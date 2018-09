Voz 1 00:00 seguimos adelante en Hoy por hoy Linares abarca a norte en esta jornada en la que nos vamos a detener en una de las acciones que lleva a cabo la Cámara de Comercio que muy especialmente están enfocadas a la mujer al emprendimiento femenino is sobre ese tema va a versar la actividad que el próximo viernes veintiocho de septiembre coger la incubadora de empresas del Campus Científico Tecnológico una jornada de emprendimiento femenino de la que vamos a conocer enseguida todos los detalles porque está con nosotros desde la Cámara de Comercio quiénes ese técnica de emprendimiento Noelia justicia muy buenas bienvenida o el que viene muy bien acompañada precisamente por dos de de las mujeres que han protagonizado ese emprendimiento femenino de la mano de proyectos de Acciona ese encaminadas en este sentido que impulsa la Cámara de Comercio ellas son Lola Ruiz de la Escuela de inteligencia emocional Safari Einstein muy buenas Lola y está con nosotros también María Jesús Conde ese responsable una de las responsables de la empresa óvulo que no es otra cosa que una productora de contenidos audiovisuales con perspectiva de género enseguida nos vamos a detener en esos dos proyectos que van a ser ejemplos a tener en cuenta ejemplos protagonistas de esa jornada de emprendimiento femenino del próximo viernes en qué va a consistir exactamente Noelia

Voz 3 01:26 bueno pues al final la jornada es una una oportunidad para que para que ella

Voz 2 01:32 a Charlene para que se conozcan para que tenga una sesión de Kim Ivonne organizarla ahora en septiembre puede también es una muy buena oportunidad para poder comunicarles todas las actuaciones de toda la actividad de ir a programación que tenemos para los próximos mese de la Cámara de Comercio

Voz 1 01:52 cómo se ha estructurado la la jornada cuál es el programa sí

Voz 2 01:56 pues mira empezaríamos el el viernes

Voz 3 01:59 a las diez bien vale una

Voz 2 02:01 a una sesión informativa sobre todas las actividades que recoge el programa un programa que tenemos la Cámara de Comercio de Linares con el apoyo de la Cámara de España en un programa de asesoramiento motorización y acompañamiento empresario

Voz 4 02:15 ahí ahí determinada determinada herramienta determinados recursos de apoyo a la financiación de apoyo al a la creación de empresas

Voz 2 02:24 eso por una parte casi toda la emprende ahora es que vienen con los en este programa porque bueno hemos trabajado con ella en el marco de esta actuación ir luego tenemos pensado como te digo comunicarles todas las actividades que vamos a organizar en los próximos meses compartir un par de experiencia emprendedora para que bueno ella encuentre en el reflejo en en otras mujeres que ya han dado el mismo camino Linares

Voz 1 02:47 por tantísimo y el tener referentes en este campo el del emprendimiento si hablamos de de números de de de personas en mujeres en este caso emprendedoras que se van a dar cita en esas jornadas que podemos decir

Voz 3 03:01 bueno la verdad que las mujeres emprendedoras en Linares

Voz 2 03:05 siempre siempre siempre muy buena respuesta es realmente nosotros tenemos relación con mucha es la la convocatoria pues bueno sea lanza o entorno a sesenta setenta setenta mujeres en cualquier caso aquí animo a todas la que les puede interesar que sepas el viernes por la incubadora de empresas IU no la asistencia puede entorno a veinte treinta mujeres la que en la que esperamos

Voz 1 03:28 porque el emprendimiento puede ser la mejor vía de escape la mejor salida para muchas mujeres que están en situación de desempleo y aquí les pregunto quiénes están con los otros hoy para dar a conocer esos proyectos Si y más concretamente su experiencia como emprendedoras qué porque decidisteis arrancar apostar por vuestra propia de de negocio

Voz 5 03:55 bueno pues Rocío y como que llegó el momento no es decir eh tu emprende te hace un trabajo a tu medida les da servicio a la ciudad y bueno emprende en prendas con ilusión con ganas un trabajo duro no es fácil pero bueno sí que vemos resulta estamos viendo resultado por la perseverancia la insistencia entonces bueno aún es necesario por tema de salud mental muy bueno porque la ciudad lo necesita Hay bueno tenemos mucho que decir también la mujer de nuestra ciudad claro que se comparte Chus sí sí

