hacer actuación no otra cosa es la foto que avistó de concejales había otra cosa es la responsabilidad política yo lo que hablo desde la responsable política que esa de Juan Fernández como alcalde le gusta no le gusten más tuya sitúe una persona que tanto quién lo Dinart pues como te quieres tanto les pilla dimito ahora mismo deja ya de estar tantísimo tiempo ya de la boca que yo quiero tanto Linares y luego está la otra de Ponzio haya que nosotros tendríamos que pedir a secretario general ir al interventor del Ayuntamiento que son las personas que han estado asesorando el punto de vista jurídico y esa es la situación a la que no esta gente yo creo que teniendo esta situación tan clara qué ha determinado que haya un préstamo de por medio pues bueno habrá que hacemos los ciudadano la hacemos Palma a los concejales que acaban de votar en un pleno a los Veinticinco un pregón préstamo pero por qué por qué no se piden al mismo tiempo porque me parece muy bien que denuncia Ángela Aisa que eso no va a costar a cada uno euro pero cargo pero si no lo estás diciendo que no llega igualara también a lo mejor el pleno conforme al alcalde este que está expulsado lo dicho sea de paso de su propio partido como consecuencia de regularidad vemos que hay una actuación desde hace mucho tiempo de alcalde y lo que tiene que hacer David punto de vista de dimitir dejar en paz a la ciudad

Voz 6 11:03 bueno yo quería coger pero los datos son los datos y eso está dicho y como decía analizar ante detrás va a ser difícil que me arrebata porque los datos a los que piensen lo que yo creía de hay que según las informaciones que que a mí me han llegado o que ya han llegado prácticamente a todo aquí hay Un cuando llegue el momento de la expropiación honor expropiación lo que no hace falta tal tiene que haber un informe técnico del departamento de Urbanismo el informe lo a raíz del informe quedar este departamento

Voz 5 11:39 pues se dice pues nada esto si no quieren que se propia ISIS es propia

Voz 6 11:45 luego después vienen los los baños ISE querella ponen una demanda hay tan sólo hay uno hay un gabinete un grupo me parezca un gabinete se llama así no ya digo que ha no ha encontrado ha encontrado una tecla concreta de dónde han estado los fallos de de de Urbanismo a para alante ha entrado ahí todo lo que está tocando se lo está llevando al huerto

Voz 4 12:15 todo lo que está tocamos se lo está llevando huerto porque un fallo porque no estuvo bien hecho afganos asunto además

Voz 6 12:22 este no si si si no tienen pensado seguir tiene pensado seguir tan buscando tras porque yo digo mira que haya o no habléis clubes que haya un pleito entre un particular el Ayuntamiento oye pues la leí que dé el amparo y si el particular llevo razón porque se les paguen particular

Voz 6 12:42 esto que está ocurriendo ahora de uno y otro y otro con las negociaciones que al menos últimamente está teniendo el Ayuntamiento y tal el Ayuntamiento tiene mucho mucho terreno en muchos solares en muchas cosas se les puede se les puede de hecho creo que incluso se lo han propuesto porque no permitamos amargo porque no quitamos parte de la deuda o casi todas van mutando te hemos quitado este terreno pero aquí tienes otro

Voz 6 13:09 ese puede ser vivienda y todo todo eso eh tengo entendido que se ha hecho estallar este otra parte de este gabinete u a estos propietario o lo que sea los que están en esto está en que no que no suena a nosotros como ciudadano eh aquí se va a hacer daño a Linares no alardea no haber departamento

Voz 6 13:35 se va a hacer daño al Ayuntamiento Linares Linares parece mentira que siendo declina haré eh pongan eso porque vídeo o creo que hay mucha otras maneras de haberlo hecho no te voy a decir que si son seis millones diga me apaño con tres no no lo hay millones hay millones pero ahí como he dicho antes otra manera de que tú miras toma terreno edificable sin ningún problema y te regalamos hasta la licencia para que no se que no se puede hacer en anuales

