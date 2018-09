Voz 1 00:00 continuamos en Hoy por hoy Linares Comarca Norte tiempo en este jueves para nuestra habitual tertulia en materia de igualdad en una jornada en la que coincidiendo con el arranque ya efectivo del curso escolar queremos abordar un aspecto que que se suele estar especialmente presente en esta época Cadel año en el seno de muchas familias Si son los problemas de conciliación cocido conciliar la vida familiar la vida laboral en ocasiones de representa un problema ya hay que decir que todavía y sigue siéndolo en la mayor parte de los casos y un problema para las mujeres hoy queremos conocer en primer lugar cuáles son los derechos en materia de conciliación a los que pueden acogerse tanto trabajadores como trabajadora así acercarnos muy especialmente a la realidad que en este sentido ha datos que que nos ofrezcan de alguna forma una fotografía ya de cómo se concilia en la provincia de Jaén y para ello vamos a contar con la intervención de quiénes secretaria de Mujer e Igualdad en el sindicato Comisiones Obreras Jaén Mar Torres muy buenas

Voz 5 01:37 bueno hablamos de de conciliación de la vida laboral de la de la vida de la vida laboral y familiar queremos conocer en primer lugar antes de abrir debate cuáles son los derechos en esta materia Mar eh cuáles son los derechos que a los que pueden acogerse los trabajadores y trabajadoras en este sentido

Voz 6 01:59 bueno en primer lugar decirte los derechos

Voz 3 02:04 yo trabajadores y trabajadoras sólo di por supuesto que yo hago es la mamá eso es lo que queremos es que me hicieron primero me parece que ha hecho de conciliación los permisos lo cogemos la mujer lo que no va a perjudicar dando a lo largo de la vida laboral y eso lo me gustaría que lo recalcar a lo largo de que quedara claro lo lo hago mi intervención que estos permisos que el permiso es a mamá es de extrabajadores de la trabajadora hiciese sonando lo que tiene que ejercer este derecho que a ver qué edad terminar dándonos la igualdad

Voz 7 02:52 sí es empresario ahí era mi

Voz 3 02:55 llame

Voz 5 02:57 si esto a día de hoy no es así los datos en las cifras las estadísticas sitúan todavía a las mujeres como las trabajadoras en este caso que que más que optan por acogerse a este tipo de derechos hablamos por ejemplo de reducciones de jornada de excedencias por cuidado de hijos o familiares son todavía las mujeres las que siguen demandando ese ese tipo de de derechos en la mayor parte de los casos no sé si encima de las estadísticas de encontramos a las mujeres de la provincia de Jaén mar

Voz 7 03:37 pues mira si vemos

Voz 3 03:39 labrar hablaremos sobre todo entorno a Lucho El día de la salarial en Jaén que en el veinticinco por ciento de la mujer era ocupada estamos hablando ya te las cifras de dejar de nuestra provincia según el Instituto Nacional de Estadística han dicho un redujera su jornada solicitan la reducción de jornada para cuidar a sus pequeños y a sus pequeña Céline que ha solamente un tres y medio por ciento Noriega de de hombre claro el veinticinco por ciento de mujeres de penalizada lamentablemente su carrera pero lo que más nos llama la atención es que de las mujeres que le en excedencia para el cuidado de de su hijo después de ser madre y solamente pueden retornar a sus puestos de trabajo o porque su puesto de trabajo era que no porque el empresario mantenga al puesto de trabajo vivo solamente un puente cinco por ciento de las mujeres frente al cien por cien es el hombre que para ser padre vuelven a su puesto de trabajo estas son las cifras reales la cifra de la Ciudad de Jaén es cierto que nos enfrentamos

Voz 6 04:58 Sergi Pages que Moss dejando un poco los pelos de punta ahondan la desigualdad que vivimos

Voz 2 05:09 en la provincia dejaron en Andalucía seguimos estando por encima de del original nadie yo Scania en en esperarlo de queja Gemma las mujeres abren nuestro hijo es tanto es significativo en Andalucía va ser más muchas malas mujeres que que pudiéramos de nuestro hijo frente al resto de extremismo seguimos sin no siendo una carga más femenina que en el resto de España que parece que no quieran un pasito hacia adelante lo que se refiere en materia de conciliación

