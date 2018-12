Voz 1 00:00 hola muy buena Rocío felicidades gracias

Voz 2 00:02 veinte años no se cumplen todos los días

Voz 1 00:05 evidentemente veinte años son mucho años ya en la ciudad de vinagre y bueno y hacen no mucho la ciudad de Las Navas de San Juan la verdad que muy contento y muy Filippo por esta celebración que vamos a hacer mañana día ocho de diciembre

Voz 2 00:17 qué que han supuesto estos veinte años para una asociación como ala

Voz 1 00:23 bueno el otro día hice una reflexión muy personal de de la salvación y la verdad es que yo estoy muy contento muy feliz por el desarrollo no de de de Alá que en estos veinte años hemos tenido de todo hemos tenido altibajos hemos tenido mucha mucha mucha vicisitudes pero en definitiva siempre ha sido un poco como yo les dije el otro día mi compañero es el devenir y venir personas que que mucho porque la tomas aprecio cómo va contra viene pero en definitiva siempre ha sido una trayectoria positiva hay muy muy dada a lo que el eslogan de de esto veinte años veinte años dando luz no recuerdo aquella primera terapia en el año bueno XXVIII cuando cuando fundamos la situación de ya verdad desde las seis personas que fundó no que iniciamos el proyecto solamente quedo yo como fundador y la verdad es que eso me hace a mí también un poco la reflexión no porque yo también le estoy dando un poco paso a nuestra gente joven para que realza un poco la la la buenos lo que él la labor de la situación no porque no se debe de acabar la halago una entidad fuerte que como como yo siempre digo su mayor capital el humano no el capital humano que tenemos en Luck es muy importante y la verdad es que yo estoy muy feliz y muy contento de incumplir esto veinte años y ojalá dure y otro veinte años más para poder cumplir los cuarenta no pero sí es verdad estoy muy alegre muy satisfecho de la trayectoria de Alá porque hemos dado mucha luz a mucha familia verdad todo orgulloso de haber fundado esta situación y orgulloso también por todas las personas que han pasado de una manera u otra por Laso acción ya han trabajado de una manera u otra

Voz 2 02:08 Kate hitos destacaría en estos veinte años

Voz 1 02:11 pues yo destacaría una cosa muy importante en el cual de esto veinte año para mi ha sido lo más lo más destacado es el ayudar a miles de personas no yo digo a miles de personas han pasado por nuestra situación a día de hoy mil ciento treinta y seis personas ir de esas mil ciento treinta y seis personas muy lo publicamos por cuatro y son muchas miles y miles de familias eso me quedo con haber llegado a muchísimos hogares con muchísimo hogares para proyectar la luz que Alá Dad para ese mensaje que que que no es otro que el siempre adelante con alegría y la verdad es que para mí con eso me quedo porque el ayudar a los demás me hace sentirme mejor me hace sentirme mejor persona y a la vez me realizó como un día ese diecinueve de abril del año mil novecientos noventa y siete me tendieron la mano y me ayudaron para poder seguir un camino de la abstinencia y rehabilitación

Voz 2 03:11 en a día de hoy como ese el trabajo como es en definitiva el día a día de esta asociación

Voz 1 03:19 bueno el trabajo muy arduo es muy

Voz 3 03:22 es muy dinámico nosotros

Voz 1 03:24 lo bueno prácticamente ese trabajo diario lo hacemos a a a pie de despacho primeramente a las acogida la llamada telefónica la atención telefónica luego de pueblos seguimiento que se le hacen la derivaciones al centro de salud a la la tele son psicológicas la individual y luego después la terapia individual le esparció en los hay grupos de terapia que tenemos no la verdad es que es un trabajo duro porque es duro porque tienes que dedicarle muchísimo ahora a las ovación pero a la vez el trabajo y como yo digo luego después ver la cara la satisfacción de esas personas que van saliendo bien servido no yo creo que el trabajo en Alá de todos los voluntarios que estamos actualmente la ovación es un trabajo ha urdido satisfactorio y Alabama qué te compensa humanamente por por ver que realmente le está dando esa alegría