Voz 1860 14:04 adiós dio la licencia lo pago yo vamos de la manera que está primero viene una de siete que después viene una vez dos quede puede viene una de quinientos que después sale lo de dentro de las aguas otro millón

Voz 6 14:18 que no se que no sé cuánto pero valer es que durante un largo tiempo ha habido un error

Voz 1860 14:25 el departamento que informaba de una situación

Voz 1860 14:30 sí del departamento

Voz 4 14:41 toda la Junta de Andalucía es de primero y pierde el segundo

Voz 1860 14:46 sin es una posibilidad escuchamos Guillén no sé yo lo que no se podía gente desempleada escucharme Sevilla dijeron que eso no no vincularon el Ramos Felipe Serrano vamos a seguir escuchando vamos a seguir escuchando intervenciones David García no me parece que debería tener un poco de de de

Voz 1860 15:15 David García yo creo que la descrita decir

Voz 5 15:18 eh llega una sentencia otro sentencia tras sentencia en un periodo de tiempo bastante corto han llegado bastante sentencia yo casualidad de creo la justa que en un periodo tan corto de tiempo llegue tanta sentencia por errores similares casualidad de la

Voz 5 15:33 ahí ahí ahí es donde creo que debería

Voz 5 15:41 bueno yo creo que allá donde debería sienta hoy un fallo o ha habido un error lo bueno evidentemente lo habían

Voz 5 15:51 esa ahí es donde debería el Ayuntamiento es decir donde debía realizar una comisión de investigación hasta cosa que está muy de moda ahora y que se había colas siglo fallo porque ha pasado eso porque lo que no es normal que lo Linares tengamos que pagar doce millones de

Voz 6 16:04 lo que

Voz 1860 16:10 lo habéis hecho lo de aquí habrá remodelar muy poco pero efectivamente saludamos seis euros hicieron con el consentimiento del pleno del voto con el voto hay que estar con con la cabeza bajo aquel próxima más madres alcalde después me dais García

Voz 5 16:31 la salida de menores entonces claro cuál va a ser es decir qué consecuencias tiene para la ciudad porque lo que no tendría que está explicando también es decir Ángel Hidalgo creo Ángeles hablando lo dije no porque yo pero debería de explicárselo la ciudad recibió en empleo que son doce millones de euros que la deuda del Ayuntamiento de alguna vez lo he dicho aquí

Voz 1860 16:49 a mí siempre me meto con ella cuando hacer

Voz 5 16:51 la cosa el se dice no es decir que la deuda del Ayuntamiento iba tasaría en los próximo año es decir iba talla Sanidad un ayuntamiento con deuda hacer yo te quiero decir que vamos a tener cinco seis años más de deuda de diez años es decir cuando la deuda iban en dos años Sanidad tenemos diez años más de deuda eso quiere decir que habrá en Linares en los presupuestos municipales dos tres cuatro millones de euros todos los años menos para invertir porque habrá que pactar hombre

Voz 5 17:22 ocho y siete ya que hay que pagar un millón

Voz 1860 17:24 bueno un millón de euros menos que no se pueden híper

Voz 5 17:27 hay en proyecto de cosa que hacen falta porque si el parque de Cantarranas cuando lo construyeron hubieran

Voz 3 17:32 hasta ahí no hay una cría en el parque canta

Voz 1860 17:37 que estaba ya está ahí Closet lo sea efectivo lo que no se puede consentir es que te diga vale uno luego a los cinco años haya daño te cobran

Voz 4 17:46 doce

Voz 4 17:59 hola que hay democracia de yo primero a mi me gustaría que tuviéramos claro cuánto está en más de esta responsabilidad corresponden los doce millones en el parque de Cantarranas el sonar de no sé donde hay más tema que podríamos valorar de otra madera una tipo idiota yo estoy cansado de repetir aquí no me dejan sea nunca porque no no sólo cansar me consumo pescaíto pero bueno estos son estas son decisiones que se toman en un acuerdo plenario con un informe de los técnicos

