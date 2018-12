Voz 1 00:00 seguimos adelante en Hoy por hoy Linares Comarca Norte atendemos de de nuevo en este dos mil dieciocho a una cita que en el aperitivo de la Navidad el Linense no falta desde hace ya más de veinte años hablamos de la representación teatral que hacen posible miembro Se integrantes de la Asociación La Olivilla verde y también de la parroquia de San Sebastián de Linares comenzó en Belén así se llama esta obra que según lo les suena hay que vuelve a recalar en el auditorio del pos Sito este fin de semana este ocho de diciembre a partir de las siete y cuarto de la tarde un proyecto que sobre todo destaca por la integración por la participación de personas de diferentes edades de de una misma barriada la buena convivencia buena sintonía en comenzó en Belén íbamos a conocer más detalles de lo que nos depara su representación en este dos mil dieciocho hoy están con nosotros Candy Moreno Carmen Flor y Antonio mezzo son algunos de de las personas alguna de las personas que hacen posible esta representación muy buenas bienvenidos

Voz 2 01:10 muy gordo un año más

Voz 1 01:13 todo comenzó en Belén y todo comienza

Voz 3 01:16 ya en en una de las zonas

Voz 1 01:19 de la Ciudad de Linares de en esta barriada la de Arrayanes en la parroquia de San Sebastián en el seno de esta asociación La Olivilla verde

Voz 2 01:27 eh

Voz 4 01:29 el proyecto siempre sale desde la parroquia San Sebatián las sucedió socio cultural de Villaverde en la que trabajamos por la integración de de la persona amada de favelas decía canto mujer maltratan a gente con menos recursos la persona que trae de exclusión social es nuestro trabajo está alguna de las actividades que tenemos durante el año

Voz 1 01:49 ese trabajo contempla precisamente actividades muy transversales se contempla por supuesto la difusión de la cultura y la participación en este tipo de actividades

Voz 4 02:03 atentó han todo cultura porque el teatro hay que ha a Málaga ciudad esta obra de teatro por gente que nunca había ido a sitio una obra de teatro jamás lo había actuado nunca en su vida decían que yo era incapaz de hacer una obra de teatro pues lo hay gente hasta dieciséis años participando porque amaba les sirve para que sus programas que tienen día a día es un ensayo se desde desaparezcan sean otra persona más feliz

Voz 1 02:37 cuántas personas en total participando directa o indirectamente es subidos uno en el escenario

Voz 4 02:44 alrededor de treinta de a la de dos añitos ya la mayor decir porque se pueda de

Voz 1 02:53 nada más de veinte años y en esta representación que trata de de introducir novedades de un año para otro no

Voz 4 03:03 sí siempre hay novedades la historia no podemos cambiarla porque a él pero luego hay que está nuestra imaginación para escribir no hablaba cena mensaje este año tenemos la prueba que es la calidad que parece que seta que la caída solamente nos acordamos de ella en esta fecha en la vida Julio nadie esa huelga que hay en la vida que es necesaria la vida ya hay entonces tenemos la vida de te damos sentido de lo que es la la vida ir porque la Navidad el nacimiento de Jesús que eso parece que se ha olvidado desde cuándo

Voz 1 03:40 preparando comenzó en Belén

Voz 4 03:43 puede de septiembre estamos ensayando setiembre pero que también hay tanta gente tan también cuesta mucho trabajo Juncal no todos porque hay que hacer una escena a otra cuando estamos todos juntos Raquel de mucha gente ya que hay pero

Voz 1 03:57 ya a estas alturas todo ultimado

Voz 4 04:00 sí ya mañana tenemos yo general ya los decorados que los los teníamos que ya va a Expósito a Mosul

Voz 1 04:10 cómo ha sido el esos preparativos como ha sido preparar esta obra el reparto de papeles a vez

