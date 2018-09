Centro de Acceso Público a Internet. AAVV Los Sauces

Voz 1 00:00 seguimos adelante en Hoy por hoy Linares Comarca Norte en esta jornada en la que muy especialmente queremos tomar el pulso a la actividad de un colectivo vecinal y en concreto a la actividad en torno a un servicio destacado que se presta a través de esa asociación de vecinos que no es otra que la de Los Sauces en la Ciudad de Linares el servicio del que hablamos es el centro de acceso público a Internet que gestiona este colectivo vecinal el llamado el conocido Capi de Los Sauces que tras es superar eh temporadas de vicisitudes en las que incluso Se se vieron obligados al cierre de este centro se ha comenzado con un nuevo curso si queremos conocer más acerca de las actividades propuestas ir de cómo se plantea el nuevo en esta nueva etapa en el capítulo Sauces hoy están con nosotros de este la junta directiva de la Asociación de Vecinos José Ruiz y Antonio Lora muy buenas bienvenidos

Voz 2 01:03 no iguanas y también ha querido acompañar

Voz 1 01:06 aquí los estudios de Radio Linares María Jesús Ruiz que es en la dinamizadora es él la persona que coordina todas las actividades en este Capi el de Los Sauces Si y que de momento es el único que que funciona como tal en la Ciudad de Linares Marisa eso es muy buenas la actividad ya está en marcha a pleno rendimiento el capi así las actividades eh que sean diseñado para este curso han comenzado ya sí

Voz 3 01:31 en sí ya hemos empezado empezamos el día tres hemos tenido unos días que hemos estado un poquillo más más para ellos pero por qué no han puesto la justificación de del proyecto ir bueno como siempre avión traba por medio Inma Cuesta un poquillo más pero ya estamos a pleno rendimiento ya están todos los talleres ya están empezando a venir talleres nuevo gente nueva y de edades de la que había antes porque lo que queremos eso es ampliar a todo a toda la ciudadanía

Voz 1 02:04 la situación tranquila buenas perspectivas en lo que respecta al funcionamiento de este servicio José

Voz 2 02:10 pues si nosotros lo estamos con buenas perspectivas siempre con muchas trabas por todas las partes organismo oí otra entidad pero bueno nuestro ánimo de seguir luchando y que esto siga funcionando lo mejor posible

Voz 1 02:24 porque que el lugar ocupa este centro de acceso público a Internet en la asociación de vecinos de Los Sauces

Voz 2 02:32 yo soy partidaria que el casi el principal porque eh que está dando un agujas bastante grande un servicio muy amplio a todas las personas tenemos una persona una gran dinamizadora con nosotros una buena persona colabora con nosotros al máximo ir bueno nuestra intención es que esto siempre que la Administración quiera Hinault faciliten toda la los medios necesarios para que continúe funcionando

Voz 1 02:59 porque son muchas las personas que se acercan a este Capi para participar de de las diferentes actividades au o simplemente para hacer uso de del Centro de es de lo que entendemos como el uso más básico no el el tener acceso posible dad de de acceder a Internet es algo que que no todas las personas tienen en casa

Voz 3 03:23 no todo el mundo lo tiene más con la crisis que hemos pasado con con la falta de de dinero que tienen un montón de gente pues no pueden pagar es ese servicio ir escapista para eso para un montón de cosas más entonces pues cualquier persona puede ir allí de hecho Wang pues hacer según sus trámite incluso a buscar trabajo de simplemente se van todas las mañanas a buscar trabajo o a meterse en Internet para buscar una receta que pueden ir para lo que quieran y tienen los ordenadores a su servicio y aparte de eso pues tenemos un montón de actividades en entonces

Voz 1 03:59 estos centros nacían con la vocación de eliminar la brecha digital en determinados sectores de la población ese objetivo Se sigue persiguiendo y es el alma máter de de estos Capi pero han evolucionado y cubren muchas más funciones y de ahí esos talleres a los que si te parece de María Jesús hacemos referencia que contemplan precisamente el mejorar la orientación laboral de las personas su su imagen su marca personal en Internet por ejemplo eh bueno el capitán bien como en la base de de otros proyectos ha sido precisamente el promotor de asociaciones como voluntarios por el patrimonio en la Ciudad de Linares

