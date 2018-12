Jaime Esteban. Linares Be Digital (05/12/2018)

Voz 1 00:00 seguimos adelante más en este Hoy por Hoy de Debbie de miércoles adelantando les en este punto algún detalle de un evento que va a tener lugar en la Ciudad de Linares en la próxima semana hablamos de Linares Vidic y tal organizado por la Cámara de Comercio es un foro para el debate para la reflexión en torno a los retos y oportunidades que ofrece la economía digital vamos a a detenernos sede en parte de la programación que se va a extender entre los días once y doce en la ciudad de en el positivo ese el escenario central de celebración junto al Campus científico tecnológico y en su marco en su contexto no le recordamos eh que va a recalar en la Ciudad de Linares el programa Hoy por hoy de esta casa a nivel nacional conducido por Toni Garrido el martes once de diciembre ese programa Se va a emitir de este el propósito pueden asistir como público recogiendo la invitación que ya está disponible y que pueden pasar a ella a esta emisora Radio Linares Cadena SER ahora si hablamos de lo que depara la programación de ese evento Linares es vital los vamos a tener concretamente en el taller nuevas fórmulas de obtención de recursos y capital para en vender e innovar es precisamente el que va a ofrecer que Jaime Esteban fundador de Guaita en una empresa que ofrece apoyo a empresas para definir su modelo de desarrollo corporativo o las estrategias que deben seguir eh ya nos acompaña Jaime Esteban muy buenas

Voz 2 01:47 hola buenos días no es fórmulas de obtención de recursos y capital para emprender e innovar esto es de lo que se va a trasladar a las personas que participen en ese en qué aspectos se va a incidir

Voz 3 02:02 vamos a ver el taller pretende sedes

Voz 4 02:05 un a un espacio de intercambiar ideas

Voz 3 02:11 así conceptos tanto con emprendedores que estén comenzando su actividad en el mundo tecnológico y orientado a la ilusión cuatro punto cero cómo incluso con yo creo que con inversores también aproximarse a apoyar los entonces vamos a incidir en las dos caras de la moneda de financiación o metodología de financiación en tanto para para startups énfasis iniciales y hablaremos de cómo hay que estar preparado para recibir esta financiación cuáles son los las fuentes de financiación al que se puede acudir Si tramite es qué pasos tiene que dar la compañía o la empresa buen emprendedor para estar listos para poder recibir esa financiación

Voz 5 03:03 y para ello hay que tener en cuenta e un mapa que ese cambiante

Voz 1 03:07 en lo que respecta a la intervención de nuevo Se actores financieros

Voz 3 03:13 sí sin lugar a dudas yo creo que el ecosistema de inversión y financiación de proyectos innovadores es algo pues muy bien tremendamente dinámico está en constante cambio entonces hay que estar muy al día de cuáles son los nuevos jugadores que están P apareciendo en el mercado no tenemos que darnos cuenta que el tradicional para este tipo de proyectos no quiero decirte Estoy inexistentes pues el prácticamente inexistente entonces surgen constantemente nuevas iniciativas la ventaja o la buena noticia para estos Troy estos es yo creo que son dos una que ahora hay cierto nivel de liquidez en el mercado cierto exceso de capital ir por otro lado que se empieza a generar una categoría de inversiones en este tipo de empresas dado que otros los activos donde tradicionalmente se pueblos inversores dedican sus recursos pues empiezan a ser menos atractivos no donde hay más volatilidad en las bolsas donde la rentabilidad de los depósitos tradicionales son inexistentes

Voz 4 04:18 de ahí el inmobiliario

Voz 3 04:24 pues tiene el recorrido que tiene y entonces sí que es verdad que la buena noticia es que suele utilizar a mirar más este tipo de proyectos

Voz 4 04:31 cuál hay que estar atento a estas nuevas plató

Voz 3 04:34 formas no ese mapa cambiante de inversión hablo de plataformas de inversión colectiva hablo de Business Angels habló de familias que dedican parte de sus inversiones retos

