Cuida a Tu Mascota (24/09/18)

plantea dudas si bueno verdaderamente hay muchas personas que acuden a la consulta también tienen preguntas sobre pues cuando vayan a su animal qué hacer con los para que tenga la boca limpia a los oídos entonces verdad que es un tema muy frecuente en la que se pueden acudir verdaderamente se puede acudir a consulta para para preguntar esas cosas que no pasa nada que no a una tontería

Voz 0394

03:45

sí es una pregunta muy frecuente hay mucha persona vienen con la idea de que un cachorro no se puede bañar que directamente hay que esperar a que esa mayor bueno eso verdaderamente es uno de los grandes mitos que existe a chorro se puede baña es mejor esperar a que ya no estoy con la madre porque verdaderamente lo que vamos a ser quitar ese olor a la madre la madre puede no reconocerlo pero bueno una vez que ya nosotros lo tenemos en casa ya no está con su madre entonces bueno puede empezar a Álava podemos ya directamente lo importante sobre todo es que no no estoy mojado al aire en una corriente de aire porque bueno sí