21 de Septiembre, Día Mundial del Alzheimer. Asociación Conde García de Linares

Voz 1 00:00 seguimos adelante en Hoy por hoy Linares Gorka Knörr norte lo venimos subrayando desde el principio también lo han podido escuchar en la sintonía de esta casa de la Cadena SER durante toda esta jornada en la que es de celebra el Día Mundial del Alzheimer una efeméride que por supuesto también tiene su especial calado en la Ciudad de Linares de la mano de socios voluntarios de la asociación que podemos decir es un referente no sólo en Linares sino en otros muchos puntos de la comarca la asociación Conde García de Alzheimer y demencias fin esconde García de la Ciudad de Linares hoy su a miembros sus voluntarios han salido a la calle para ofrecer toda la información relativa a esta enfermedad que es considerada como la epidemia del siglo XXI lo han hecho a través de cuatro mesas informativas e ir con ello pretenden hacer partícipe también a la ciudadanía de una efeméride que en este dos mil dieciocho se está celebrando bajo el lema Alzheimer conciencia social hoy están con nosotros han venido a la radio miembros presenta antes de este colectivo de la asociación Conde García de Linares su presidenta Ángela García muy buenas bienvenida gracias Rocío Amigo nosotros eh también Isaac el Ortí dice ella es voluntaria de esta asociación y durante muchos años ha sido cuidadora de enfermos de Alzheimer muy buenas muy buenas Isabel que que viene con el propósito también de de compartir la experiencia de poner el acento en esa figura tan importante en todo el proceso de una enfermedad como ésta en el acompañamiento de quién es el la padecen de alguna forma también sufridores directos de la misma Isabel

Voz 2 01:59 sí sí efectivamente

Voz 1 02:01 Mula del cuidador en la mayoría de casos cuidador

Voz 3 02:04 sí

Voz 2 02:05 sí hoy por hoy la verdad es que son mayoría de cuidadora ir verdaderamente en eh una labor difícil difícil porque eh sufre en toda la trayectoria de la enfermedad difícil porque normalmente eh a la persona que cuida de alguien tan cercano como puede ser un padre una madre Un marido una mujer en doce algo que te afecta muy de cerca muy de cerca lo vive con mucho sufrimiento porque va viendo ese deterioro progresivo que que va teniendo esta persona con alzheimer que llega a no conocerte que llega a convertirse en un bebé pequeñito

Voz 4 02:50 eh tú tienes que que

Voz 2 02:53 día a día día a día ir superando todo lo obstáculo que que la trayectoria de esta enfermedad iba presentando entonces una labor muy difícil aunque una vez que ya se pasa te queda la satisfacción de de de todo lo que ha hecho y te queda puede una tranquilidad muy grande al margen de

Voz 1 03:13 ese sufrimiento e hay que destacar también el tiempo eh que se dedica en esa tarea en la cuida

Voz 2 03:21 era un enfermo una enferma de Alzheimer se y cuatro horas claro son veinticuatro horas efectivamente ir un día tras otro una semana a otra otra un mes tras otro es muy duro porque no solamente afecta a la persona que cuida sino afecta a toda una familia porque normalmente un círculo familiar de casa e la mujer el marido lo hijo ya una enfermedad que repercute en toda la casa entonces es muy difícil de de sobrellevar no imposible pero es difícil y entonces pues sí que necesitamos los cuidadores lo enfermo necesitan todo el apoyo del mundo y toda la ayuda del mundo pero los cuidadores también necesitamos esa ese apoyo y esa ayuda que muchas veces eh no tenemos o no sabemos a dónde acudir para para que no la de gracia que existen ETA asociaciones que que allí pues te orientan te dicen te guían hay muchas veces son el concesionario de de los cuidadores mejor con ayuda eh y una ayuda que que ese hacer

Voz 1 04:34 esta es precisamente el propósito de de una asociación como la que hoy está aquí representada la asociación con de García de Linares un año un día como éste es para informar para concienciar Angela pero también para sentirse satisfechos porque el trabajo los objetivos en ese sentido se están cumpliendo

