Voz 1 00:00 buenas tardes saludos de Enrique Alonso comenzamos una nueva edición de sangría de Elena programa taurino de radio Linares de la Cadena SER como siempre con actualidad con información este fin de semana tradicionalmente hubo un par de años que se celebró corrida taurina en Alcalá la Real este año no hay toros en Alcalá la Real no sea contemplado dentro de la programación pero sí que estamos avanzando ya lo que se refiere a la feria taurina de Úbeda que Si bien anunciábamos y anticipábamos aquí a nuestros oyentes los carteles de Úbeda tenemos que decirles que ayer también se conoció cuál va a ser el cartel del único ciclo que nos quedaba por saber diera el festejo que se va a celebrar el cuatro octubre festividad de San Francisco un día que no qué maestro Castilla lo dice que siempre tiene que haber toros porque siempre la vida nueva verdad maestro efectivamente pues tenemos toro es día de San Francisco es una vez cerrado una novillada de promoción se van a lidiar reses de Roque Jiménez ya lo usaban es una ganadería que está pasando aquellos yendo camino de Santisteban del Puerto iban a hacer el paseíllo Hodei Ruiz de Jimena que es un chico de Jimena Cristóbal Ramos perrita que es un chico de Murcia Joaquín Carrillo en que es de Jaime Antolín Jiménez que es un chaval que quiere ser torero y que va a debutar en la plaza de su tierra en la plaza de Úbeda seguro que una cita muy bonita y así queda totalmente cerrada en conformada la feria taurina de Úbeda que como lo saben ya la va a tener dos corridas de toros comienza el viernes no comienza el sábado comienza el sábado con una corrida de toros de Miura la que van a hacer el paseíllo Octavio Chacón Rubén Pinar Alberto Lamelas luego tendremos también toros como decimos el domingo con una corrida de toros en la que posiblemente basar la despedida de padel la afición jienense y la que van a actuar también Enrique Ponce Miguel Ángel Perera con una corrida de Fuente Ymbro los aficionados que sigan las redes sociales yo le invito siempre en redes sociales sobre todo tuitear donde hay una comunidad Taurinas muy amplia pueden ver cómo son las frases que se van a lidiar en Úbeda solamente tienen que visitar el perfil de la empresa Úbeda toros pueden ver cómo es la corrida de Miura he como es la corrida de Fuente Ymbro que son dos corridas que están bastante bien presentadas para que la plaza de toros de Úbeda no es una corrida en Madrid pero sí es una corrida muy bien presentada que seguro que va a despertar atención en la plaza de toros digo cuidado con esto quedaría solamente ya dos ciclos dos ferias la provincia jiennense ya lo saben los festivales taurinos de Segura de la Sierra les invitó como siempre ir seis y ocho octubre se celebran en la plaza de toros que era el antiguo Patio de Armas del Castillo es un marco implica impresionante incomparables a los festivales taurinos no cuesta nada porque no es una plaza de toros simplemente se echa la plaza como decía en una plaza del pueblo que allí que es el antiguo en el Patio de Armas del Castillo in no cuesta nada hice pasa una jornada realmente brillante porque es un pueblo tan bonito es uno de los pueblos más bonitos de España ya lo saben que pertenece a esa organización está dentro de cincuenta municipios más bellos del país Segura de la Sierra siempre merece la pena nada más ver los toros con el Yelmo enfrente con todas las Sierra con ese ambiente que se respira en Segura no deja indiferente a nadie si tienen una oportunidad con calma con paciencia despacito porque se tarda en llegar e I E B una jornada taurina incomparable va a ser el seis y el ocho de octubre quedaría la feria taurina de Jaén que por primera vez va a suscitar un experimento diganme entre comillas son experimento todavía no están cerrados los carteles pero ya les contamos que iba a estar bastante complicado contratará a torero estos que suelen ir a la feria que llevan a gente en las taquillas por un lado Roca Rey suspendió la temporada la va a parar después de torear en San Miguel en la feria ya lo saben de Sevilla ir ahí se iba iba hace bastante complicado porque tanto Juli como Talavante como Manzanares como todos los demás están anunciados ese fin de semana en Zaragoza coincide justo con el fin de semana la Feria Taurina de Jaén la idea que tiene el empresario por un lado intentar vincular a toreros que van a hacer el pasillo de Zaragoza meterlos en Jaen porque ya saben que es complicado hacer la Feria Taurina de Jaén porque como la última muchos torneos ya han cortado la temporada ahí esa feria taurina va a ser por primera vez en dos fines de semana diferentes va a tener lugar una corrida el catorce de octubre que es domingo y la otra sería el veinte de octubre que es sábado por un lado se intenta meter a toreros que van a estar en Zaragoza intentaba acomodar los el día veinte porque ese fin de semana ya no tendrán compromisos por otro lado se va a intentar hacer una prueba interesante y es que cuando se ponen dos corridas de todos los el mismo fin de semana hay aficionados que eligen ir a una a la otra en cambio cuando se ponen en fines de semana diferentes muchas veces los aficionados y y repite repiten porque echar un buen fin de semana ya el fin de semana siguiente lo planifica de nuevo con la corrida de toros se quiere ver ese experimento a ver qué tal sale por el momento no está la feria definida no está cerrada de hecho la empresa la está elaborando ahora mismo lo que sí podemos decir es que hay toreros que va a hacer el paseíllo y que ya están totalmente contratados uno es Curro Díaz que creo que va a hacer el paseíllo en octubre de todos modos habrá que ver cómo encajan las piezas y otro Diego Ventura que va a hacer el paseíllo el día catorce ya que la idea que tiene la empresa es la corrida mixta donde va a estar el rejoneador hacerla el fin de semana primero el que sería el inicio maestro auxiliares buenas tardes buenas tardes