Voz 5 05:47 bueno pues son los datos del balance de situación y a partir de ahí vamos a abrir el debate vamos a escuchar resto o piñones de por qué se produce esta esta situación es lo que cabe preguntarse también qué consecuencias tiene para el desarrollo profesional de la mujer el hecho de que todavía sean más mujeres las que opten las que decidan renunciar aunque sólo sea por un tiempo a a seguir ejerciendo esa ese trabajo esta tarea fuera del hogar

Voz 8 06:22 yo quería formular una pregunta

Voz 1506 06:26 adelante adelante hemos hablado buenos comentado dos de los derechos no la reducción de jornada Hay la excedencia pero se contempla actualmente o al menos el registra la flexibilidad en el horario o la facilidad de trabajar en casa

Voz 8 06:43 no era

Voz 3 06:46 Irán trabajo lo conté que era apropiada a los trabajadores y la propia

Voz 6 06:52 si te igual da

Voz 2 06:55 Gere y hombre

Voz 3 06:57 habla de la necesidad de agua por la

Voz 2 07:00 sí

Voz 3 07:00 cómo continua de apostar por una flexibilidad laboral pero todo ello a través de la

Voz 2 07:05 la obsesión colectiva había cierto que nos hemos encontrado con una reforma laboral que ha impedido el desarrollo de una auténtica negociación colectiva hay que ha primado la negociaciones individuales la negociaciones siempre esa teoría le

Voz 3 07:21 qué es realmente lo que nos daba la fuerza a la hora de negociar un convenio no entonces es verdad que se habla de euros no sea ha a ser se observa me dijeron que me ha hecho una pregunta concreta de teletrabajo el teletrabajo lamentablemente han es una medida de conciliación pero una niña de conciliación calcinaron solamente a una mujer que queremos mucho versiones muchas opiniones que si bien favorecer la conciliación perjudica por otro lado la la relación laboral impide

Voz 2 08:07 en establecer relaciones con los compañeros sentí de implicarse en la propia inglés en San implica no tener relación pues con todo el entorno laboral implica aislamiento de de una mujer es tener trabajo no siempre está dando todas no es la solución en la medida perdóname Aviación eh

Voz 9 08:29 sino también depende de cómo se planté yo sé por ejemplo que hay personas conozco personalmente a una mujer que tiene esa opción irse reúne una vez a la semana con sus compañeros compañeras Si bueno pues trabajan en equipo esa vez a la semana pero el resto de la semana puede ejercerlo desde casa

Voz 8 08:49 si sale más que dependen

Voz 9 08:51 la forma de pactar negociar esa esas posibilidades no

Voz 3 08:56 sé que a veces ayudadas Torra que se están planteando pero que hay que tenemos que afinar todavía por qué no no estaría aquí

Voz 8 09:04 pero claro hablar de mármol está bien definido habrá que elegir lo mejor para qué

Voz 9 09:09 no sea de una forma tan individualista entre una empresa y un trabajador trabajadora sino que esté todo legislado de manera que quede claro la las posibilidades que tiene no

Voz 3 09:18 claro porque muchas veces cuando hablamos de teletrabajo hablamos de que no existe en horario hablamos de sobrecarga en la propia mujer porque termina subiendo esa doble jornada pero aquí que estamos

Voz 10 09:31 hombre o mujer esa opción puede ser

Voz 8 09:35 bueno yo me estamos hablando

Voz 3 09:38 que toda la medida de conciliación el noventa y tres por ciento de las reducciones de la conciliación de la solicita en las mujeres

Voz 9 09:45 por un problema educacional que consideran que son ellas las que tienen y luego la estructura tampoco facilita que que encima les beneficie no si hay una parte educacional que la pareja cuando varios quién va a pedir la reducción no quién lo decide la mujer un hombre y luego por otro lado la estructura que no permite lo que has dicho la incorporación me parece increíble que sólo retorne el cincuenta por ciento a su puesto de trabajo de mujeres y el cien por ciento de hombres SAE habrá aparte de todo no

