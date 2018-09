El festival de Cine Independiente de Linares se consolida en su tercera edición

Voz 1 00:00 doce y treinta y ocho minutos seguimos adelante en Hoy por hoy Linares Comarca Norte y vamos a marcar ya en la agenda una de las grandes me excita se que nos depara esta semana en la Ciudad de Linares que tiene que ver con el cine con el cine independiente con el llamado cine no visto iba precisamente ese el nombre de un festival que se consolida en la ciudad que alcanza en esta su tercera edición Ny y lo hace además con cifras muy importantes de participación de obras presentadas al apartado de de concurso de certamen en total ochocientas de han querido

Voz 1 00:47 el próximo viernes veintiocho de octubre es el veintiocho de septiembre se va a extender hasta el seis de octubre vamos a conocer los detalles de de esa programación porque además ha habido algún cambio de última hora y en cuanto a horarios proyecciones de películas todo esa información Nos la acercan ya desde menos es más producciones Juan José Patón está con nosotros también Ana Cobo Arana y Jesús Montalbán muy buenas

Voz 3 01:24 sí sí este año a diferencia de en comparación hemos recibido mucho más mucha más ahora que la primera ediciones con lo cual poblado muy bien por otro pueblo igual porque han sido muchos ahora de visionado que hemos tenido que estás viendo mucho pero bueno en verdad en la bien porque eso significa que que va llegando a más gente en la gente sabe que esta este festival y eso teniendo en cuenta que sólo un festival que no da premio económico porque muchas de incentivo de de lo factible hoy día un premio económico que notó aún no tenemos porque tenemos un presupuesto más bien bajo yo no quiero saber el día que pongamos premio económico la cantidad de ahora queda decir que parece que sea en vez de ochocientas

Voz 1 02:09 el pico eso dice mucho de del reconocimiento que no sólo a nivel nacional sino también con carácter internacional recibe este certamen que pese a su juventud Si hago menciona al carácter internacional porque una de las novedades que podemos sur ayer en esta edición es el hermanamiento con otros festivales similares de corte similar sí

Voz 3 02:34 el año bueno era una cosa que hablamos ya el año pasado pero como estaba bastante cerrado ya el festival de la segunda edición preferimos dejarlo para la tercera entonces hay una muestra de cine independiente de México que se llama mías hay otra de Argentina que se llama son muy claro de Argentina a otros fines otros cincuenta patrocine de Argentina que es el año la llevas en la isla de la de Méjico Fernando G Sandoval muy bueno hemos tenido contactos con los dos directores que tienen un perfil muy parecida a nuestro festival y hablamos de eso de hacer un mandamiento a yo no enviar tu sus proyectos seleccionados por su parte nosotros enviamos proyecto en otros seleccionado en la forma de que el festival se hable tanto efectividad Linares por por tanto sea Le en México y Argentina ahí la verdad que es una cosa que no que no ha gustado mucho una audiencia muy muy positiva Si tuviera más presupuesto fue de no a la teoría maya lo amo efectiva les para que pudiera mantener como está qué tal pero bueno todo tiempo al tiempo

Voz 1 03:33 todo se andará porque la vocación de este festival de cine independiente de cine lo visto de la Ciudad de Linares es tener continuidad en próximas ediciones de momento vamos a hablar de de la que tenemos en puertas en las proyecciones Si el resto de actividades complementarias porque no sólo va a haber proyecciones hay otros apartados por ejemplo eh exposiciones por ejemplo Master Class también conferencias que se van a desarrollar décimos hasta el sábado seis de octubre en el marco de este evento aquí vamos a destronar la programación pero sí me gustaría que que comenzáramos por los cambios que se han implementado de última hora cambios ajenos a a la organización pero bueno que hay que tener en cuenta Ana