Voz 4 18:40 esto y el tío de Urbanismo en el Ayuntamiento el interventor el tesorero Pepe Pere jefe del servicio que sea dices oiga usted el Ayuntamiento lo que tiene que hacer el AVE de da para poco se dicute se habla sin embargo visión se lleva pleno hice vota un informe de los técnicos que estoy cansado de repetirlo es que el el alcalde que toda lesión de de recurrir no no no las Caldes no que tomar la decisión de recursos

Voz 4 19:10 Felipe es foto otra a hablar después no ya lo dije antes vuelvo a repetir lo que hay método sólo informa para sin tener que llegar a Eto agotar otras posibilidades que no había posibilidad de las porque vieron que estaba Moyá la cosa iban a cobrar el dinero a veces lo mejor o los propietarios recurridas absolutamente como no lo conocemos no puedo poner en Tele omitió que el alcalde no tuviera voluntad de negociar con la gente níquel otras no tuviera voluntad de negociar con el Ayuntamiento no lo ve ponentes de juicio para ahí está que tenemos que Madonna porque si yo me veo con me interese como ocho nueve o diez millones de euros en vez de con siete para mejor me lo pienso eh a lo mejor piense está pensado como yo lo también lo bueno me evito esas decisiones se toman con una con un informe de los técnicos pertinentes tanto la señaló Felipe y conviene que otros mundos ambos por ciento de todos una responsabilidad debe tener su parte el alcalde los veinticinco concejales unos más otros menos no el voto es el voto de cada euro uno ante cargado lo volvemos a una tiene siete motos aquí al Gervais a uno no lo mentira alcalde tiene un voto y Ángeles a comprar en Caldes Gonzales volúmenes que tuvo que ver es si lo he dicho claro es una responsabilidad colegiala nosotros de calidad colegiala fatos se se produce un empate desafortunado porque aunque no es el caso pero de esa forma desafortunada doce pero bueno yo aquí salvapatrias poco es decir eh que tiene la responsabilidad de saber que ese dinero existe esa el servicio económico del Ayuntamiento quién lo pide es el servicio de condominio de Ayuntamiento que abre la vía al paso al informe él ser visto con el ayuntamiento voy a decir aquí lo que a un presidente de una comisión del Ayuntamiento el que firma heló el orden del día que proponen los servicios técnicos municipales esa es otra cosa que coloca la existencia de esa vía idea oye que le han dicho el interventor hay que decirlo pasa como son que me ha dicho que es esa Libia hasta ahí termina el plazo mañana vamos a llevarlo ya aprobada eso es como Mike actúa pero pero ahora problema legal ya tienen porque yo he sido quién salvapatrias con parece como que no ve me parece muy tensas graves

Voz 1860 21:40 es ahora el donde ten cuidado vaya a ser que luego

Voz 5 21:43 oye que dentro de unos meses diciendo otros patria que esto llegue agradecía a Pedro Sánchez

Voz 1860 21:50 es lo puedes hacer

Voz 6 21:54 vamos con la conozco y un detalle mamá que en una de las últimas unidades yo lo sé sobre eso la última metálica hubo una persona representando el Ayuntamiento si está en esa tesitura vosotros que incluso

Voz 1860 22:06 ah y que también ha pegar golpes de pecho y ahí las llaves porque esto ya es el colmo hay quinientos solucione antes de llegar a estas horas alusión a Rajoy y a todo estáis diciendo que ahí está la llave de paso ya en una reunión

Voz 5 22:20 en todo ciclo cuando hay una negociación las dos partes ven que no hay una manera llegar algún tipo de acuerdo siempre se busca a otra persona que tiene su nombre vale que es el mediador de mediador S

Voz 1860 22:34 la película dos de aquí van aquí ha habido muchas veces pues de una sentencia ya no me dio lugar al que se dictan sentencia hombre claro que hay mediadores igual que lo ha yo lo comen cuatro me voy pero el primer juicio dice Felipe está muy señalado perjuicio es el que tiene que parte de la Vega ha y si voy a aceptar primero todo lo que tenía valor lo que según el pleno que sí era el informe

