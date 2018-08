Tertulia Fútbol Ser Deportivos

Voz 1 00:00 arrancamos hoy en esta nueva temporada la dos mil dieciocho dos mil diecinueve también la tertulia de los lunes que se mantiene perenne a lo largo de los de los años saludamos a don Luis María Astorga el viajero eh

Voz 2 00:16 ya que él quería que yo no no el viajero inagotable inagotable eso es ahora muy buen muy buenas tardes

Voz 1 00:22 muy buenas tardes bienvenido una temporada más muchas gracias Antonio Alonso muy buenas tardes buenas tardes está champán Medrano hoy nos falta también Javi Medina que se incorpora también esta temporada todavía está prolongando un poco sus vacaciones pero la semana que viene ya estaba también con todos nosotros bueno vamos a ver primer partido y la primera en la frente

Voz 3 00:42 Luis estuvo en el Toralín si Alice estuvimos sirviendo viendo el partido bueno yo diría que yo vi una Ponferradina Ivy dos Burgos

Voz 0509 00:54 vive uno Ponferradina que juega con mucha intensidad con mucho toque bueno mucho toque de balón no tanto pero con mucha intensidad disputando todos los balones persigue al contrario con con con muchas ganas después tiene gente de bastante calidad yo por lo que hoy por allí tienen bastante mejor equipo que que el año pasado Irún Burgos que en el primer tiempo respondió muy bien a a la Ponferradina le plantó cara también estuvieron los dos equipos a toma y daca hay jugando jugando bastante bien quizá lo peor fue que quieren Oswalt un poco de profundidad pero bueno el primer tiempo fue satisfactorio para jugar con un equipo que se supone que va a estar entre los primeros estás jugando en su casa hay principio de temporada yo el primer tiempo salí muy satisfecho en el segundo no así por eso te digo que dos Burgos en el segundo no así el equipo canario es la Ponferradina le fue encerrando más sino tu armas el Burgos

Voz 2 01:53 para poder contrarrestar todo eso

Voz 0509 01:56 hasta que poco a poco se fue imponiendo la Ponferradina Hay yo creo que el primer gol fue un fallo nuestro defensivo y el segundo y en segundo gol pues una gran falta que no sacó lateral izquierdo de la Ponferradina

Voz 2 02:10 yo creo que bueno

Voz 0509 02:12 el defecto que se ha ido viendo durante la pretemporada que se quejaba el entrenador que nos hacían córneres de de falta estrategia yo creo que el domingo desapareció por completo porque esto vivimos muy bien en todas las faltas y en todos los en todos los córners pero no estuvimos muy bien en cuanto a defender ya saber interrumpir el juego contrario la gran ocasión que tuvieron ellos en el primer tiempo fue por por un balón que estaba el delantero centro de ellos disputando con un centrocampista nuestro y le metió la mano en la cara y el centro campista en estos estudios echó al suelo éste abrió el balón en el centro siguientes se encontró delante el portero pegó un cabezazo Isabel fue fuera esas cosas son las que hay que arremetía sea T uno te ve que te pega con en la cara

Voz 4 03:01 tú tienes de seguir la jugada

Voz 0509 03:03 de seguir y en la que puedas eh entonces es cuando tú le tienes que morder el cogote cogote pero a dejarle sin cogote entiendes pero no adelantar nada y además viendo al árbitro que el árbitro fue muy condescendiente en todas estas cosas en empujones en faltas entradas viendo lo que había pues ahí está el primero de ellos bien creo que fue por un fallo colectivo nuestro porque la jugada que fue por la banda derecha con un pase atrás es encontró en extremo completamente solo solo sólo el centro en el centro de la portería pero casi casi fuera del área hidalguía empalmó un tiro impresionante

Voz 2 03:40 el segundo gol el segundo gol tiene un lateral izquierdo el

Voz 0509 03:45 la Ponferradina que llama la atención en principio saca unos fueras de banda que te lo mete te los ponen el punto de penalti algo terrible y ahí no sacó tres o cuatro no sacó todo eso cuatro faltas yo creo que hay Saizar tenía que haber dicho mucho más porque si cuando tienes un portero que te sale ahí con la altura que tiene nuestro no no teníamos que haber pasado ninguna puro sin embargo buenos metieron en apuros después

