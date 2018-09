Voz 1 00:00 seguimos adelante en Hoy por hoy Linares comarca norte de nuevo en este miércoles nos encontramos con ese espacio que muy especialmente dedicamos a al asesoramiento información a las familias en la tarea de educar a los hijos es tiempo de educando es tiempo de saludar a quienes colaboran con nosotros en este espacio de este a salitre la Asociación Andaluza de directores y directoras de centros públicos de Infantil y Primaria Residencias Escolares su presidente Antonio Fernández muy buenas bienvenido hola muy buenas tardes saludamos se incorpora a este espacio desde la Federación de Asociaciones de Madres y Padres en la provincia Jaime Los Olivos Miguel Dueñas muy buenas

Voz 2 00:39 yo a estar bueno vamos a hablar de

Voz 1 00:42 es una cuestión que seguramente en estos días está en la agenda de muchas familias han comenzado ya las clases en todos los niveles educativos ir la planificación de actividades fuera de la escuela o dentro pero eso sí actividades extraescolares R suelta en ocasiones una prioridad para muchas familias en otras de una obligación no queda más remedio hay que conciliar y en otros casos estamos hablando de actividades que que son los propios hijos e hijas los que la solicita en muchas ocasiones esas actividades eh fuera de de el currículo lectivo ocupan prácticamente toda la tarde no dejan opción a a a o tiempo para hacer frente a las tareas hasta qué punto es conveniente cuánto tiempo lo aconsejable que se dedique a ese tipo de actividades ahora que que estamos precisamente en ese trámite de de apuntar a nuestros hijos e hijas a esas clases a las que hacemos referencia

Voz 3 01:53 bueno lo primero es que deberíamos de tener en cuenta la cantidad de horas que el la el niño la niña pasa en el centro escolar porque muchas ocasiones no solamente son las cinco horas de desarrollo de currículum sino que también existen otros servicios que hacen que el alumnado esté más tiempo en el centro como puede ser el a lo matinal que empiezan a las siete y media o los comedores escolares que son de dos a cuatro hay que tener en muy en cuenta si también son usuarios de esos dos servicios para ver qué cantidad de horas que tiempo dedica una instruir con las e hija a estar en el centro educativo y a partir de ahí ya planificar qué vamos a hacer por la tarde o qué van a hacer plazas de nuestros hijos

Voz 1 02:35 porque suele ocurrir que los propios centros más allá de esos servicios a los que Antonio hace referencia aula matinal comedor escolar es también se programan actividades extraescolares las llamadas actividades extras

Voz 3 02:48 ya sí evidentemente pero yo aquí hay quisiera hacer una una aclaración una puntualización mire en normalmente consideramos a toda aquella actividad que se desarrolla fuera del horario escolar lectivo pero también se confunden con programas por qué porque dentro del plan de ayuda a la familia aquí en la Junta en Andalucía existe un aparte que es las actividades extraescolares que son con tienen una bonificación vale desarrollan de cuatro a seis de lunes a jueves en los centros educativos pero claro esas actividades tienen tienen o van acompañadas acompañadas de otras actividades que no tienen el nombre escolares pero que a mismo son fuera del currículum también se desarrollan en los centros educativos como por ejemplo la Escuela Deportiva la escuelas deportivas son actividades que también se desarrollan de lunes a jueves de cuatro a seis de la tarde para el alumnado de primaria y son completamente gratuitas también existe el proa que es el plan de refuerzo al alumnado también de cuatro a seis de la tarde de lunes a jueves para el alumnado de tercero cuarto quinto o sexto de primaria también está el Pale el plan de acompañamiento en ningún lingüísticos en lengua extranjera que también se desarrolla de cuatro a seis de la tarde los jueves de lunes a jueves de acuerdo por último también tenemos lo que es el programa profundiza que es para alumnado de altas capacidades que se desarrolla entre los meses de febrero yo con lo cual la la oferta que un centro educativo público en Linares puede hacer es muy amplia y hay que acotar que son acidez aclares qué son otras actividades o después tenemos esos otros estudios o tenemos esas otras actuaciones fuera bien

Voz 1 04:38 ya fuera de los centros educativos la oferta es muy amplia muy diversa clases particulares bien sea para el refuerzo escolar de carácter deportivo clases de baile enseñanzas en idiomas la oferta como digo amplísima cuánto tiempo hay que erradicar bueno

Voz 2 04:59 pero tenemos que tener en cuenta que me actividades extraescolares fuera de los electivo primero con lógico son voluntaria es decir la familia optan voluntariamente para llevar a su hijo hija hacia hacia dicha actividad

Voz 1 05:14 sí cuando yo me refería pero claro cuando de

Voz 4 05:17 que por obligación se refería por la obligación de

Voz 1 05:20 de de la propia dinámica que se encuentran en el seno de muchas familias

Voz 4 05:25 si no me encuentro me ha tratado alternativa no queda actividades extraescolares tiene

