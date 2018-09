Voz 1 00:00 seguimos en tiempo de Hoy por hoy es miércoles y de nuevo en esta semana apelamos a los consejos recomendaciones Si pautas que nos acercan profesionales del Área de Gestión Sanitaria Jaén norte el este ese día para hablar del Alzheimer y aprovechando que el próximo veintiuno de septiembre se celebra el Día Mundial de esta enfermedad queremos conocer más acerca de la misma síntomas eh prevalencia y lo más importante queremos conocer recursos a nuestra disposición a disposición de familiares y enfermos de Alzheimer hoy están con nosotros para hablar de ello el subdirector de enfermería del Área de Gestión Sanitaria Jaén norte Luis Carlos Valero muy buenas bienvenido de nuevo lo bueno de ir también no se acompaña Maribel Vinuesa ella es enfermera gestora de casos muy buenas María

Voz 2 00:52 hola muy buenas bueno hablamos de del Alzheimer

Voz 1 00:54 sí como hacemos siempre nos gusta aclarar conceptos Luis Carlos de que hablamos exactamente en qué consiste esta enfermedad hace cuál es la situación actual con respecto a a datos epidemiológicos bien

Voz 3 01:10 a ver si me es un síndrome un conjunto de signo y síntoma clínico que aparecen a partir de los sesenta y cinco años puede aparecer un poco antes pero normalmente las tasas empieza a ser significativo entorno a los sesenta y cinco años y que si llega a duplicar cada quinquenio de edad de tal manera que entorno a los sesenta y cinco años estamos entorno a un cinco seis por ciento de nuestra población pueden empezar a aparecer los primeros y no hay síntomas de alzheimer y a partir de los setenta años pues ya estaba entre el nueve y medio incluso el diez por ciento si alguno alguno que otro estudio de ámbito ideológico es una enfermedad caracterizada por la pérdida de las funciones mentales superiores sin que era persona tenga alterada su nivel de conciencia semanal por prácticamente de manera paulatina pues todas las funciones superiores a la capacidad de concentración la capacidad de memoria la orientación en tiempo y un espacio etcétera etcétera produce gran sufrimiento tanto en el paciente quiero sufre como en los familiares que están en los en común como una persona que hasta ese momento ha sido una persona bueno pues con una vida totalmente normal y con una vida totalmente normalizada van viendo cómo poco a poco pues bueno pues como consejero hacia de esa alteración en esas funciones mentales o va teniendo un comportamiento extraño demás que acabaran con en el diagnóstico por parte de los servicio especializado en este caso de Neurología

Voz 1 02:31 provoca el Alzheimer cuáles son los factores de riesgo y se puede prevenir esta enfermedad

Voz 3 02:39 hay una gran cantidad de estudios epidemiológicos yo hoy me quería basar en uno en concreto de la universidad en este caso de La Rioja que es de julio de este año no donde ya sí que parece que se hablan o hay muchísima hipótesis de trabajo de mucho investigadores hay un montón de estudio de meta análisis que hablan de una serie de factores que protegen de una serie de factores que parece ser que agravan esta enfermedad que de momento es multicausal no hay no hay una única causa parece que es un conjunto de situación en la que van a hacer obras que van a ser encadena este cuadro sí que sabemos que hay una serie de factores de riesgo que están ahí presente encontrar algo que no podemos hacer nada más importante en la edad sabemos que conforme avanza la edad pues la posibilidad de padecer esta enfermedad van a ser mayores el sexo es de dominio femenino no se sabía si bien todavía hay montón de estudio probablemente también estará relacionado con la mayor esperanza de vida de de de la mujer aquí hay otra serie de factores de ámbito genético bueno que ha con el avance que hay últimamente en genómica pues probablemente darán algún que otro resultado esperemos que esperanza en los próximos años después hay otra sede conjunto hay otro montón de factores sobre los que sí que podemos hacer algo este conjunto de factores según algunos estudios según a alguno trabajo de ámbito universitario hablan de que hasta veinticinco por ciento de los casos podría influir en que aparezca o no aparezca esta terrible enfermedad o que tu aparición sea mucho más día y alguno de ello son tremendamente sencillo y además están en nuestra mano no como por ejemplo va a ser la escolaridad no es mantener cierto nivel intelectual en mantener un o conseguir un cierto nivel académico es desarrollar un alguna actividad interactuar hora con nuestra vida combatir el analfabetismo la pobreza como como elemento por generar bueno buena condicionado cuando ese factores de protección para padecer enfermedad ACM hay otra serie de factores que son de ámbito tu que está más ligado estilo de vida no pues es lo habitual es como por ejemplo el tabaco e el tabaquismo está asociado a mí hay un montón de estudios que son más o menos concluyentes entre personas fumadores no fumadores y entre el grupo de fumadores las tasas de aparición de esta enfermedad son mucho más elevada lo mismo ocurrió con alcohol mucho más a mayor consumo es decir con fue más elevado de consumo de alcohol más mantenido en el tiempo las posibilidades que aparezcan demencia no sólo ACM sino otras demencias llama específica asociada al alcoholismo eh el riego pues bueno pues va a ser mucho mayor no la actividad física la dieta la famosa dieta mediterránea a la presidencia de tantos hidrantes a la presidencia de

