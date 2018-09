Voz 1 00:00 seguimos con más en este Hoy por Hoy de miércoles en esta jornada primer miércoles de la temporada en el que recuperamos otro de los espacios que han venido siendo habituales en los últimos periodos radiofónicos aquí en Radio Linares Cadena Ser hablamos de esos consejos Se que ofrecemos de la mano de profesionales del distrito sanitario yo Jaén norte en materia de salud pautas para mantener hábitos de vida saludable ir dirigidas a toda la población sin distinción de edad ni sexo no os acompaña hoy aquí en los estudios de Radio Linares Luis Carlos Valero ex subdirector de Enfermería en el Distrito Sanitario Jaén norte muy buenas bienvenido hola bueno bueno aquí nos encontramos una temporada más si primero

Voz 2 00:50 pocas horas gracias por dejan no este espacio radiofónico no para poder hacer algo que desde el punto de vista de los servicios salud consideramos fundamental que le da consejo ha reaccionado con la promoción de la salud hábito saludable y educación sanitaria general

Voz 1 01:06 espacio que nos va a permitir conocer resolver dudas en torno a diversas patologías dudas que suelen ser frecuente en las consultas de Enfermería de de diferentes especialidades médicas pero también nos van a permitir acercarnos a servicios que están a disposición del ciudadano y que quizás no todos ni todas conocen

Voz 3 01:29 lo cierto es la idea hay

Voz 2 01:32 hay más para este nuevo curso él no sólo da consejos relacionada con el ámbito de la salud estilo de vida hábitos saludable sino también explicar alguna novedad novedades que se iban produciendo en la mejora de los servicios sanitarios los recursos disponibles para la lo lo usuario que por desgracia padecen distinto tipo de enfermedad o problemas de salud en general has pues también bueno pues dar una serie de consejos útiles consejos prácticos por ejemplo cuando Sacyr que han determinado tipo de campañas determinado tipo de situaciones el punto de vista epidemiológico que sean significativa y que no interese que era población genera pues bueno pues tenga una información no que llevar a sobrellevar mejor este tipo de situaciones

Voz 1 02:14 bueno pues vamos a comenzar que acabamos de ver en tiempo de educando cuestiones relacionadas con lo que está por venir en la etapa un momento que que se aproxima y que ya se está preparando en el seno de muchas familias hablamos de la vuelta al cole IES El tema del que también queremos ocuparnos desde un punto de vista más sanitario porque queremos hablar de de consejos recomendaciones que iban a ser de utilidad no sólo en en ese momento en esos primeros días de reencuentro de llegada a las aulas que debemos mantener para sobre todo garantizar un buen rendimiento escolar durante todo el curso y para ello vamos a hablar de lo importante que es dormir bien para el aprendizaje porque Luis Carlos

Voz 2 03:06 porque hemos decidido hablar de este tema precisamente porque no estamos dando cuenta cómo nuestro escolar en general nuestra adolescente en particular pues no tienen están llegando a tener importantes problemas de rendimiento escolar por culpa precisamente de no no respetar unos buenos hábitos de sueño lo mismo que tenemos que tener uno bueno hábitos de higiene o tenemos que tener un hábito o correcto en el punto de vista de la alimentación pues también deberíamos de tener o debemos de tener unos buenos hábitos con respecto al sueño fijaros sea importante el sueño

Voz 4 03:38 que durante

Voz 2 03:40 esta etapa que debe estar en torno a siete u ocho horas nueve horas son niños más pequeños es cuando se procesa por así decirlo toda la información que se ha recibido a lo largo del día no

Voz 4 03:52 nuestra memoria en nuestra capacidad de fijo

Voz 2 03:57 dar ese aprendizaje se produce precisamente de una directora de sueño ninguna especie de ninguna especie animal que puede permitir el lujo de de no dormir porque e incluso por ejemplo los define lo que hacen es que tienen la mitad de su cerebro durmiendo la tramita de su cerebro activo para evitar pues pues bueno pues se expresa

Voz 4 04:18 eh o ahogarse no eh

Voz 2 04:21 después de varios millones de evolución si no fuera necesario probablemente si hubiera erradicado sencillamente para ser humano para para todos de la especie animal el sueño es una necesidad de hecho pasamos una tercera parte de nuestra vida durmió esto es así porque la mayoría de nuestra capacidad de inventar en nuestra capacidad de intelectuales se procesan