Voz 6 04:36 parto eh efectivamente un proyecto que personal que tu lanza a para que salga adelante no si bien es cierto que que bueno en mi caso personal yo soy estudia Arquitectura Técnica desarrollar mi carrera profesional como arquitecta técnica en Granada durante quince años no siempre Ciudad Autónoma sea cien no he tenido nunca con contrato laboral como una empresa más allá de los contratos por obra y servicio para min es una opción que que que como es natural no es no esperar a que alguien me me de un trabajo sino ir a buscarlo ofrecerme ofrecer mi servicio a ofrecer lo que se hace para que los demás puedan puedan hacer uso de eso no que pasó pues que llegué aquí después de la maternidad es puede tener los niños todo se complica mucho más no solamente porque es más difícil encontrar aliento fresco en trabajos sino porque el tema de la conciliación parece que no pero pero seguimos siendo las mujeres las que lo llevamos a nuestras espaldas no entonces para mi fue una opción que que fue como muy natural no decir voy a hacer algo que sea hacer que no tiene mucho que ver con mi carrera profesional pero que sea serio de pequeña que dibujar que hay otra opción que aluden motiva voy a darle forma para que para que pueda servir a los demás no con respecto a por qué las mujeres nos lanzamos a emprender pues mira hace poco hice un estudio resulta que es sobretodo a partir de los cuarenta y cinco años a las mujeres no cuesta mucho trabajo encontrar un trabajo por ahí están los datos ahí está dar dosis exactamente entonces puede que ocio Mosquera pues buscarnos la Habichuela como se dice habitualmente no esa es la la por lo que yo me lance también un poquito no no esperar a que a que vinieran a buscar sino darme

Voz 1 06:36 no sé yo hay más facilidades ese ofrece más facilidades para el emprendimiento femenino lo tienen más fácil las mujeres pregunto por programas ayuda si específicas diseñadas para para las mujeres

Voz 2 06:49 cierto como te digo que nosotros tenemos Programa de asesoramiento genérico y en este caso hay un programa asesoramiento suele específico para el fomento del emprendimiento femenino en este programa hay actividades concretas y aparte está dotado de un de un de un recurso financiero Valium de no microcrédito de hasta veinticinco mil euros para el apoyo a a estos proyectado en femenino hay recurso debería de haber incluso más porque es verdad que que no que no hay ningún cuento el hecho de que de que es complejo de que de que tienen circunstancia muy específica de que de que de que su horario no son tan amplio de que muchas veces también por una cuestión social por una cuestión educacional educacional claro es decir venga justo cuando veníamos veníamos comentando no hay ese sentimiento de culpa de daban abandona de que ellas piensa o de cómo muchas personas piensan que que pretende priorizar tu vida profesional ley y deja aparte un poco otro tipo de dedicaciones eso implica un trabajo un desarrollo que hay un tiempo que hay que unirlo al propio al propio tiempo que ya implica el desarrollo de un proyecto empresarial quizá lo lo los tiempo de maduración son un poco superiores y eso implica siempre recurso económico en mayor cuantía que en otra en otra cuestión que en otro momento no que en otro tipo de proyecto y en ese sentido el apoyo que sirve que se les

Voz 4 08:21 a prestar al al acompañamiento de emprendiendo femenino siempre es poco

Voz 1 08:25 por satisfechos desde la Cámara por la respuesta de de las mujeres al emprendimiento Orbea las cifras de emprendimiento sino que se viene registrando

Voz 2 08:38 en los últimos meses si es cierto que la Cámara de Comercio de Linares tiene ese perfil cercano a la ciudadanía tiene ser realmente

Voz 7 08:50 es muy muy común que todo está en la Cámara trabajando y que entre mucha mujer y te pregunten y te saldrán adelante pero sí que es verdad que no hay que una entidad que está muy cercana a cualquiera entonces en ese sentido

Voz 2 09:03 no no no consideramos que exista ningún impedimento ni que dice en ese sentido muy cercano en los programas de emprendimiento que llevábamos

Voz 7 09:15 a los que son genérico no que es donde podemos valorar un poco

Voz 2 09:17 sí hay más mayor o menor cuantía de mujer a hombre realmente casi siempre igual o casi más de mujeres que hombre porque es verdad que las mujeres son muy participativa en ese sentido o sea que por nuestra parte muy contento vamos

Voz 1 09:30 hablar de de los proyectos que de alguna forma se iban a poner sobre la mesa en esa jugada armada de emprendimiento femenino puesta en común de proyectos y también porque no verla posibilidad de generar sinergias entre las empresarias que que se van a dar cita en esa acción de la Cámara de Comercio dos de ellas son quiénes de hoy precisamente ha querido compartir esa experiencia con los otros con todos los oyentes de Radio Linares Lula con una escuela de inteligencia emocional