Voz 3 04:56 sí que la asociación Artime llevaba trabajando para la Ciudad de Linares y su comarca Nate dieciocho años cumpliendo objetivo poquito a poco con mucho esfuerzo intentando ayudar a personas como Isabel Amaya cumplir totalmente el perfil del cuidador una mujer mayor de cuarenta años sacrificado familia que ha sacrificado trabajo que ha sacrificado vida social en esos cuidado en te hace nuestra misión nuestra vocación nuestra devoción estar aquí para ello para las personas que están diagnosticadas Alzheimer nuestro recurso han ido creciendo poquito a poco para poder atender al mayor número posible esto casi siempre frustrante porque hay que se queda corta siempre se queda corto siempre se queda corto ya sabes que habilita al piso de arriba por no tener plaza estamos viendo cómo poder ampliar la antes de último año porque es muy frustrante que te lleven la familia no poder atenderla hacemos lo posible por darle los recursos que necesita pero era una enfermedad que que crece de forma tan brutal que por mucho que nosotros queremos abarca siempre estamos sobrepasado siempre estamos sobrepasados

Voz 1 06:23 actualmente atendiendo a cuántas personas

Voz 3 06:26 el aula está completa sabes que tenemos treinta plaza y arriba la unidad que se puso para personas recién diagnosticada que conserva muchísima habilidades que no es tan toda la mañana con nosotros sino que está en sesiones en individuales una dos a la semana donde ya una psicóloga nuestra controlando no se está atendiendo a veinte Se está de una veinte bueno esa sesión individualizada lo hemos tenido que poner de en dos porque sino no no podíamos a atenderlo bueno también está nuestra parte de trabajo con los cuidadores que para nosotros es otra línea de trabajo fundamental por vemos a empezar con los grupos de ayuda mutua con la atención psicológica individual que tanto necesitan ello con los talleres formativos empezamos el mes que viene también Eco con las talleres de memoria que cambié tenemos lista de espera son para mayores de cincuenta y cinco años

Voz 1 07:26 una acción que tiene un carácter preventivo

Voz 3 07:28 exactamente para la Prevención y Promoción de la Autonomía Personal y en el único requisito es ser mayor de cincuenta y cinco años no está diagnosticado son gratuitos nosotros lo facilitamos todo lo que te pretendemos dar herramienta para prevenir la enfermedad

Voz 1 07:48 es el trabajo el papel el día a día de esta asociación que hoy ha salido a la calle sí

Voz 3 07:54 eh aunque extra labores de día a día los trescientos sesenta y cinco días del año tenemos el veintiuno de septiembre en la que salimos a la calle y nos damos cuenta que seguimos sigue siendo necesario salir a la calle lo comentaba con con Isabel todavía es acerca personas que que han tenido un un señor me decía que su madre llevaba dos merced a otras su marido encontramos con muchos caso que todavía no saben que si estima que no son

Voz 1 08:22 ha acercado a esta socio saben que tenemos

Voz 3 08:25 la cursa que no saben que tienen un una asociación a la que dirigirse que se les puede orienta que se le puede informan que luego demandarán recurso o no pero que esa labor de información y de ayuda a la tienen la tiene hoy sale a la calle para sensibilizar para visibilizar tanto la enfermedad como nuestra asociación sí para reivindicar también porque van bien nosotros lo llevamos años reivindicando el Plan Nacional de Alzheimer el año pasado se quedó en el cajón a última hora en noviembre todavía nos decía desde el Ministerio que que se iba firmante de treinta y uno de diciembre pero según nos dijeron según la avatares políticos con el tema de Catalunya quedó quedó en el cajón ayer hubo unas declaraciones de la nueva ministra que se va se va a firmar antes del treinta y uno de diciembre y lo que pedimos es que no vuelva a quedarse en un cajón sino sale este año no se presupuesta para el año que viene seguimos a otro año más entonces es fundamental lo necesitan la persona diagnóstica de los fans necesitan los cuidadores necesita la investigación y la necesitan los profesionales médicos necesitamos un plan de han da luz verde a un Plan Nacional de Alzheimer

Voz 1 09:45 pues con esa reivindicación los quedábamos esperemos que que pronto se alcancen esos retos esos objetivos y por supuesto destacamos el papel la labor que juegan a asociaciones llegando donde quizás la administración no puede eh atendiendo a enfermos y muy especialmente también a sus eh familiares a quiénes se cuidan a las personas que sufren una patología tan terrible como ésta como el alzheimer es el caso de Isabel Ortiz aquí en agradecemos que que hoy ya que hoy haya querido compartir su experiencia como cuidadora ante estos micrófonos lo de radio Linares muchísimas gracias gracias a vosotros por supuesto gracias Ángela García la presidenta de la Asociación de Alzheimer y demencias afines el esconde García Raquel así a vosotros

Voz 3 10:33 que siempre esté pendiente de nuestro trabajo no suelen Un día como hoy sino el resto del año gracias Rocío