Voz 3 04:44 se han salido mucho proyecto de allí proyectos muy grande porque está Voluntarios por nuestro patrimonio o la federación agrupa Tel que ya tiene nuevas asociaciones cosa que han sido proyectos bastante grandes proyectos que que por desgracia pues como empezó a fallar el dinero y la Administración no respondía pues tuvieron que cortarse pero no pero bueno ya estamos otra vez aquí volveremos otra vez acogerlo oí is no solamente eso sino proyecto nuevo mejore con respecto a la brecha digital que me decía si es cierto que la brecha digital hay que seguir hay que seguir y hay que quitarla lo que pasa es que ha cambiado la forma en que se mire porque antes brecha digital era aquí no sabía que había interna es que no sabía que había un ordenado quién hoy en día prácticamente casi todo el mundo sabe lo que hay Internet sabe lo que es un ordenado el problema es que no saben cómo usarlo no saben cómo acceder a esas nuevas tecnologías no saben cómo hacer un trámite hoy todos los trámites son por Internet y no saben cómo hacerlo entonces hay que enseñar ahora no solamente lo que un ordenador sino aprender a usarlo usarlo bien que también es muy importante entonces esa brecha digital sigue viva sigue viva solamente que con connotaciones distintas

Voz 1 06:10 los talleres que manda más caro que van a suponer la novedad para este curso

Voz 3 06:15 pues mira por ejemplo en el capítulo que teníamos él lo niño accedían bastante poco porque pues por no sé una serie de circunstancias todos los proyectos que se hicieron pues era un proyecto para mayores abre queremos que los niños también vengan ir que vengan por por varios motivos uno de ello es porque creemos que desde pequeño tienen que aprender perdón tienen que aprende a a usar esas nuevas tecnologías ya saber usarla defenderse de muchas cosas que hay ahí y luego por otro lado también porque los niños son el futuro y son el futuro en todos los sentidos entonces en las asociaciones deberían deberían de ser los primeros en entrar entonces queremos que en la asociación también sean ellos los que vengan y participen y qué mejor que empezar participando en el capi

Voz 1 07:08 no pues ahí está la propuesta con ese ETA ayer especialmente dirigido a los más pequeños actualmente si hablamos de una cifra de usuarios de personas que participan en talleres que hacen uso de las instalaciones de qué volumen de población estamos hablando

Voz 2 07:23 no podrían con nosotros el volumen que tenemos mayoritario está abierto para todo Linares no solamente para el barrio y hasta ahora esperemos que se responda bastante mejor de lo que está haciendo de que tengamos bastante más participación todavía que la idea que tenemos

Voz 3 07:43 temo una población en los tres barrios de ocho mil habitantes el CAP y ahora mismo tiene mil ochocientos osea que tenemos un ratio bastante bueno pero vamos a ver si lo ampliamos mucho

Voz 1 07:57 van destaca José el presidente de la Asociación de Vecinos de Los Sauces un elemento un llamamiento fundamenta Ali IS el hecho de que bueno personas que lo sean estrictamente de de esta zona de la ciudad de Linares quizás sienta no piensen que que este no es su servicio lo que se les ofrezca a a ellos no es así no Antonio cualquier persona puede

Voz 4 08:23 suena y nadie puede llegar allí Celia te enteras

Voz 2 08:28 como lo más

Voz 1 08:30 desde cuando lleva esta asociación de vecinos haciendo un poco de memoria hay recordando la trayectoria al frente de de este servicio inicialmente eran dos eh recordemos los que el dos los is que operaban en la Ciudad de Linares el gestionado por la Asociación de Vecinos de Los Sauces el que también eh gestionaba la Asociación de Vecinos de Arrayanes que ante las vicisitudes que obligaron incluso a suspender el servicio temporalmente bueno pues decidieron abandonarlo no fue así por parte de de este colectivo vecinal que lo ha cesado en su empeño de mantener este servicio que entiende clave

Voz 2 09:13 bueno pues nosotros otro en unas costó muchísimo trabajo estuvimos luchando muchísimo no han hecho pasar muy malos ratos porque las deuda iban aumentando ya gracias a Dios he conseguido de un día Hinault exterior interior y nuestra forma uno detrás lucha fue el continuar no que no venciesen y que tuviésemos que hacer como hizo Arrayanes cerrar definitivamente porque eso sería privar al resto de la persona de esos servicios que se estaban prestando gracias a la colaboración que tuvimos entonces también con la dinamizadora donde ella aportó también bastante para poderle Solbes no resolver el que esto siguiese funcionando nos Vima obligado a cerrar en varias ocasiones tiempos parciales porque ya que era imposible de continuar con lo evito y esto podríamos tener

