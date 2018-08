FELIX SANCHO ANALIZA LA ACTUALIDAD DEL SAN PABLO BURGOS

Voz 1 00:00 tras escuchar al director deportivo Albano Martínez también las previsiones entre el presidente del Club de Félix Sancho con aspectos económicos que enseguida escucharemos tema de presupuesto tema de esfuerzo también económico que se ha hecho esta temporada con el mismo criterio los pies de momento en el suelo Éstas son las previsiones

Voz 2 00:17 hemos planificado una plantilla en virtud de lo que nos iba pidiendo en la dirección deportiva y al final el creemos que hemos confeccionado un equipo pues dentro de nuestras posibilidades pues bastante competitivo con el objetivo claro de de de consolidarnos en la categoría hay bueno no pasar insiste lo que dice no los agobios que que sepan salgan el año pasado Si bien es cierto cuando acá la clasificación del año pasado Illes preguntas Guipúzcoa Guipúzcoa que dice que no pasa en ningún apuro en toda la temporada y acabamos en la misma posición en la tabla que sin embargo nosotros sí que es cierto que por momentos pasarnos

Voz 3 00:54 eh tragos bastante bastante amargo en este sentido e esperamos que este año consolidar lo antes posible eh

Voz 2 01:04 y luego seguir compitiendo hasta verlas hasta dónde podemos llegar pero siempre teniendo claro la meta que el objetivo es quedarnos en la Liga ACB como bien dice Albano todos los equipos se han reforzado y mucho creemos que este año va a ser bastante más competitiva que el año pasado está eh habida cuenta también tenemos claro que el campeón de la Liga es el campeón de Europa que decide el nivel que hay en en la Liga no Ike hemos estado que hemos competido en las dos veces con con ese equipo no que con que es el Real Madrid eh que él vimos la cara en colisión incluso hasta poderle ganar allí pues con dos bajas muy importantes pues también eh competimos dentro de un orden pero competimos con ellos no quiero decir con esto que que la Liga es una después de la NBA está clarísimo que es la ligado más potente y que este año sin duda va a ser un poco más a nivel de club comunicaba no hemos querido dar un paso más con el tema de las instalaciones en aquí el centro venía CIV pensamos que va a ser más cómodo para poderles a los abonados e poderles facilitar las cosas las compras de entradas las compras de merchandising claro cualquier gestión que tendrán que hacer con el club

Voz 3 02:13 hay y luego también pues bueno pues eh a nivel de hacer un pequeño resumen de la campaña de abonados es decir que

Voz 2 02:20 ya lo habéis tratado en vuestros medios pero pues que ha sido un éxito una renovación casi completa a los pocos abonos que sacamos a la venta pues como comprobar seis eh

Voz 3 02:30 se vendieron se vendieron en en en una

Voz 2 02:33 ahora vamos a ir ahora mismo tuviésemos capacidad en estadio por las peticiones que tiene el club para mil quinientas personas más a dos mil personas más no tendría ningún problema en en en Bergara ahora mismo un aforo de alrededor de doce mil personas yo creo que podríamos contemplarlo perfectamente si bien es cierto pues bueno también estamos contentos con la campaña buena nuestra que hemos eh que hemos hecho porque eh a expensas de eh de las contrataciones que se han hecho con la campaña uno cero

Voz 3 03:04 eh podemos decir que eh

Voz 2 03:08 el desembolso por parte de todos los socios

Voz 3 03:12 en lo que ha entrado a la carrera

Voz 2 03:14 es incluso va a ser incluso inferior a lo de la temporada pasada generando más ingresos al club que creemos que al final la iniciativa que se ha tomado por uno cero casi todo el mundo eh por no decir me parece que es un noventa y ocho por ciento de personas que han generado la cuentas

Voz 4 03:33 y luego a nivel de

Voz 2 03:35 de otro tipo de contrataciones había mucha gente que ha realizado este tipo de contrataciones por lo tanto al final