Voz 0988 05:34 pero es verdad que a ver si para próximo o Viena pues tenemos aquí ya también los carteles que en oferta de la Feria de San Lucas dos mil dieciocho bueno vamos a una feria muy importante la cual había despertado un interés enorme ya que la feria de Villacarrillo llevaba casi prácticamente los carteles un mes de antelación del pasado sábado donde como ya saben ustedes eran los toros de El Partido de Resina ante Pablo Romero iba la verdad que hombre tuvieron su peligro is hombre pero bueno lo que sembró para prácticamente el pánico pero lo que esté como decía que hubo tres cuartos de entrada en una tarde soleada las taquilla estaban totalmente repleta casi un cuarto delante del festejo hizo tres cuartos de entrada con lo que está cayendo yo creo que ya es un éxito que abismo aún Diego Ventura superar una prueba muy difícil unos toros de verdad que pocas veces había enfrentado el diestro estuvo francamente bien los toros de verdad queman Se Aaron que se relajaron y que al primero no le pudo cortar las orejas porque no acertó en el segundo rejón de muerte lo que sí es verdad que ya en su segundo enemigo sobre todo en banderillas cuando ya ha para mí de verdad yo una exhibición de cómo se torea a caballo la gente puesta en pie lo ovacionaron y tanto se arrimó a estas toro de partir desde China que precisamente Guadalquivir bueno pues sufrió una cornada interna que se tuvieron que lleva sólo para Koldo lo mio que por ejemplo la llegua Campinas estaba un poquito malhumorado Caballero a caballo no o Diego Ventura cuáles todos los percances pero lo que sí demostró que sabe que un gran conocedor de lo distinta a la ganadería Iker no es que todos de todos los días este tipo de toros con esa historia legendaria como es por ejemplo los parados Romero pero dio la talla a Il yo creo que la gente puesta en pie lo ve sobretodo señores en banderilla una primera yo creo que superó una prueba muy difícil pero que demostró que Diego Ventura hoy por hoy sigue siendo el número uno de A caballo y que me dijeran usted de de Pepe Pepa una yo me llevé una desilusión ya que un toreo de verdad que le está costando un trabajo me salí de de de de esa lo que Hidalgo por ejemplo de dónde están los toreros que a lo mejor a partir del veinticinco o el treinta bueno pues tenía uno porteña con cuatro toros para sólo había caído del cartel por lesión el malagueño fuerte IVIMA no me gustó sobre todo en el toreo de capa en el primero ir al otro extracto a los con el capote no lo vi lo que no lo evitan poco eh a la hora de matar efecto en el tercero que sí mató de una estocada de ahí que cortara la única oreja a sus cuatro enemigo donde señores y eso no se puede repetir en una plaza ya que a un toro que que que sé cómo conseguí tenía mucha dificultad de un toro siempre con la cara arriba salía de del muletazo la cara arriba

