Pepe Garrido, hermano de Juanfra.

Voz 1

00:00

es que existiera ese ese estando hubiese rinconcito estaba Juanfran insisto la comisión estará esa que aquellos cuentos que nos reunimos lo que quisimos poner de manifiesto los valores dijo Wang fuera como deportista y como persona para referentes a las posible futuro jugadores los conocemos hace falta que eso se haga pero los que lo los que venga los pequeños lo Basque y los infantiles oye puede ver que con unos valores humano se alcanzan metas a largo plazo es ese era nuestro objetivo mas que un jugador de aparente apuntó bueno eso en un mundo da cualquiera lo hace eso somos tan buenos como yo también bueno entonces consistirá en ese en ese espacio pues un mural que nuestro queridísimo Bailey madrugar una fotografía a escala uno a uno de Juanfran su historia sumó su biografía unos acordes de prensa donde se destacará algunos de los de la característica más adecuada Imaz permitan pero es dominante de Juanfran me gustaría que eso se está encargando que se va a encargar mejorar no de un panel interactivo donde mediante pulsación mediante una pantalla táctil de la pantalla con dimensiones pues podamos ver fotografías vídeos jugadas de vale inside a una cosa es lo que nosotros pretendemos vale Illa junto con eso también digo que queremos es que en ese espacio de Juan fuera habilita una pequeña zona fue una digital donde todos todo el baloncesto de Linares en su historia pero también en eh amigo Pepe Díaz tiene mucha información ya tienen muchos vídeos que además también te allí todo el mundo coloque cuelgue sus fotografías que cualquiera del mundo del deporte pueda verse con su con su hijo es decir mira que es tuyo Juanfran que estudios jugando con él vale entonces era ese espacio vale ahora en qué consistirá es el elemento bueno de momento no hay nada fijado está todo en proyecto está todo en un proyecto acreditada físico no ya estamos empezando a trabajar en un vídeo de bueno entonces en qué en qué consistirá el acto vale cuando esté ya hecho eso como ya veamos la fecha de finalización de ese pequeño museo no sé cómo llamarle de Juanfran entonces yo que solamente te te Garrido incluso un alguno ya mediante también eh más arriba que se vaya encarga ella de hacer todo lo que es la logística de lo de las redes sociales haremos un un Facebook una una página de Facebook donde dentro de ella se lleva a querer algún evento donde todos ya allí vamos a poder visitarla para apuntarse los que quieran asistir porque porque el acto en sí ya no es tiendo más consistirá en lo siguiente un encuentro insisto ya hecho el museo la exposición ya hecho eso entonces todos los amigos familiares ex jugadores ya me acaban de llamar allá estuvo hablando con con Chus Llano con Alberto Pesquera que fuera su entrenador el Caja San Fernando ya me dijeron el compromiso de asistir a ese acto eh mientras jugadores de fuera tal bueno entonces nos eh nos juntamos todo en el en principio era en Expósito pero como para no tener que está con el coche haremos todo todo el acto en el Julia Jiménez Jiménez no nos vamos a hacer un encuentro familiar amigo o lo que sea todo el mundo que quiera asistir todo el mundo Miguel he cazado a punto me gustó la idea de hacer una misa ya veremos y la ubicamos comunes y con misa de campaña allí mismo o como misa por la mañana a eso ya veremos cómo está sin definir está un poco todo en en el aire y esta es es a las el acto el objetivo Juanfran permanentemente expuesto con sus valores en un lugar de baloncesto donde los pequeños podrán ver sus padres puedan contar quién jugador con su juego aguantó quince años en la en la ACB no sólo por sus jugadas pues su de crisis pues pues unos defensa increíble sino porque como veremos luego mucha gente habla de dar más que del aspecto deportivo el aspecto humano trato con el banquillo otras dos con los con las jueces con los hábitos nuestro te con la gente eso importante hizo yo creo que es que es un valor muy importante para los pequeños