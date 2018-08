José Manuel Mateo analiza el debut ante el Unión Adarve

Voz 1890 00:00 bueno sigo pensando que el partido creo que salimos bien y lo competimos bien la primera parte y en este caso pues creo que en la segunda pues

Voz 1 00:08 Lemos y bueno yo poco a poco se hicieran con dueños un poco de del partido de de las situaciones ya un poco de dominar nos mucho de no dejarnos salir y creo que ahí fue un poco y lo hemos hablado y lo hemos comentado en el vestuario tampoco va a ser todo mérito de la Ponferradina creo que nosotros concebimos muchas estrategias no defensivamente no no fuimos contundentes y en ese aspecto pero bueno poco a poco hicieron que que en los vi hiciesen meternos en nuestro área hay prácticamente no tenía salida no entonces aparte hay pero creo que es una cosa cuestión de mejorar nuestra que más también mérito de la Ponferrada

Voz 1890 00:54 hombre la verdad que es un aliciente el hecho de pues después de la pretemporada no poder contar con con jugar ningún partido que siempre la comodidad saber sentirte un poco respaldado por la gente por la afición está claro pero bueno también eso nos da un plus creo para este partido donde

Voz 4 01:09 queremos que se vea un Burgos nuevo Burgos ambicioso que que que sea protagonista de del partido que intente generar esa ilusión que buscamos yo creo que eso también es un aliciente de cara que bueno tenemos pegas inconveniente lo hemos podido jugar pero eso ahora mismo pues pero que en suma un poco a favor en cuanto a que bueno dado que no los hay

Voz 1 01:28 he visto la afición pues creo que que puede ser un plus el hecho de que se encuentren y espero que sea así con un Burgos diferente a lo que venían viendo o haciendo habitualmente

Voz 1890 01:43 bueno en el campo además estaba hablando

Voz 1 01:46 yo soy de la opinión de que siempre que se pueda esa cuide ahí estén en perfectas condiciones para jugar me gusta me considero un entrenador que me gusta jugar al fútbol que que se intente especular y para eso el campo que no mejores condiciones hasta tres meses prácticamente donde no ha tenido nada en cuanto a entrenamientos ya conciertos ni cosas de esas entonces claro el campo creo que ha mejorado mucho es verdad que estamos hablando tampoco tiene muchos años Si bueno se puede hacer lo que puede hacer pero es verdad que no es una excusa para nada el campo está en perfectas condiciones y seguramente el domingo la climatología es buena y creo que que vamos que vamos a poder contar con césped bueno bueno a un poco la expresa estará el de las obras un poco pero eso ya es otra cosa no pero lo que es el estado del césped y eso yo estoy contento con lo que acabo de ver ahora

Voz 1890 02:33 bueno el equipo realmente ahí lo

Voz 1 02:36 hablaba con Oscar un poco que bueno que en ese caso también para lo bueno Paloma lo reacciona bien en este caso sí yo creo que son jugadores que lo mismo cuando en este caso pues no acompañan los resultados porque es una obviedad de pretemporada y el otro día cosa está claro que hay pero el equipo se entrenando bien y yo la verdad que con el grupo estoy encantado con la forma de trabajar con la predisposición que tienen y en ese aspecto yo creo que hemos hecho hasta el día de que es jueves hemos hecho una semana muy bueno

Voz 1890 03:05 bueno para mí un rival muy alegre

Voz 1 03:09 bastante directo en el juego pero sí que es verdad que tienen para mí como todos locos un poco el bloque defensivo un poco donde se bueno lógicamente se dedican un poco a defender pero sí que es verdad que siempre tienen porque hay jugadores descolgados donde lógicamente siempre quejas espacios son jugadores en este caso buenos pero creo que va a ser un rival muy intenso agresivo en las disputas bueno pues hay dificultad creo que vamos a tener con respecto un poco paladares

Voz 1890 03:41 sí está claro que ya en Segunda B estás hablando

Voz 1 03:45 de jugadores que bueno siempre tienen destacan por algo es verdad que bueno la estrategia pues bueno la manejan bien sobre todo con buenos lanzadores pero bueno lo que habíamos hablado también un poco el tema a la situación del portero ya empieza también a tener muy o bastante directo pero muy potente muy largo muy preciso entonces a partir de ahí son situaciones que tenemos que tener controladas pelas tenemos en el Big Boy y las las analizaremos si

