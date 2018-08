Juan Antonio Gallego valora la inclusión del REal Burgos en Tercera División

Voz 1 00:00 Juan Antonio Gallego presidente de Burgos muy buenas tardes qué tal buenas tardes al final se juega en Tercera

Voz 2 00:06 si al final juega más en Tercera si ha sido un un camino bastante largo empezado de en el veintidós de marzo es decir ya son muchos meses intentando explicar que hay cosas que dentro del reglamento no se podían hacer vi bueno

Voz 1 00:20 me parece que ahora ya ya sé

Voz 2 00:23 a por lo menos de forma cautelar la razón

Voz 1 00:25 lo explicamos rápidamente para nuestros oyentes para que lo entiendan qué es lo que ocurrió en ese partido aplazado con la Arandina yen que se ha basado el Real Burgos para solicitar el que se tenga en cuenta esa circunstancia y que finalmente se puede cuarenta

Voz 2 00:40 bueno la situación es bastante fácil de explicar nosotros tenemos señalada el calendario de competición oficial está aprobado y señalado que la jornada XXXII hay que celebrarla el uno de abril es decir esto es lo aprobado por la Federación Española a principio de temporada no igualmente a finales del mes de septiembre la Federación Española aprueba el calendario de competición de las selecciones de las elecciones regionales no del torneo que celebran entre selecciones regionales por tanto hay dos cuestiones que son evidentes primero en la jornada treinta y dos tiene fecha del uno de abril la selección de Castilla y León o quien fuera finalista tiene como fecha señala de este septiembre el treinta y el uno de abril respectivamente para jugar esa final bien pues entonces nosotros nos encontramos que unos cuantos días antes de tener que disputar el partido correspondiente a la jornada XXXII el uno de abril que que en este caso era contra Arandina la Federación Nos envía un escrito diciendo que sea aplazado que se han aplazado esa jornada porque al parecer pudiera ser en principio es como una cosa que viniera de la Federación no después finalmente acaba siendo como que hubiera sido algún tipo de petición de los de los clubs no porque este es un proceso que tampoco se desarrolla en un solo momento con nosotros recibimos el primer escrito ya decimos no estamos de acuerdo los parece bien dígannos dónde podemos recurrir esto y ante quién no no hay contestación como casi siempre la Federación no contesta para nada no va entonces a nosotros lo que lo que decimos es que eso no se ha el artículo doscientos treinta y nueve y doscientos cuarenta del reglamento de la Federación Española establece que el hecho de que un club tenga uno o varios jugadores convocados con la selección no es motivo suficiente no es causa mayor como para aplazar el partido entonces la federación lo que decía es yo a plazo este partido de la jornada XXXII del uno de abril porque eh hay equipos que tienen jugadores convocados para las elecciones entonces no se daba el requisito no se daba el motivo reglamentario entonces nosotros que para ese momento ya teníamos dos partidos aplazados por circunstancias meteorológicas lo que hacía un tercer aplazamiento es complicar es transformar la competición es alterar la es en fin es desvirtuar la total y absolutamente y eso es lo que nosotros decíamos

Voz 1 02:49 y al final bueno pues un juzgado os ha dado la razón

Voz 2 02:52 sí lo que es una decisión cautelar es una decisión que pretende proteger el que claro en tanto en cuanto se desarrolla el procedimiento de lo que lo que es la reclamación principal lo que es la la reclamación de una decisión contraria a derecho o nula pues claro había que tutelar había que tutelar el derecho del equipo igual es la tutela del derecho pues claro tenemos que pensar que Arandina jugó su partido es decir cuando juega contra nosotros trasera no es obligado a cambiar la fecha pues jugó con tres jugadores que no podría haber jugado lo cual es un ejemplo claro de alineación indebida es decir si usted no podía jugar el día uno que nosotros jugadores pues usted lo que no puede hacer es utilizar de forma perversa suposición a sus amistades dentro de la Federación para buscar otra fecha en la que sí pueda contar con esos jugadores no entonces en en síntesis por ahí un poco la historia y no olvidemos que que también ese partido guarda conexión con el siguiente contra el Zamora es decir porque en ese partido a nosotros nos expulsaron jugadores y tal fin ser una circunstancias que de no haberse celebrado ese partido en ese momento y si en su fecha pues no hubieran pasado

Voz 1 03:52 claro hay un revuelo no un nuevo calendario un equipo más dos jornadas más sí quizá mucha gente diga ya estaba otra vez Juan Antonio Gallego con el tema o es el Queens lo que quiero que también es que también la gente está un poco mal acostumbrada a que lo que se les dice está bien no le dan la vuelta a la tortilla