Voz 6 23:04 me voy para colmo es que hizo el informe o los que quisieron el informe tal igual ya no está porque ya uno está jubilado y otro estanque nadie ni siquiera donde pero después del primer juicio a lo mejor había Cabestany un poquito como tú la área factores le

Voz 3 23:19 lo que pasa que la pasarela me la mejor opción

Voz 2 23:22 la adhesión a ese fondo de Impulso

Voz 6 23:24 leer hacia hay en este momento yo voy

Voz 4 23:27 además hecho con una diferencia de interés está claro la entre el uno por ciento y el cuatro por numerario

Voz 3 23:35 no no pero ahora te voy a leer a ver si lo que cómo lo leo eh digo porque son mucho dato no puede ser el lo que sí tengo entendido que para llegar hasta el Gimnasia posible inquieto en su momento lo que sí está claro que hay que pagar y luego veremos estamos hablando de un principales hay millones cien un poquito más en los intereses de raza puesto en los nueve diez millones que sólo dos veces

Voz 3 23:55 el informe dice una vez analizado dicho que había opciones de financiación medio o sea a corto largo y la que diera parte que era de impulso económico una vez analizada las opciones financieras consideramos que la opción de todo lo que dice el fondo económico eh o consideramos que el polvo de impulso económico del Real Decreto Ley diecisiete barra dos mil catorce y seis barra dos mil quince En la más adecuada ya que incluiría incluiría la totalidad de la sentencia intereses legal devengado siempre que cumpla los requisitos que te apreciaron normativa anterior que el Luque

Voz 1860 24:27 estamos pendientes de lo que ha aprobado ahora

Voz 3 24:29 al cabo eso ya te ha aprobado lo que estamos pendiente es de que den doce diez ocho o cuatro eso te papel que han pedido los doce ya está en el fondo de impulso económico y ahora tiene línea que antes no tenía por qué no había presentado ejerciera de liquidación el cierre liquidación de mil dieciocho que sea presentado sea votado ya por lo que he dicho

Voz 7 24:51 ocho diez ocho septiembre a diciembre de dos mil dieciocho por eso he dicho que en la liquidación del presupuesto es que hombre no pasa algo pero se quedó un poco que se lo suficiente para que tiene inviable que la tesorería pueda

Voz 3 25:11 pueda hacer frente a la totalidad de los intereses de la sentencia ese legales al no disponer de fondo líquido estamos hablando un presupuesto el año dos mil dieciocho de cincuenta y un millón y pico de euros lo que no barre lo que va a repercutir al fondo económico del Ayuntamiento será un millón cien con lo encuentro sin poniendo suponiendo que nos den la o doce millones sería un millón doscientos eso supone hombres mucho dinero pero con humilló doscientos al año Sousa hace muchas cosas no tiene discusión

Voz 5 25:38 no sentir hace un auditorio lo que tú quieras pueda

Voz 6 25:43 es un claro no ha quedado claro a digo yo no yo

Voz 0195 25:47 he aquí veo que quiero incidir en lo mismo veo dos cosas que se han hecho mal la primera lo que estabais comentando hasta ahora mismo cuando una persona pierde el primer juicio cuando te tienes que decir eh mira esto lo hemos perdido Obama analizarlo bambas y llegamos a un acuerdo que lo que ha dicho Felipe ese juicio hay un intermediario ir ahí ha sido el primer fallo eh y luego después la demora porque si ese juicio por ejemplo valor los terreno yo creo que estaban valorados era cuatrocientos noventa y cuatrocientos noventa mil euros

Voz 1860 26:18 a veces no pero ahora acaban vale hoy en día te hacen osea así se hubiera dado eso hubiéramos pagado cinco millones no no cómo estamos cómo vamos a pagar ahora osea hubiera pagado pero como los doce millones que no se pagar lo cinco millones en el momento de la liquidación de superávit de presupuesto no se podía pero no había cárcel ahí queda claro hubiera aceptado el preclaro en la comisión provincial

