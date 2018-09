Voz 1 00:00 en Hoy por hoy Linares Comarca Norte Rocío López

qué tal estaban buenos días tiempo ya para la actualidad más cercana en este jueves veinte de septiembre a esta hora con cielos prácticamente despejados veintidós grados se registran en el centro de Linares en una jornada que dé para pocos cambios en cuanto al tiempo se va a mantener la estabilidad el sol como protagonista en los cielos y las temperaturas en valores similares a los del día de ayer máximas que estarán rondando los treinta y dos grados en esta zona mínimas de veinte comenzamos la Junta de Andalucía aplicará sus esfuerzos

Voz 3 00:46 sí en general un ecosistema atractivo para la implantación de empresas en las antiguas instalaciones de Santana Motor una vez que sea liquidado la es factoría automovilística de manera administrativa el Gobierno andaluz adelanta los siguientes pasos para revitalizar industrialmente el Parque Empresarial según el consejero de Empleo Javier Carnero ahora es clave compartir este convertir este espacio en un lugar atractivo para futuros proyectos industriales siendo consciente de que necesita muchos cambios y mejoras si lo aludir su responsabilidad como Gobierno para ir cumpliendo los compromisos adquiridos y aún pendientes Javier Carnero

Voz 4 01:21 el el el tema de las nuevas empezó la nueva iniciativa yo lo digo para Henares y lo digo para decir nosotros como administraciones tenemos que facilitar la instalación de nuevas empresas pero nosotros no podemos eh no puede ni aquí ni en ningún sitio porque es que no no se da ese ecosistema ningún sitio traer con una cadena agarrada al cuello a alguien a que se imponga a decirnos duermo que crear el ecosistema necesaria entre todas las administraciones para que sea un lugar atractivo claramente atractivo creo que tienen gran parte de su ecosistema

Voz 5 01:52 eh

Voz 4 01:53 mire yo pues con nuestro tenemos que empezar a ver las cosas como usted mismo viéndolo desde el pesimismo y el victimismo nosotros mismo condenamos a nuestro territorio

Voz 3 02:04 sobre los incumplimientos en torno al plan Linares Futuro Carneros señala que el parque industrial está incluido en el recién presentado marco estratégico de los espacios de innovación en Andalucía por su parte el presidente de la Diputación Provincial de Jaén también secretario del PSOE de Linares Francisco Reyes valora de forma positiva el paso que se da para liquidar la Santana Motor porque a partir de ahora según apunta habrá una mayor agilidad para la búsqueda de proyectos toda vez que la Agencia IDEA gestionará el parque empresarial con recursos de la Junta

Voz 6 02:35 tenemos el camino más despejado sin duda con más posibilidades de poder darle el uso que tiene que tener ese espacio productivo que sin duda es el parqué industrial de Santana en un municipio en un territorio que un territorio de oportunidades porque has espacio productivo en el que se está invirtiendo recursos públicos el anillo eléctrico la conexión ferroviaria con vado llano con más de veinte millones de euro invertido invirtiendo se es un espacio de oportunidades ligado al campus de la Universidad de Jaén en Linares

Voz 3 03:10 declaraciones ante el acuerdo del Consejo de Gobierno que recordemos ratifica la excepción por liquidación es decir la muerte desde el punto de vista administrativo de Santa Ana un paso que así ha valorado el alcalde de Linares Juan Fernando

Voz 7 03:23 explicó que la gente lo entienda y si eso va a suponer que va a haber una disponibilidad de Santana porque Santana vuelvo a repetir es íntegramente de la Junta de Andalucía IDEA de la Junta de Andalucía de la Consejería sopresa también la gestión entonces es algo que que lo que queremos es ese batiburrillo que hay ahí ese lío esa complejidad de empresa pública de en un proceso que no permite la agilización de determinadas implantaciones industriales porque han sido mucho los proyectos que se han interesado por aquello de hecho yo recuerdo recuerdo unos ruso Caixa está haciendo coches buenos rusas cinco meses lo tuvieron que decir terminaron nuestros proyectos más y algunos más reciente alguno hay Teresa actualmente en esas instalaciones algunos Teresa a ver si puede ser que les den respuesta ágil rápida para que eso sea lo que pretendemos

