Valoración de Gonzalo Antón de la temporada del Burgos C.F

Voz 1

04:15

una cosa que es que es clara no yo viví esto en Vitoria en tren tercera llegamos a la final de la UEFA cuando enteras al principio no hay eh no había mucha sintonía pero poco a poco se va haciendo nosotros hemos hecho una cosa que es fundamental que es hacer una estructura de club profesional las cosas ya no son como antes no antes hacia un equipo tiene suerte podías estar arriba no hay ahora no es de entender la luz y que se encienda para encender la luz hay que hacer un arroz hay que llevarlo hay que inventarlo no pues esto ocurre igual tenemos que intentar hacer en el club yo creo que está muy bien dotado en este momento tenemos un equipo de fútbol mejor que el año pasado yo creo que hay que darles un un respiro de dos meses tipo para que crezca Tenemos sus veintitrés que posiblemente dentro de dos años igual un par de ellos podemos ver en primera división hay calidad pero hay que ha va a apoyarles un poco a que son chavales jóvenes y les tenemos que apoyarle entonces por lo tanto cuando he dicho que la segunda vernos igual que antes es que cualquier equipo hace tres años el descenso no habían cuando había hacer censos de Segunda a Segunda B hoy es un millón cuatrocientos que sube un millón y medio no con lo cual cualquier equipo que baja la leonesa de momento tiene un millón y medio casi más que los recurso los nuestros no y así sucesivamente nos vamos a encontrar con equipos luego hay una cosa que está bastante mal hecha tamil forma de ver au para la fama de haber nuestra que los clubes convenidos hoy los clubes los filiales mejor dicho pues nos vamos a encontrar con Castilla que tiene un presupuesto cercano a los veinte millones de euros un Atleti Madrid con diez millones de euros de presupuesto con lo cual esos jugadores que vemos hay que en diciembre destacando un equipo el que sea un en jugadores que destacan lo primero son sus veintitrés los llevan los grandes clubs con fichas de setenta cien y ciento cincuenta mil euros eso es así con lo cual ha cambiado mucho el fútbol primero bajo un equipo que me parece muy bien dan un millón y medio prácticamente los filiales nosotros que no es que no vamos a enfrentar a unos seis filiales bueno poco a poco dentro de dos tres años los filiales o hacen una Liga paralela aparte o en un porcentaje alto subirán porque cualquier jugador que se destaca los grandes que les van a poner ellos no y eso nos va a penalizar a todos los grupos como Burgos vuelve a insistir Burgos tiene que tener un equipo en Segunda pero tiene que también tener un juvenil de honor tenemos que tener fútbol abajo para que luego swap arriba no sean este momento pues hay equipos de Tercera no a meter con ellos porque todos tienen la mayor ilusión del mundo pero nos gustaría tener un tercera que sea líder nos gustaría tener un juvenil de honor que yo creo que es fundamental Endika lo vivido en en el Alavés Si de ahí es donde sacan jugadores de su ya no salen a a Segunda B que hay nos falta vamos a trabajar en ello estamos en ello como he dicho antes en este momento la infraestructura organizativa del club yo lo veo como un club uno graneado que Ramade un club importante de profesional y que es necesario pero lo que he dicho antes para hacerlo bien hay que empezar desde abajo te puede salir mejor las cosas lo peor el fútbol es así pero vamos a intentar los no hizo bueno pues cuando he dicho que nuestros jugadores importantes pues hemos tocado pues Dani tendían era un jugador que ha nada más acabar la temporada de llamamos es pichichi sintiendo hacia decir le llamamos Italia Nos interesó mucho un jugador que en la primera vuelta había metido once goles en la segunda no había andado bien pero por situación yo creo que algo con el entrenador pero al final te viene un equipo con un presupuesto mayor como la Ponferradina te lo quita pero sabían fijado negociamos Ander Vitoria es otro de los jugadores que trabajamos ahí Dane el año pasado en diciembre yo llamé a Enrique Martín al entrenador del Albacete que tengo buena amistad de cuando están a la vez y le dije Aridane te vas a quedar con el dice si no mete nadie me quedo no nadie se lo quedó este año hemos pujado poner me parece un jugador yo le conocí habían juega muy bien de espaldas es un jugador referente y demás es Canario pues esto pero llegó en la Cultural tres años y le pagan cuatrocientos ochenta mil euros tres años como comprenderéis este club en este momento igual más adelante sí que podríamos ante nosotros como la SAD estamos poniendo dinero porque si no no llegaríamos pero en este momento no