Voz 1860 26:46 pues bola para encontrar en España es apto a la comisión de Liaño y luego otra

Voz 0195 26:52 cosa que yo no veo aunque lo diga lo que diga sí eso ya está aprobado el día veintitrés de mayo de que se impidiera ya al Fondo de Impulso Económico por qué no se ha hecho

Voz 4 27:02 por qué no pudimos porque no convocar un pleno está aprobado por completo esa es la pregunta sólo pregunta

Voz 5 27:30 es una llegado el mes de mayo

Voz 1860 27:32 la situación que tenemos algo que tú qué es lo que tiene que hacer el alcalde convocar un pleno para instar pues yo lo veinticinco concejales una vez que lo tienen explicado esto que son los gatos no les queda más remedio que mudarnos de completando intervenciones porque lo lo hace porque lo hacen David García donde está allá quieren añadir o Juan José recae ampliamente eso que es la explicación

Voz 5 27:52 Tunick además investigue porque cuando fallo porque hay que además decir yo recuerdo que que el alcalde alguno hablaba también de que había habido otra ronda de cuando gobernó el PP

Voz 1860 28:00 es decir si hay algo si son unos errores ejemplo esta estoy con lo que es rara

Voz 5 28:05 sí pero para qué

Voz 5 28:13 lo que se ha cometido habitualmente sigue cometiendo iba llevamos lastrando mucho daño porque en todos estos años que se está hablando de Pepe en el noventa y no se quede porque desde entonces no se ha investigado Isabel vigilado cualquiera

Voz 1860 28:29 disculpa momentito mira rápidamente ya la enviar el asunto por lo que os habéis comentado alguien lo vosotros hay un terreno que también que está por la agua sí si es por la cual no solamente es cantará crisis eso es muy visual eso Bonillo por eso pero bueno lo quiere

Voz 4 28:45 que era hay ahí sí hay un pack que se el encargó un arquitecto de Granada el hombre que ella haya Iker este espacio de consulta con los servicios técnicos municipales aprobado el servicio y municipal por aquí por aquí por aquí al hombre vino aquí a discutir querían cambiaré disfrute que llevo dos años trabajando neto de equipo llevaba años trabajando como pauta cambiarle plan porque que

Voz 8 29:08 el hombre tuvo que recurrir a actos

Voz 5 29:20 lo que dice David una comisión de investigación cuál era

Voz 6 29:25 lo que deberíamos situar también a los oyentes de mujer breve muy breve repaso a los oyentes de de cómo está la cosa se propone es decir la Junta de Andalucía el dinero de Europa aunque con desea dice que pagan el parque que te hacen un parque pero yo también lo tiene que poner el terreno y el parque va en un sitio donde hay una rollo luego prácticamente casi todos los terrenos de la meta casi nombre

Voz 1860 29:58 eran que el Olimpia de la Rosa Vidal

Voz 3 30:01 eco todo

Voz 1860 30:29 venir ahora sería conceden Gasulla Chamorro para en el primer juicio es como viene pasito

Voz 3 30:42 para una cosa que se hizo en su momento con una o con la aprobación de los veinticinco concejales o por lo menos con la mayoría yo estaba yo estará estaba o no

Voz 1860 30:50 bueno ante un minuto ya para la

Voz 1860 30:55 mi que gratuito pues yo para menos de un minuto

Voz 3 31:00 dice en su momento con un informe técnico correcto la Junta Andalucía correcta la lo lo informe de la de Jaén como de Sevilla correcto y luego la gente recurre en una cosa que ven un fallo después de diez años estamos dando de diez año nos situamos en una peseta esto llegará en Asia es posible ahora mismo hay que pagarlo se ha hecho la gestión económica más económica porque del uno al cuatro son tres puntos que les son trescientos mil euros al eh ya que hay que estar futuro solucionar que esto no vuelva a pasar a lo mejor

Voz 1860 31:29 aquí no nos vamos a casa