Voz 1 08:31 eso está Meshal las plazas al salió pero

Voz 0988 08:33 hay que enfadarse que viví que por eso llegan los que tienen que llega lo que se deja se parten ahí los mulo como el caso por ejemplo de Un K A B en ese tercer toro pues señora no puede ser no puede ser con suerte no como por ejemplo en el caso de Free Vicente Fernández Parrado que se jugó Crowe se jugó el pellejo porque le pegaron dos con la muy fuerte en un reguero de sangre menos mal que estaba allí un gran amigo de esta casa como el doctor Rafael Fuentes Marto como yo le dije a un banderillero o desgraciadamente su primera corona pero está ahí en una mano muy importante se hizo lo importante que ese médico hoy estaba aquí y que gracias yo era supera bueno pues he formado leyó el toro que derribó al caballo en forma de levantar el caballo fue un miedo terrible ese callejón Junco apunta es que hay ese a podrá Julian Guerra que no tiene que decirle que asesine Arturo señores esto tiene una liturgia tiene un momento no puede que que ahí matar caballo en Barà hay unos tercios que hay que cumplirlo luego en banderilla pues lo que pasó entre otras que para mí es una estación muy importante de Diego Ventura por supuesto también que hubo momentos lucidos también de prevén habrá que perder una gran oportunidad y me da la impresión que es que prevemos estaba pensando en la confirmación de arte al día siguiente la feria francesa de Nimes yo creo que ya su mente estaba pensando en el coso francés Iker Jake antes termina esa tarde aciaga aciaga en Villacarrillo por supuesto yo tengo que Frida a la afición cómo lleva el público que llevo precisamente ese lleno casi en la Edad Media plaza en la sombra un lleno muy importante yo no sé si la empresa acaso posiblemente al Ayuntamiento en bueno pues habrá ganado por el teólogo y de verdad que los toros se corrieron tres toro en principio lo que otros trae la gente se divirtió la desgracia eso sí menos mal que afortunadamente el banderillero de la cuadrilla de Pepe Mora ya está recuperándose no sentimos de verdad que esto todo lo tiene que ser así son todo lo que tiene su línea son Toro que había que vivirlo como antiguamente ese día a la vieja usanza vi vi un tour de verdad que hay que que se viene arriba a un toro que está buscando por ejemplo un tío que que que se doble con los riñones que humille un ninguno de los hay toro muy yo también tengo que decirlo en honor la verdad incluso hubo suerte no que lo dijo

Voz 2 11:00 al ganadero claras contento sinvergüenza

Voz 0988 11:03 esto es lo que me ha traído no bueno eso es lo que ocurrió Doña a grandes