Voz 2 05:31 en varias varias ramificaciones una es la propia conciliación laboral otra es un claro beneficio para el alumnado porque no tiene posibilidad de ejercitar esa actividad dentro de su horario lectivo bien porque por ejemplo lo lo otro la actividad deportiva en grupo no se da con con esa frecuencia en el dentro de lo ocurrido el colegio y tiene oportunidad de grupo con otro compañero compañera fue puede hacer un deporte tres en profundizar en algunas materias que no se dan con tanta profundidad el dentro la del objetivo como puede ser inglés música ir y que la luna tiene una cierta inquietud en mejorar esa terrible

Voz 3 06:13 eh

Voz 2 06:13 otra cosa es la cantidad de tiempo que significa eso como como es lógico en todo tiene que tener una justa medida de combinación de deporte de divertimento de Cultura ID conocimiento en alguna otra materia todo depende de la capacidad de que pueda tener del alumnado y de la familia como puede ver y como Kennedy que va a necesitar que el objetivo pero tiene que tener

Voz 1 06:39 no podemos obviar que hay un debate abierto en torno a así sobrecarga vamos en exceso o no a nuestros hijos e hijas con este tipo de actividades

Voz 2 06:50 sí bueno el desde la familia lógicamente también existe esa preocupación pero bueno como en todo la propia familia o en curso muchas veces hubo profesorado que que ve que puede ser que rendimiento baje porque el alumnado no tiene en la niña no tiene no descansan suficientes lo dedica a suficientemente tiempo al estudio sino que a otra actividades porque lo conoce lógicamente pero profesor tutor conoce bastante bien al al suelo en eso lógicamente la familia tienen que tener cuidado Ein primero el hacer las cosas que realmente agraven a su hijo su hija no no forzar una situación ir a alentar esa capacidad tanto deportiva como entre actuar como cultural que pueda tener

Voz 3 07:36 eh

Voz 2 07:37 con él para eso claro lógicamente hay que probar en varios cosa eh pero también es necesario lo que creo lo que está gobernando que ni haría tienen que tener un tiempo de su juego un tiempo de convivencia en su entorno en su barrio tiempo de aburrimiento desde eso es fundamental para desarrollo de de de hemos tanto emocional como físicamente pero no vemos que si no existieran ese tipo de actividades hay muchas familias que no pueden optar no eso por ejemplo un conservatorio de música lógicamente requiere un tiempo de dedicación pero bueno en este que yo recuerdo ahora el ejemplo en Linares habrá como novecientos alumno al ha apuntado eso es una digamos un un brote un una una fuente de riqueza es grande eso claro requiere un esfuerzo por parte de algún un esfuerzo adicional además de su horario de clase habitual en tanto en primaria como secundaria pero lógicamente si queremos música Music personas que deben haber tienen que tienen que tener eso es una cosa lo complicado sea encontrado

Voz 1 08:39 el equilibrio si yo aquí voy a apelar a la opinión de Antonio como del docente cuál es la recomendación no sé si si percibimos se suele decir que estamos criando niños y niñas las estresados que tenemos a nuestros hijos e hijas estresados cuál es el equilibrio como docente Antonio

Voz 3 09:03 mi opinión es es muy clara el alumno tiene con sus cinco horas lectivas más que suficiente para desarrollar el currículum el cual no viene marcado por norma que ocurre en muchas ocasiones que consideramos consideramos que los docentes consideramos que todas las actividades que sean deben de ser desde con una componente lúdica no desde una componente curricular asistan diseñada la inmensa mayoría de las actividades extraescolares iré aquella actividades que realizamos en los centros docentes de un componente lúdica porque con las cinco horas tiene más que suficiente para

Voz 1 09:38 de ahí del inglés que hay de las enseñanzas musicales y bueno de las tras este refuerzo escolar no me olvido de ellas porque son un recurso para muchas familias

Voz 3 09:49 pero mira ahí hay un aspecto que es esencial a la hora de de impartir clase que es la metodología la metodología en en las cinco horas lectivas una metodología normalmente mucho más reglada mucho más estricta mucho más dedicada a ese desarrollo del currículo mientras que la actividad escolares se pueden desarrollar aspectos curriculares pierde de otro punto de vista de de un punto más lúdico más divertido que te digo yo él a la hora de los deportes no tienen por qué desarrollar un currículo en el activista aclares pueden simplemente ir desarrollando con ponente sociales componente lúdico componente de de emotivo no tienen por qué desarrollar aspectos curriculares que si tiene la educación física en el inglés o en el idioma de eludir igual en las actividades que se desarrollen después fuera de los horarios lectivos se pueden hacer jugando cantando divirtiéndose no tiene un currículum marcado por lo cual son mucho más abiertas sí serviría o debería de ser