Voz 2 04:11 claro hay hay muchas cuestiones en los últimos treinta años han tenido que cambiar muchas cosas yo he sido siempre un firme defensor de lo que se al bar o de la aplicación de cualquier tipo de tecnología que impida el error es decir a los que de algún una manera hemos estado y seguimos poniendo mucho dinero en estas historias y los patrocinadores y las aficiones lo que quieren es que al final el resultado del encuentro sea un fiel reflejo de lo que ha pasado no que porque un señor ha hecho trampa con tal cual en tal cual circunstancia pues el partido se halla la sea ya alterado no en este sentido que lo vemos ahora con más facilidad en terreno juego pasa con las normativas deportivas con la aplicación de de los reglamentos y demás bueno yo creo que esto en principio el único interesado en transmitir que es que genera algún tipo de problema es la Federación voy a poner un ejemplo la Federación no dicho absolutamente nada cuando la semana pasada no la no en otro momento la semana pasada el jueves estaba sin hacer el calendario de la Primera Regional de Aficionados grupo A bien el jueves la Federación adoptan decisión que expulsa de la competición inhabilita de la competición al Club Deportivo Palencia da traslado al Club Deportivo Palencia mil novecientos veintinueve para si quiere la Plaza le contestan favorablemente y el viernes estaba hecho el calendario yo no creo que nadie haya dicho que perturbación que no se que no porque no le interesaba la Federación no entonces silencio pero ahora parece como le interesa escudarse en que se genera un problema terrible que no es tal mire hay un equipo más sorteo del calendario y esta misma tarde puede estar el calendario de Tercera División y no hay mayor problema nadie ha empezado a jugar los equipos de adaptan su planificación en cuanto a desplazamientos y demás porque la planificación deportiva en principio lo mismo y santas pascuas lo que no se puede estar protegiendo al infractor y al culpable de decisiones que son totalmente contrarias a derecho en el ámbito deportivo quién es el culpable aquí pues aquí sí lo el culpable el primer culpable naturalmente es el presidente Marcelino Maté es el primer culpable por por una cuestión obvia de de responsabilidad y porque además la decisión en principio la toma el Comité Ejecutivo en las primeras decisiones después la junta directiva es decir hay una serie de señores que auxiliaron al presidente y el propio presidente es el que el que debe de aparecer como cabeza como cabeza visible responsable pero no nos olvidemos que al final se trata en muchos casos de decisiones colegiadas que han total han adoptado diferentes personas conociendo además que que se estaban adoptando pues nosotros nos encargamos suficientemente de decir que se diera conocimiento y traslado a todos los miembros con lo cual es preocupante realmente es preocupante que otros compañeros eh con responsabilidades en otros clubs por ejemplo no hayan sido capaces de decir bueno hasta aquí llega la cosa iba hasta ya hay esto no se va a hacer porque tenía todo el sentido común ahí luego hay lógicamente dentro de este reparto de responsabilidades pues indudablemente el el presidente de la Comisión de segunda B José Ángel eh Peláez después indudablemente es otro de los grandes responsables y porque en hablar pues lógicamente a que estamos eh depurando un poco responsabilidades el propio presidente de la Federación Española es decir es que esto es una decisión que ha afectado a una categoría que que se desarrollan en coordinación y no hay un único culpable si efectivamente hay un primer culpable directo que es el órgano que adopta la decisión en Castilla y León que ya lo hemos dicho pero hombre la hacer el fútbol está para supervisar también si las cosas queremos que cambien hay que hacerlas de otro modo

Voz 1 07:37 también no la hacen

Voz 2 07:40 no sabría qué decir te quiero creer que sí quiero creer que algunas cosas pueden cambiar pero pero todavía mucho lo queda muchísimo camino por recorrer de de muchas circunstancias que se tiene que adaptar al día de hoy no sino sino esto no no puede funcionar y quizás lo que necesite son una visión diferente de las cosas necesitan planteamientos nuevos Si en condiciones normales esto sólo se hace si no tengo gente nueva que que afronta

Voz 3 08:02 las cosas de otra manera pero los clubs tienen miedo de enfrentarse señala la Federación en muchos casos vamos a ver los clubes son estructuras débiles

Voz 2 08:08 pequeñas con con ocho directivas en líneas generales eh que compatibiliza no compatibilizó vamos el el propio trabajo de equipo con con las ocupaciones el día a día esto es muy muy laborioso en tiempos es decir cada vez que hay que ocuparse de de establecer un procedimiento de defensa de los intereses del equipo portal lo cual decisión esto lleva muchas horas y comprendo que claro también se pueden subcontratar pero es que el primer la primera restricciones que los equipos no manejan dinero es decir es que no hay dinero es que estás buscando por todos los lados no encuentras por ningún sitio entonces yo me quiero disculpar en muchos casos es muchas cosas sobre todo en la gente de buena voluntad no que que dirige muchos clubs eh que haya que haya este tipo de funcionamiento están tan defectuoso si tan reprobables precisamente porque porque es que no se daba abasto

Voz 1 09:00 veo cómo va a afectar porque se supone que el lunes habrá nuevo calendario y que a partir de ahí bueno pues va a dar tiempo a conocer una plantilla tramitar todos los requisitos era