Voz 2 04:09 señalar que el segundo gol el segundo gol de ellos

Voz 0509 04:12 nos viene consecuencia de la falta que nos echan pero existe una falta en el ángulo del área del área grande allí en el lado izquierdo de nuestro portero Iker esté chicos kurdo en el primer tiempo no saca una falta igual igual igual desde una posición igual de pegar un zambombazo al palo más alejado de de la portería y allí que era saco pero yo creo que Saizar esperaba otra vez la misma acción está pese lo mete por el primer palo y entra como como una flecha

Voz 5 04:42 nosotros capacidad de desagüe

Voz 2 04:45 hacia adelante pues ya no tuvimos quizá tuvimos un impulso con la gente que entró pero también es verdad que yo creo que que en estos momentos la plantilla es muy corta porque que cuando en el minuto ochenta Se hace el primer cambio cuando has visto que durante treinta minutos el equipo se ha ido hundiendo a hundiendo hundiendo hundiendo yo creo que los cambios tenían que haber venido antes pero claro haces sentí yo lo entiendo al entrenador hace el minuto ochenta problema de cambio y a quién sacas a un jugador que te lo quieres quitar de encima es que eso es decir un poco lo que tienes en el banquillo no porque igual que si hubiese querido en el minuto sesenta o en el minuto setenta hacer cambios pero miras hacia atrás y dices mira prefiero a la gente

Voz 5 05:32 a la gente que está a la gente que está cara cansada en el terreno de juego que la que la que están descansando

Voz 0509 05:38 el banquillo de la plantilla es cortita la plantilla no sé no sé yo no me explico porque dentro de dieciséis partidos cuando haya que entrar hacer titulares a los del banquillo por los problemas que puedas tener vamos a ver lo que es lo que pasa

Voz 1 05:54 ya había muchas bajas hasta cinco

Voz 0509 05:57 cinco algunas es que vienen ya el año que viene del año pasado no sea que en este verano yo quisiera saber lo que han hecho esos jugadores que debió vienen lesionados Andrés

Voz 2 06:07 entonces ya sabemos que está en plena recuperación

Voz 0509 06:10 pero tenemos ahí un hombre como Chevy que todavía joder chico que vino en enero

Voz 5 06:15 pero yo no sé lo lesionado desde entonces está lesionado yo es lo que tiene ese chaval pero va a tardar más en recuperarse que Andrés eh

Voz 1 06:23 bueno pues esas son un poco casi casi la crónica del partido y y nos quedamos con ese primer tiempo dejó lo mejor

Voz 0509 06:29 de todos sabes que es

Voz 2 06:31 que dentro de todo lo que hizo el equipo

Voz 3 06:34 no

Voz 2 06:34 yo no me acuerdo de ninguno de los del año pasado yo estoy es una ventaja pero eso es bueno o no

Voz 0509 06:41 lo que es bueno claro por ejemplo pues igual tendremos un equipo en vez de quedar el once vuelo el doce podemos queda seis siete pero sabemos

Voz 3 06:49 hay cosas que no entiende la la afición que está muy muy dubitativa para insertarse o no y socios qué pasa con el anterior director técnico que se marchó no está el asunto aclarado qué pasa con este jugador que Heaven anunció su baja

Voz 6 07:12 Le jugó

Voz 3 07:14 diez o quince minutos el minuto ochenta unos hay cosas que no te pasa en la prestación del equipo que fue un espectáculo en la catedral muy bonito pero la gente hecho falta a unos directivos estaba de vacaciones así

Voz 6 07:31 cosas que que te pregunto a la gente que no tiene respuestas si la cuestión perdón la cuestión es que después de la amplio reportaje que no olvide el partido todo lo leído yo hay una cosa que en el primer partido primera derrota pero esto es un lastre que viene arrastrando Augsburgo desde la pretemporada en seis partidos jugados cuatro empates dos derrotas ojo hilar dos derrotas pues cuatro uno con el que ha perdido seis partidos Deportivo Vitoria pues no sé todo esto puede yo espero que no sea no sea el presagio de una temporada que no espere de estas catastróficas porque hay no cabe la menor duda de que Burgos les sigue faltando gol pero hay voy a hacer un inciso porque la pretemporada ha conseguido siete goles en seis partidos pero también ha encajado once es decir que la misma defensa alarmismos centrales él mismo guardameta eh