Voz 2 04:18 a esa persona llegados a este momento al vigésimo aniversario de la asociación también se marcan rectos ese ese definen objetivos es y no a corto plazo a medio o a futuro

Voz 4 04:33 bueno pues uno de lo de los

Voz 1 04:36 exacto hoy de de el plan de futuro que tenemos él por primera vez en la cabalgata de los Reyes va a participar con una carroza es un reto que teníamos ahí esté el año que viene en el año dos mil diecinueve Se va a hacer realidad no se va a hacer realidad porque bueno hay un grupo de jóvenes que está tirando las vació y fue fue una idea de los jóvenes me lo me lo bueno pues me lo propusieron Ruini porqué no echamos hay aquí al ayuntamiento que no notó con una carroza y evidentemente no ha tocado oye una ilusión muy importante porque les vamos a dar bueno pues ese proyecto hagas nuestros jóvenes pero también a los niños a Notro a nuestro niño lo hijo de los adictos a la vista que van a participar de lleno en eh en esa carroza y luego hay otro proyecto pero también a nivel de su pero también a nivel personal nace va a nacer de una manera u otra una canción que que José Manuel el lo ha dedicado a mí y bueno pues da a luz digamos es otro reto el año el año que viene el año dos mil diecinueve y en breve esa canción la la compuesto yo escucho a un poco de la grabación ya ha hecho un repaso de de de vivida y lo ha hecho fenomenal yo pues bueno pues va aprovechó también para dar las gracias a José María él ha hecho nada pues tu gran trabajo ir también a Tomás que es un poco la ha tomado Ballestero otro compañero y amigo que estás haciendo esa realización y ese trabajo están bueno no y y yo no me lo esperaba me me me explicó que quería hacerme un una canción Nuria y la verdad es que cuando la escuché a la abordó abordó desde desde mi inicio desde mi puerta hasta la actualidad y entonces la dejado maravillosamente bien los bellos de punta

Voz 2 06:33 estamos deseando escuchar la que ha previsto Luck para celebrar como se merece este vigésimo aniversario

Voz 1 06:39 pues bueno mañana vamos a Apple a empezar a la media vamos a hacerlo todo lo todo el evento de la hacienda el campero y bueno en sus alone que que gratuitamente no accedió el dueño de la cantera desde aquí quiero darle las gracias a Pepe y a Paqui ir empezaremos bueno con la presentación con la autoridad de la inauguración y luego después haré una breve exposición de la de esto veinte años de de Alá el hay en la historia esa como como como fundador y como presidente de la salvación ya haré una pincelada más o menos como ha sido hoy como fue la situación en principio hasta hasta la actualidad luego después bueno pues tendrán una una charla coloquio apetecible tu va ser por iré Irene risueño nuestra psicóloga qué va a tratar sobrevoló el voluntariado en Alá no tocará esa pincelada para que las personas que que estén allí pues vean la la la gran labor altruista que que se hace desde Alá hacia hacia lo den luego habrá uno dos testimonio de dos personas jóvenes y bueno uno o más joven pero yo lo considero joven también y dará su testimonio personal Juan López ir también dará su testimonio José Manuel Schola dará su testimonio personal su vivencia para que vean de qué de viva voz que de la edición de cualquier adicción sea alcohol sea lo que sea si puede servir eficazmente y luego haremos entrega que eso yo siempre digo bueno en esta fecha diploma a unos diplomas de reconocimiento a esas personas que que llevan un tiempo más de un año en en tratamiento y rehabilitación Ike su rehabilitación va en condiciones acorde no solamente con dejar de consumir sino también como creciendo como persona y bueno pues si le va a entregar a esa nueve personas tanto enfermo como a enferma adicta como a su propio familiares porque evidentemente el familiar se les debe de reconocer su su apuesta púrpura por ayudar también su apuesta por crecer como persona como familiar y luego después bueno pues tendremos pues lo típico

Voz 4 08:54 yo la el almuerzo de convivencia que unimos bueno

Voz 1 08:58 unimos allí y para que todos los grupos de terapia se se se se conjugue en sea una porque yo digo muchas veces somos muchos grupos de terapia Luck pero la gran terapia el gran grupo en sí es Alá