Voz 5 10:51 un poquito como

Voz 3 10:54 complementario al aspecto curricular lo que ocurre en muchas ocasiones que esas actividades la bordados a transformar en curriculares y ahí es donde el alumno se siente agobiado se siente cansado se siente estresado porque está haciendo exactamente lo mismo por la mañana que porta tarde no cambia la metodología en muchas veces hay que hacer esa esa aclaración que la metodología que la docencia es esencial para poder desarrollarlo os voy a París

Voz 1 11:25 de qué os movéis de alguna manera cuantas actividades extra curriculares recomendaría que a las que pueda hacer frente a un niño o una niña por las tardes durante la semana cuantas actividades cuántas horas

Voz 2 11:42 es difícil concretar un horario porque depende mucho de si privaría en Secundaria depende un poco de la capacidad y las ganas que tenga sea difícil decir esto sería lo ideal lo ideal como decía Antonio

Voz 1 11:58 no todos los días son iguales tienen las mismas inquietudes

Voz 2 12:02 liderar es que se dedique a toda esa metodología de trabajo extra Kurt extraescolar digamos tengan un componente lúdico o diferente método de impartición que lo que clase pero bueno eso sería lo ideal pero no existe que comentaba es realmente durante el horario lectivo hay hay facetas que no se profundizar por ejemplo en música quien quiera estudiar música o quieran desarrollar su principio musicales pues tendrá guión conservatorio puesto que la clase lectiva de música en primaria no son suficientes claramente por lo tanto tiene que asistir siquiera a un conservador y lógicamente ese consuelo pues tiene unas normas de funcionamiento unas clases que son un Theo a América otras práctica esa esa parte y quiera desarrollar potenciar swing

Voz 3 12:57 leer

Voz 2 12:57 ahora por desgracia el inglés que se da en opinó así Antonov seguramente nada

Voz 1 13:04 no deseo piñones otro

Voz 2 13:06 toma que se imparte en la Escuela buenos casi todos los conocemos que no es suficiente para llevar un nivel adecuado con la edad que será en cada curso así de sencillo lo vamos a decir pues por mucho ojos Paul mucha manera la propia método de aprendizaje de inglés en el aula es muy diferente a como se puede dar fuera entonces quién está interesado o qué piensa eso pero lógicamente acude actividad extraescolar es que tenga que impartir inglés que no tienen porque se está academias privadas por eso sufrir su oferta muchas actividades extraescolares idiomas en el propio colegio a través de los propios centros como refuerzo como una mejora como otra manera diferente de perfeccionar el idioma y también por las propia AMPAS que también ofertan ese tipo de actividad

Voz 1 13:53 decía mi del que es complicado establecer un número de actividades un número de horas que dedicar a quizás es más sencillo Si es invierto en la pregunta cuántas horas hay que reservar para eso que que comentabas Miguel ese tiempo que es necesario para jugar en el parque incluso tiempo necesario para para el aburrimiento de para que nuestros hijos e hijas sientan que que sí

Voz 3 14:19 yo en eso sí quisiera hacer dos dos vertientes que son distintas uno es la necesidad de que pueden tener nuestros hijos nuestra hija a nuestro lado y otro es lo que ellos quieren hacer hay momentos o alumnado que tiene unas necesidades tenemos alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que por las tardes recibe otro tipo atención con base logopedia o como pueden ser distintos tipos de terapias que también estarían dentro de esa actividad escolares para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo pero sí para el alumnado que no tiene esa necesidad yo en mi opinión es que deben de hacer aquello que les guste hacer no aquello a lo que los padres no gustaría que nuestro hijo hiciese o aquello que él como padre no hemos hecho nosotros en un momento tenía que queremos que no queremos reflejarlo en nuestro hijo no hay que dejar que el niño o la niña haga por las tardes aquellas actividades que quiera hacer pueda inducir lo podemos llevarlo pero que decida él qué actividades ya por la mañana ya está haciendo su obligación

Voz 2 15:24 sí en eso compartimos es decir las familias tienen que tener claro que la actividad de de extraescolares de dividieron por la tarde tienen que ser que tienen que gustar a su hijo claro no forzar a un a un niño una niña asistí continuamente a unas clases de judo por ejemplo que mes más Mestre mes ves que le gusta eso primero va a crecer un trauma en el ciclo una niña va a perder el tiempo pero es otra cosa y otra cosa es la obligación de orientar y de alentar para eso hay que probar la actividad extraescolar es como todo hay que probar que ver hay que fija ese hombre los padres somos todo aquí conocemos o vamos intentamos conocer cuáles son los el gusto y las capacidades de nuestro hijo no traiga entonces pues intentamos que si vemos que tiene capacidad para jugar al baloncesto y les gusta pues una actividad entonces ahí no le pone freno tenía yo tampoco va ellos mismos tampoco se va a poner freno en en eso estamos lo de que el NIE que dejarlo que actúen a que hagan lo absoluto en esa pero también nosotros tenemos que Oriental lógicamente sino lógicamente no nunca aprobaría nada no otra cosa que luego veamos que realmente suele Qutada o no les gusta