Voz 2 11:07 bueno pues vamos a hacer un poco el resumen

Voz 1 11:10 de Villacarrillo porque fue una tarde que se preparó con muchísimas ganas y que finalmente no salió como todo el mundo esperaba por humo por un lado se corrieron los todos los por la mañana el encierro fue realmente bonito ver los toros de Partido de Resina por las calles de Villacarrillo los todo lo que se van a lidiar es una cosa muy bonita además verlos todos correr a ver insisto es una cosa preciosa y Villacarrillo hizo igual que Pamplona hizo igual que San Sebastián de los Reyes además hay que decir que la gente Villacarrillo tiene experiencia en esto ellos corren mil ganados corren todos los correr vacas novillos durante toda la feria cuando no salió de chiqueros salió de los corrales hacia la plaza una corrida de Partido de Resina lo hicieron con precauciones lo hicieron con seguridad lo hicieron muy bien la mejor prueba es que no hubo herido alguno dicho esto la ganadería de Partido de Resina nosotros no quisimos ser pájaros de mal agüero si lo apuntamos pero no lo confirmamos porque tampoco somos Nostradamus lo tenemos en la bola de utilizar lo que sí sabemos es que hace dos años la ganadería de Partido de Resina la vimos en la vimos en Úbeda la misma que se lidió en Villacarrillo no sale de la ganadería de partido han no sale buena acogida además es una avería complicada de arreglar cuando digo complicado de arreglar es que complicado de cambiar el rumbo porque porque la ganadería de Partido de Resina que es un antiguo Pablo Romero es un encaste prácticamente propio entonces uno tiene que buscar la línea de toros qué quiere dentro de la propia ganadería no puede ir como hacen otros ganaderos a otra ganadería a buscar otros elementales que refresque como yo les dicen que además le metan la línea que llevaban queriendo ellos tienen que hacerlo todo con los componentes que tiene en la ganadería IU tiene que tener cuidado por un lado con la consanguinidad es decir los toros no pueden ser Familia a la hora de hacerlo la otra es para apadrinar eso por un lado y por otro lado una ganadería ya la tienes en un aire cambiar es complicado con esto no quiero decir que la ganadería de Partido de Resina Pablo Romero no se vaya a arreglar digo que es más difícil arreglar que otras dicho esto es uno de los toros lo más guapo más bonitos que existen ahora mismo en la cabaña ganadera un toro cárdeno que no se parece a ninguno toro precioso el toro de Pablo Romero José Fuentes tomó la alternativa con toros de Pablo Romero era la ganadería preferida de Antonio Ordóñez lo que pasa es que ahora mismo no está en uno de los mejores momentos la bien porque por un lado Jiménez Fortes dice que está que está lesionado y así lo acreditan médico iba a presentar un parte facultativo que lo impide torear teniendo en cuenta las complicaciones que tiene esta ganadería quizá se debería hemos buscado otro torero no dejará con cuatro toros es cierto que la empresa ha dado la explicación y dice que reglamentariamente cuando hay una corrida mixta si uno de los toreros del cartel el otro torero tiene la potestad de decidir si se queda con los cuatro toros o con los dos que Pepe Morales dijo que si se quedaba para los cuatro toros es verdad eso lo dice el reglamento pero aquí siempre decimos otra cosa por encima del reglamento está el sentido común y en una corrida que va a ser complicado lo mejor es meter a dos toreros porque es fácil que haya un percance la corrida de partido resignado hace dos años de Úbeda cogió Iván Fandiño un toro le pegó una cornada muy serían en ese quinto toro que todavía no nos acordamos de lo que pasó en la plaza de toros de dudas entonces no tiene sentido dejar a Pepe Moral con cuatro lo porque se puede ha buscado otro matador sin problema alguno hubiera tenido efecto si Pepe Moral reglamentariamente le corresponde quiere hacer el paseíllo con la corrida de Partido de Resina sí pero es un la empresa puede hablar con él a decirle al día siguiente toreas en Nimes y no tiene sentido que haga que ha hecho luego por un lado a Diego Ventura le pegan dos condenados caballo se cabreó y ya normal porque nadie ganadería como decimos complicada una ganadería que ve por ejemplo Diego Ventura en la plaza nunca habían no es un hombre que torea todos en casa pero también hay que tener en cuenta las dimensiones del ruedo y cuando un toro es más complicado que a otro luego a Pepe Moral no le fueron bien las cosas y cómo va contra el maestro de costillar confirmaba alternativa en Nimes tenía una corrida Victorino Martín con Emilio de Justo y con Octavio Chacón una corrida que estaba esperando mucho la gente llegó un momento que desconectó desactivó su mente y empezó a pensado en la tarde siguiente porque vio que esa corrida de todos los tenía vacaciones teniendo en cuenta que torea al día siguiente en Nimes y una auténtica tontería es un gesto muy feo quedarte con los cuatro toros porque que no tiene sentido porque porque luego pega un petardo insisto llegan los palos hace luego Pepe Moral curiosamente que la caridad anime ahí lo cogió un toro y ahora mismo lo tenemos en la cama a Pepe Moral en un hospital porque sufrió como decimos una cornada seria en la plaza de toros de Nimes entonces teniendo en cuenta que un pueblo preparado con tanta ilusión el cierre y la corrida de toros que se llena casi la plaza que hubo en la sombra estaba a mitad pero el Sol estaba lleno todo esto hay que cuidar el espectáculo y no puede ser un auténtico desastre y el torero corriendo lo hasta ahora oí eso no puede ser eso hay que cuidarlo mucho más porque hay que velar por el interés del público sobre todo velar porque el espectáculo sea bueno jolín que la gente paga treinta treinta y cinco cuarenta euros y encima no se el cabreada porque si se va cabreada no vuelve a ir más cambiamos de tercio vamos a Paco Ureña que están muy preocupados con él después de esa cornada que sufrió en un ojo en Albacete y quién le puede hacer perder la visión del ojo izquierdo porque el globo ocular lo tiene bastante dañado es así maestro

Voz 0988 16:53 bueno pues efectivamente una pena de verdad porque es un torero que si el año pasado ya demostró que podía funcionar en este mundo los llamado a emergente sin embargo bueno pues llega a Albacete en una tarde hemos dado había un ambiente enorme Le Pen a pido Mazo mira por donde prácticamente ya sabe lo que dijo adaptó yo tengo callo en buena mano y ojalá que aunque hay perspectiva de que el ojo podía perderle pero todavía como se suele decir hay alguna esperanza de que a la vez caido tan rápidamente en esa hermana prodigiosa no o pueda tenga algo de visión ya que estamos con Albacete puedo decir a ustedes que Paul secta y ahí el triunfador de Albacete no era otro que Rubén Pinar sexta Puerta Grande Tre año consecutivo que sale por la puerta grande de una feria tan importante como ha sido la de Albacete donde también qué duda cabe no que ha habido por ejemplo bueno faena y enorme como así o Alejandro de que ha sido el que se ha llevado el premio a la mejor faena pero que el triunfo edad del crudo de la feria Casio Rubén plena Internet también es decir que que tenemos también el domingo la novillada de los chavales de la Escuela Taurina en el coste de la Domenge