Voz 5 08:22 pero no pero no creo que se les había olvidado de la defensa han encajado once goles la misma defensa no porque nos faltan los dos laterales centrales Luis he matizado entre los dos centrales ha matizado el guarda

Voz 6 08:35 meta que no lo que encajemos once goles e ir la mayoría pues juego de estrategia que bien dice como bien dice Luis todo lo que comentado había leído el Burgos pues bueno ayer estos estos fallos ya se fueran subsanando pero seguimos en lo mismo le falta profundidad le falta gol el gol en la esencia de de del fútbol y ayer perdón el sábado en seis minutos Nos encajando goles dos goles que bien que podían ser que la intensidad de la Ponferradina qué tal pero un equipo que que se traza bueno hay no Rally voy a voy a voy a decir que no no porque yo creo que lo primero que tenía el presidente en la entrevista muy bien llevada por tu parte Jorge

Voz 7 09:18 el presidente salió a flote

Voz 6 09:20 sin mojarse e ni una gota porque bueno yo creo que para animar al socio lo primero que hay que hacer subir el precio de las de los abonados un diez por ciento que ponen el lateral con mismo precio que los fondos sabemos que el lateral no va a estar terminado en toda la temporada que ha terminado la temporada iban hasta los socios en el fondo ponen el mismo precio bueno subirles un diez por ciento Si bien a los que son accionistas eh les hacen un descuento pero es que es el siete por ciento de ahora mismo de la masa social un siete por ciento ya que muy poquitos son los que se van a lucrar de de esos precios luego yo creo que el el presidente cuando entrevistas tenía que haber hecho no sé lanzar algo para animar a la afición me refiero un algo el decir bueno pues vamos a proponernos durante esta temporada tal por lo menos meter al Burgos en playoff que sí que sí

Voz 1 10:18 el número uno de los errores del año pasado el venir aquí vendiendo humo al principio pero no pasa nada Jorge Félix pero no pasa nada

Voz 6 10:26 no pasa nada en este respeto a este respecto porque tú metes once jugadores nuevos es de esperar que esto jugadores nuevos rinda más comiendo no lo has echado en falta el día de sábado el partido en los echo en falta

Voz 1 10:38 luego por falta los del año pasado

Voz 6 10:41 estoy diciéndolo son los del año pasado que aquí me has echado en falta los de este año no difícilmente el año pasado lo cual quiere decir que son once jugadores que pueden rendir que pueden tener perdón más rendimiento que la temporada

Voz 1 10:51 basada hacemos una pequeña pausa ya enseguida volvemos porque hay muchas cosas que comentar evidentemente después de el primer partido del debut del Burgos esta temporada comentaba antes Chema la presentación de de la catedral del otro día hambre

Voz 8 11:05 es que tampoco hay tantos y bueno que ya no son directivos no son miembros de la ministra de estuvo Benavente no estuvo el presidente estuvo el director general

Voz 1 11:16 ay bueno

Voz 3 11:19 Jorge personal también entiendo lo entiendo así pero traslado la opinión de muchos que faltaba gente no estaba de vacaciones

Voz 5 11:28 sí sí eso dije yo creo que no es verdad

Voz 2 11:33 hombre ahora mira yo tuve estuvo bien represión

Voz 0509 11:35 tal y como yo te voy a decir sí sí sí se iba a gente estoy ya como tú dices que hay gente dubitativa para hacer aquí siempre ha pasado lo mismo este es el cuento de nunca acabar a los dubitativos yo no los que en el campo a los dubitativos ya esos que se hacen socios en diciembre eso es mejor que se queden en su casa tomen café se gasten el dinero en la televisión Iván los partidos de Primera te de primera división aquí los dos mil quinientos o tres mil que hemos estado durante ocho diez años siendo socios del Burgos seguiremos siendo socios del Burgos pero sabes lo que pasa que cuando el Burgo suba a Segunda División ojalá suba a Primera entonces la los dos mil quinientos o dos mil quinientos son unos mil quinientos a tres mil socios que que estemos pagaremos los mismos que todos estos dubitativos que lo único que han hecho ha sido criticar el al equipo en los bares y los últimos Ana que ayer que la Ponferradina el año pasado hizo el ridículo en el campo en el campo