Voz 3 03:41 eh lejos que que los abonados pagarán más dinero hemos conseguido que sí

Voz 2 03:48 pagará lo que el año pasado se consideraba que era muy barato incluso con una serie de ventajas no entonces estamos muy contentos con con el éxito de la campaña buenos insisto a ver que los inventamos para el año que viene porque ya

Voz 1 04:03 Nos queda mucho recurso le preguntábamos cuál era el presupuesto se había subido o no y cómo estaban el resto de los equipos con relación al San Pablo Burgos en ese capítulo económico

Voz 2 04:13 entendemos que todavía andamos en el perfil bajo de la de la tabla no eh sí que hemos hecho un esfuerzo en cuanto a plantilla hemos hecho un esfuerzo importante pero evidentemente no llegamos a a plantillas entre los ocho primeros que que se pueden permitir el pago de traspasos por jugadores del pago de de nóminas altas pero nosotros creemos que he hecho dentro de un presupuesto

Voz 3 04:39 sí

Voz 2 04:40 eh muy ajustado hemos hecho pues con unos esfuerzos importantes que que hemos querido hacer esos esfuerzos con una previsión optimista de cara a los recursos es que podamos ir recogiendo a lo largo de la temporada es decir hemos tenido que que de alguna manera pues bueno pues ese puesto es que no es apellido Albano en algún momento determinado jugador en saber que los vamos a jugar Holden devenir de la temporada no entonces al final pero bueno siempre es cierto que es mejor empezar de una vez el gasto en primera de una vez y que sirve para otro el año que no pudo empezar con dudas y luego tener que sobre esas duras son sus parches no esperada al final es lo que hay que albano las plantillas son las que son los jugadores son los que son en principio tienen un cartón vienen con una trayectoria pero nunca se sabe que un jugador eh un año lo haya hecho bien y este año pues no cabe duda que igual no entran las Esther de la misma manera entonces eso es lo que hay que ensamblar que los jugadores den el nivel que que pretendemos que dan y sobre todo que el equipo sea un equipo no funcionen

Voz 3 05:48 pues presiona el presupuesto oscilará entre los tres millones y medio pues sí que predecía de pues de casi medio millón de euros

Voz 1 06:03 decía feliz Sancho que todos los equipos han hecho un esfuerzo que mayores presupuestos incluso en la Liga al F también lo decíamos Si es porque hay más interés en el mundo del baloncesto en la Liga ACB porque ahora hay más miedo a a bajar porque era si se baja también porque los equipos FC tienen la posibilidad de ascender algo que era prácticamente imposible

Voz 2 06:25 yo creo que eran el que descender ahora es importante es una buena pregunta no me voy a defender

Voz 3 06:32 eh ante se sabía que

Voz 2 06:34 si un equipo menos competitivo pues al final pues en las plantillas de Manresa hace unos años que Guipúzcoa o Tagle eran plantillas muy pues eh con presupuestos muy bajos y sabían que si descendían pues no pasaba nada pero ahora mismo eh este nivel que ha subido en en la Liga ACB también lo encontramos en la Liga LEB porque hablando con clubes de de Leo EPO con jugadores de Lepe eh que se marchan de ACB que igual tienen un puesto menos relevante semanales están cobrando prácticamente lo mismo que en ACB no hay cuatro cinco equipos en Leb con muchas intenciones claras de subí con mucho potencial iba a estar competividad comida le vale esto que hace que ETA que la Liga ACB efectivamente tengan que apretar los dientes porque nadie quiere hubiese en el en la situación que el año pasado pues dos históricos como Bilbao oí y se acaba acabasen descendiendo no cuando llevábamos muchísimos tiempos Inma sin descensos las dos históricos de esta de esta categoría no hace poco sí señor pues pasó con estudiantes pero como no se materializó no no depende mucho pues labrada en piedra pues esas cosas hacen lo que tú dices que todo el mundo

Voz 3 07:45 de reforzar porque si queremos entenderlo