Voz 3 10:15 efectivamente por eso te digo que en el teletrabajo también nos vamos a encontrar con estos porcentaje total que no seamos capaces de cambiarlo entonces con estos porcentajes de conciliación acercarnos aunque le trabajo aceptar unas condiciones de teletrabajo en una regularía la regulación no es clara tal y y no van a suponer una mejora sustancial en las condiciones de trabajo de eran mujeres

Voz 11 10:43 bueno yo una tarde mal que días saludarte Juliana asomó compañera de María Violeta

Voz 12 10:49 le liguera no

Voz 11 10:52 lo primero es lo primero que quiero decir yo siempre he tenido sobre qué tema mi reticencia porque considerado que durante mucho tiempo vendiendo mucho humo sobre lo que era la conciliación de la vida familiar y la laboral y en realidad lo que se ha estado haciendo ha sido política para las mujeres para que la mujer le será digamos el reubicar han eh entre la casa y el entorno laboral eso en en la conciliación está clarísimo que no pero apuntando a este último a esta última variable que han sido Ana sobre el teletrabajo he entendido como el teletrabajo osea puro y duro es decir la mujer que trabaja en su casa aislada no no no no el teletrabajo podría ser que hay profesiones no todas pero hay algunas profesiones que facilitan que en lugar de todos los días al trabajo sí pueda estar haciéndolo en tu casa en otras vale

Voz 0159 11:59 sin lo cual parece hombre mujer hombre

Voz 12 12:02 la mujer por ejemplo que tú sabes aquí

Voz 11 12:06 bueno en el convenio colectivo tenemos lo que queremos es día de asuntos propios que tenemos para hacer cuatro gestionen la magrebíes

Voz 4 12:14 son familiares

Voz 11 12:16 o uso cosas tan tan relacionadas con el trabajo en el para qué pasa si una es una mujer o un hombre tiene dentro de un una serie de hora de trabajo con ordenador por ejemplo de hacer proyecto es esa hora si podía considerarse que la podía hacer en su casa no el teletrabajo puro y duro de que yo no me relaciono con nadie porque ahí habría una flexibilización de la jornada laboral es lo que yo he entendido que irían plantean a lo claro eh entonces

Voz 10 12:52 este realmente conciliar la vida familiar con la vida laboral efectivamente vivir yo

Voz 11 12:58 en el tema vuelvo a decirlo te cansada ya de política para las mujeres no la conciliación es algo más iba dirigido a lo familia va dirigido a la a la

Voz 13 13:11 la

Voz 11 13:13 a la institución eh eh va dirigido yo a la empresa esto no es sólo cosa de las mujeres listo entonces y luego hay una pata del taburete que se nos olvida también se nos olvida porque claro uno de Sanjay pues cuanto menos vamos a pensar estamos hablando de la vida laboral y la vida familiar y la vida personal que también es una pata de elefante Taburete eh porque por regla general la mayoría de los varones tiene una vida personal de un hobby de uno amigo de la mujer en

Voz 10 13:46 me vuelva a decir es que hay una parte cultural en la que tú preguntas a muchísimas mujeres y siguen considerando que los niños y niñas con los que mejor están son con las madres siguen pensando eso hay una parte cultural y educacional que considera que el hombre desde pequeño se le permita gestionar su tiempo libre y a la mujer desde pequeña se le instruye para que cuide de efectivamente entonces esa parte educacional y cultural hay que trabajar tenemos que crear las estructuras políticas legislativas y demás pero nadie más

Voz 4 14:19 de alguna forma yo está cambiando algo aporte ya las mujeres no tenemos la bueno vamos a escuchar a a más intervenciones me vais a permitir que que ceda la palabra si la Carmona tenemos ganas de de su crímenes tarda en este en este tiempo de tertulia seis

Voz 0159 14:36 fue en la estaba tomando nota de varias cosas todas las compañera no si por un lado Juliana que tenemos tan asumido que el rol de cuidadora tiene que ser exclusiva mente femeninos que tu dices las política E intentan van dirigidas a mujeres a cómo podemos hacer que haya bueno pues valen al trabajo cada vez que no descuide no que no descuide en el tema laboral la Casa El cuidador niño hacer cuidadas los padres eso también lo decíamos sea editan lo bien que estaba pendiente todavía lo decía ella no tenemos que que porque y arreglar papeleos y madre porque resulta que sea dedicamos tenemos esa rol de de cuidadora tan asumido claro es que las políticas dirigidas a eso es decir al que tú puedas trabajar bueno que puedas trabajar algo pero tú no puedes desarrollar laboralmente como un hombre más y estás casada tiene dijo Putin cuesta muchísimo trabajo no