Voz 2 12:41 en opinión siete mil personas menos intentando tu opinión caso optó a todos la aficionado no hay un ejemplo muy cercano que debe existir en en año y medio tiene diez mil socios tienen otra entidad quién coño tú sabrás

Voz 5 12:58 no no yo no yo no hablo de los socios

Voz 1 13:03 pero hablas de baloncesto pero no tiene diez mil tiene ocho mil en primera división ya es otra cosa claro es diferente y no se puede comparar el fútbol siempre será el fútbol hijos siempre ha mantenido yo aporto una un dato simplemente no porque claro pero es que estamos hablando de de una derrota de Burgos son dice Luis bueno justa porque el equipo física es decir al final no había recambio se tuvo que echar mano de Iker Hernández esta semana va a ser muy importante lógicamente es la última que se puede fichas yo creo que va a haber algún algún fichaje más había cinco bajas y todo lo demás pero yo el viernes en una conversación que tuve aquí en el programa con el compañero con Paco Jiménez de de de la Cadena Ser en El Bierzo me decía que que están manejando presupuesto de dos millones de euros que la Ponferradina sea muy similar muchísimo

Voz 0509 13:49 no lo yo lo único que te quiero decir es

Voz 2 13:52 qué

Voz 0509 13:53 ahora tiene el padre del Burgos dos partidos en casa eh vamos a ver qué clase de equipo aparece si aparece el del primer tiempo o aparece el del segundo tiempo a ver si somos capaces de mantener esos cuarenta y cinco minutos que hicimos en Ponferrada veinte noventa minutos entonces pues era un equipo ilusionante pero siguió iba a ser un equipo en el cual va a depender mucho de de los esfuerzos que haga Si bueno los esfuerzos también eso habría que comentarlo un poquito no porque mira el año pasado nosotros crítica vamos mucho a aquella táctica que tenía el entrenador el primer entrenador de metal

Voz 9 14:27 los hombres en el centro del campo no pues bueno estamos igual igual ahora estamos jugando

Voz 3 14:32 con Alda los bordar Deco muy Kevin

Voz 0509 14:36 en línea después delante de esos están ya un down Barrena delante detrás delante de esos está Machuca eh después los dos hombres abiertos los dos extremos del delantero centro

Voz 3 14:47 pero

Voz 0509 14:48 hombre yo creo que ese trío ya va unido a Barrena

Voz 9 14:50 Lucas son tres jugadores que saben jugar la pelota lo que hace falta

Voz 0509 14:54 es en ese juego le a dar profundidad no

Voz 9 14:57 la profundidad

Voz 0509 14:59 el otro día durante el primer tiempo le dieron bastante profundidad aunque después no terminamos no terminamos las jugadas no las puntas que tenemos hombre pues tanto Guti como Madrazo son chavales que piden siempre el balón son chavales que que encarga en al al al al defensa esa después el delantero centro del Figueroa este es un hombre luchador mucho más rápido mucho más rápido en carrera que el que teníamos el año pasado y sobre todo tienes un equipo que no esconde nadie todo el mundo está pidiendo el balón está queriendo participar y eso soy muy bueno para de Lequi entonces oyes igual nos está fallando quizá un poco la condición física del equipo a estas alturas también el equipo necesita hacer un buen resultado para para para ser para creerse el mismo que es más que lo que en realidad está siendo porque les puede pesar la pretemporada la la pretemporada que han hecho y quizá eso les dé cierta falta de confianza sobre todo cuando el equipo contrario te empieza a arrollar no bueno pues hay que darle esa opción al equipo de estos dos partidos que va que va a jugar en casa ver el nivel va a marcar en casa