Voz 3 04:26 precisamente para seguir pidiendo proyectos que fomente la reindustrialización de la comarca hoy hay prevista una acción a cargo del Movimiento por la industria que va a tener lugar desde las siete de la tarde en La Carolina en la plaza del Ayuntamiento de este municipio una concentración que tiene por objeto exigir a las administraciones que trabajen de verdad por la provincia de Jaén son las ocho y veinticinco seguimos

Voz 3 05:55 más asuntos presentadas las conclusiones de las mesas locales constituidas para definir proyectos que capten inversiones para la ciudad en la Cámara de Comercio ha puesto sobre la mesa esas iniciativas acordadas por agentes sociales el pasado mes de julio con miras a su participación en el evento Invest in City es que se va a celebrar en Madrid el veintiséis de noviembre en el que Linares junto a otras ciudades españolas defenderá proyectos que resulten atractivos a la inversión para ello Se trabaja en la definición de las cuatro cinco propuestas que serán candidatas seleccionadas de entre las acordadas en las cuatro mesas sectoriales constituidas en el plano turístico el de la innovación y el conocimiento la sostenibilidad Illa la Illa eficiencia o la búsqueda de vidas para la integración avanzar en la estrategia de Innovación articulada en torno al campo científico tecnológico el incremento de la oferta turística con la definición de nuevos itinerarios o a través de eventos deportivos así como la promoción de la movilidad sostenible con el desarrollo de productos para bicis Haring o el desarrollo de vehículos eléctricos son algunos de los proyectos planteados y entre los que ahora se van a seleccionar a los candidatos de ellos se dará cuenta en un foro local que tendrá lugar en los primeros días del mes de octubre Raúl Caro gerente de la Cámara de Comercio Mons

Voz 5 07:09 de todo esto que hemos dicho aquí vamos a intentar sacar eh para el día cuatro cuatro cinco eh proyecto series porque no podemos aspirar a mucho más para sentarnos monarquía tenemos confirmado ha confirmado a un grupo inversor que se llama la DGS tenemos confirmado a la división de inversión de Deutsche Bank tenemos confirmado me parece insinuar Luis Faraday que a un grupo de inversión muy potente en temas de quirófano Dean que al final tendremos cuatro cinco grupos inversores lo que queremos eh enfrentarlo a cuatro o cinco proyecto hacerle la presentación para que sean ellos al final los que no digan de qué adolecen cómo podemos mejorar qué es lo que no van a financiar que es lo que no es financiar hable por la iniciativa privada y a partir de aquí seguir trabajando en el deseo

Voz 3 08:07 en otro orden de cosas en la agenda para hoy pleno ordinario en el Ayuntamiento de Linares con propuestas como la que tiene por objeto la aprobación del expediente de contratación para el servicio público socio educativo de las escuelas infantiles de titularidad municipal además EEES debatirán otros asuntos como la propuesta de la Comisión Informativa de recursos humanos sobre la fijación del calendario de fiestas laborales locales para el próximo año dos mil diecinueve una sesión ordinaria de pleno que comienza a las nueve y media de esta mañana y a esa misma hora el Centro de Acceso Público interna de la barriada de Los Sauces de acoge un taller de búsqueda de empleo específico para mujeres ese de este el colectivo vecinal califica la actividad como muy especial y señalan que su intención es que al término del taller la mayoría de las participantes estén trabajando o emprendiendo María Jesús Ruiz es la dinamizadora del capi de los jueces

Voz 10 09:02 bueno he un taller que se va a hacer para búsqueda de empleo para la mujer sólo para mujeres aquí lo va a llevar una psicóloga que María Dolores me va a perdonar por el apellido porque es que no me acuerdo pero lo lleva una psicóloga hay iba a ser un taller muy especial porque queremos que entre todas las mujeres la asociación entre todos los que participen en un allí pues intentemos que cuando termine el taller un no te voy a decir que el cien por cien pero sí que la mayoría de ellas estén ya trabajando