Voz 2 09:11 bueno lo tenemos muy complicado yo creo que si cualquiera cualquiera que vea que las plantillas empiezan a hacer practicamente cuando finaliza la temporada o incluso fíjate antes de que finalice en las temporadas e incluso ya se están estableciendo contactos son otros jugadores pues claro todos los demás van a partir en de la línea de la línea de salida no van a partir a trescientos metros a una vuelta por delante nuestra pero pero nosotros vamos a intentar otra vez dar la cara es decir nosotros hemos pedido a la justicia que ampara así tutelas en nuestro Derecho no queremos intentar ser responsables hice volver el esfuerzo que que entendemos que sí ha sido para el juzgado el adoptar una decisión que continúan poco con una línea ya iniciada pero que digamos como que es y no muy normal es decir es una decisión valiente que recoge pronunciamientos anteriores producidos en otros en otros casos pero que hay que echarle narices es decir en el fondo hay que poner límite ya a la corrupción de la Federación no podemos sino recuerda que el ex presidente de la Federación ya estaba en la cárcel que que el presidente de la Federación Territorial de Castilla y León está por lo menos dentro del proceso bleu sin que pueda definir en este momento si si tiene algún título concreto de imputación o no simplemente ha sido llamado a declarar pero bueno las cosas no parece que esté muy clara propio presidente de la Federación Cántabra que es el el aludido la dio José José Ángel Peláez está también en en ese procedimiento acumula además varias querellas de pro Liga hay hay un entorno hay un entorno verdaderamente complicado oí en fin pero nosotros vamos a intentar vamos a intentar echarle cara pedimos pido desde este momento y en este punto ayuda absolutamente a todo el mundo por favor ya está bien ya está bien hay esto creo que lo explicaré dentro de muy poco tiempo es decir que yo no puedo seguir trabajando en soledad en el modo lo más eh eh claro de más extenso de la palabra es decir si el Real Burgos representó algo para alguien en la ciudad ya es momento y hablando claro de poner dinero para que esto siga saliendo adelante porque esto solo funciona con dinero no queremos poner dinero para que el Real adelante pues en todo sí nos quedaremos sin Real Burgos por muchos esfuerzos

Voz 3 11:24 sí muchas cuestiones que que hayamos hecho los demás recrea el Burgos es eh

Voz 1 11:30 de alguna forma no bien visto sino fuera de la ciudad yo no

Voz 2 11:35 no sé yo sigo pensando una cosa eh el Real Burgos lo dirige alguien de Burgos eh llevo pues veintiséis años defendiendo este proyecto que no es mío con con la masa accionarial que existía con los accionistas de referencia que son instituciones públicas si alguien quiere destruir algo que representó algo para alguien yo yo no entiendo nunca cuando la gente me empieza a contar batallitas de con el Real Burgos yo estuve deje de estar ya pues esas batallitas practica representantes y luego cuando se trata de hacerse socio o cuando se trata de buscar patrocinios total no está sales corriendo para otro lado yo no entiendo sinceramente no lo entiendo que va a pasar el día de mañana así somos puramente especuladores del deporte no somos aficionados lo primero que hay que enseñar a la gente de esta ciudad es que representa el ser aficionado a un equipo esto es esencial porque una aficionó no deja al equipo pero no le deja nunca aunque haya otros diecisiete sino es de un equipos de un equipo hasta la muerte esto es la esencia del fútbol y entonces bueno pues esto es una cuestión que yo pretendido y además el el modelo pretende como he dicho mil veces pretende transmitir valores es decir pretende explicar a la ciudadanía que las cosas no se pueden dejar a medias y que hay que luchar por los ideales que en una sociedad gobernada por por por un entorno en una clase política que lo que pretende es precisamente deseen realizar al ciudadano de de los propios valores y los propios objetivos porque es más fácil de manejar pero que es una un grito de rebeldía alto y claro pero ya yo llega un punto en que ya uno se cansa claro una última

Voz 1 13:07 la cuestión que le diría al resto de los clubs de los equipos de de esta tercera división que están ahora pendientes de de lo que pueda pasar con con este cambio pues

Voz 2 13:16 nada yo lo que les diría lo que les diría es bueno pues que que es lo que nosotros estamos haciendo es una forma muy clara de defender los intereses no sólo nuestros sino de todos los demás cuando cualquier equipo de esta categoría o de otras en España se vea eh rodeado de una circunstancia como la nuestra va a poder decir mire aquí está el caso del Real Burgos pero nosotros también hablamos del caso del Atlético de Madrid del Barça Atlético Madrid de aquella semifinal de Copa del Rey hablamos de del Murcia cuando fue descendido a Segunda B ya hemos hablado de un montón de cosas que son realidades realidades del mundo del fútbol pero que de alguna manera a lo mejor hay federaciones eh que interesaba les interesa mucho esconde yo creo que sinceramente creo que hemos hecho algo importante para todos los demás aunque pueda suponer una mínima mínima e incomodidad que es la de que haya un equipo más la tercera parte la tercera parte de los grupos de la Tercera División en este momento son grupo Super numerario de veintiuno o veintidós