Voz 6 16:06 no todo lo que has dicho correcto Luis pero claro si esto le añades que la junta directiva el cuadro técnico tienen una propuesta para esta temporada si a todos lo añades yo creo que el jugador se tiene que sentir más fuerte psicológicamente para coger estos partidos y coger el toro por los cuernos como se suele decir de esa esa es la la la manera yo por lo menos lo veo así pero claro Pitu no tienen ninguna propuesta no tiene nada ver el Burgos como

Voz 1 16:33 con cuatro coma a ver como tal

Voz 6 16:35 pues no sé si saben desde muy pronto

Voz 1 16:38 partido hoy con bueno

Voz 0509 16:41 es un partido pero añade unos seis anteriores dos mensajes lo que la directiva hable de cara afuera que no se quiera comprometer con unas metas muy altas viendo lo que pasó el año pasado pero yo estoy seguro que a todos los que les ha traído a los nuevos han dicho sí a la verlos jugar nosotros queremos jugar fase de ascenso y a poder ser ascender no te viene gente aquí parece estar de media tabla para abajo e sea tú presentas cuando vas a firmar a la gente tiene que competir con otros equipos por esa gente O'Toole es presentas un programa proyectado como Dios manda claro un proyecto ilusionante sino no vienen otra cosa es que de cara al público Ellos a retraigan un poco en en no lanzar y quizá no poner unas metas obligatorias al equipo muy grande no porque eso también depende mucho de esto no depende mucho de la personalidad de los jugadores cosa que desconocemos qué personal claro entrar ahora si tú tienes un equipo fuerte un equipo pues te voy a decir dio jugadores jugadores que hemos tenido aquí en Burgos en la época nuestra que que subimos a Primera División siempre siendo cuatro gamberros mantuvimos el equipo en Primera División con tres refuerzos pero éramos gente con una personalidad importante que sabíamos que íbamos a perder partidos gente pero que también que también íbamos íbamos a dar el callo en en la división IN los cursos de la historia del Burgos ávido gente con una personalidad muy grande ha habido gente que sí que ha habido gente que acudió en primera división ya días después según los descensos a jugar en Tercera gente jugaba con la misma intensidad en Tercera División que en Primera sí esa es la gente que necesitas

Voz 1 18:25 por otro dato el año pasado recuerdo la presentación ante la Real Sociedad salía tu mundo encantado Pazo tenemos que equipazo tenemos mira luego la segunda vuelta lo comentado nada de nada así que las pretemporada Si yo creo que yo creo que nos va a marcar un poco estos dos partidos así que está claro es que

Voz 5 18:42 pero aquel aquí al entrenador de la tele

Voz 0509 18:45 Diego Madrid es decir una verdad como como un castillo decía a los periodistas los equipos buenos no se hacen con buenos jugadores los equipos bueno se hacen con hombres dientes y esa es la verdad cuando tú tienes una plantilla de dieciocho a veinte hombres que te lo dan todo en cada partido en cada entrenamiento y juega con intensidad mucho mejor tened que once figuras que igual por el ego de unas y otras no vas a ningún

Voz 6 19:10 yo estoy de acuerdo que va a marcar estos dos partidos además el primero que le viene la Derbi un equipo de barrio del barrio del Pilar de Madrid eh con un mito el de Stefano parece que se llama osea que es un campo pequeño pero bueno ahora sí sí osea que que el caso es que eh

Voz 1 19:27 pero consiguió ayer por ejemplo la de Arbe empatar con el Atlético de Madrid por eso te digo que no servida por eso a mí yo no es que el pueblo hablábamos antes es complicado es muy duro siete equipo en Madrid

Voz 6 19:38 niños que cuidadito con ellos se entendió filiales

Voz 1 19:41 pues saber el domingo cómo está todo yo creo que esperemos que la grata esté disponible en el fondo sur que el césped esté mejor que el de el ex del Valladolid del Valle esperemos que no

Voz 0509 19:56 más lo que más mejores veremos es que el Burgos hagan noventa minutos