Voz 4 04:41 que gestiona en durante

Voz 2 04:44 el momento en el que estamos durmiendo nos decías

Voz 1 04:46 siete u ocho horas nueve en el caso de de niños más pequeños eso es la media todo el mundo necesita dormir lo mismo hay personas que dice yo duermo menos él no lo necesito

Voz 2 04:58 no no hay una cantidad fija por debajo de las seis hora desde luego o son muy pocas las personas que digamos que a día siguiente van a mantener un rendimiento intelectual normalizado no

Voz 4 05:10 sí que hay distintos

Voz 2 05:11 por ahí en concreto hay estudios que han hecho en la Universidad Ramón Llull hoy en la Universidad de Valencia hay un uno de los grandes expertos de ese país que se llama Juan Antonio Madrid que él distingue entre dos tipos de personas no

Voz 5 05:25 se le llama a la otra

Voz 4 05:28 que son los que duermen

Voz 2 05:32 de de día ido murciélago que son los que están despierto de noche no entonces dice que hay gente que realmente te cuesta mucho trabajo levantarse por la mañana aquí hay gente que cuesta mucho trabajo y sea dormir y que no necesitan tanta ahora de sueño

Voz 1 05:47 pero lo que sigue es cierto aquí sin dormir una persona no

Voz 2 05:50 por cuáles son las consecuencias negativas

Voz 1 05:52 cuando uno Una no duerme bien independientemente de cuál sea su edad

Voz 2 05:56 bien la consecuencia dramáticas ahora de de privación del sueño pues ya padece incluso Estados confesionales e incluso pueden aparecer cuadro alucina Tokio no y en experimentos que se han hecho en laboratorio con alguno animales ha llegado incluso a la muerte es tan importante el sueño como que durante la etapa de sueña como ya les decía hace un momentito es cuando se fija la memoria y determinada actividad intelectual intelectuales como por ejemplo la música y la cálculo matemático en necesitan de horas de sueño porque porque era memoria sí fija en una región de nuestro cerebro que es el hipocampo pero después te tiene que ir digamos ahora corteza prefrontal y eso se hace durante el sueño cuando una persona no duerme al día siguiente va a mucho más estable va a tener dificultad para la concentración para la atención incluso para la memoria incluso para el lenguaje para mejorar su capacidad de expresión sí dice incluso que rendimiento escolar disminuyen un cuarenta por ciento cuando un niño o un adolescente en este caso no respeta esta ahora de sueño

Voz 1 07:00 ahí es nada duermen bien nuestros niños nuestra os adolescentes se pregunta todo fundamentalmente por esta última franja de edad porque quizás estamos los papás las mamás un poquito más nos relajamos más cuando cuando el niño se va haciendo mayor en lo que a procurar que esas horas de sueño necesarias se cumplen

Voz 2 07:22 pues la verdad es que es un completo y hay desastre como cómo duermen nuestro nuestro joven en general porque suene acostarse hasta muy tarde suele están manejando aparato electrónico móvil estable y hasta la hora muy tardía y eso hace que haría siguiente por la mañana pues te muy cansados no eso afecta obviamente rendimiento escolar lo decía hasta un cuarenta por ciento de su capacidad de concentración de IMI Moria incluso la capacidad de asimilar los conceptos no se dice que a primera hora de la mejor era para hacer un examen bueno pues no porque nuestro niño llegan muchas veces muy cansado

Voz 1 08:02 medio dormidos y hormigón no

Voz 2 08:04 entonces serían nuestros jóvenes lo idea es que si fueran a dormir a una hora prudente que garantizara esa media de siete u ocho horas sin ningún tipo de aparato electrónico en ningún tipo Quero de elemento quiero estimular en exceso y que lo impidiera conciliar el sueño

Voz 1 08:21 qué pasa si la excusa para irse a dormir más tarde o incluso no dormir estar toda la noche sin dormir ese que hay que estudiar que se ha dejado todo para última hora

Voz 2 08:31 pero ese es el problema de la última hora que lo llamamos nosotros de dejarlo todo para última hora eso es otro desastre es otro de los sastres que bueno que todo el estudiante sálvese el que queda alguna vez en su vida arma lo han tenido que hacer bueno pues porque sería acumulado excesiva materia porque no han tenido o tiempo de prepararse a conciencia diciendo bueno pues me atracó ir a última hora esto normalmente es una muy mala muy más remedio o es una muy mala solución