Voz 2 04:17 contadme Antonio como las vivido tú en tu caso

Voz 5 04:21 bueno yo en mi casa yo he especialmente para mí especialmente para mí es algo que lo vivo mucho porque me gusta mucho el teatro yo qué hago intento

Voz 1 04:33 les qué papel haces

Voz 5 04:37 hago de Romano algo de Herodes intercambio alguna frases que tengo también porque tengo que hacer de en en un momento dado bueno a mí es que me encanta yo sé meterme en el papel perfectamente por lo menos lo intento dentro de lo que cabe hacerlo lo mejor posible hay algunas personas que me dicen que soy muy serio que soy o no soy así tan serio como algunos me califica pero sí que es verdad que cuando me tengo que hacer mi papel ahí ya haya pierdo los papeles

Voz 1 05:13 qué supone para formar parte del elenco de actores y actrices del elenco de personas que están detrás de de esta producción de esta representación teatral

Voz 5 05:23 algo muy importante porque forma parte de una comunidad de personas que antes no la conocía idiomas mediante todo ese proceso que ha ido que se ha ido haciendo llegar a conocer muchas personas llega a tener tu punto de vista de cada uno Si ya es maravilloso el maravilloso porque era vas conociendo poquito a poco te vas dando ir de fruta ese momento del teatro que estamos ahí bueno ya dentro de teatro lo disfruta in fuera cuando tenemos convivencia lo vive al máximo lo vida al máximo porque es que personas que no tenía antes ha durado las tiene ahora que no sabían de qué siquiera existían y ahora ya las tiene

Voz 1 06:05 las tienes para siempre es todo gracias al teatro todo gracias a esta obra que decimos lleva representando se más de veinte años por parte de de estos colectivos en la parroquia de San Sebastían la Asociación Socio Cultural La Olivilla verde en tu caso Antonio desde cuándo tiempo

Voz 5 06:21 yo ocho entre ocho Isaías entre ocho y año

Voz 1 06:24 alguno más me decía que que lleva participando Carmen

Voz 2 06:28 no yo llevo por lo menos veinte años antes de que entrara dandi había otro chico antes que lo llevaba pero claro luego ya se fue lo chico a estoy ahí eso sí ya con Candy menos quince dieciséis años por ahí en tu caso con qué papel yo soy la

Voz 1 06:47 yo siempre soy la posaderas las posaderas del parto de de la Virgen ya la última Posada que llaman a la puerta

Voz 2 06:54 la Illa yo soy la que recojo a Virgen María ya me la llevo a mi estarlo en fin que ya

Voz 1 07:01 te has dice Carmen yo siempre soy la las posaderas del parto de María un papel que tiene muy asumido que hay que lo tengo muy asumido oí raro el año que es que no me emociono porque yo ya siento luego al niño llorar Hay es que lo vi pues es que parece que es verdad que están haciendo oí porque yo la Navidad pues la vivo eso pues el nacimiento de Jesús eso sobre el escenario pero al igual que le preguntaba Antonio que ha supuesto para tinte integrarse en un proyecto como éste

Voz 2 07:28 pues que te ha dado mucho porque yo me siento una gran familia no unimos todos como una gran familia hacemos nuestras convivencia nos llevamos como hermano estamos ahí situación coman me aparte pues como ha dicho Gandhi los problemas también se olvidan un poco porque hacemos como los del cine te toma farsa nos reímos muchísimo y la verdad que yo muchas veces estamos da otra ahora lo ensayos ha terminado madre mía me hace corto así que me importaban tapar de yo ya participó también otra obra de teatro

Voz 1 08:03 la prueba final va a ser este sábado lo recordamos ocho de diciembre hay entradas todavía disponible repartidas en diferentes puntos de venta anticipada en las que queden también se van a poner en taquilla en el Auditorio depósito es el escenario para esta representación comenzó en Belén ocho de diciembre a las siete y cuarto de la tarde la recaudación se va a destinar algún fin en concreto