Voz 4 04:20 sí efectivamente después de cerrar la programación y tuvimos un pequeño problema con coincidencia de fechas con la afectada del cine que se realiza el lunes martes y miércoles que te esta semana entonces bueno pues tuvimos que que cambiarlo que en todos los programas que estamos repartiendo por diferentes sitios que no lo digo por aquí ahora que se sepa los programas van a estar en el propósito en el área de Juventud en la biblioteca ir en cine Bowling dentro de esos programas mismo añadió un anexo donde se hacen todos los cambios que simplemente afectan a todo lo que se iba a reproducir en el en el cine en el resto de

Voz 1 04:54 los a que se realizan en el depósito no han sufrido cambio cuáles son esos cambios Anas los detallamos si te parece

Voz 4 04:59 pues son las películas que estaban programada en el cine para el lunes martes y miércoles están ahora eh repartidas entre el sábado que hemos cambiado uno de los largometraje el domingo también hay un a

Voz 1 05:25 son esos cambios en una programación que se inaugura oficialmente viernes ocho y media de la tarde en Files Bowling Linares es uno de los escenarios a los que hacía referencia a Ana son diversos los los sitios los lugares eh que van a acoger actividades ligadas a este festival de cine independiente comienza todo eh decimos este viernes ocho y media de la tarde

Voz 5 05:50 si comienza el viernes con una base muy especial para nosotros porque los cortometrajes que tan fuera de de concurso son cortometrajes de la provincia todo jiennense en los que podemos contar con la presencia de los directores y dos de ellos son de Linares que JM Asensio hijo hábil iba no son un total de cinco cortometrajes de verdad que yo creo que es una manera fantástica de empezar algún

Voz 1 06:21 está claro que se puesta en valor Torre de la producción la producción audiovisual que se realiza en esta tierra el conjunto de la provincia especial Guinea Linares por supuesto

Voz 3 06:32 si no podía faltar el año pasado empezamos con un largometraje que tuvo muy buena acogida ya hicimos por otro lado una sesión de siempre dijimos que este año se podían empezar no siendo cambian de variando y bueno pues años se dio la casualidad que tenemos varios proyectos de la provincia interesante decidimos que en vez de una película pues el año que viene ponen ya veremos siempre estamos tener contra películas hacemos la sección de cortometrajes o con otro con otra cosa totalmente distinta pero este año no apetecía empezar con cortometraje vienen los cortometrajes muy interesante hay recomendó la gente que casita porque todo en sí recuerdo que la entrada para todas la actividades gratuitas por todo hasta completar aforo ayer

Voz 1 07:12 para perdérselo acusando y excusa ninguno solo

Voz 3 07:14 el tiempo aquí lo único recordar que la Master Class que ahora puedo hablar también Ana o Jesús el único que hacer que Luise enviando un email a teniendo visto arroba gmail punto com para dar dos datos personales para que tengamos sexo de asistencia porque esas iban poquito va más limitada pero por temas de Pace

Voz 1 07:32 vamos a hablar de de esas actividades complementarias a la a la proyección de películas de hablamos de la puesta en valor de del talento de esta tierra pero también se va a hacer un guiño muy específico dirigido a las mujeres a las mujeres en el cine y el trabajo que desarrolla

Voz 4 07:48 efectivamente nosotros lo de cine uno visto estamos muy comprometidos con la igualdad en el mundo del cine que es una asignatura pendiente todavía por desgracia en el séptimo arte aquí todos lo años siempre hemos hecho algo relacionado en el tema de la exposición que donde siempre hacemos ese guiño a la igualdad el primer año como no juguetón un poquito mas arrancar las primeras ediciones son más complicada pero el segundo año tuvimos muchísima gente participando en el coloquio que hicimos este año lo vamos hacer sobre las