podemos no te cuatrocientos ochenta mil euros a un jugador que hay no podemos llegar pero hemos trabajado Borja Lázaro una cosa parecida sea la hacemos un esfuerzo fuerte pero tiene la Cultural con cuatro millones de euros hay está más más importante que nosotros no pues Isaza Aketxe eh este Joselu Estelle del Racing de Ferrol que no eran dejó salir es un jugador que tiene una media registra la están tercera eh pero no dejan tiene contrato en cifras de más de cien mil euros un tercio de divisas con lo cual nosotros hayan empujado se Urko Vera un jugador que lo conocían muy bien de almirantes dimos indica hablado no sé cuántas veces para poderlo tratar de Rumanía es un hombre que juega muy bien de espaldas es una referencia es un hombre muy ambicioso arriba no puede ser pero nos hemos movido en cifras muy importantes y creerme que es cierto en además con algún ruido durante ver y sentir más importantes de ir a por ello llega en un momento que dices hasta aquí más de cuatrocientos mil euros la SAD no puede poner nosotros ponemos la ese veinte por ciento presupuesto los socios van a salir un dieciocho por ciento del capital lo sea de presupuestos dieciocho ofreciendo a los socios a SAD el veinte por ciento yo creo que hemos apostado económicamente otra cosa es que luego acierten antes no pero firmaron en lo que es un presupuesto ya de una SAD seria no nosotros es una cifra pelotón tengáis en consideración en los dos millones de presupuesto cuatrocientos sesenta mil euros van a a cargas sociales de las altas y esto es de treinta y dos por ciento de la Seguridad Social nos cuesta cuatrocientos sesenta mil euros me parece una tontería ya SAD lo tienes que hacer bien los estamos encontrando que vosotros dais un poco fútbol equipos que cobran yo no quiero denunciarlo y mucho menos que cobran mil euros Si les pagan tres mil es a la competencia un poco la no es para igual que lo tienes encabeza no es para denunciar nada porque ella es sabido de ochenta Cruise yo creo que sí hay tendrían que hacer una limpieza Massimo Che tendrían que quedar cuarenta norte y sur y hacer y hacerlo bien no porque ahora mismo estamos jugando muchos Cruise con inferioridad de condiciones porque esos cuatrocientos sesenta mil euros si los bajamos a ciento cincuenta que a lo que pagaba antes se muchos clubs pues sería bueno pero en este momento no ser hay que hacerlo como marca la ley no pues sé que que ese país que hemos hecho el mayor esfuerzo posible dentro de un presupuesto que de recursos propios sino Fundación serían doscientos como mucho eh trabajando mucho la publicidad además íbamos a dos millones con lo cual tendremos que trabajar Miguel Ángel con su equipo tendrá que poner un esfuerzo importante no yo creo que Burgos necesita sino es ahora nos tendríamos que marcar una pauta de un par de años estar en Segunda Segunda para una ciudad como Burgos es yo creo he vivido es muy importante se a nivel de desplazamientos de televisión de imagen en fin es un presupuesto ya de ocho millones de euros un club no con lo cual conlleva muchas cosas pero eso hay que conseguirlo necesitamos paciencia de los socios abonados y la gente que venga por qué hay que darle a los chavales sobre todo a los jóvenes hay que darles un margen mínimo de ocho partidos dos meses para que nos den lo que tienen dentro no metamos el nerviosismo a los chavales pero yo creo que sean traído bueno mejoró comparativamente con el año pasado en sus veintitrés muchísimo mucho mucho mucho tenemos gente como he dicho antes igual me confundo me equivoco pero yo creo que en dos años algún jugador de vean veamos a quién este año en el club estar en primera división más o menos es un poco lo que os quería comentar luego con relación al tema económico pues el año pasado cerramos el uno con el presupuesto con un déficit de sesenta y cinco mil euros pero a esto hay que sumar que pusimos la densidad de cuatrocientos mil eh quiere decirse que si no estaría la de que el noventa y tres por ciento es una por o el consejo de administración noventa y tres por ciento del capital lo tenemos entre cinco directivos eh pues que hemos perdido cuatrocientos setenta y cinco pero cuatrocientos mil euros les hemos puesto del ansia de es una cifra considerable no este año vamos a ir a esa misma cifra no falló este año la previsión de la Fundación Fundación teníamos una idea bastante más optimista de de haber ido a doscientos ochenta y cinco mil euros pero que tenemos en el presupuesto y creo que hemos dado los cincuenta y dos mil este año es una deuda mental ese esfuerzo que tendremos que hacer para conseguirlo eh Pedro bajamos