Voz 4 08:28 todo a fines sociales y de la ida todo íntegro

Voz 6 08:34 ya lo que con eso ya Inter

Voz 4 08:37 hola

Voz 1 08:39 sobran los motivos por tanto para no perderse una cita como ésta

Voz 4 08:44 aparte que no queremos que se pierda la obra está escrita café au es decir lo propio informe con la ayuda de ellos saben que me me va dando ideas haciendo diálogo la obra no es una niña que yo quiero que sepa gente que no ya tontorrón al no era una obra que va a haber mucha tensión me la verdad es mucho humor iba mucho al que el recogimiento es una obra de teatro lo que era una obra de teatro en qué te vas ahora se te va a pasar

Voz 1 09:18 bueno pues sobran los motivos lo dicho ingredientes que que nos avanza quién ha adaptado el guión en la historia original comenzó en Belén S la representación teatral que repite de nuevo en esta edición en la ciudad es que hay que decir que también sale de este municipio para para representarse en otros escenarios de la provincia

Voz 4 09:40 sí este año tenemos Úbeda y motivo de enfermedad hay cosas que no pasan por solamente en a Úbeda este año cuatro años hemos estado en Cazorla Jabbar ostentó Baeza sale por donde vamos lo van abriendo las puertas para hacer nuestra salga agentes súper contenta en Báez el año pasado tuvimos casi lleno no ya no es del todo porque lo ponemos Baratillo poco no es que esos traer unos queremos que con ese dinero un simbólico llegue a cuanto más público posible que se hable teatro que ve a la historia porque existe fija una biblia árido agita el nacimiento de Jesús no Aimar modo ahora emotivo que piensa mucho de cómo hacerla Into the intentando intentamos lo juntamos luego humano con lo de vino yo solamente digo una cosa quién tengo una hija a agredir a su madre que está embarazada de Espíritu Santo se toma ese problema lo ha luego se va allí o sea ya un poco al al terreno actual se era da igual dos mil años ahora ese problema todo lo actuado tomamos de también noviazgo de María cojos el aguda ha huido de Egipto nacimiento pactó lo que la obra de teatro pero con con diálogo con risa con con problema

Voz 1 11:07 lo que es la vida pues la vida ambientada en Belén que es lo que los van a contar un año más de nuevo en este dos mil dieciocho iban más de veinte los miembros integrantes de la asociación La Olivilla verde integrantes también de la parroquia de San Sebastián de la Ciudad de Linares comenzó en Belén este sábado ocho de diciembre a las siete y cuarto de la tarde en el Auditorio depósito quedan invitados muchísimas gracias a Candy Montoro a Carmen Flor y Antonio mezzo por adelantar los detalles de lo que va a pasar este sábado todo

Voz 4 11:42 también queremos nombrar a nuestro nuevo párroco don Manuel Eloy que no ha podido está con nosotros porque tiene un avión de trabajo muy importante entonces no ha podido asistir ahí también ha presentado lleva tres meses en la parroquia pero vamos a ser muy acogió ya es muy humano también es otro más de la familia

Voz 1 12:02 Antonio quería decir algo más antes de despedirme

Voz 5 12:04 veintitrés también has el teatro en en la en la parroquia en la propia parroquia con lo cual aquellas personas que no puedan asistir a al depósito por los motivos que sean que vayan a la parroquia que en la parroquia van a recibir una acogida lo mismo que en cualquier sitio en la parroquia ni siquiera hay donativo simplemente vamos a actuar para ello así que por lo tanto quién no vaya a la parroquia es porque no quiere ir pero nosotros estaremos allí aquí una será

Voz 4 12:33 a las seis de la tarde el débil

Voz 1 12:34 tres de diciembre extremo negado

Voz 4 12:37 mire lo de Úbeda no sabemos todavía qué se sería en el colegio de los Salesianos idea veintinueve damos todavía ahí pero