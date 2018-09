Hoy por Hoy Matinal Linares (25/09/2018)

tiempo ya para la actualidad más cercana en este martes veinticinco de septiembre a esta hora con cielos despejados veintitrés grados se registran en el centro de la ciudad en una jornada que de momento plantea pocos cambios en lo lógico si se dejarán notar a partir de mañana según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología las temperaturas hoy sigue en valores elevados máximas rondando los treinta y cinco grados en esta zona y el sol de nuevo protagonista en los cielos comenzamos el comité de empresa de Adif Jaén califica de satisfactoria la reunión con la subdelegada del Gobierno en la provincia Catalina dueño valorando positivamente su compromiso de dar traslado y hacer seguimiento de las reivindicaciones planteadas todas encaminadas a sacar a la provincia de la situación de aislamiento ferroviario en la que según denuncian entra de este en este sentido se ha vuelto a insistir en la necesidad de mejorar las conexiones entre las diferentes estaciones jienenses vertebrado una red de cercanías entre la zona norte y la sur un proyecto que según defienden supondría una mínima inversión reportaría importantes beneficios pues lo que se plantea es hacer uso de unidades que actualmente no están operativas a Andrés Padilla presidente del comité de empresa de Adif

les hemos escuchado también la situación del ferrocarril en la provincia de Jaén la falta de conexión que tiene de la zona norte con la Zona Sud analizamos está mostrar muy muy muy sensible a la misma máxime cuando tiene una solución muy fácil como explicas varias ocasiones ella ya conoce no suponen ningún tipo de inversión y supone tenga que hacer ahora ni mucho menos sino que solamente contienen algún servicio también la hemos comentado la conveniencia de potenciar el el puerto seco una obra que está ahí para que llevan muchísimo tiempo que en todo años sale que sigue decía que se va a destinar el dinero para es ahora hacer que nunca se hace

el tema de la falta de inversión en mantenimiento de la línea lo cual está haciendo que teniendo en cuenta ella a su velocidad habitual de de ciento sesenta kilómetros hora con algo hay tramos que están limitadas sesenta otras ochenta setenta otro lado noventa con lo cual todo eso revierte que viajes largos dice arma pero llevado por el viajero no entonces bueno apunta ofreció y para eso hemos quedado emplazado en un poco más de tiempo a volver a juntarnos para hacer un seguimiento de cómo va la cosa como es es decir está mejorando su mejora nuestra cena

porque tienes la mejor atención sea sonó asegurado de Adeslas porque dispones de los últimos avances para cuidar de tu salud bucodental porque financiamos tus tratamientos para que no dejes de Sandra

sí vive ahora que cita on line en la clínica dental Adeslas de Linares Plaza de la Constitución dos

las presidida de hombres somos apretado pero vamos con el cinturón apretado e no aquí no se escapa nadie porque porque si la situación fuera buena sería buena para todos como en pues es mala para todos para la empleado para la necesitaba para los propietarios porque los propietarios lemas y cobra sólo alquiler de ya Mario añaden

extremeña tiene tiendas en Linares aunque esos productos son muy populares fuera de la ciudad de incluso se comercializan a través de otros supermercados sin embargo no es suficiente in la baja demanda ha afectado negativamente a un negocio que según su propietario debe dar un giro

Voz 10

06:28

mira lo que se trata de acercar el ciudadano a la policía digamos que hace como de enlace acuerdo la el punto justo que hay entre todas las necesidades del ciudadano para que la policía pueda atenderlas lo ciudadanos no trabajo así no podemos tener mucho coche Ateneo repartió por Linares y no sabemos si verdaderamente la necesidad que hay en qué punto hay más necesidad hay en qué punto