Voz 4 09:00 porque el las cosas que se S

Voz 2 09:03 coge el después de un atracón no se acaban de fijan la memoria ya poco tiempo se olvidan de tal manera que apenas con un poco de suerte igual te llega hasta la hora del examen pero o un par de días después ya no lo va a recordar prácticamente nada que estamos estudiando en asignaturas en materia que iban acumulando los contenido probablemente va a llegar un momento en el que la situación se vuelva ingobernable a partir de que para este tipo de personas que han estado toda la noche que se han pegado un atracón pues lo que ocurre es que exámenes por ejemplo tipo te como llegan muy cansados como llegan con son Lorencia no leen bien las preguntas y a veces cometen errores de bulto que si estuvieran fresco estuviera descansado probablemente no ocurriría

Voz 1 09:43 está bien la fiesta las sí sí

Voz 2 09:46 está en algo en un país como España como parece que parte de la idiosincrasia

Voz 3 09:51 en España si está así si ésta no

Voz 2 09:54 bueno pues como casi todas las cosas de la vida no hay una respuesta absoluta si está así incluso hay muchos colegios donde exista poniendo como parte de de de de actividades no pero una siesta de treinta treinta y cinco minutos como sea

Voz 1 10:10 como se ese regula porque muchos casos el niño o la niña se duerme y casi casi que es muy difícil por no decir imposible despertarlo

Voz 2 10:20 pues como casi todos estableciendo una serie de rutinas no nosotros todos lo sabemos no incluso cuando vamos a clase sabemos que entre las cuatro las tres y las cuatro de la tarde es una muy mala ahora no es ahora o entra cuatro a cinco de la tarde son muy mal ahora para ir a clase porque acaba de de comer porque vienes cansado a lo mejor de tu jornada laboral o de parte de tu jornada ahora entonces es habitual a nuestro organismo habituado nuestro cuerpo para bueno pues ahora está ahora de tres y media por ejemplo a cuatro a cuatro iraquíes vamos a estar descansando ya te va a llegar un momento en el que el organismo es ahora cuando te va a pedir dormir XXXV cuarenta minutos más tarde te va a despertar ojo una siesta XXXV cuarenta mil los treinta veinticinco cuarenta minutos máximo si está ya larga de dos tres ahora bueno resulta contraproducente de vale mandar de mal humor te va a muy cansado incluso te va a generar un problema son ningún cuando llega cuando llega

Voz 1 11:14 bueno vamos a a terminar Nos gusta hacerlo siempre en un espacio como éste con consejos que que que no sirvan a modo de resumen que puedan ser prácticos para mejorar el rendimiento lo principal es que se puede que se pueden dar sí

Voz 2 11:30 que los jóvenes tienen que planificar muy bien sus horas de sueño suegra de trabajo y su obra de estudio no rendimiento académico no sólo depende de la capacidad de que tenga el niño sino también una serie de de de consejos que deban a un montón por ejemplo sabíamos que eran mejora de horas para mejorar el rendimiento escolar justo después comer a partir de las cinco y hasta las siete de la tarde por tanto los niños deberían de concentrar esa horas para hacer el actividades escolares empezando por aquellas creo que que le gusta menos que les disgusta son las principales de Birthday de estudio a partir de ese momento es cuando se tendrá que dedicar a estudiar pero no debe está estudiando hasta muy alta ahora de la noche por supuesto que tienen que estudiar en un ambiente apropiado en buenas condiciones lumínicas hice en estímulos sonoros eso destruye al con música estudiar con el Movi estudiado más adelante difícilmente va a dar buenos resultados sencillamente porque es la capacidad de concentración se va a ver alterada tienen que tener un buen colchón tienen que tener para que no aparezcan con dolor de espalda y además tienen que tener también establecido un ahora regulada de irse a dormir y no dejar nada para última hora sabemos que ha habido un Estudiantes una carrera de fondo es una carrera de velocidad

Voz 1 12:48 bueno pues lo vamos a dejar ahí nos quedamos con con esa última frase con esa recomendación que me ha gustado particularmente mucho Luis Carlos Valero ex director de enfermería del Distrito Sanitario Jaén norte y le vamos a escuchar a él y a otros profesionales a menudo en esta nueva temporada de radio en Radio Cadena Ser muchísimas gracias