Voz 6 08:40 al hilo dará Verónica hacer Villa que presentará y ahora el eh

Voz 5 09:32 sí pueda él la introducción en la reseña que me Party Juan Luis Daza que el el el crítico de cine en zona cero en zona negativa eso fue anodino pero la verdad es que que yo creo que es una de las cosas importantísima dentro de del cine la la imagen actual que tiene el el crítico de cine no el el la imagen que creemos que viene que es soledad de un excesivamente purita a la hora de de En de decir la cosa o puede sacar además genio que queremos que tienen eh pero no la verdad que Juan Louis no va a sorprender con lo que tiene preparado que se como como menos es la verdad que es fantástico porque una de la cosa que sí me gusta que la gente sepa y no critica que yo veo que la crítica tiene que se ha abierto para todo sino cómo hacerlo

Voz 1 10:33 no es en todo caso la única Baxter class que se contempla contemplar la programación el sábado seis de octubre hay otra cómo se escribe en las series de televisión es la pregunta que se formula a la que va a dar respuesta a tratar de dar respuesta Tirso Calero

Voz 3 10:48 sí estamos contentos con conecta con la sala Bataclan porque todo el año intentamos es de aquí de de Linares llega ya el año pasado por ejemplo se hizo una una Master Class también de guión de que la de yo la impartió Asensio que también aquí siempre intentamos que haya un cincuenta por ciento un porcentaje de de cosa te que impartan por de gente de aquí de la provincia o adivinar hay gente que venga de fuera no yo creo que es la mezcla perfecta no no pueda Mónica da sólo con lo que hay aquí mi tal no sólo calla fuera porque se considere que hay mucha gente que considera que todo lo que viene de fuera mejor así entonces intentamos siempre tener esa mezcla de todos no de gente de fuera hay gente de aquí gente de fuera siempre lo he dicho yo siempre digo que la una de las cosas de las que más en de de la gente de la cultura que tiene porque es fantástica la gran cantidad de gente entonces Tirso va Porcel una una Mae maya de la experiencia que él tiene que muy amplia va va a una una Master Class diferente porque otra vez ha ido sobre guión pero estará seria la sería algo que se iban mucho ahora sale la gente del boom de plataforma de streaming como Netflix HBO aproximadamente Dean el a otra Amazon la serie están viviendo un momento muy muy dulce aparte que implica trabajar en implica un trabajo en el mundo de la afición mucho más largo en el tiempo que una película gracias hace y tienes que concrete la siguiente una serie con suerte tiene acto mínimo cinco temporadas escenifica que son cinco se año buenos trabajando con lo cual creo que era una para la gente para los amantes de la escritura y la gente que incluso se a esto algún a un punto de inflexión de cara a otras cosas que hemos recibido hemos impartido anteriormente porque habla de la serie de otra forma distinta por por tema de formado por tema d'Educació hay que ajustar los punto donde cada capítulo de de que acabar como tiene que termina de una temporada a otra yo creo que la gente que venga lo va a disfrutar también mucho

Voz 1 12:50 pues eh sólo nos queda invitar a todas las personas Linares visitantes a que no pierda la oportunidad de acercarse a esta disciplina concreta dentro de del cine hablamos de cine independiente hablamos de cine no visto con proyecciones de cortometrajes de largometrajes conferencias exposiciones Master Class es lo que se recoge en la programación que arranca este viernes veintiocho de septiembre que se va a extender hasta el próximo sábado seis de octubre Un festival que alcanza su tercera edición que organiza menos es más producciones e junto al área de Juventud del Ayuntamiento de Linares así y concretamente desde menos es más producciones han querido acompañar no se hará como Arona Juanjo ese Patón Jesús Montalbán muchísimas gracias desear que sol que todo salga a pedir de

Voz 3 13:42 lo que se ya me gustaría agradecer también a toda la gente que hace posible el festival a todos los compañeros que tampoco están aquí porque somos mar yo

Voz 7 13:49 José Pepe Imaz gente también a cine Boyle ni a la ciudad concretamente al deporte que una película se proyectaron cortometrajes pueda prestar un cine e impone mucho