Voz 1 10:07 de momento el servicio se mantiene hasta cuándo

Voz 3 10:10 pues tenemos este año el proyecto está pagado oí en sus vamos solicita o resuelto todo hasta diciembre o sea que ahora mismo hasta diciembre estamos seguro ir yo creo que seguiremos el año que viene también a mamá en enero será una continuidad porque ahora mismo parece ser que la Administración tiene intención de hacerlo de hecho lo otros día la la delegada decía que que no que no que esto fue un bueno fue una mala y una mala racha ese paso pero que van a hacer todo lo posible yo espero que vuelva a salir otra vez la solicitud a último de año igual que pasó el año pasa que es lo que debe de cero sea último de año sale la solicitud al a primeros de año ya tenemos resuelto oí pagan espero que sí yo soy optimista de nacimiento pero creo que esta vez no nos lo podemos creer

Voz 1 11:08 bueno pues así están las cosas así está funcionando y Asia convencía cerrado este nuevo curso en el centro de acceso público a Internet te iba a decir de de la Asociación de Vecinos de los de los Sauces centro de acceso a Internet de la Ciudad de Linares en general María Jesús quería abundar alguna cosa

Voz 3 11:26 sí quería decir que aunque menta o el taller

Voz 5 11:28 ser de los niños pero también ha

Voz 3 11:31 talleres para los mayores por supuesto entonces todas las mañanas pues tenemos un algún tipo de ayer tenemos desde certificado digital a paquete de oficio o incluso trámites por internet Is sobretodo que ahora por ejemplo están las becas que hay que solicitarla pues que se pueden llegar por allí que también la ayudamos a solicitarlas que si necesitan un modelo si necesitan algo lo que sea que pregunten que se vengan y nos pregunten que seguro seguro que lo solucionan

Voz 2 12:00 en una puntuación quería hacerte también tenemos otro curso que también se está realizando desde el Área de la Mujer donde se va a gestionar también allí lo va a hacer también con María Jesús Le pido provocó que notifique algo que ya están al tanto sobre ese curso

Voz 3 12:16 bueno he un taller que se va a hacer para búsqueda de empleo para la mujer sólo para mujeres hizo lo va a llevar una psicóloga que María Dolores me va a perdonar el apellido porque es que no me acuerdo pero lo lleva una psicóloga iba a ser un taller muy especial porque queremos que entre todas las mujeres la asociación entre todos los que participen un allí pues intentemos que cuando termine el taller un no te voy a decir que el cien por cien pero sí que la mayoría de ellas estén ya trabajando o emprendiendo o haciendo algo aún va a ser un taller dinámico

Voz 5 12:55 en el que queremos ayudarle

Voz 3 12:57 máximo posibles la cuando empieza este jueves a las nueve y media se que si a alguna mujer que te en búsqueda de empleo que quiera montar una empresa o que simplemente pues quiere que le ayudemos de alguna manera que se venga este jueves a las nueve y media allí en la asociación calle mina del Tesoro dieciocho

Voz 2 13:18 bueno aparte tenemos ya adoptadas la actividad de los bueno la mayoría de la actividad de del Centro de eso de la asociación también las tenemos ya funcionando y tenemos en perspectiva no solo de él

Voz 1 13:30 el del Capi se ocupa esta asociación también ofrece una serie de actividades que van más allá de de ese centro a la población de de esas zonas de la ciudad a las que atiende este colectivo vecinal muy directamente pero que de reiteramos se abren sus puertas a cualquier persona que pueda estar interesada de que se trata Jose

Voz 2 13:51 pues tenemos de todo tenemos de de gimnasia de mantenimiento tan hemos de por tanto de flamenco infantil como de mayores bailes latina informática también de iniciación para las personas que no han cogido no ordenada tenemos cortico concreción tenemos refuerza la inglés tenemos una diversidad aparte se están gestionando otra actividad que en el momento que tienen ultimada pues ya lo han notificado también

Voz 1 14:18 bueno pues una asociación muy dinámica la de vecinos de de Los Sauces a través de todos esos talleres esa oferta muy diversa de talleres y cómo lo también desde el centro de acceso público a Internet María Jesús Ruiz es dinamizadora José Ruiz el presidente de la asociación de vecinos que Antonio Lora es vocal en la Junta Directiva muchísimas gracias que vaya muy bien no