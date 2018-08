ALBANO MARTINEZ ANALIZA LA ACTUALIDAD DEL SANPABLO

Voz 5

bueno para empezar como os dijimos hace tiempo la primera va a ser a intentar renovar a una serie de jugadores de el año pasado no creemos que es importante que haya un núcleo duro de renovaciones por lo que facilita lo escribiera el nuevo la incorporación el conocimiento de los sistemas e incluso la adaptación a la ciudad a partir de ahí pues fue un poquito las necesidades que teníamos no está claro que la posición de base pues hay una renovación absoluta en los como excusa a jugadores más explosivos jugadores un poquito que tuviera un poquito más de dirección de juego pero a su vez que también tenga la opción de de anotar no aquí yo creo que tanto uno como que no Slam perfectamente se esa sentido no ser luego tuvimos que buscar un sustituto de de Jenkins no no se decidió por Brandes prisa que creo que es un jugador con un nivel muy aceptable que bueno tenemos que vernos Juan España pero sí que jugar en Europa por tanto ese puntito de adaptación que no tenía yanquis pues lo tiene muy bueno y esperemos que que no que un buen resultado no posteriormente pues tuvimos que buscar en la posición de tres ahí sí que eh fueron digamos lo dejamos porque tuvimos cierta no dudas pero sí opciones no en un primer momento como sabéis se plantea una renovación a a Edu Martínez que bueno pues por circunstancias no no salieron en la verdad que quieren Tetris así las cosas que que nos ha dolido no no no ha dolido ha dolido por la las forma aquellas yo creo que heredó lícitamente el buscó mejores opciones si podía ser lo que pasa que se dilató muchísimo en el tiempo tuvimos que movernos porque aquí en ese momento por lo que sea eh he encontrado algo mejor ofrecíamos pues seguramente pues tenemos que estar con con una segunda opción no hay ahí dentro el tema de vinos y que bueno pues para nosotros lo vimos como una oportunidad en ese sentido tuvimos que tomar una decisión en un momento dado oí fue esa no eh luego en las posiciones interiores pues bueno yo creo que es cuestión de cinco sale muy reforzada no ya sólo es un jugador con el contestador como campeón de Liga con Valencia estuvo en Zaragoza CSKA NBA en el que tiene que tiene que ser un pilar importante tenemos que intentar ayudarlo para que en el nivel que ha dado en en varios equipos lo puedo hablar aquí en Burgos y bueno creo creo que son jugador yo creo que se tiene que ser también uno de los referentes del equipo no y luego como Xavier la renovación de Dios que ha sido un poco lo más pero no había tenido bastantes paso no ha sido poco había días que estaba más cerca tras llegar más lejos y así sucesivamente no durante el tiempo Arsenal el club yo creo que va a hacer un esfuerzo importante porque siga igual no contentos porque pensamos que también que va a ser un jugador determinante como lo fue el año pasado que conocí