Voz 4 15:40 me vais a permitir y eso hace que ya de antemano algo que hemos hablado que hemos traído a este tiempo de tertulia empresario una empresaria se plantea a la hora de contratar que quizás la opción masculina es más factible otra

Voz 0159 15:55 claro es un ciudad es un círculo vicioso es decir el hecho de tener que dedicar más tiempo al cuidado también te quita tener ese desarrollo profesional con lo cual también te te hace que que tenga un sea más precaria también laboralmente económicamente con lo cual de un empresario que exclusivamente sabemos que mira por el tema económico lo que Le lo que él quiere que tú seas competente a nivel económico sea que te rindas a nivel económico una si tienes todas esas circunstancias todas esas cargas añadidas que nombre no tiene obviamente claro va a ser menos productiva no me lo eficaz pero sí menos productivas

Voz 2 16:35 claro ahí quería yo incidir en la importancia de que determinado permiso que se le carácter intransferible o de manera obligatoria tanto para el padre o la madre ellos lo hemos dicho por ejemplo con el permiso de actividad no queremos como le como es permiso obligatorio un permiso declarase intransferible que tiene que era la a la trascendencia de este tipo de permiso dentro entre bien dado a la hora de contratar a un hombre le contratara una mujer le da igual porque ante los dos casos tras que cuando estas personas trabajadores tenga un hijo que desempleo van acogerse los permisos de manera igualitaria tanto sea hombre o mujer

Voz 3 17:31 no es cierto estáis diciendo a mi me gustaría apuntar que efectivamente educacional en nuestro tipo de sociedad que que por mucho estamos educando que va cambiando muy poco en la última década sólo ha subido un cinco por ciento lo los padre los trabajadores varones que están asumiendo estos permisos de de conciliación llamada

Voz 2 17:55 qué hacemos

Voz 8 17:56 que realmente tenía que ser de corresponsabilidad a todo eso donde entre entre mujeres y hombres en el cuidado de no

Voz 3 18:04 su hijo porque son tanto hijas de ello como hija ella no hizo también ha subido en una década de un cinco por ciento es por tanto imprescindible que desde los poderes públicos desde desde las administraciones pues se facilite me Karim no para afrontarlas en ciudadana a la infancia agua a las personas dependientes para que que las mujeres no tengamos esta sobrecarga porque mientras que la cerramos prohibiendo efectivamente no escribir ahora en el acceso al empleo en el acceso a Harry eran el acceso a determinados puesto mientras que no seamos capaces de educar en igualdad mientras que no seamos capaces de hacer esto permiso de corresponsabilidad de gran sea mi estaciones pública la que nos faciliten la que nos ordenen esta servicio de tal manera que que la mujer estaba más a los debido al trabajo en igualdad de condiciones en el mismo mañana Varane

Voz 11 19:09 Mar perdona que te corte claro es que te la mal en la medida que es voluntario el pedí permiso ya está ya está ya sabemos aquí le toca cuando sea obligatorio de Ángel tanto pues mira no de alguna forma notan

Voz 4 19:25 dice Juliana ya sabemos a quién le toca hay que aclarar que en muchas ocasiones no es eh porque nadie la mayoría de ocasiones no es porque nadie ni siquiera el cónyuge o la pareja o en el entorno familiar y diga a la mujer lo que tiene que hacer ese tipo de ese condicionante cultural educacional al que hacía referencia a la Quijada por hecho chinos se da por hecho idea hay muchas mujeres que que si se plantean no asumir esas responsabilidades esas cargas familiares incluso llegan a sentirse culpa hablé lo vamos a escuchar a Mercedes rueda

Voz 14 20:03 ahora alguien ha intervenido no estaba tan atenta hola más estaba tan contenta a todo lo que está diciendo es desde luego por supuesto y yo casi no tengo mucho más que añadir yo lo que iba a añadir era que ya lo ha dicho es la la palabra corresponsabilidad y eso empieza por las propia familia independientemente de que tengan hijos no tengan hijo es que vamos el mito de la maternidad está eh bueno aparte de que a muchas mujeres les les provoca a la culpabilidad les provoca el estrés le provoca al ser