Voz 4 05:10 qué fruta verdura

Voz 3 05:13 he y alimentos de temporada ir a legumbres son elementos que hay muchos estudios que parece que es suena elementos de protección no ir pues hay otra serie de enfermedades ya de ámbito más biológico mucho más frecuente que también agravan o parece que determinado estudio dicen que pueden estar detrás de la enfermedad de ACM como por ejemplo la diabetes la obesidad la hipertensión el aumento de la tensión arterial la pérdida de audición porque limita muchísimo contacto con el entorno o cuadro psico sí sí psiquiátricos como por ejemplo la depresión no a modo de conclusión decir que las personas mayores tienen que tratar de llevar una vida lo más eh socialmente y relacionada posible es decir tienen que tener relaciones con el entorno con su grupo de iguales

Voz 4 06:03 por qué todo eso va a ayudar

Voz 3 06:07 mantener sus actividades mentales de alguna manera su va a proteger eh en mantener la lectura de mantener las conversaciones mantener su grupo de amigos mantener su ejercicio físico su actividad

Voz 5 06:18 de la vida diaria aunque la vida

Voz 3 06:21 era volar ya ya había concluido va a proteger eh hay estudios que son prácticamente concluyente en este sentido para protegerle de esta enfermedad

Voz 1 06:29 pues ya la conocemos un poquito más de lo que sí nos gustaría también es saber qué recursos que tenemos a disposición tienen a su disposición enfermos y familiares de ante la primera sospecha qué hacer a dónde acudir

Voz 2 06:47 mira cuando estamos ante una sospecha de de un paciente con un deterioro un deterioro cognitivo no llámese Alzheimer o llámese cualquier otro tipo de demencia donde normalmente se se detecta antes en el núcleo familiar la persona empieza a tener comportamientos extraños comportamientos anómalos se empieza a perder capacidades desde luego yo creo que debe ser la Atención Primaria en contacto con su médico con su enfermero de familia en donde la propia persona padece de Hora de de esa limitación iraquí creo que más veces todavía el entorno debe saber en donde se encienda una hay avise de que algo algo puede estar pasando su médico y su enfermera creo que son los primero en en hacer algún Inter predictivo diagnóstico aunque después se hará una derivación acuda a consulta especializada pero lo antes posible ese debe acudir a ese recurso creo yo por qué papel juega

Voz 1 07:50 los profesionales de los que iban a ser

Voz 2 07:52 dos de médicos enfermeros de risa

Voz 1 07:55 gerencia en la atención de una enfermedad como ésta

Voz 2 07:59 pues bueno mira yo creo yo soy enfermera gestora de casos como tú has dicho It is son una de mi nieto de Mi Cartera de servicio está en pacientes imaginar de Alzheimer yo siempre digo que es una enfermedad además impacto tanto en la vida del paciente como en la vida de una familia más concretamente en la vida de un cuidador el cuidado de un enfermo con demencia de alzhéimer porque puede ser cualquier tipo de demencia tiene en España todavía un impacto se lleva casi siempre acabo en la familia y más concretamente en en una persona y más concretamente en una mujer que suele ser o el cónyuge o la hija o la nuera casi siempre seguimos hablando en femenino que cuando empezamos a atender a un paciente con una demencia tenemos que estar muy atentos porque probablemente con el paso del tiempo si no sé si no se hace muy bien estamos ante otro paciente que va surgir de esa enfermedad y quiero decir que el cuidador hay que mimarlo hay que atenderlo valorarlo aquí ofrecerle bueno no siempre todo lo que quisiéramos tener no pero informal y ofrecerle todo lo que tengamos a nuestro alrededor porque el impacto de cuidado tanto manifestaciones físicas como psíquicas como nacionales muy muy alto habla

Voz 1 09:23 como siempre de del tratamiento del enfermo en este caso no debe ser complementario no olvidarnos del tratamiento que que también requieren que también precisan las personas que están al cuidado de de un enfermo como puede ser a la persona que padece una patología de estas características de Alzheimer que requiere una atención de veinticuatro horas al día