Voz 4 04:49 hay un mapa ahora de España Hay en Andalucía que estaban cambiando constantemente

Voz 1 04:56 en que se fijan los inversores qué requisitos debe reunir una empresa bien en fase inicial o en fase de crecimiento para captar precisamente eso atención para obtener recursos

Voz 3 05:10 pues mira lo más importante y lo primero y lo que todos los inversores mirábamos cuando estamos dando un proyecto sin lugar a dudas son las personas que la componen las personas que lo componen con capacidad de ejecución que son capaces de hacer aquello que están proponiendo al inversor que van a desarrollar no esa capacidad de ejecución sí en la salinidad es el talento necesario eso es lo primero porque es lo más chico porque los profesores el proyecto no existe no son campañas no son nuevas sino realidad no pero luego hay que creer que ese proyecto está llegando al mercado en un momento adecuado El porque ahora no es el proyecto que nos dice que ese proyecto está en el momento idóneo para que el mercado lo compre no me parece bien no servicio que produzca sea atractivo para irrumpir en el mercado ha terminado eso nos ahora que el proyecto sea factible y entonces los inversores eso algo que mirábamos todos los proyectos sean reales que pueden ser reales no luego hice muy importante que lo tú sean viables ya que el proyecto pueda un retorno y para eso pues este mercado

Voz 4 06:17 que se dirige tiene que tener el tamaño suficiente

Voz 3 06:22 para para poder generar es una demanda óptima para que el proyecto tenga en cuenta dados y luego es muy importante que el proyecto tenga una diferenciación que tenga algún tipo de ventaja competitiva que lo haga distinto a los demás y por el cual no suele elegir frente a la competencia todo esto podía hacer que tengamos un purito viable factible no soy busca otro puntito más el inversor busca que el proyecto sea factible y para Denver lo que necesitamos es que haya un nivel de escala habilidad que haga que la inversión de empresas del inversor se multiplique ene veces con este proyecto que es cómo gana dinero un inversor y luego que había un potencial de salida o un éxito no donde me inversor pueda materializar su plusvalía que es la forma en la que gana dinero entonces todo estos seis puntos agrupados en estos tres en estos tres apartados de factible viable convertible es que cualquier inversor invierte en fases tempranas incluso en fase de desarrollo busca no

Voz 1 07:26 estamos hablando de de un ecosistema actual de de emprendimiento donde empujan con mucha fuerza precisamente empresas e proyectadas del ámbito de las tecnologías cuatro punto cero

Voz 5 07:38 lo del ámbito digital eh un sector donde el Linares se está abriendo paso

Voz 3 07:45 sí sin lugar a dudas y yo no ser humildes de aspecto porque no no conocía la ecosistema que está generando Linares es tuve una primera aproximación a unos meses a raíz de conocer a los promotores dinamizadores de este momento no a las personas de la Cámara de Comercio y pinares irme que gratísima vente sorprendido de ver lo que está ocurriendo allí es la vocación de una población como Linares concierto con

Voz 4 08:15 entre industrial verdad hay un gran componer también agrario

Voz 3 08:18 se está haciendo un esfuerzo por convertirse en un polo de turismo tecnológico a mí me me decía que su encomiable labor que está realizando desde que dinamizan en ecosistemas Linares y que sin lugar a dudas es muy grata noticia no

Voz 4 08:38 en una región uno una población como

Voz 3 08:40 el Linares pues tenga un un un ecosistema que este tipo de proyectos que sin lugar a dudas pues son los que hacen el conductor de la innovación no en la Comunidad en una población no

Voz 1 08:56 pues Jaime Esteban fundador de Guaita va a ser una de las personas que intervengan que tome parte activa en la programación de Linares vital ese evento que va reunirá a expertos empresas internacionales a emprendedores a pymes y representantes del ecosistema regional de emprendimiento en la Ciudad de Linares los días once y doce de diciembre les esperamos por aquí muchísimas gracias