Voz 11 20:38 sopor Woman eres provoca todo Esquerra suele

Voz 14 20:40 saca hay otras mujeres que no tienen hijos que también somos mujer porque es que lo primero es que somos mujeres no somos madres entonces yo te yo iría mucho más profundamente a este tema yo desde luego cuestión de la corresponsabilidad si le llamo conciliación desde luego creo que no está haciéndose casi nada Isidro lo corresponsabilidad es que ve todavía porque en la en las familias y el hombre no se siente corresponsable porque culturalmente la hayamos añadido a las mujeres e interesadamente interesadamente porque eso el patriarcado y eso está más claro que el agua bueno pues entonces ellos también de alguna manera pierden o han perdido o ellos sabrán lo que lo que han perdido pero es que no es que se plantea ya luego yo lo que veo es que por supuesto desde desde la órgano vamos de Comisión Obrera o desde cualquier otro iniciación sindical o lo que sea están equilibrando trabajadores y trabajadoras pero muchas B pero yo pediría que a todos los movimiento feminista que estamos en lo que yo estoy diciendo que es la base en la que hay que ir cambiando las mujeres y el propio concepto de maternidad y el propio concepto de cuidados y el propio concepto de todo eso aparte de eso yo pediría a las mujeres de las organizaciones sindicales que se implicaran muchísimo más que no que no nos vamos a ver lo podemos partir de una igual vamos a pedir igualdad entre los trabajadores y trabajadoras y sabemos que las trabajadoras están en inferioridad en todo lo aspecto vamos a luchar por las trabajadoras primero Equal no estemos todo el mundo igualado entonces ya ya hacemos logro

Voz 4 22:19 bueno vamos terminando vamos he leído rápido

Voz 11 22:24 la pena es que no creo muy rápida quizá a lo mejor esto requiere otra tertulia claro que Keane

Voz 14 22:30 hay muchos me quién si ETA

Voz 11 22:32 de la corresponsabilidad son la abuela eh

Voz 14 22:35 bueno eso desde luego la razón tienes todas las abuelas y la que hemos el que vaya por delante

Voz 4 22:41 que si es posible hoy día la conciliación de la vida laboral y familiar más que que por los derechos adquiridos sí o que se ofrecen a los que pueden acogerse trabajadores y trabajadoras en esta materia es porque hay una red de apoyo de solidaridad familiar muy importante también

Voz 14 22:59 álamo fundamental es que sino no sería pues

Voz 10 23:02 o sea que sigue cargando el en la obra de las mujeres el espacio público lo estamos ocupando gracias a que hay otras mujeres detrás que están ayudando

Voz 4 23:12 bueno yo tengo que rompe en este punto y me vais a permitir una lanza en favor de de mi padre que que sí que es corresponsable con con mi madre como con la abuela y con la otra algo así lo hacen los otros los abuelos

Voz 10 23:23 has esas excepciones también pero por desgracia no es tampoco lo común sé que es ofender algunos muy claro que sí pero no es lo mismo pues eso hay abuelos que les llevan al parque que van a buscarles por supuesto y están ejerciendo ahí un papel importantísimo no pero muchas veces tendríamos que analizar hasta qué punto lleva el peso una persona otra la abuela o el abuelo alimentos

Voz 14 23:46 mira que ir a buscarnos al parque y de ir al parque de todo eso es muy lúdico luego ten los en la caja todo el santo día hasta las siete o las ocho atraer de vamos yo me imagino yo que no no los no los

Voz 4 23:59 hay signos evidentes yo tengo la esquina siempre

Voz 14 24:02 a ellos hay que en poder al sirvan de modelo refiere claro desde su propio desgaste y hasta hay las Abuelas en las pobres bueno pues tenemos que dejarlo aquí que encima

Voz 4 24:14 querías decir simplemente fuera

Voz 3 24:16 mira es la necesidad que sean infracciones los los que te dan servicios que no faciliten la vida a todos los Átame no sean los que carguen pero por supuesto con la sacan esta ser dicen no