Voz 5 10:03 pues y Rocío nosotras mi compañera Maribel y yo psicóloga somos madres también bueno vimos la necesidad o no de de Educación de de bueno de transmití el tema de la inteligencia emocional entonces bueno los profesores son nuestro yo mayores no a un apoyo grande la familias también bueno vimos un previo estudio no que que hacía falta no que que era necesario Inma con optimismo y con ilusión un estudio de mercado rápido y vimos realmente la necesidad y apostamos por ello no bueno casualmente pues somos mujeres bueno dijimos pues vamos a ello predicaba con nuestro ejemplo trabajamos por por nosotras en realidad por la familia por la ciudad apoyando iniciativas también locales fácil bueno no pero un falta no no usaba no no faltan gana entonces bueno en nuestro proyecto por suerte sigue adelante vamos bien hay bueno pues con ganas de trabajar hay hay aprendiendo de los errores de fallo oí

Voz 1 11:18 nada puede receptiva dispuestas a que ese ejemplo ese proyecto pueda ser un referente para para muchas mujeres

Voz 5 11:27 pues sí desde luego sí que es verdad que hace un año que estamos en ello noticia que valiente ahora con la situación que hay digo pues mira nunca lo hemos planteado que no fuera un buen momento precisamente y a colación viene nuestro tema de la inteligencia emocional que creo que hace bastante falta bueno lo que no pretendemos es contagian no del desánimo de la queja de la crítica hay nada pues creyendo en nosotras hay siguiendo adelante iba homogénea

Voz 1 11:57 María Jesús cuéntanos qué es óvulo bueno como productora de contenidos básicamente porque nosotros percibimos que las

Voz 6 12:08 sobre todo la publicidad en los medios de comunicación el Fine todo lo que la cultura y el ocio el entretenimiento no muestra una imagen de la mujer muy codificada estereotipada no con la que no estamos de acuerdo yo trabajo con mi socio sociedad de Miguel Ángel Galán un día nos sentamos dijimos podemos cambiar la forma de ver las cosas sea podemos mostrar nuestra forma de ver las cosas y eso es lo que impulsa el que hagamos la productora de contenidos cada uno en nuestro ámbito yo ya digo como ilustradora el tema de diseño gráfico de una mi socio como productor audiovisual pues vamos a intentar hacer ver a los demás como nosotros entendemos que es un las mujeres además falta mucha educación todavía en este tema no parece increíble pero todavía en escucha eso de yo no soy ni machista ni feminista yo creo en la igualdad tiene el centro cuando el feminismo lo que busca realmente la igualdad de la del hombre y la mujer lo que buscas es conseguir una no conseguir derechos porque son nuestro sino reclamarlo no ese es el objetivo que nosotros tenemos un poco informal porque formar también no intentar concienciar a la ciudadanía a la sociedad de de los problemas que tenemos las mujeres

Voz 1 13:31 habitualmente no en qué punto se encuentra ese proyecto

Voz 6 13:35 bueno pues hemos tenido un un camino muy largo muy largo porque bueno como decimos también es muy complicado el de el tema de emprender hace falta económicamente no es fácil y nosotros hemos necesitado un tiempo aparte de desarrollar óvulo pues seguimos desarrollando un nuestro otra Juno yo estoy haciendo colaborando con con con asociaciones haciendo trabajos de diseño gráfico Miso cierta pues también trabajando entonces disponemos de poco tiempo y hay recorrido ha sido muy largo no vamos a empezar a generar contenido queremos mostrarlo que empiece la gente haberlo oí bueno puede en esa fase estamos vamos a arrancar ahora

Voz 1 14:18 muchísimos éxitos para este proyecto da bien para él que junto a su socio Maribel encabeza Lola Ruiz escuela de inteligencia emocional Safari Einstein o bulo estaba productora de contenidos audiovisuales con perspectiva de género son dos de los proyectos de emprendimiento femenino es el tema del que se va a hablar muy especialmente en la jornada que es se va a desarrollar de la mano de la Cámara de Comercio el próximo viernes veintiocho de septiembre en la incubadora de empresas muchísimas gracias hay en ese hoy han compartido esas experiencias con nosotros Lola Ruiz María Jesús Conde gracias a Noelia justicia técnica de emprendimiento de la Cámara gracias