Voz 1 04:23 sí la verdad que no me gusta nunca destacar mi del equipo rival porque creo que al final siempre por todos lados y lo dije somos once contra once Ny de los míos en y destacar jugadores acciones concretas de un jugador otro creo que tiene unas características concretas en las cuales tenemos que estar preparados para contrarrestarlas y luego lo que digo siempre intentar en la medida que podamos ser nosotros los protagonistas del partido sabiendo un poco las virtudes de la pero siempre que que pongamos en el un poco nuestro juego y en este caso pues nuestras individualidades que también las tenemos

Voz 1 05:03 si en este caso tanto Luis como Gabri en este caso lo recuperamos ya han cumplido sus sus sanciones que acarreaba de desde el año pasado y bueno son son dos opciones más que lógicamente pues también unos vienen bien a la hora de de trabajar para para el partido lógicamente pues bueno estamos hablando de dos jugadores creo que también interesantes para para el Burgos bueno vamos a ver también con el entrenamiento de hoy aunque el del sábado pues para para intentar poner a a los que mejores condiciones estén y los que creamos que son los mejores para ese partido

Voz 1890 05:37 bueno el tema de Gran Cruz yo creo que es un tema que es verdad que el otro día lo hablábamos porque es un tema que es un poco se junta ya la temporada pasada con la del Estado

Voz 1 05:47 en verano por medio donde bueno ha recaído un poco de de sus problema entonces yo creo que es un tema

Voz 1890 05:53 para llevarlo con precaución es verdad que nos gustaría contar con con Adrián como con todo

Voz 1 05:57 los tenerlos todos hay disponible a disposición nuestra pero es verdad que que yo creo que es un tema que bueno que que llevarlo bien para que entre comillas y surja lo menos posible durante la temporada el está claro que está haciendo todo lo posible vale creo que los del servicio médico y todos pero bueno es una situación de que secreto dudo de que el día que decíamos ya que entrene pues bueno que tengan menos porcentaje de recaída de de lo que hasta ahora ha tenido sabiendo que viene de último mes y medio dos meses no jugar el año pasado un verano donde hay un reposo donde en cuanto leemos un poco en este caso agudizado

Voz 1890 06:32 el trabajo con la pretemporada ha vuelto a recaer en poco

Voz 1 06:34 ese problema entonces vamos a ver si somos capaces de de corregir todas esas cosas bueno al tema de roja no está claro que no es con digamos que sí que es verdad que estábamos buscando otra opción en cuanto arriba pues porque es verdad que que creo que con Baby pues tenemos mucha movilidad mucho dinamismo creo que en este caso vector tenemos creo que oportunismo Igor y bueno nos falta algunas características en un poco de agresividad de disputa en poco o en este caso de verticalidad yo creo que es roja no cumple un poco esas esas características Un poco de tener un poco de entre los tres Un poco de todo no entonces a partir de ahí estamos contentos con lo que hemos visto bueno a ver ahora cómo es el tema de poco de aclimatación el tema también de de papeleos y de todo para llegar y haber cuando realmente podemos contar con él ya para para entrenar pero bueno entiendo que él bien en las condiciones ya después de haber hablaremos esta tarde con él en qué situación se encuentra en cuanto a lo físico y a partir de ahí pues bueno a ver cuando podemos contar con él pero sí que partido como el que esas bases de que tiene características diferentes a las que tenemos un poco con el tema de de Gabri de esto no lo sé me viene hoy

Voz 2 07:49 si no los presentaremos un poco antes del entrenador

Voz 1 07:52 dos y preguntaremos poner porque venía de una situación un poco atípica de estar sin sin equipo y entonces a partir de ahí veremos porque lógicamente lo que no queremos es que tenga lesiones recaídas entonces echarlo a un entrenamiento del jueves con creo que la carga habla gente que tener un entrenamiento del jueves pues es sino viene preparado serás siempre igual eh sabiendo que creo que será difícil lógicamente au prácticamente imposible poder contar con él para este domingo pues bueno vamos a intentar llevarlo lo mejor posible para afrontar con el no sé si la semana que viene en función también del tema de papeleos que eso ya no depende de mí

Voz 1 08:33 bueno en este caso siempre es verdad que mañana hasta las seis de la tarde un poco se pueden hacer cosas no es verdad que seguimos mirando un poco tenemos ahí también una opción

Voz 2 08:42 de de

Voz 1 08:43 de una ficha sub veintitrés que la cual la podemos un poco aprovecha que seguimos mirando lógicamente el ofrecimiento sigue siendo continuo a nivel de representantes donde íbamos viendo siguen llegue a viendo llamadas entonces ahí pues bueno no no

Voz 1890 08:57 cerramos la puerta a que pueda llevarse algo