Voz 2 09:46 desde luego veinticuatro la ardía mira yo hacía aunque no quizá no sé yo a que me corresponda mucho pero sí que decir que aquí en en Linares hay una asociación muy potente con muchos recursos y que por supuesto siempre en los primeros contactos yo recomiendo que se acuda a esa asociación que después se decida si uno se asocia sino se asocia pero ellas son un apoyo muy muy portantes y a su médico lo va a mandar al especialista al neurólogo pero también decir que muchas veces el tratamiento farmacológico en esta enfermedad es importante importantísimo y yo no no lo acreditar ningún cuidado pero que hay un tratamiento no farmacológico un tratamiento de manejo que que debe estar dirigido por los profesionales sanitarios de Atención Primaria las demencias pasan por muchas fases eh pasan por muchas fases que incluso el cuidador piensa que que no está relacionado que lo que le está pasando a su familiar no está relacionado con la enfermedad sino que estaba relacionado porque lo quiere machacar se siente machacado piensa que el paciente se porta mejor con otras personas que con ello podemos pasar por procesos de agitación por muchos proceso que que si no se atiende de de manera adecuada y con la atención adecuada es tan cambiante que el paciente ABC a mí por lo menos me da la sensación que acaba muy medicado pues para manejar la agitación y eso porque porque a lo mejor no hemos sabido llegar a a enseñar a ese cuidado lo que es el manejo de la agitación desde el punto de vista no farmacológico que no todo no todo tiene una respuesta

Voz 3 11:20 creemos que cambió mucho sino muchos de los síntomas que presentan una enfermedad ACM pues son de muy difícil encaje por la Familia claro cuando una persona que ha sido por poner un ejemplo tremendamente pudorosa pues se muestra totalmente disminuida porque claro la Familia muchas veces no lo entiende cuando son personas tremendamente respetuosa tremendamente educada irrumpe de repente pues tiene un comportamiento más o menos agresivo

Voz 2 11:41 claro hombre no agitado pues la familia muchas veces

Voz 3 11:44 no lo entiende tiene que haber detrás un profesional no siempre quiere explique qué está pasando qué va a pasar y cómo va a evolucionar esa situación para que tanto los familiares como los cuidadores sepan un poco que lo que está pasando es producto de una enfermedad no es producto de una mala fe por así decirlo de este paciente una cosa importante no que siempre me gusta decir esto es paciente aunque tengan ACM a una serie de etapas poquito a poquito vamos a ver viendo cómo bueno se van deteriorando tanto física como psíquicamente pero hay un montón de estudios por ahí que demuestran que incluso en estado muy avanzado hay veces que mantienen rachas en las que recuperan digamos de alguna manera la la memoria aunque sea en un corto periodo de tiempo no por tanto siguen siendo nuestros familiares y hay que cuidar y mimar tratados con todo el cariño con todo el mundo

Voz 2 12:33 sí mira yo sobre todo una de las cosas que que por lo menos genera muchas consultas de urgencia y que a veces es muy difícil de manejar son los trastornos del sueño los trastornos del sueño está muy asociado a una a una fase de la enfermedad es verdad que desborda la familia desbordar al cuidado a la cuidadora principal fundamentalmente y creo que tengo que hablar en femenino porque más veces bienvenidos sí que es cierto que que hay que pedir calma también en alguno de estos de estos trastornos asociados porque no hay nada que eso sí no no tenemos yo siempre digo que no tenemos ninguna varita mágica de que de un día para otro podamos solucionar eso ni hay una pastilla que duerma a una persona doce de la noche lo despierte a la ocho de la mañana sin ningún otro razón no asocia por eso pido que de verdad que que se consulte las veces que sea necesario que a lo mejor a veces tampoco llegamos tan tan tanto como quisiéramos o como pudiéramos ya sabemos la sobresaturación de la primaria pero que bueno aunque se siga consultando y que

Voz 1 13:33 es muy necesitan mucha mucha ayuda a esta familia hay estos cuidadores

Voz 2 13:37 estos pacientes pues Pet pues nos quedamos con

Voz 1 13:40 esa recomendación que se consulte tantas veces como sea necesario en este caso en relación a la enfermedad que hoy nos ocupa el próximo veintiuno de septiembre Se Celler será el Día Mundial del Alzheimer y hemos querido conocer más acerca de de esta enfermedad y sobre todo de los recursos que hay a disposición de familiares hay enfermos muchísimas gracias a Maribel Vinuesa es enfermera gestora de caso si Luis Carlos Valero es el diré es subdirector de enfermería del Área de Gestión Sanitaria Norte gracias